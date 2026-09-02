Otto e Cinquanta - La Sassonia - Anhalt al voto: l'AfD, il muro tagliafuoco e l'accusa a Mosca per Lipsia

La Germania ha attribuito formalmente alla Russia il tentato attacco con drone all'aeroporto di Lipsia-Halle del 4 agosto, e ha chiuso il consolato russo di Bonn.



Succede a quattro giorni dalle elezioni in Sassonia-Anhalt, dove il partito dato in testa, l'AfD, contesta l'attribuzione dei servizi e chiede la pace con Mosca.



La puntata ricostruisce il quadro del voto di domenica: il ritratto di Ulrich Siegmund, trentacinque anni, ottocentomila follower su TikTok contro i tremilacinquecento del suo avversario; un estratto dei suoi video, doppiato, sul tema che ha costruito la sua campagna; e i …

numeri che quel racconto non regge.



In Sassonia-Anhalt gli stranieri sono il 7,9 per cento della popolazione, poco più della metà della media tedesca e meno che in Italia.



Più della metà viene da un paese europeo.



A Magdeburgo — la città che secondo Siegmund non è più riconoscibile e somiglierebbe a Norimberga — sono il 15,6 per cento; a Norimberga il 28.



Dal 1990 il Land ha perso quasi un quinto degli abitanti, e quasi un medico su quattro negli ospedali viene dall'estero.



Il secondo tema è la Brandmauer, il muro tagliafuoco contro l'estrema destra, e la sua tenuta dentro la CDU: un sindaco cristianodemocratico ha donato diecimila euro all'AfD, e il quotidiano Welt scrive che quel muro rischia ormai di distruggere non l'AfD ma i cristianodemocratici.



Dalle 9, il collegamento con David Carretta.



Il ministro dell'Interno Alexander Dobrindt ha detto che la Germania non si considera in guerra, ma è bersaglio quotidiano di attacchi ibridi.



Kaja Kallas, dopo la riunione dei ministri della Difesa, ha richiamato la logica della deterrenza: se si annuncia una risposta, bisogna essere pronti a darla.



E sul futuro della politica estera europea, la lettera di undici paesi - Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Romania, Spagna e Svezia - per limitare i veti.



Manca la firma dell'Italia, che pure aveva aderito al gruppo degli "amici della maggioranza qualificata": Giorgia Meloni si è sempre detta favorevole a mantenere l'unanimità.

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