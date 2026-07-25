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"Trump imposes 50% tariffs on Canadian goods, citing disputes over autos, alcohol and cheese" - AP - 21 lug 2026 --- "White House teases new trade action ‘soon’ as it works to re-create global tariff regime" - NBC News - 21 lug 2026.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Arrivano i nuovi dazi di Trump" di sabato 25 luglio 2026 condotta da Lorenzo Rendi .
Tra gli argomenti discussi: Commercio, Economia, Esteri, Geopolitica, Usa.
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