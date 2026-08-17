17 AGO 2026
intervista

Intervista a Silvia De Pasquale in visita al carcere di Messina nell'ambito dell'iniziativa del PR

INTERVISTA | di Cristiana Pugliese - RADIO - 16:39 Durata: 0 sec
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Silvia De Pasquale, Consigliere Generale del PR.

"Intervista a Silvia De Pasquale in visita al carcere di Messina nell'ambito dell'iniziativa del PR" realizzata da Cristiana Pugliese .

L'intervista è stata registrata lunedì 17 agosto 2026 alle ore 16:39.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Carcere, Diritti Civili, Giustizia, Partito Radicale Nonviolento, Penale, Politica.
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