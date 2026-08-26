Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) e Francesco Radicioni, (corrispondente dall'Asia per Radio Radicale).



Ospite della puntata Matteo Dian, Professore di storia e istituzioni dell'Asia e di politica internazionale dell'Asia orientale presso l'Università di Bologna.



Puntata di "Asiatica - Sicurezza in Asia orientale: dalla visita di Putin alle isole Curili, al ridimensionamento da parte di Donald Trump delle esercitazioni USA - Corea del Sud" di mercoledì 26 agosto 2026 condotta da Francesco Radicioni e Valeria Manieri con gli interventi di Matteo Dian (associato di Storia e …

Istituzioni dell'Asia all'Alma Mater Studiorum Università di Bologna).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Armi, Asia, Cina, Cooperazione, Corea Del Nord, Corea Del Sud, Democrazia, Economia, Est, Esteri, Estremo Oriente, Forze Armate, Geopolitica, Giappone, Guerra, Integralismo, Iran, Islam, Kim Jong Un, Maduro, Medio Oriente, Missili, Onu, Pacifico, Politica, Russia, Seul, Sicurezza, Takaichi, Tecnologia, Terrorismo Internazionale, Totalitarismo, Trump, Ucraina, Usa, Venezuela, Xi Jinping.



La registrazione video di questa puntata ha una durata di 31 minuti.



Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione audio.

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