16 AGO 2026
rubriche

La nuda verità - La difesa di Anthony Fauci e la libertà della scienza

RUBRICA | di Maria Antonietta Farina Coscioni - RADIO - 19:45 Durata: 29 min 34 sec
A cura di Stefano Chiarelli
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La difesa della libertà di ricerca scientifica non è la difesa di Anthony Fauci come individuo.

È la difesa del metodo scientifico come evoluzione della conoscenza umana il cui obiettivo finale rimane sempre la difesa della salute umana.

Anthony Fauci protagonista della storia della sanità statunitense e internazionale, dall'epidemia di HIV/AIDS, a Ebola a Covid-19, a 85 anni, si trova a dover testimoniare davanti alla Commissione del Senato degli Stati Uniti per accertare l'origine della pandemia di Covid-19, in un clima da resa dei conti da parte del partito che al tempo della pandemia suggeriva di difendersi con la clorochina.

È di nuovo al centro del dibattito anche per aver scelto di non rispondere alle domande invocando il quinto emendamento.

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