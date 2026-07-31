Presentazione della Relazione di fine mandato.



Bilancio di un decennio (2016-2026).



Convegno "Relazione annuale del Garante regionale delle persone detenute, Stefano Anastasia", registrato a Roma venerdì 31 luglio 2026 alle ore 11:12.



L'evento è stato organizzato da Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio.



Sono intervenuti: Ugo Degl'Innocenti (responsabile della Comunocazine del Garante regionale dei detenuti), Stefano Anastasia (garante dei Diritti delle persone private della libertà personale della Regione Lazio), Stefania Perri …

(dirigente Penitenziario presso il Ministero della Giustizia), Giuseppe Quintavalle (direttore generale ASL Roma 1 e presidente FIASO), Giuseppe Emanuele Cangemi (vice presidente del Consiglio Regionale del Lazio), Giosy Pierpaola Tomasello (segretaria generale del Consiglio Regionale del Lazio).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Carcere.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 24 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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