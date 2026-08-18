Si sono chiuse le primarie del Likud, il partito del primo ministro Netanyahu che si è detto soddisfatto del risultato.



Intanto Israele continua a opporsi al piano del Board of Peace per Gaza.



"Israele, le primarie del partito di Netanyahu e la guerra in Medio Oriente: intervista a Sharon Nizza" realizzata da Gabriele Rossi con Sharon Nizza (giornalista free lance, producer).



L'intervista è stata registrata martedì 18 agosto 2026 alle 12:09.



Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Disarmo, Elezioni, Esteri, Gaza, Guerra, Hamas, Israele, Kouchner, Medio Oriente, …

Netanyahu, Pace, Palestina, Palestinesi, Politica, Primarie, Trump, Usa.



La registrazione audio ha una durata di 18 minuti.

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