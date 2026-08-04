Puntata di "Focus Europa - Commissione europea. Fiscalità, lotta all'evasione fiscale e PNRR (prima parte)" di martedì 4 agosto 2026 , condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Francesco Rossi Salvemini (consigliere per gli Affari Economici della Rappresentanza della Commissione europea in Italia).
Tra gli argomenti discussi: Commissione Ue, Economia, Evasione Fiscale, Finanziamenti, Fisco, Italia, Parlamento Europeo, … Pnrr, Riforme, Tasse, Unione Europea, Usa.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 13 minuti.
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