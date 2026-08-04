04 AGO 2026
rubriche

Neureka - Il tema migranti, Ceuta, Meloni - Merz e Sanchez

RUBRICA | di Valeria Manieri - Radio - 23:15 Durata: 15 min
A cura di Silvio Farina e Delfina Steri
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Conduce Valeria Manieri (Radio Radicale).

In collegamento Tonia Mastrobuoni, giornalista, corrispondente dalla Germania per La Repubblica.

Puntata di "Neureka - Il tema migranti, Ceuta, Meloni - Merz e Sanchez" di martedì 4 agosto 2026 condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Tonia Mastrobuoni (corrispondente dalla Germania per il quotidiano La Repubblica).

Tra gli argomenti discussi: Africa, Algeria, Controlli, Crisi, Decreti, Difesa, Emergenza, Francia, Gas, Germania, Governo, Immigrazione, Informazione, Italia, Macron, Marocco, Mass Media, Meloni, Merz, Partiti, Politica, Rifugiati, Sanchez, Schengen, Solidarieta', Spagna, Trump, Unione Europea, Usa.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 15 minuti.

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Ben trovati a chi ci ascolta qui, su Radio Radicale, l'appuntamento è con Eureka, i nostri dialoghi sull'Europa c'è in collegamento con noi, Tonia Mastrobuoni, corrispondente dalla Germania per Repubblica buona sera atonia buonasera.
Oggi si tiene il vertice straordinario dei ministri dell'Interno dell'Unione Europea sulla crisi migratoria di Ceuta. Sappiamo che appunto l'Italia ha chiesto in modo insomma abbastanza irrituale una linea dura con controlli e restrizioni. Guardando alla Germania, appunto, la Germania sostiene una risposta coordinata dell'Unione europea. La Francia, Paese insomma molto sensibile a questo tema, preferisce un approccio insomma più moderato di controllo dei confini, senza appoggiare misure più drastiche. Tra l'altro, l'Italia è stata capofila nel chiedere una reazione forte, con insomma la, la richiesta di sospensione di Schengen
La Germania, tra l'altro, ha firmato la lettera promossa dall'Italia e da altri partner per sollecitare una strategia comune su questo e su questa questione, insomma, il tema migratorio dopo dopo Ceuta e torna a essere al centro di questa estate rovente.
Sì, allora bisogna rimettere un poi i fatti noi, infine, anche per capire di che stiamo parlando.
Perché la scorsa settimana è vero che molti migranti si sono, sono arrivati a nuoto, ah, ah, ah seduta, ma ricordiamo che cos'è seduta segreta, è un'exclave, cioè è un pezzo di Africa, di Nordafrica, un.
Nel territorio marocchino, ma appunto in realtà spagnolo, quindi non erano migranti arrivati in Europa, no, erano migranti arrivati in un ex cave spagnola, in Africa, in Marocco,
Arrivati tutti all'improvviso. Naturalmente, quelle foto di quelle masse di persone che arrivavano a nuoto hanno di nuovo scatenato un allarme ah anche eccessivo, perché non uno di questi, poi, nei giorni successivi è stato trasferito in Europa, quindi
La stragrande maggioranza son tornati in Marocco, anzi decine di migliaia, e alcuni sono ancora nella città, nell'exclave spagnola. Però ecco, questo questo è il quadro, no, quindi le immagini di nuovo hanno scatenato un panico e hanno soprattutto suscitato delle reazioni che sono più reazioni di politica interna diciamo in Europa, piuttosto che reazioni irrazionali che rispondono davvero a una a una, a un'emergenza vera, no, alla vigilia elettorale per molti esatto, come sappiamo, Giorgia Meloni è stata la prima a reagire, ovviamente, per prevenire
Le solite bordate di Roberto Vannacci, che ormai il suo principale avversario politico, siamo, come hai detto giustamente tu già alla vigilia di un anno elettorale che a giudicare da dal punto da questi fatti si annuncia abbastanza orribile, e la prima cosa che ha fatto Meloni è stata una cosa abbastanza scandalosa perché ha sospeso il trattato di Schengen, no, questo è come dire ed è un atto totalmente illegale al quale Pedro Sanchez giustamente risposto no Malisse. Insomma, ha reagito malissimo, ha ricordato che il primo Paese per arrivi e ancora l'Italia
Per anni l'Italia ha
Insomma, in qualche modo fatto appello alla solidarietà europea quando arrivavano queste decine, a volte centinaia di migliaia di migranti all'anno, ecco, è la reazione di di Meloni, questa volta è stata assolutamente l'opposto, è stata il contrario della solidarietà che l'Europa dovrebbe mostrare e che in qualche modo è lo spirito anche con cui è stata definita una riforma dell'asilo europeo che ci abbiamo messo 10 anni nodi più a formulare cioè in cui appunto c'è la la.
E l'idea che i Paesi che sono più afflitti dal da questi arrivi che sono anche l'Italia e la Spagna,
Debbono in qualche modo essere aiutati a smaltire questi migranti. Quindi, la prima reazione di Meloni è stato assolutamente elettorale, è stata politica, è stata anche abbastanza vergognosa. La seconda reazione è stata quella di promuovere una lettera con 22 altri Paesi.
Con 21 altri paesi, quindi una Lettera 22 in cui si accusa in sostanza la Spagna di.
Creare un effetto pulce di creare un effetto di attrazione dei migranti perché la Spagna ha appena deciso una sanatoria che riguarderà, se non sbaglio, 1 milione appunto di migranti, ma è appena il caso di ricordare che anche in Italia ci sono e i decreti flussi ogni tanto no, la stessa Meloni ne ha fatto uno abbastanza sostanzioso
E i governi Berlusconi ne fecero di anche molto più robusti, ma comunque è qualcosa che
Un tempo ogni tanto sporadicamente succede quando ci sono un numero troppo grandi di irregolari in un paese, quel paese, anche quando ha governato dalla destra in Europa, fa le sanatorie, quindi
Questa accusa, in sostanza di Dee Dee Dee, Dee, Dee, Dee Dee, eccessiva, generosità a Sanchez per per i migranti, per per per la sanatoria dei migranti, secondo me è un'altra vergogna perché, ripeto, è un'accusa assolutamente ipocrita.
Ora si è arrivati a questo Consiglio straordinario quando uno la crisi, l'emergenza cosiddetto sedicente, è totalmente risolta, perché credo che siano ormai poche centinaia le persone che sono ancora seduta.
Si vuole adesso vogliono discutere eventualmente di questa ipotesi di esternalizzare le domande di asilo o no, un po'come ci ha provato il Regno Unito, che non è parte della UE, ovviamente però il Ruanda è miseramente fallito, ci ha provato anche la Danimarca e ha fallito sempre col Ruanda ci ha provato l'Italia come sappiamo, e anche il tentativo di Meloni di esternalizzare queste domande di asilo in Albania è stata fermata dai giudici, quindi
Continuiamo a mettere in campo cosa che non consoni, cioè provando funziona esatto e di nuovo, dobbiamo aspettarci un vertice da cui uscirono fuori delle proposte che serviranno soprattutto ad alcuni, diciamo, attori europei, alcuni capitali europee a fare campagna elettorale. Una di uno dei firmatari della lettera è per esempio, Friedrich Merz, Friedrich, Merz
è alla vigilia di tre appuntamenti elettorali in cui l'Afd
Quindi il partito che esprime la linea più dura con tre migranti
E ha perciò è il primo partito, cioè in Sassonia, Anhalt Meclemburgo e persino a Berlino. L'Afd è il primo partito e quindi a Mercer in qualche modo per assorbire eventuali malumori che potrebbero nascere.
Era a neanche un mese, era questi appuntamenti molto importanti.
L'unico che in qualche modo sembra aver reagito in maniera razionale e EmmanuelMacron Emmanuel Macron non ha firmato quella lettera che ha espresso solidarietà a Sanchez, solidarietà assolutamente dovuta, e poi c'è naturalmente la questione di che cosa è successo veramente no, perché improvvisamente decine di migliaia di marocchini e hanno deciso di,
Andare a seduta di varcare questa frontiera,
E di di tentare insomma
Il il viaggio in Europa e lì ci sono varie teorie esistono in queste ore
Toni più o meno fantasiose, però, insomma, c'è sicuramente un utilizzo politico o no della dell'Arma migratoria, si sappiamo che sui social, insomma, giravano proprio degli inviti veri e propri, ma addirittura li ha li ha segnalati ieri il ministro dell'Interno i servizi segreti marocchini, come allontanare da sé il sospetto,
Cioè c'è il Marocco circa ha cercato ieri di allontanare da sé il sospetto che si sia trattato di un'azione voluta proprio dal Marocco. No alle ipotesi, erano due che il Marocco si sia
Irritato perché Sanchez,
è andato di recente in Algeria, cioè il primo nemico del barocco a fare degli accordi sul gas
L'altra ipotesi che circola è che sia un'azione punitiva in qualche modo voluta da Donald Trump per sanzionare il leader europeo che lui detesta di più, cioè quel Sánchez che gli ha negato le basi militari per i suoi attacchi uniranno, sappiamo che con Sanchez c'è appunto maretta da un anno e mezzo con il presidente americano anche per esempio sulla spesa per la difesa cioè,
Sanchez continua a dire che lui no non si piega alla al al, alla richiesta quasi ricattatoria di Trump di aumentare la spesa per la Difesa del 5%, quindi, ecco, queste sono le ipotesi che circolano, però il problema è capire se c'è davvero una emergenza profughi oppure se è stato un e mi sembra molto più plausibile un episodio singolo in un momento in cui comunque gli arrivi stanno stanno scemando no ormai da anni.
Ecco, appunto, dicevamo El al centro del vertice straordinario di oggi dei ministri dell'Interno dei 27 dell'Unione europea c'è appunto protezione frontiera esterna, il freno ai flussi irregolari, il ruolo di Frontex e acconto i rapporti diplomatici con il Marocco ha un altro obiettivo, probabilmente vedremo come andare nel momento in cui stiamo registrando a evitare una spaccatura politica ancora più profonda tra Roma e Madrid invece dalle tue parti rispetto ai rapporti di Berlino con Madrid visto appunto le diverse
Impostazioni politiche e appunto le anche le difficoltà di Merz e questa firma temporali italiana come la legge, come ho appena detto, insomma, MEF bisogno appunto di far vedere al suo elettorato che lui comunque mantiene il pugno duro sull'immigrazione sono in questo momento la cosa più interessante. È questo questa convergenza tra,
L'Italia sovranista, insomma, Alitalia della no post fascista Giorgia Meloni e la Danimarca della socialdemocratica Mette Frederiksen, Mette Frederiksen è diventata oggetto di discussione ormai da anni perché, da quando è diventata primo ministro della Danimarca, non ha fatto altro che recepire, e anzi rafforzare le misure anti migranti,
Il suo obiettivo dichiarato è sempre stato da sei anni a questa parte è quello del del dei dei dei zero delle zero richieste d'asilo e
E con grande coerenza ha portato avanti queste politiche che in realtà sono di solito appannaggio delle destre no, quindi lei ha continuato a fare queste.
Questi spostamenti forzosi di di famiglie intere nei quartieri a rischio ghetto no, quindi aggressione segregazione ha tagliato i sussidi ai richiedenti asilo, Harry ha alzato molto l'asticella per la richiesta d'asilo, ha reso più difficili i ricongiungimenti.
Insomma, ha fatto delle politiche di deterrenza molto forti per scoraggiare l'arrivo dei migranti.
è anche la Danimarca, è stato sotto la sua guida il primo Paese che ha dichiarato la Siria paese sicura e ha cominciato a rimpatriare i siriani a rimpatriare i siriani in Siria ha cercato di fare, come dicevo poco fa,
Un accordo col Ruanda per rimandare lì per mandare liquide migranti, insomma, è un.
Mette Frederiksen è una premier socialdemocratica molto atipica che sta facendo discutere soprattutto i partiti nazionalisti a nord, se sia il caso, appunto, di di superare determinati tabù e applicare politiche molto dure sull'immigrazione, e in questo Frederiksen si sente spesso no su questo dossier dell'immigrazione con Meloni concorda spesso delle mosse, come concordato adesso questa lettera
Ma in passato aveva anche
Concordato con Meloni delle altre azioni, insomma su sull'immigrazione, quindi c'è questa curiosa convergenza tra tra la Danimarca socialdemocratica, Alitalia,
Di Fratelli d'Italia, insomma, l'Italia, non governata dalla destra dalle destre, pone a 30 secondi in chiusura invece, per quanto riguarda Sanchez Sanchez, secondo, te che, al di là del ruolo forte che gioca anche un po'in solitaria, è Sanchez, sempre più isolato in Europa,
Ma sì, però io.
Cioè questo isolamento comunque, è un isolamento, ripeto, secondo me è molto strumentale in questo momento per alcuni Paesi per far vedere che non è in isolamento.
Preoccupante Sanchez, poi a sua volta credo che possa cioè beneficiare di una certa popolarità proprio nel suo paese, proprio per la la resistenza con cui si oppone alle prepotenze di Trump,
E poi i numeri numeri alla mano, insomma, la la, la ed efficace integrazione dei migranti in quest'anno in questi anni ha aiutato l'economia spagnola, quindi la ricetta esatto, la ricetta di Sánchez, è stata una ricetta di successo, questo su questo nessuno ha dubbi
è insomma, quindi no, è una è una è una è vero che, a ben guardare, poi è una è una immigrazione soprattutto sudamericani. Per dirlo però chiaramente sì, perché stanno già la lingua, perché naturalmente sono anche insomma. Quindi voglio dire però questo è un merito da Antonio esatto esatto, ma ci torniamo intanto davvero grazie Tonia Mastrobuoni per questo collegamento qui su Radio Radicale, con Eureka nostri dialoghi sull'Europa. Per quest'oggi è tutto ci ritroviamo la prossima settimana, grazie a Tonia Mastrobuoni, corrispondente dalla Germania per Repubblica o la settimana,
Grazie Valeria, grazie agli ascoltatori buona settimana

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