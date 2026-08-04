Islanda, il referendum del 29 agosto sulla ripresa dei negoziati con l'Unione europea. Intervista a Francesco

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Francesco Duranti, professore di diritto pubblico comparato all'Università per Stranieri di Perugia, spiega la consultazione che si terrà in Islanda il 29 agosto, quando gli elettori saranno chiamati a dire se riaprire i negoziati di adesione all'Unione europea, sospesi dal 2015.
Duranti definisce saggia, riprendendo il giudizio di molti commentatori, la formula scelta dal governo islandese: una scansione in due referendum successivi.
Il primo chiede soltanto se riaprire il negoziato; se prevalessero i sì, al termine della trattativa i cittadini sarebbero chiamati una seconda volta a … pronunciarsi formalmente sull'adesione.
Il voto di agosto, insiste, non decide se il paese entrerà nell'Unione, e il percorso sarebbe comunque lungo.
Sulle ragioni dell'accelerazione, Duranti indica due ordini di fattori.
Il primo è il mutamento del quadro geopolitico, dove il fattore Groenlandia è a suo giudizio uno degli elementi scatenanti: cita in proposito il lapsus di Trump, che qualche mese fa disse che gli Stati Uniti si sarebbero ripresi anche l'Islanda, riferendosi evidentemente alla Groenlandia.
Il secondo è interno e riguarda il cambio di maggioranza: la coalizione entrata in carica alla fine del 2024, formata da socialdemocratici, riformisti e Partito del popolo, ha messo la questione europea al centro del programma.
Sui precedenti, Duranti chiarisce che in Islanda, a differenza della Norvegia, non si è mai svolto un referendum sull'adesione.
Il governo in carica nel 2009, all'opposizione l'anno prima, aprì i negoziati per rispondere alla crisi seguita al fallimento delle banche islandesi; il cambio di maggioranza del 2013 congelò il processo, e nel 2015 il governo formalizzò il recesso dai negoziati.
Sulla collocazione dell'Islanda, Duranti ricorda l'appartenenza alla Nato dalla fondazione e allo Spazio economico europeo insieme a Norvegia e Liechtenstein, oltre a Schengen: il paese recepisce molte normative europee, ma non tutte le politiche comunitarie sono per esso vincolanti.
Le ragioni della distanza sono storiche e riguardano una solida tradizione di autonomia, maturata dopo l'indipendenza dalla Danimarca e la costituzione del 1944, oltre alla collocazione geografica.
Il punto oggi contestato dagli europeisti islandesi è però proprio questo: recepire politiche comunitarie senza poterle decidere rappresenta, secondo loro, un vulnus rilevante per l'assetto ordinamentale del paese, ed è l'argomento che sta spingendo una parte del mondo accademico, intellettuale e politico verso un approccio più concreto all'Unione.
Sui nodi negoziali, Duranti conferma che pesca e agricoltura restano i due settori più sensibili: la disciplina interna consente margini di azione che gli operatori temono di perdere a fronte di regole europee più severe.
I favorevoli obiettano che l'Unione ha modificato in modo rilevante le proprie politiche in quei settori e mostra oggi maggiore flessibilità, e che si tratta comunque di un negoziato, nel quale l'Islanda può avanzare richieste.
Duranti definisce saggia, riprendendo il giudizio di molti commentatori, la formula scelta dal governo islandese: una scansione in due referendum successivi.
Il primo chiede soltanto se riaprire il negoziato; se prevalessero i sì, al termine della trattativa i cittadini sarebbero chiamati una seconda volta a … pronunciarsi formalmente sull'adesione.
Il voto di agosto, insiste, non decide se il paese entrerà nell'Unione, e il percorso sarebbe comunque lungo.
Sulle ragioni dell'accelerazione, Duranti indica due ordini di fattori.
Il primo è il mutamento del quadro geopolitico, dove il fattore Groenlandia è a suo giudizio uno degli elementi scatenanti: cita in proposito il lapsus di Trump, che qualche mese fa disse che gli Stati Uniti si sarebbero ripresi anche l'Islanda, riferendosi evidentemente alla Groenlandia.
Il secondo è interno e riguarda il cambio di maggioranza: la coalizione entrata in carica alla fine del 2024, formata da socialdemocratici, riformisti e Partito del popolo, ha messo la questione europea al centro del programma.
Sui precedenti, Duranti chiarisce che in Islanda, a differenza della Norvegia, non si è mai svolto un referendum sull'adesione.
Il governo in carica nel 2009, all'opposizione l'anno prima, aprì i negoziati per rispondere alla crisi seguita al fallimento delle banche islandesi; il cambio di maggioranza del 2013 congelò il processo, e nel 2015 il governo formalizzò il recesso dai negoziati.
Sulla collocazione dell'Islanda, Duranti ricorda l'appartenenza alla Nato dalla fondazione e allo Spazio economico europeo insieme a Norvegia e Liechtenstein, oltre a Schengen: il paese recepisce molte normative europee, ma non tutte le politiche comunitarie sono per esso vincolanti.
Le ragioni della distanza sono storiche e riguardano una solida tradizione di autonomia, maturata dopo l'indipendenza dalla Danimarca e la costituzione del 1944, oltre alla collocazione geografica.
Il punto oggi contestato dagli europeisti islandesi è però proprio questo: recepire politiche comunitarie senza poterle decidere rappresenta, secondo loro, un vulnus rilevante per l'assetto ordinamentale del paese, ed è l'argomento che sta spingendo una parte del mondo accademico, intellettuale e politico verso un approccio più concreto all'Unione.
Sui nodi negoziali, Duranti conferma che pesca e agricoltura restano i due settori più sensibili: la disciplina interna consente margini di azione che gli operatori temono di perdere a fronte di regole europee più severe.
I favorevoli obiettano che l'Unione ha modificato in modo rilevante le proprie politiche in quei settori e mostra oggi maggiore flessibilità, e che si tratta comunque di un negoziato, nel quale l'Islanda può avanzare richieste.
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