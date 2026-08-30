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A cura di Irene Testa e Nazzanin Eagder.
Puntata di "Informazione, donna, vita, libertà - Rassegna della stampa in lingua persiana" di domenica 30 agosto 2026 con gli interventi di Nazanin Eagder (consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito), Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale e Garante dei detenuti della Sardegna).
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 25 minuti.
Puntata di "Informazione, donna, vita, libertà - Rassegna della stampa in lingua persiana" di domenica 30 agosto 2026 con gli interventi di Nazanin Eagder (consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito), Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale e Garante dei detenuti della Sardegna).
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