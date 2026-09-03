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Registrazione video del dibattito dal titolo "Gli incontri del principe - Incontro con Matteo Renzi", registrato a Viareggio giovedì 3 settembre 2026 alle 18:30.
Dibattito organizzato da Grand Hotel Principe di Piemonte.
Sono intervenuti: Augusto Minzolini (giornalista), Matteo Renzi (senatore, fondatore e leader di Italia Viva).
Tra gli argomenti discussi: Politica.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 58 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Dibattito organizzato da Grand Hotel Principe di Piemonte.
Sono intervenuti: Augusto Minzolini (giornalista), Matteo Renzi (senatore, fondatore e leader di Italia Viva).
Tra gli argomenti discussi: Politica.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 58 minuti.
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