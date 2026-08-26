CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Saluti del sindaco di Ragalna, Nino Caruso, e del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.
A seguire “Etna 2030: un Vulcano che crea valore”, con l’intervista di Antonello Piraneo, direttore “La Sicilia”, a Daniela Santanchè.
Partecipa Luca Pizzi, direttore Atelier Mitoraj.
Convegno "Seconda edizione di Etna Forum", registrato a Ragalna (ct) mercoledì 26 agosto 2026 alle ore 17:53.
Sono intervenuti: Antonino Caruso (sindaco di Ragalna (CT )), Enrico Trantino (sindaco della città metropolitana di Catania), Renato Schifani (presidente della Regione Sicilia), Antonello … Piraneo (direttore del quotidiano "La Sicilia"), Daniela Santanchè (senatrice,già ministro del Turismo, Fratelli d'Italia).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Regioni.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 39 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
A seguire “Etna 2030: un Vulcano che crea valore”, con l’intervista di Antonello Piraneo, direttore “La Sicilia”, a Daniela Santanchè.
Partecipa Luca Pizzi, direttore Atelier Mitoraj.
Convegno "Seconda edizione di Etna Forum", registrato a Ragalna (ct) mercoledì 26 agosto 2026 alle ore 17:53.
Sono intervenuti: Antonino Caruso (sindaco di Ragalna (CT )), Enrico Trantino (sindaco della città metropolitana di Catania), Renato Schifani (presidente della Regione Sicilia), Antonello … Piraneo (direttore del quotidiano "La Sicilia"), Daniela Santanchè (senatrice,già ministro del Turismo, Fratelli d'Italia).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Regioni.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 39 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto
riduci
leggi tutto riduci