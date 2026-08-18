18 AGO 2026
intervista

Intervista a Bruno Mellano sulla sua visita al carcere di Asti nell'ambito dell'iniziativa del PR

INTERVISTA | di Cristiana Pugliese - RADIO - 16:33 Durata: 0 sec
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Bruno Mellano, già Garante dei detenuti della Regione Piemonte e già Parlamentare radicale.

"Intervista a Bruno Mellano sulla sua visita al carcere di Asti nell'ambito dell'iniziativa del PR" realizzata da Cristiana Pugliese .

L'intervista è stata registrata martedì 18 agosto 2026 alle 16:33.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Carcere, Penale, Pnrr, Politica.
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