Comitato permanente sui diritti umani nel mondo della Commissione Affari esteri

23 Luglio 2026
Nell’ambito della indagine conoscitiva sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni svolge l’audizione di rappresentanti di Medici Senza Frontiere sulla situazione in Sud-Sudan.
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Scheda a cura di Luciana Bruno