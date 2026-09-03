03 SET 2026
dibattiti

Gli incontri del principe - Incontro con Matteo Renzi

DIBATTITO | - Viareggio - 18:30 Durata: 58 min 8 sec
A cura di SI
Organizzatori: 
Grand Hotel Principe di Piemonte
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Registrazione video del dibattito dal titolo "Gli incontri del principe - Incontro con Matteo Renzi", registrato a Viareggio giovedì 3 settembre 2026 alle 18:30.

Dibattito organizzato da Grand Hotel Principe di Piemonte.

Sono intervenuti: Augusto Minzolini (giornalista), Matteo Renzi (senatore, fondatore e leader di Italia Viva).

Tra gli argomenti discussi: Politica.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 58 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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