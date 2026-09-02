Le incognite delle Presidenziali francesi del 2027. Intervista a Michele Marchi

Michele Marchi, storico all'Università di Bologna, dove insegna al campus di Ravenna, studioso della Francia contemporanea, editorialista dei quotidiani Il Messaggero e Altravoce, collaboratore della rivista Il Mulino, ricostruisce lo stato della corsa all'Eliseo a otto mesi dal primo turno.



Marchi parte dalla frammentazione, oltre trenta fra candidati dichiarati e potenziali, e la lega all'accelerazione di questa rentrée politica, che ha seguito il calendario della rentrée littéraire e si è nutrita del ricorso ai sondaggi, di cui la Francia è la seconda utilizzatrice al mondo dopo gli …

Stati Uniti.



In quel magma individua tre punti fermi.



Il primo è che al 99 per cento ci sarà un candidato del Rassemblement national al ballottaggio, e su questo nessuno mette in discussione le rilevazioni.



Il secondo sono le primarie del Parti socialiste e di Place publique, che lo storico insiste a non far passare per primarie di tutta la sinistra.



Il primo segretario socialista Olivier Faure avrebbe voluto una consultazione aperta, sul modello italiano del campo largo, ma gli iscritti hanno respinto quell'ipotesi e scelto una formula semichiusa, con la quota di quindici euro per chi non è tesserato che ha alimentato l'accusa di primarie censitarie.



Alla competizione si presentano Raphaël Glucksmann per Place publique e Faure per il Parti socialiste, e sono attese altre tre candidature, fra cui quasi sicuramente quella di Ségolène Royal, candidata all'Eliseo nel 2007 contro Nicolas Sarkozy.



L'esito, secondo il docente, oscilla fra due scenari opposti: un bagno di sangue politico fra i due principali contendenti oppure il vero primo passo nella costruzione di una leadership presidenziale di Glucksmann, che finora è conosciuto soprattutto nei circoli degli intellettuali e del Parlamento europeo.



Il terzo punto è l'affollamento fra destra repubblicana e centro, dove i candidati certi sono Édouard Philippe di Horizons, sindaco di Le Havre e a lungo primo ministro di Emmanuel Macron, Gabriel Attal di Renaissance e Bruno Retailleau, presidente di Les Républicains.



Duecento eletti guidati dal centrista Hervé Morin hanno chiesto primarie per arrivare a una candidatura unica ed evitare, per la terza volta consecutiva, l'assenza di quell'area dal ballottaggio; Retailleau e Attal hanno detto di no, mentre il sindaco di Le Havre resta in disparte.



La soglia per accedere al secondo turno, calcola lo studioso, sta fra il 16 e il 19 per cento, perché Jean-Luc Mélenchon per La France insoumise è stabile da un anno e mezzo fra il 15 e il 18.



Sul candidato di Place publique, il professore ricorda che avrebbe voluto scrivere nella carta dei valori delle primarie il divieto di accordi con La France insoumise, e che la direzione socialista si è opposta perché i parlamentari guardano già alle legislative successive alle presidenziali e agli accordi di collegio.



Al confronto organizzato dalla Confindustria francese, Glucksmann ha toccato la tassazione dei super ricchi e la riforma delle pensioni con accenti che non sono piaciuti alla platea ma che servono a raccogliere voti oggi orientati verso la sinistra radicale.



Sul ruolo di Macron, l'analisi è che il livello di fiducia così basso costringe ogni candidato di quell'area a prendere le distanze.



Philippe lo ha fatto per primo, non rinnegando gli anni a Matignon ma rivendicando un'evoluzione; per Attal, che guida il partito fondato dal presidente e mai trasformato in una vera struttura politica, l'operazione è più difficile.



Sébastien Lecornu ha sgomberato il campo dicendo che il suo ultimo impegno sarà portare a casa la legge di bilancio, passaggio che l'ospite indica come chiave, perché senza maggioranza parlamentare si rischia di chiudere l'anno senza legge finanziaria e di ricorrere di nuovo alla gestione provvisoria dei conti.



Sui temi, oggi i sondaggi collocano al primo posto il potere d'acquisto e l'immigrazione fra il terzo e il quarto, ma il quadro si vedrà solo fra gennaio e febbraio.



Da qui l'avvertimento a non anticipare i verdetti, con due precedenti: nel settembre del 1994 i favoriti erano Jacques Delors, che poi rinunciò alla candidatura socialista, ed Édouard Balladur, morto due giorni fa a 97 anni, che fu scavalcato al primo turno da Jacques Chirac; nel settembre del 2001 i favoriti erano Chirac e Lionel Jospin, con Jean-Marie Le Pen dato al 7 per cento, e finì con l'eliminazione di Jospin.



Sull'ipotesi avanzata dal New York Times, che dall'esperienza di governo di Giorgia Meloni si possa dedurre che una vittoria di Marine Le Pen in Francia e l'avanzata di Alice Weidel in Germania cambierebbero l'Unione senza segnarne la fine, Marchi è d'accordo solo fino a un certo punto.



Riconosce il pragmatismo della presidente del Consiglio italiana, con scelte di politica economica non lontane da quelle del governo Draghi, e ricorda che la linea filoatlantica è entrata in contraddizione con la fine della presidenza Biden e il ritorno di Trump alla Casa Bianca.



Ma osserva che il sistema semipresidenziale francese attribuisce al capo dello Stato poteri difficilmente comparabili con quelli di altri capi di governo europei, e che l'elezione di una candidata del Rassemblement national significherebbe la gestione pressoché totale della politica estera e della difesa di uno dei due paesi che costituiscono l'asse portante dell'Unione.

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