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Registrazione video del dibattito dal titolo "L'estate del principe - Incontro con il Presidente del Senato Ignazio La Russa", registrato a Viaregio (lu) domenica 26 luglio 2026 alle ore 18:20.
Dibattito organizzato da Grand Hotel Principe di Piemonte.
Sono intervenuti: Augusto Minzolini (giornalista), Ignazio La Russa (presidente del Senato della Repubblica Italiana).
Tra gli argomenti discussi: Politica.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 44 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Dibattito organizzato da Grand Hotel Principe di Piemonte.
Sono intervenuti: Augusto Minzolini (giornalista), Ignazio La Russa (presidente del Senato della Repubblica Italiana).
Tra gli argomenti discussi: Politica.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 44 minuti.
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