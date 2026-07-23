Comitato permanente sui diritti umani nel mondo della Commissione Affari esteri

23 Luglio 2026
Nell’ambito della indagine conoscitiva sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni svolge l’audizione di rappresentanti di Medici Senza Frontiere sulla situazione in Sud-Sudan.
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