26 LUG 2026
dibattiti

L'estate del principe - Incontro con il Presidente del Senato Ignazio La Russa

DIBATTITO | - Viaregio (LU) - 18:20 Durata: 44 min 18 sec
A cura di SI
Organizzatori: 
Grand Hotel Principe di Piemonte
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Registrazione video del dibattito dal titolo "L'estate del principe - Incontro con il Presidente del Senato Ignazio La Russa", registrato a Viaregio (lu) domenica 26 luglio 2026 alle ore 18:20.

Dibattito organizzato da Grand Hotel Principe di Piemonte.

Sono intervenuti: Augusto Minzolini (giornalista), Ignazio La Russa (presidente del Senato della Repubblica Italiana).

Tra gli argomenti discussi: Politica.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 44 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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