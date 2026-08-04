Ceuta, il fallimento europeo. Intervista a Michele Marchi

Michele Marchi, storico dell'Università di Bologna, campus di Ravenna, commenta la crisi di Ceuta e la videoconferenza straordinaria dei ministri dell'Interno dei Ventisette del 4 agosto.



Marchi parte dalla dimensione umanitaria, che nel rapporto fra le due sponde del Mediterraneo assume ricorrentemente un carattere tragico, e allarga poi lo sguardo a quello che definisce un immenso fallimento dell'Unione europea del dopo Maastricht nella gestione dei flussi migratori.



Il punto che sottolinea riguarda l'applicazione parziale del trattato di Schengen: la libera circolazione interna è stata …

realizzata, mentre la seconda parte, quella per cui non dovrebbero esistere frontiere nazionali esterne ma soltanto frontiere comunitarie, non lo è mai stata, e la gestione di Ceuta lo ha reso evidente.



Sulla sospensione italiana dei controlli con la Spagna, Marchi parla di un atto ideologico e simbolico, osservando che i controlli in uscita da Ceuta verso il continente esisterebbero comunque.



Sull'asse fra Merz, Meloni e Frederiksen richiamato oggi dalla prima pagina del Manifesto, Marchi vede un'esagerazione politica con un fondo di verità di natura tecnica: la Commissione von der Leyen, nel secondo mandato, si è fatta dettare l'agenda da alcuni Stati membri su questi temi, mentre il ruolo di interprete delle posizioni nazionali spetterebbe alla presidenza del Consiglio europeo, e questo altera la funzione della Commissione come organo sovranazionale e custode dei trattati.



Quanto alle ragioni interne, indica per Merz le elezioni regionali di inizio settembre in Sassonia-Anhalt, dove Alternative für Deutschland è data oltre il 40% e potrebbe entrare per la prima volta nel Bundesrat, e per Frederiksen la difficoltà di una vittoria elettorale risicata e la pressione sul modello di welfare danese.



Ricorda che il tema migratorio determina le campagne elettorali delle principali democrazie europee da un quarantennio, dal Front National degli anni Ottanta alla sindrome dell'idraulico polacco fino alla Brexit.



Sul merito della polemica contro la regolarizzazione spagnola, Marchi osserva che si tratta di una prerogativa nazionale, sulla quale i leader che invocano la sovranità dovrebbero astenersi dall'interferire.



La sua lettura dei fatti è che il Marocco abbia applicato al tema migratorio una strumentalizzazione già praticata da altri attori nordafricani nei confronti dell'Europa, e che l'episodio vada ascritto a una leva strategica esercitata verso un'Unione che non si dimostra all'altezza.



Sulle ingerenze esterne si dice certo che la propaganda russa abbia cavalcato l'evento, mentre sull'ipotesi statunitense e israeliana propende per una spiegazione diversa: lo sgarbo diplomatico della visita di Sánchez in Algeria, con il contenzioso sul Sahara Occidentale sullo sfondo, e la volontà marocchina di mostrare di quale leva dispone.



Sull'esito del vertice, Marchi riconosce che nel comunicato finale c'è quanto andrebbe fatto, dal principio delle frontiere esterne come frontiere comunitarie al contrasto delle organizzazioni criminali fino ai partenariati con i paesi terzi.



Ma il segnale complessivo resta quello di una coesione andata in pezzi di fronte a un evento che i media hanno amplificato, mentre si discute da mesi di autonomia strategica e difesa comune, e che questo non sia un buon messaggio nella direzione di Mosca.



Sull'esternalizzazione dei rimpatri, osserva che in un sistema di flussi gestiti politicamente la migrazione clandestina dovrebbe diventare residuale, e con essa il ricorso a quei centri.



Segnala infine che circolano già messaggi che annunciano un nuovo tentativo per il 15 agosto, e che una gestione isterica del primo episodio rischia di accreditarne altri.



L'ultima parte è dedicata al silenzio sui morti, almeno ottanta secondo le stime disponibili, ai quali si è aggiunta durante il vertice la notizia di un'imbarcazione giunta a Maiorca con due sopravvissuti su diciannove partiti.



Marchi lo definisce inaccettabile non solo sul piano morale ma anche politico, e lo ascrive a un'assuefazione all'imbarbarimento: la polarizzazione, dice, è proprio questo, il fatto che la dimensione tragica non venga più percepita come tale e finisca fra le notizie che si scorrono, come accade ormai anche di fronte alle uscite del presidente degli Stati Uniti.



È un'altra faccia della crisi delle democrazie.

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