La nuda verità - Il rapporto tra disagio psichico e sicurezza: la strumentalizzazione che fa comodo

Basta ascoltare un notiziario TV o leggere una cronaca di giornale per rendersi conto di quanto sia ancora lunga la strada da percorrere.



La salute mentale è argomento serio e le approssimazioni sono sempre da evitare.



Bisogna contenere, contrastare, scongiurare pregiudizi che attribuiscono al sofferente psichico una maggior prevalenza di azioni violente rispetto alla popolazione generale.



Perché il disagio mentale, in generale la sofferenza psichica sono lì, dietro l'angolo.



In uno stato confusionale o di coscienza gravemente alterato le manovre di contenimento dovrebbero salvarti la …

vita e salvare quella degli altri.



A Bologna nel quartiere Pilastro è accaduto ciò che in passato purtroppo è già avvenuto.



Una volta bloccato a terra, perché non hanno sedato Abderrahim Fakir? L'incapacità di esprimersi nei confronti di qualsiasi proposta di intervento sanitario o in questo caso alla impossibilità di esprimere un valido dissenso, un sanitario è tenuto a mettere in atto tutti gli interventi ritenuti necessari, senza dover ricorrere alla formalizzazione di un TSO.



Il 15 gennaio 2026 la Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per l'uccisione di Riccardo Magherini stabilendo che la famiglia dovrà essere risarcita per danni morali.



La sentenza sottolinea come non ci fosse necessità di mantenere l'ex calciatore fiorentino immobilizzato a terra.



La sentenza CEDU - MAGHERINI ha condannato l'Italia per non avere garantito la vita di un soggetto fragile e in difficoltà psichica e per non avere assicurato indagini indipendenti.



Che non vi sia evidenza che l'immobilizzazione violenta e l'arresto della vittima siano stati compiuti nell’adempimento del dovere emerge dall’evidente condizione di infermità psichica in cui si trovava la vittima.

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