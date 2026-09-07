Promossa dalla Fondazione Museo della Shoah in collaborazione con Sapienza Università di Roma.



"Memoria, memorie" con Umberto Gentiloni, Stefano Palermo.



"La Shoah non finisce ad Auschwitz.



I bambini di Bullenhuser Damm" con Marcello Pezzetti con Tatiana Bucci.



Interventi di Michele Sarfatti, Germano Maifreda.



Manuele Gianfrancesco, Beatrice Partouche.



Convegno "II edizione della Summer School a cura di Manuele Gianfrancesco (seconda giornata)", registrato a Roma lunedì 7 settembre 2026 alle ore 09:44.



Sono intervenuti: Mario Venezia (presidente della Fondazione Museo della Shoah di Roma), …

Antonella Polimeni (rettore dell'Università degli Studi La Sapienza di Roma), Gianfrancesco Manuele (docente di Storia Contemporanea presso l'Università Sapienza Roma), Palermo Stefano (professore di Storia dell'industria presso la Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma), Umberto Gentiloni (professore di Storia Contemporanea alla Sapienza Università di Roma), Marcello Pezzetti (storico italiano, uno dei massimi studiosi italiani della Shoah), Tatiana Bucci (sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz), Livia Ottolenghi (presidente dell'Unione Comunità Ebraiche Italiane), Michele Sarfatti (storico, già Direttore del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea), Germano Maifreda (professore ordinario di Storia Economica all'Università degli Studi di Milano), Beatrice Partouche (assegnista di Ricercai Università Roma Tre).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Antisemitismo.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 6 ore e 58 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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