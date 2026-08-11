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Avv.Fabio Federico, membro di Direzione del Partito Radicale.
"Intervista a Fabio Federico in visita all'Istituto Arghillà di Reggio Calabria" realizzata da Cristiana Pugliese .
L'intervista è stata registrata martedì 11 agosto 2026 alle 17:29.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Carcere, Giustizia, Penale, Politica.
"Intervista a Fabio Federico in visita all'Istituto Arghillà di Reggio Calabria" realizzata da Cristiana Pugliese .
L'intervista è stata registrata martedì 11 agosto 2026 alle 17:29.
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