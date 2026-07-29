29 LUG 2026
dibattiti

Presentazione del libro: “Sicilia nostra. Dall'Albania alla Sicilia: la rotta criminale che ha riscritto il potere mafioso”, di Giuseppe Bascietto

DIBATTITO | - Palermo - 10:21 Durata: 1 ora 22 min
A cura di ASSO
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Con l'autore ne parlano il presidente della commissione Antimafia regionale, Antonello Cracolici, e il deputato questore del Pd, Nello Dipasquale.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: “Sicilia nostra. Dall'Albania alla Sicilia: la rotta criminale che ha riscritto il potere mafioso”, di Giuseppe Bascietto", registrato a Palermo mercoledì 29 luglio 2026 alle 10:21.

Sono intervenuti: Antonella Lombardi (giornalista), Antonello Cracolici (presidente Commissione Regionale Antimafia Siciliana), Nello Dipasquale (deputato Questore presso l'ARS), Giuseppe Bascietto (autore del libro "Sicilia Nostra").

Tra gli argomenti discussi: Libro.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 22 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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