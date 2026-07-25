XXI edizione del Premio nazionale di cultura Benedetto Croce - Cerimonia di premiazione dei vincitori Premio Nazionale di Cultura Benedetto Croce 2026

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Con Roberto Esposito“Il Fascismo e noi” saggistica, Ed.
Einaudi.
Lucia Tancredi “Ersilia e le altre” narrativa, Ed.
Ponte alle Grazie.
Monica Maggioni “The Presidents” letteratura giornalistica, Ed.
Rai Libri.
Inizio con il Coro Decima Sinfonia, Dir.
Anna Tranquilla Neri.
Apertura della cerimonia Giuseppe Sipari sindaco di Pescasseroli.
Presiede Dacia Maraini presidente Giuria Premio Croce.
Saluti Pierpaolo Pietrucci consigliere Regione Abruzzo, Orazio Abbamonte presidente Istituto italiano per gli studi storici.
Dialogano con i vincitori Dacia Maraini presidente Giuria Premio … Croce, Alessandra Tarquini Giuria Premio Croce, Elvira Di Bona Università di Torino.
Lettura delle motivazioni a cura di Cristina Tatti Comitato Premio Croce.
Riconoscimento alle 70 Giurie Popolari a cura di Anna Di Bussolo e Sofia Di Pirro Comitato Premio Croce.
Einaudi.
Lucia Tancredi “Ersilia e le altre” narrativa, Ed.
Ponte alle Grazie.
Monica Maggioni “The Presidents” letteratura giornalistica, Ed.
Rai Libri.
Inizio con il Coro Decima Sinfonia, Dir.
Anna Tranquilla Neri.
Apertura della cerimonia Giuseppe Sipari sindaco di Pescasseroli.
Presiede Dacia Maraini presidente Giuria Premio Croce.
Saluti Pierpaolo Pietrucci consigliere Regione Abruzzo, Orazio Abbamonte presidente Istituto italiano per gli studi storici.
Dialogano con i vincitori Dacia Maraini presidente Giuria Premio … Croce, Alessandra Tarquini Giuria Premio Croce, Elvira Di Bona Università di Torino.
Lettura delle motivazioni a cura di Cristina Tatti Comitato Premio Croce.
Riconoscimento alle 70 Giurie Popolari a cura di Anna Di Bussolo e Sofia Di Pirro Comitato Premio Croce.
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