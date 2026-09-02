02 SET 2026
rubriche

Otto e Cinquanta - La Sassonia - Anhalt al voto: l'AfD, il muro tagliafuoco e l'accusa a Mosca per Lipsia

RUBRICA | di Roberta Jannuzzi - RADIO - 12:10 Durata: 19 min 21 sec
A cura di Guido Mesiti
Player
La Germania ha attribuito formalmente alla Russia il tentato attacco con drone all'aeroporto di Lipsia-Halle del 4 agosto, e ha chiuso il consolato russo di Bonn.

Succede a quattro giorni dalle elezioni in Sassonia-Anhalt, dove il partito dato in testa, l'AfD, contesta l'attribuzione dei servizi e chiede la pace con Mosca.

La puntata ricostruisce il quadro del voto di domenica: il ritratto di Ulrich Siegmund, trentacinque anni, ottocentomila follower su TikTok contro i tremilacinquecento del suo avversario; un estratto dei suoi video, doppiato, sul tema che ha costruito la sua campagna; e i numeri che quel racconto non regge.

In Sassonia-Anhalt gli stranieri sono il 7,9 per cento della popolazione, poco più della metà della media tedesca e meno che in Italia.

Più della metà viene da un paese europeo.

A Magdeburgo — la città che secondo Siegmund non è più riconoscibile e somiglierebbe a Norimberga — sono il 15,6 per cento; a Norimberga il 28.

Dal 1990 il Land ha perso quasi un quinto degli abitanti, e quasi un medico su quattro negli ospedali viene dall'estero.

Il secondo tema è la Brandmauer, il muro tagliafuoco contro l'estrema destra, e la sua tenuta dentro la CDU: un sindaco cristianodemocratico ha donato diecimila euro all'AfD, e il quotidiano Welt scrive che quel muro rischia ormai di distruggere non l'AfD ma i cristianodemocratici.

Dalle 9, il collegamento con David Carretta.

Il ministro dell'Interno Alexander Dobrindt ha detto che la Germania non si considera in guerra, ma è bersaglio quotidiano di attacchi ibridi.

Kaja Kallas, dopo la riunione dei ministri della Difesa, ha richiamato la logica della deterrenza: se si annuncia una risposta, bisogna essere pronti a darla.

E sul futuro della politica estera europea, la lettera di undici paesi - Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Romania, Spagna e Svezia - per limitare i veti.

Manca la firma dell'Italia, che pure aveva aderito al gruppo degli "amici della maggioranza qualificata": Giorgia Meloni si è sempre detta favorevole a mantenere l'unanimità.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate