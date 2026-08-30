La nuda verità - Disabilità e maltrattamenti: il caso ANFFAS di Modica. Quando a non voler la videosorveglianza dei centri era l’ANFFAS stessa

Caso ANFFAS di Modica: l’ultima vicenda di denunce di maltrattamenti ai danni di persone con disabilità consumatasi in un centro diurno dell’Associazione ANFFAS (Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo) che ha portato alla chiusura della struttura, nonché a due arresti e 13 indagati complessivi.



Il Ministro per le disabilità ha la responsabilità di tutelare i diritti delle persone con disabilità e di intervenire in casi di violenze in particolare sé queste si verificano all’interno di strutture che ospitano le persone …

con disabilità.



Dal 1° gennaio 2025 è operativa l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità che ha la facoltà di visitare le strutture semiresidenziali e residenziali, senza necessità di autorizzazione o di preavviso e con accesso illimitato ai luoghi.



Strutture cui sono affidate le attività di cura e assistenza alle persone fragili, non autosufficienti sul piano fisico e/o psichico che spesso non sono in grado di denunciare e difendersi da torture e abusi proprio per la loro condizione di disabilità.



Non è più rinviabile introdurre sistemi di vigilanza realmente centrati sulla persona con disabilità, che prevedano momenti di osservazione diretta, colloqui con le famiglie, analisi dei risultati educativi all’interno delle strutture.



Non è più rinviabile prevedere un sistema di videosorveglianza.



Senza queste garanzia, qualsiasi intervento all’emergere dei maltrattamenti rimarrà parziale.



Un iter parlamentare che non ha mai trovato approvazione definitiva nei due rami del parlamento quello delle proposte di legge in tema di Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori.



Non è la politica la sola responsabile: ad esempio nel 2016 alla approvazione della legge in tema videosorveglianza negli asili e nelle strutture per anziani e disabili, chi era contrario? Esattamente una parte di quel mondo che la sorveglianza dovrebbe garantire! Anffas nazionale, esattamente dalla voce del Presidente Roberto Speziale: è "assolutamente da bocciare" e sarà sicuramente "del tutto inutile".



Di più: "è la solita leggina-foglia di fico, che serve solo per fingere di essere intervenuti… L'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno delle strutture: credo si tratti di una misura totalmente inefficace.



Primo, perché una struttura con centinaia di persone rischia di per sé di produrre emarginazione e segregazione, seppur non una vera e propria violenza fisica.



Poi perché videosorvegliare ogni angolo e visionare le immagini sarebbe impraticabile".

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