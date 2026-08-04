In collegamento Tonia Mastrobuoni, giornalista, corrispondente dalla Germania per La Repubblica.
Puntata di "Neureka - Il tema migranti, Ceuta, Meloni - Merz e Sanchez" di martedì 4 agosto 2026 condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Tonia Mastrobuoni (corrispondente dalla Germania per il quotidiano La Repubblica).
Tra gli argomenti discussi: Africa, Algeria, Controlli, Crisi, Decreti, Difesa, Emergenza, Francia, Gas, Germania, Governo, Immigrazione, Informazione, Italia, Macron, Marocco, Mass Media, Meloni, Merz, Partiti, … Politica, Rifugiati, Sanchez, Schengen, Solidarieta', Spagna, Trump, Unione Europea, Usa.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 15 minuti.
leggi tutto
riduci