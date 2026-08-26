26 AGO 2026
dibattiti

Seconda edizione di Etna Forum

CONVEGNO | - Ragalna (CT) - 17:53 Durata: 39 min 28 sec
A cura di ASSO
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Saluti del sindaco di Ragalna, Nino Caruso, e del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

A seguire “Etna 2030: un Vulcano che crea valore”, con l’intervista di Antonello Piraneo, direttore “La Sicilia”, a Daniela Santanchè.

Partecipa Luca Pizzi, direttore Atelier Mitoraj.

Convegno "Seconda edizione di Etna Forum", registrato a Ragalna (ct) mercoledì 26 agosto 2026 alle ore 17:53.

Sono intervenuti: Antonino Caruso (sindaco di Ragalna (CT )), Enrico Trantino (sindaco della città metropolitana di Catania), Renato Schifani (presidente della Regione Sicilia), Antonello Piraneo (direttore del quotidiano "La Sicilia"), Daniela Santanchè (senatrice,già ministro del Turismo, Fratelli d'Italia).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Regioni.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 39 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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