02 SET 2026
rubriche

Rassegna di Geopolitica - La competizione tra Cina e USA e il rischio di una bolla dell'Intelligenza Artificiale a Wall Street

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 13 min 41 sec
A cura di Enrica Izzo
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"US to tell partners to pick side in AI race..." - China economic Review - 17 agosto 2026 --- "The China Challenge " - Foreign Policy - 04 agosto 2026 --- "America’s Cosmic Bet on AI" - di Graham Allison - Foreign Policy - 04 agosto 2026.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica - La competizione tra Cina e USA e il rischio di una bolla dell'Intelligenza Artificiale a Wall Street" di mercoledì 2 settembre 2026 , condotta da Lorenzo Rendi .

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Asia, Borsa, Cina, Commercio, Digitale, Economia, Esteri, Finanza, Geopolitica, Industria, Informatica, Intelligenza Artificiale, Mercato, Politica, Prezzi, Rassegna Stampa, Sicurezza, Tecnologia, Usa.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 13 minuti.

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