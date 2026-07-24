24 LUG 2026
intervista

Biennale: in attesa di un giudice a Berlino, intervista ad Alessandro Tessari

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 15:43 Durata: 13 min 56 sec
A cura di Stefano Chiarelli
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"Biennale: in attesa di un giudice a Berlino, intervista ad Alessandro Tessari" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Alessandro Tessari (già deputato radicale, professore emerito di filosofia della scienza all'Università di Padova).

L'intervista è stata registrata venerdì 24 luglio 2026 alle ore 15:43.

La registrazione video ha una durata di 13 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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  • Alessandro Tessari

    già deputato radicale, professore emerito di filosofia della scienza all'Università di Padova

    15:43 Durata: 13 min 56 sec
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