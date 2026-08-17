Il Mondo a pezzi. Intervista a Paolo Guerrieri

L'amministrazione Trump non intende arretrare sulla strategia dei dazi e rilancia quindi la guerra commerciale.



Annunciati dazi su componenti di droni di derivazione cinese in nome della sicurezza nazionale.



Trump ha accusato 40 Paesi di aver aiutato la Cina ad aggirare le tariffe attraverso il meccanismo del 'transshipment': una triangolazione illegale attraverso cui merci cinesi arriverebbero sul mercato Usa dopo aver transitato per Paesi con dazi minori.



Quel che sta cambiando nella strategia dell'amministrazione Trump è il tentativo di costruire le tariffe su nuovi basi giuridiche, dopo la …

bocciatura della Corte Suprema.



Ma i dazi comunque costituiranno un costo che pagheranno le imprese e i consumatori americani.



Non sono certo riusciti a riportare negli Usa posti di lavoro nel settore manufatturiero, visto che sono leggeremente calati.



E i dati dell'ufficio di statistica Usa dimostrano che il deficit commerciale è rimasto simile a quello dell'era di Biden.



Per quel che concerne le accuse sul 'transshipment', è evidente che, a seguito dei dazi, le importazioni cinesi verso gli Usa sono diminuite, ma inevitabilmente sono aumentate da Paesi terzi come Vietnam o Taiwan, Il vero e proprio 'transshipment', che è illegale, riguarda circa il 10 per cento delle merci importate.



Per il resto, siamo di fronte ad una integrazione della catena produttiva che vede la Cina integrata con Paesi del Sud est asiatico.



Da due, tre decenni la Cina ha costruito legami commerciali con questi Paesi.



La risposta dei dazi è inadeguata: è uno strumento antiquato, ottocentesco, che ora si vorrebbe applicare ad un mercato integrato in una catena produttiva: questi Paesi dipendono dalla Cina per produrre beni di consumo.



E produrre questi beni negli Usa costerebbe troppo.



Non a caso il 55 per cento dei cittadini americani boccia la politica dei dazi di Trump.

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