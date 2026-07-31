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Presentazione della Relazione di fine mandato.
Bilancio di un decennio (2016-2026).
Convegno "Relazione annuale del Garante regionale delle persone detenute, Stefano Anastasia", registrato a Roma venerdì 31 luglio 2026 alle ore 11:12.
L'evento è stato organizzato da Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio.
Sono intervenuti: Ugo Degl'Innocenti (responsabile della Comunocazine del Garante regionale dei detenuti), Stefano Anastasia (garante dei Diritti delle persone private della libertà personale della Regione Lazio), Stefania Perri … (dirigente Penitenziario presso il Ministero della Giustizia), Giuseppe Quintavalle (direttore generale ASL Roma 1 e presidente FIASO), Giuseppe Emanuele Cangemi (vice presidente del Consiglio Regionale del Lazio), Giosy Pierpaola Tomasello (segretaria generale del Consiglio Regionale del Lazio).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Carcere.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 24 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Bilancio di un decennio (2016-2026).
Convegno "Relazione annuale del Garante regionale delle persone detenute, Stefano Anastasia", registrato a Roma venerdì 31 luglio 2026 alle ore 11:12.
L'evento è stato organizzato da Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio.
Sono intervenuti: Ugo Degl'Innocenti (responsabile della Comunocazine del Garante regionale dei detenuti), Stefano Anastasia (garante dei Diritti delle persone private della libertà personale della Regione Lazio), Stefania Perri … (dirigente Penitenziario presso il Ministero della Giustizia), Giuseppe Quintavalle (direttore generale ASL Roma 1 e presidente FIASO), Giuseppe Emanuele Cangemi (vice presidente del Consiglio Regionale del Lazio), Giosy Pierpaola Tomasello (segretaria generale del Consiglio Regionale del Lazio).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Carcere.
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Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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