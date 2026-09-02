Rassegna di Geopolitica - La competizione tra Cina e USA e il rischio di una bolla dell'Intelligenza Artificiale a Wall Street

Guerra Iran Usa: si alza sempre più la tensione nel Golfo, colpita una petroliera nello Stretto di Hormuz. Trump sembra tornare all’opzione iniziale del cambio di regime, ma manca ancora una strategia. Tensione tra Turchia e Israele dopo la firma di un accordo tra Grecia e Israele nel settore della Difesa. Il punto sulla guerra tra Usa e Iran e sulle tensioni tra Ankara e Gerusalemme. Collegamento con Mariano Giustino da Ankara