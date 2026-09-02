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"US to tell partners to pick side in AI race..." - China economic Review - 17 ago 2026 --- "The China Challenge " - Foreign Policy -04 ago 2026 --- "America’s Cosmic Bet on AI" - di Graham Allison - Foreign Policy - 04 ago 2026.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica. La competione tra Cina e Usa e il rischio di una bolla della IA a Wall street" di mercoledì 2 settembre 2026 , condotta da Lorenzo Rendi .
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cina, Commercio, Economia, Esteri, Geopolitica, Industria, Intelligenza Artificiale, Mercato, Sicurezza, Tecnologia, Usa.
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