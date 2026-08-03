03 AGO 2026
intervista

Il terremoto a Napoli: intervista a Luigi Nave

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 14:11 Durata: 5 min 47 sec
A cura di Luciana Bruno e Enrica Izzo
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"Il terremoto a Napoli: intervista a Luigi Nave" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Luigi Nave (senatore, Movimento 5 Stelle (gruppo parlamentare)).

L'intervista è stata registrata lunedì 3 agosto 2026 alle 14:11.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Ambiente, Archeologia, Armi, Arte, Campania, Campi Flegrei, Disastri, Edilizia, Emergenza, Enti Locali, Ferrovie, Fico, Finanziamenti, Governo, L'aquila, Meloni, Napoli, Polemiche, Politica, Regioni, Scuola, Spesa Pubblica, Stato, Terremoto, Territorio.

La registrazione video ha una durata di 5 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

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