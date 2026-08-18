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Avv.
Simona Giannetti, Consigliere Generale del PR.
"Intervista a Simona Giannetti in visita al carcere di San Vittore di Milano" realizzata da Cristiana Pugliese .
L'intervista è stata registrata martedì 18 agosto 2026 alle ore 19:58.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Carcere, Partito Radicale Nonviolento, Penale, Politica.
Simona Giannetti, Consigliere Generale del PR.
"Intervista a Simona Giannetti in visita al carcere di San Vittore di Milano" realizzata da Cristiana Pugliese .
L'intervista è stata registrata martedì 18 agosto 2026 alle ore 19:58.
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