30 AGO 2026
rubriche

Informazione, donna, vita, libertà - Rassegna della stampa in lingua persiana

RUBRICA | - RADIO - 13:30 Durata: 25 min 36 sec
A cura di Stefano Chiarelli
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A cura di Irene Testa e Nazzanin Eagder.

Puntata di "Informazione, donna, vita, libertà - Rassegna della stampa in lingua persiana" di domenica 30 agosto 2026 con gli interventi di Nazanin Eagder (consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito), Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale e Garante dei detenuti della Sardegna).

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 25 minuti.
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  • Nazanin Eagder

    consigliere generale del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito

    Irene Testa

    tesoriere del Partito Radicale e Garante dei detenuti della Sardegna

    13:30 Durata: 25 min 36 sec
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