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Silvia De Pasquale, Consigliere Generale del PR.
"Intervista a Silvia De Pasquale in visita al carcere di Messina nell'ambito dell'iniziativa del PR" realizzata da Cristiana Pugliese .
L'intervista è stata registrata lunedì 17 agosto 2026 alle ore 16:39.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Carcere, Diritti Civili, Giustizia, Partito Radicale Nonviolento, Penale, Politica.
"Intervista a Silvia De Pasquale in visita al carcere di Messina nell'ambito dell'iniziativa del PR" realizzata da Cristiana Pugliese .
L'intervista è stata registrata lunedì 17 agosto 2026 alle ore 16:39.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Carcere, Diritti Civili, Giustizia, Partito Radicale Nonviolento, Penale, Politica.
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