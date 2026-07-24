Intervengono Dacia Maraini e Valeria Della Valle Giuria Premio Croce, Giovanni Cannata presidente PNALM, Moriondo Santoro sindaco di Popoli Terme (PE), Patrizia Corazzini dirigente Istituto Omnicomprensivo, Daniela Magno Comitato Premio Croce.



Convegno "XXI edizione del Premio nazionale di cultura Benedetto Croce - “Ricordando Luca Serianni”. Riconoscimento “Buone Pratiche sul Territorio”", registrato a Pescasseroli venerdì 24 luglio 2026 alle 17:07.



Sono intervenuti: Pasquale D'Alberto (responsabile organizzativo del Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce), Valeria Della Valle …

(giuria Premio Croce), Giuseppe Sipari (sindaco del comune di Pescasseroli), Giovanni Cannata (presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise), Dacia Maraini (scrittrice, presidente di giuria del Premio Croce), Daniela Magno (comitato Premio Croce).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cultura.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 6 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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