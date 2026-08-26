Seconda edizione di Etna Forum

Le Forze democratiche siriane (SDF) affermano che la loro integrazione con l’esercito di Damasco è completa, ma rimangono importanti interrogativi sui loro combattenti, sugli armamenti e sul futuro dell'autogoverno curdo. Gli Stati Uniti revocano la designazione di Stato terrorista alla Siria dopo 47 anni. Sempre più tesi e critici i rapporti tra Turchia e Israele. Nuova sentenza della CEDU che chiede alla Turchia la liberazione del filantropo Osman Kavala «nel più breve tempo possibile». Collegamento con Mariano GIustino da Ankara