Giunta delle Autorizzazioni: lo scontro sulle chat di Delmastro Delle Vedove. Intervista a Dario Iaia

L'intervista è stata registrata giovedì 23 luglio 2026 alle ore 13:00.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Autorizzazione A Procedere, Borsellino, Camera, Corte Costituzionale, Costituzione, Decessi, Delmastro Delle Vedove, Diritto, Garantismo, Giustizia, Intercettazioni, Italia Viva, Messaggio, Movimento 5 Stelle, Palermo, Parlamento, Partiti, Penale, Politica, Procedura, Senato, … Stato, Storia, Stragi, Telefonia, Voto, Whatsapp.
La registrazione video ha una durata di 8 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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