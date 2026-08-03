03 AGO 2026
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Cittadini in divisa - La disciplina militare. il caso di Neil Soorya Prakash Beedaysee, ex allievo della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza

RUBRICA | - RADIO - 23:00 Durata: 33 min 20 sec
A cura di Luciana Bruno e Enrica Izzo
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A cura di Luca Marco Comellini, Ospiti Giovanni Maria Jacobazzi (giornalista) e Neil Soorya Prakash Beedayseen/ ex allievo della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza).

Puntata di "Cittadini in divisa - La disciplina militare. il caso di Neil Soorya Prakash Beedaysee, ex allievo della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza" di lunedì 3 agosto 2026 con gli interventi di Luca Marco Comellini (segretario generale del Sindacato dei Militari), Giovanni Maria Jacobazzi (giornalista), Neil Soorya Prakash Beedaysee (ex allievo della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza).

Tra gli argomenti discussi: Armi, Carabinieri, Carcere, Cucchi, Difesa, Diritto, Famiglia, Forze Armate, Giornalismo, Giornalisti, Giustizia, Guardia Di Finanza, Il Riformista, Informazione, Italia, Partiti, Politica, Poverta', Sanzioni, Senato, Stato, Storia, Violenza.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 33 minuti.

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  • Luca Marco Comellini

    segretario generale del Sindacato dei Militari

    Giovanni Maria Jacobazzi

    giornalista

    Neil Soorya Prakash Beedaysee

    ex allievo della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza

    23:00 Durata: 33 min 20 sec
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