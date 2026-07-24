Con il procuratore della Repubblica Maurizio De Lucia, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il socio fondatore dell'Associazione AddioPizzo Daniele Marannano e l'avvocato Fabio Lanfranca, legale di alcune vittime del racket, che scandaglierà il tema della recrudescenza del fenomeno delle estorsioni a Palermo e Salvo Palazzolo, inviato del quotidiano La Repubblica.



Convegno "A Palermo tornano le intimidazioni del racket. Cosa Nostra sta rialzando la testa?", registrato a Palermo venerdì 24 luglio 2026 alle 10:50.



Sono intervenuti: Giuseppe Rizzuto (giornalista, segretario regionale di …

Assostampa Sicilia), Franco Nuccio (giornalista), Maurizio De Lucia (procuratore capo di Palermo), Roberto Lagalla (sindaco del Comune di Palermo), Fabio Lanfranca (avvocato), Salvo Palazzolo (giornalista).



Tra gli argomenti discussi: Criminalita'.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 39 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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