31 AGO 2026
intervista

X edizione del Festival di Bioetca a Rapallo : intervista a Luisella Battaglia

INTERVISTA | di Cristiana Pugliese - RADIO - 18:41 Durata: 0 sec
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Luisella Battaglia, Docente di Filosofia Morale e Bioetica , membro del Consiglio Nazionale di Bioetica e Presidente dell'Itituto Italiano di Bioetica.

"X edizione del Festival di Bioetca a Rapallo : intervista a Luisella Battaglia" realizzata da Cristiana Pugliese .

L'intervista è stata registrata lunedì 31 agosto 2026 alle 18:41.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Ambiente, Bioetica, Cultura, Scienza, Societa'.
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