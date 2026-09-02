Medio Oriente visto da Gerusalemme. L'asse Mosca - Teheran e le accuse di Sara Netanyahu sul 7 ottobre

Fiamma Nirenstein, giornalista e scrittrice, interviene da Gerusalemme per la rubrica settimanale "Il Medio Oriente visto da Gerusalemme".



Sul rapporto che attribuisce alla Russia un sostegno allo sviluppo di missili da crociera supersonici iraniani, l'ospite osserva che non si tratta di semplice fornitura di armi ma del trasferimento della tecnologia, con la conseguenza che l'Iran diventerebbe a sua volta un produttore.



Ne ricava il consolidamento di un fronte autocratico.



Aggiunge che in questo periodo circolano numerosi rapporti sulla situazione iraniana, tra cui quelli secondo i quali a …

Natanz un impianto sarebbe stato rimesso in funzione o non sarebbe stato colpito durante la guerra dei dodici giorni, e sarebbe di nuovo avviato verso la produzione dell'arma nucleare; precisa che si tratta di ricostruzioni difficili da verificare.



Nota anche che l'Iran colpisce con continuità i Paesi della regione, la Giordania tra questi, e non Israele, e ne dà una lettura legata alla capacità di risposta israeliana.



La giornalista descrive un riassetto delle alleanze nel Mediterraneo.



Cita l'accordo con cui Israele trasferisce alla Grecia il proprio sistema di difesa antimissile, con il consolidamento di un asse che comprende anche Cipro, e segnala movimenti significativi anche con la Germania.



Sul punto si inserisce il test del sistema balistico israeliano LORA annunciato dalla Marina tedesca, e Nirenstein richiama il ruolo tecnologico israeliano a fianco del mondo occidentale, compreso il sostegno all'Ucraina.



Su Trump riferisce una posizione di attesa: la valutazione di una vittoria parziale nello stretto di Hormuz e il peso delle elezioni di midterm.



Nella seconda parte l'intervista si sposta sulla campagna elettorale israeliana e sull'intervista televisiva di Sara Netanyahu andata in onda su Channel 14.



La moglie del primo ministro ha sostenuto che la mattina del 7 ottobre il leader dell'opposizione Yair Golan sia uscito molto presto, già pronto, e che invece di avvertire chi doveva avvertire sia corso sul campo.



L'ospite ricostruisce la condotta di Golan quel mattino, quando raggiunse l'area senza attendere ordini e partecipò al salvataggio di alcune persone, e riferisce l'accusa immediata rivolta a Sara Netanyahu di avere alluso a un tradimento, la reazione legale annunciata da Golan e la precisazione fornita ieri dal primo ministro, secondo cui non era in questione un tradimento ma il fatto di non essere stato avvertito da chi già sapeva.



Da qui l'intervista affronta la questione delle responsabilità del 7 ottobre.



Nirenstein espone le due linee del confronto: da un lato l'argomento secondo cui la responsabilità è del capo del governo, che non aveva smantellato Hamas e aveva consentito l'arrivo dei finanziamenti dal Qatar; dall'altro l'argomento della pressione internazionale e nazionale che spingeva verso una linea di convivenza.



Richiama la cosiddetta "concezione" e le valutazioni dei vertici militari che nel periodo precedente non leggevano gli esercizi al confine come la premessa di un'invasione, e ricorda i ritardi nelle ore successive, con gli elicotteri che non aprivano il fuoco e i soldati che non entravano nelle case in assenza di autorizzazione.



Sulle reazioni politiche, la giornalista riferisce che la sinistra ha definito l'uscita una mossa elettorale volta a costruire una teoria della cospirazione contro l'opposizione, mentre la destra ha sostenuto che si trattasse soltanto del mancato avvertimento al primo ministro.



Chiude sul quadro delle liste, ancora in movimento a pochi giorni dalla presentazione delle candidature: Smotrich corre con Feiglin e non con Ben Gvir, un candidato israeliano entra nella lista araba, e resta aperta la posizione di Ofer Winter, sul quale Feiglin ha obiettato che l'esperienza militare non basta a definire un profilo politico.

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