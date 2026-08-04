04 AGO 2026
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Focus Europa - Commissione europea. Fiscalità, lotta all'evasione fiscale e PNRR (prima parte)

RUBRICA | di Valeria Manieri - Radio - 23:00 Durata: 13 min 25 sec
A cura di Silvio Farina e Delfina Steri
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Valeria Manieri (Radio Radicale) intervista Francesco Rossi Salvemini, Consigliere per gli affari economici della Rappresentanza della Commissione europea in Italia.

Puntata di "Focus Europa - Commissione europea. Fiscalità, lotta all'evasione fiscale e PNRR (prima parte)" di martedì 4 agosto 2026 , condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Francesco Rossi Salvemini (consigliere per gli Affari Economici della Rappresentanza della Commissione europea in Italia).

Tra gli argomenti discussi: Commissione Ue, Economia, Evasione Fiscale, Finanziamenti, Fisco, Italia, Parlamento Europeo, Pnrr, Riforme, Tasse, Unione Europea, Usa.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 13 minuti.

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  • Francesco Rossi Salvemini

    consigliere per gli Affari Economici della Rappresentanza della Commissione europea in Italia

    23:00 Durata: 13 min 25 sec
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Eccoci nello spazio con le istituzioni europee e con la rappresentanza della Commissione europea in Italia, con focus Europa c'è in collegamento con noi, Francesco Rossi, Salvemini consigliere per gli affari economici della rappresentanza della Commissione europea nel nostro paese e buona sera ben ritrovato buonasera ben ritrovati voi, ovviamente, tra le competenze di Francesco Rosi Salvemini c'è anche una expertise sul Piano nazionale di ripresa e resilienza e la task force appunto della rappresentanza della Commissione europea. Proprio di questo torniamo a parlare, come facciamo di consueto un punto su come è andata come sta andando e questa volta diciamo e ci concentriamo per lo più su le misure, diciamo, di lotta e di contrasto all'evasione fiscale, che è una grande
Piaga,
Italiana che ovviamente fa sprecare un sacco di potenziale di risorse pubbliche da destinare ad altro. Ci puoi raccontare come il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha utilizzato appunto alcune leve per diciamo aiutarci in questa complicata battaglia
Assolutamente no, e allora forse conviene ricordare un po'come funziona, cosa sono queste storico, su questa storia delle riforme nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Una delle novità di Next Generation You è stata proprio questa, ovvero che gli investimenti quindi i fondi europei che sono arrivati dall'Europa, quindi questi 194 miliardi di euro, di cui 70 miliardi sovvenzioni e i 120 miliardi di prestiti a tassi agevolati, tutti finanziario con un debito comune europeo che questa è una bella una bella storia, diciamo questi questi fondi sono quelli che vengono in Italia sono stati se non sono sono trasferiti, stanno venendo trasferite a Alitalia e
Il utilizzano vengono spesi per una molteplicità di investimenti che sono articolati in sei missioni tematiche, Imi Investimenti che ha deciso l'Italia con poi la l'approvazione da parte della Commissione,
Definiti nel famoso Piano nazionale di ripresa e resilienza. Però, la novità è appunto che è stata che, oltre a questi fondi o come condizione per ricevere questi fondi e ogni Paese membro deve anche attuare delle riforme, quindi di riforme che sono che vengono proposte anche questi dagli stati membri, quindi and solo una una base nazionale vengono proposti tradimenti, però devono rispettare alcune condizioni, in particolare condizionalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Perché queste, diciamo, sono delle questioni di cui si è parlato o meno. Insomma, se se ne è parlato meno è andato giustamente. Si parla spesso dell'impatto trasformativo degli investimenti che realizzano tratte ferroviarie, ristrutturano, scuole, creano nuovi ospedali,
Digitalizzazione della giustizia, digitalizzazione della pubblica amministrazione e ci siamo, sono tantissime misure PNRR intervengono in tanti ambiti che hanno impatto sulla sulla vita dei cittadini, parchi verdi, le riqualificazioni urbane, l'edilizia sociale pubblica. Veramente il PNRR affatto ha fatto tantissimo e però se si ha accanto a questo, oltre a questo se ne parla meno, ma ci sono queste queste riforme che sono molto capillari da Tanzi, se ci sono alcune riforme che sono quelli principali più trasformative più famose, sono state riforma della pubblica amministrazione della giustizia, la riforma della concorrenza,
E però poi, in realtà ce ne sono altre che il settore per settore sono anche molto, diciamo, mirate nel senso che in ogni ambito di investimento, ad esempio, si fa la misura per l'elettrificazione dei porti in maniera che le navi attraccate non debbano tenere i motori a diesel Ratchasima possano possono attaccarsi alla rete elettrica e quindi inquinare meno.
Magari quella in cui l'investimento è abbinato a una riforma delle concessioni dei porti che ben portino più che porti più trasparenza, più concorrenza, migliori migliori condizioni, eccetera. Quindi è pensato molto così tener. Sono andato a vedere in dettaglio tra i 540 obiettivi che sono quelli che devono essere raggiunti per sbloccare i pagamenti. Tra l'altro verso l'Italia ha inviato le ultime richieste di pagamento che è in corso di valutazione della dalla Commissione. Quindi siamo veramente alla fine del PNRR
E quindi tra questi questi obiettivi ci moltissimi riguardano riforme e sono le riforme grandi e riforme più più settoriali,
Tra quest'oggi appunto volevo parlare di di queste idee, queste riforme delle in particolare riforme contro l'evasione fiscale, esatto nostra piaga la grande piaga condizionalità, ma anche la grande piaga h.
Peter è stata una raccomandazione delle tra l'altro, fatta al all'Italia dalla Commissione e dal Consiglio europeo nell'ambito del semestre europeo per ormai 14 anni, quindi stupenda da leggi via raccomandazioni del Consiglio, l'Italia c'è sempre questo con con diciamo, aumentare la lotta all'evasione fiscale e quindi le di queste riforme PNRR devono rispondere a una delle delle requisiti per le riforme che devono sono scelti tra il secondo membro ma devono essere devono rispondere anche alle raccomandazioni del Consiglio
E devo dire che in quest'ambito, di cui si è parlato poco, in realtà il PNRR ha fatto molto perché l'amministrazione italiana MF in particolare l'Agenzia delle entrate, ma il ministero di Economia delle Finanze, che già aveva fatto molto lavoro nel negli scorsi anni. Motivo tra le misure principali c'era lo split payment, l'obbligo di fatturazione elettronica. Stiamo se era stato già era sa Just già fatto molto, diciamo ah, aveva molti progetti nel cassetto che grazie al PNRR sono stati
E sono stati realizzati. Quindi c'è stata una grossa ownership lato nazionale. Nel senso, la Commissione europea non ha dettato cosa fare. Lo Stato membro ha semplicemente sollecitato a intervenire ulteriormente in quest'ambito e quindi su questa base è stato fatto molto, ma che cosa è stato fatto è stato fatto soprattutto nei primi anni del piano, quindi nel 2022 e 23 le riforme in generale erano molto front-loading, si dice cioè nella prima parte del piano si attuavano lei mi le riforme che erano soprattutto interventi legislativi e amministrativi, quindi più facile da attuare, che però prendevano tempo, vuoi per avere effetti in maniera che si potessero un po'monitorare fino al 2026 almeno invece gli investimenti che tendono più tempo per essere realizzati sono la maggior parte degli obiettivi che sono in corso di valutazione, perché cominciano nel 2022, ma poi devono essere finiti entro il 26. Quindi la maggior parte di riforme sono un po'più un po'più vecchi anche se non tutte, evidentemente quindi Nanning tra il 2022 23, rispondendo agli obiettivi, l'Italia ha adottato grossi misure che non molti di noi spesso conosciamo, ma non associamo al PNRR per queste quali ci sono le più famose sono state, diciamo il ad esempio
La questione dei pagamenti elettronici,
Lì esisteva in Italia esisteva già l'obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici.
E c'era stata una proposta legislativa che introduceva delle sanzioni amministrative in caso di rifiuto.
Perché di fatto questo obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici, già introdotto nel 2014, se non sbaglio di non era mai stato rispettato nelle persone, non erano neanche consapevoli perché mancavano delle sanzioni. Quindi questa è una proposta amministrativa, una post legislativa prima del PNRR. Chi non ha non aveva, non era stata approvata. Quindi il PNRR semplicemente ha incluso di reintrodurre quelle sanzioni già proposte, quindi di di di di ripristinare quella proposta legislativa e portarlo a termine per fare in modo che questo obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici venisse effettivamente diventasse effettivo. E questo è, diciamo, è una caratteristica dell'Italia che ci sono moltissime proposte legislative, leggi delega, diciamo spesso, gli strumenti legislativi o anche amministrativi esistono, semplicemente non sono attuati perché mancano ultimo pezzetto perché sono finiti nel dimenticatoio, quindi spesso non è c'è un'imposizione dall'esterno, c'è, diciamo, una sollecitazione a far funzionare gli strumenti che già esistono, ma che magari per qualche motivo non sono attuati e che cosa è successo con i pagamenti elettronici, probabilmente complici, anche
Complice, sentiamo in questo caso nel bene, ovviamente, nell'ambito di un evento drammatico e la cui situazione pandemica, in cui, fondamentalmente, per per motivi sanitari, molti di noi si sono abituati a pagare con elettronicamente, con alcuni post o con altri strumenti presso tutti gli esercenti, con l'aiuto anche dei dei due, vi ricorderete quei bonus che erano stati introdotti nel 2020 21 che portavano, insomma, diciamo a incoraggiare quei consumatori utilizzare dei pagamenti elettronici. Il lato degli esercenti c'erano diversi crediti fiscali per l'acquisto dei pos e poi per il
Per l'acquisto dei boss e per poi i costi ricorrenti delle delle fi bancarie, prudentemente mettendo insieme tutti questi elementi. Negli anni il la percentuale dei pagamenti elettronici nel in Italia è salita tantissimo. E questo questa questione delle delle delle sanzioni in caso di rifiuto era ne ha, ne ha fatto un e ne ha fatto parte, diciamo, ha alimentato il alimentato il quest'questa tendenza nazionale. Tra l'altro, l'obbligo non è un obbligo universale sugli esercenti sono obbligati ad accettare almeno una carta di debito e almeno una carta di credito, perché l'obiettivo è avere l'infrastruttura, senza però essere preda del del
Di visite ed istituzioni bancario dei o dei circuiti di pagamento, quindi l'esercente può comunque scegliere i circuiti che non siano insomma, che siano più convenienti anche anche per lui, quindi si tiene aperta la la questione della concorrenza.
E qui, su questa misura in particolare, che cosa è stato costruito sempre con misure PNRR, se voi guardate, diciamo negli anni successivi è stato poi attuato un l'obbligo del trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici giornalmente all'Agenzia delle Entrate, quindi, evidentemente una volta che si sono assestati i pagamenti elettronici questi dati i flussi vengono trasmessi giornalmente da ogni esercente l'Agenzia delle Entrate,
Che che che quindi quindi crea dati molto tempestivi e molto accurati per i, per i controlli, questa misura poi questa è un'altra misura includono stavolta nel Piano strutturale di bilancio, quindi un altro strumento di collaborazione tra Commissione, peste da membro ulteriormente completata a gennaio di quest'anno come che frequentemente introducendo l'obbligo tra,
I registratori di cassa che già devono essere collegati, tiriamo telematici collegati anche loro, l'Agenzia delle Entrate, anche quella misura PNRR devono essere ad esso collegati. Ah, i Pos, quindi, evidentemente, quando si fa noi paghiamo elettronicamente, il diciamo il. Entrambi i dati sui registratori di cassa e il post vengono trasmessi all'Agenzia delle entrate e che quindi può controllare in tempo reale se a quel pagamento elettronico corrisponde lo scontrino,
E questo nei primi ai primi mesi di quest'anno ha portato in emersione di 5 miliardi di euro di di di fatturato che prima non ha dichiarato. Quindi è un'enorme un'enorme impatto dato da misure fondatamente tecniche che per il consumatore corrispondono anche un vantaggio, cioè il fatto che non che si può pagare elettronicamente, quindi non devi portare i contanti. Non c'è il problema, del resto, sul lato esercenti. Questo, laddove esercente Jabra esercenti sono penalizzati in realtà sul lato degli esercenti. C'è la questione che da un lato il i pagamenti elettronici hanno dei costi, ovviamente, che sono le
Che sono le Commissioni dei circuiti dei circuiti bancari e dei due dei circuiti di pagamento,
Che però spesso sono semplicemente più visibile rispetto ai costi del contante, ovvero dover gestire con tante per gli esercenti. È comunque un costo proporzionale alla quantità di contante
Secondo luogo, diciamo si è fatto si è cercato di far molto per abbassare i costi degli esercenti, con quindi accordi con i circuiti di pagamento e poi con i crediti fiscali per per dedurre per ridurre le commissioni e molto si sta cercando di fare adesso. La Commissione sta cercando di far passare questa proposta sull'euro digitale, che fondamentalmente azzererebbe i costi sulle transazioni. Quindi sarebbe rivoluzionaria, verrà posta, oltre a aumentare la solidarietà dell'EU EU europea e poi per gli esercenti, c'è un altro vantaggio il fatto che questo lato esercenti tutte queste informazioni vengono anche, diciamo, sono informazioni dell'agenzia, dell'entrate per i controlli potenziali, ma anche per gli esercenti vengano restituiti come come alleggerimenti nelle
Nei compiti fiscali, ad esempio attraverso le precompilate IVA, altra misura PNRR nel senso, grazie al PNRR, tutti i professionisti in Italia possono scegliere, ovviamente era cosa facoltativa di accedere al loro cassette di scale e trovano già la dichiarazione Iva. 3, compilata sulla base di tutte le influenze ormonali tuoni e dà atto che la Gea, poiché le agenzie di entrare 11, da un lato ti chiedo queste informazioni nell'alta delle restituisco, quindi, grazie a Francesco Rossi, Salvemini per questa prima parte del nostro fa, ossia Europa dedicato appunto al tema della lotta all'evasione fiscale e il rapporto con, diciamo, le novità portate grazie al Piano Nazionale di Ripresa e resilienza, però è tutto. Torneremo la prossima settimana con la seconda parte dedicata proprio a questo tema, perché c'è qualche ulteriore dettaglio, ma il tempo è tiranno ed è terminata. Quindi dobbiamo, dobbiamo continuare la prossima settimana. Intanto, grazie a voi che ci seguite, grazie ovviamente a Francesco Rossi, Salvemini che ricordo consigliere economico e della task force sul Piano nazionale di ripresa e resilienza per la rappresentanza della Commissione
Europea in Italia.

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