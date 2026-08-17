17 AGO 2026
rubriche

Alta Sostenibilità - Migranti, dublinanti e cancellerie europee in fermento. Cosa succede al sistema europeo su richieste e flussi?

RUBRICA | di Valeria Manieri - Radio - 12:30 Durata: 1 sec
A cura di Silvio Farina
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Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) e Ruggero Po (ASviS).

Ospiti: Francesca Grisot, direttrice operativa del Centro ricerche Etno- antropologiche, ricercatrice senior dell'ISPI, Raffaella Milano, direttrice Ricerche di Save the Children, co-coordinatrice ASviS goal 1 e 10 Agenda ONU 2030, e Matteo Villa, ricercatore senior dell'ISPI.

Puntata di "Alta Sostenibilità - Migranti, dublinanti e cancellerie europee in fermento. Cosa succede al sistema europeo su richieste e flussi?" di lunedì 17 agosto 2026 condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Ruggero Po (giornalista e membro dell'ASviS), Francesca Grisot (direttrice operativa del Centro ricerche EtnoAntropologiche, ricercatrice senior dell'ISPI), Raffaella Milano (direttrice della Ricerca di Save the Children Italia), Matteo Villa (ricercatore senior dell'ISPI - Istituto per gli studi di politica internazionale).

Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione audio.

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  • Ruggero Po

    giornalista e membro dell'ASviS

    Francesca Grisot

    direttrice operativa del Centro ricerche EtnoAntropologiche, ricercatrice senior dell'ISPI

    Raffaella Milano

    direttrice della Ricerca di Save the Children Italia

    Matteo Villa

    ricercatore senior dell'ISPI - Istituto per gli studi di politica internazionale

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