07 SET 2026
dibattiti

II edizione della Summer School a cura di Manuele Gianfrancesco (seconda giornata)

CONVEGNO | - Roma - 09:44 Durata: 6 ore 58 min
A cura di Pantheon
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Promossa dalla Fondazione Museo della Shoah in collaborazione con Sapienza Università di Roma.

"Memoria, memorie" con Umberto Gentiloni, Stefano Palermo.

"La Shoah non finisce ad Auschwitz.

I bambini di Bullenhuser Damm" con Marcello Pezzetti con Tatiana Bucci.

Interventi di Michele Sarfatti, Germano Maifreda.

Manuele Gianfrancesco, Beatrice Partouche.

Convegno "II edizione della Summer School a cura di Manuele Gianfrancesco (seconda giornata)", registrato a Roma lunedì 7 settembre 2026 alle ore 09:44.

Sono intervenuti: Mario Venezia (presidente della Fondazione Museo della Shoah di Roma), Antonella Polimeni (rettore dell'Università degli Studi La Sapienza di Roma), Gianfrancesco Manuele (docente di Storia Contemporanea presso l'Università Sapienza Roma), Palermo Stefano (professore di Storia dell'industria presso la Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma), Umberto Gentiloni (professore di Storia Contemporanea alla Sapienza Università di Roma), Marcello Pezzetti (storico italiano, uno dei massimi studiosi italiani della Shoah), Tatiana Bucci (sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz), Livia Ottolenghi (presidente dell'Unione Comunità Ebraiche Italiane), Michele Sarfatti (storico, già Direttore del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea), Germano Maifreda (professore ordinario di Storia Economica all'Università degli Studi di Milano), Beatrice Partouche (assegnista di Ricercai Università Roma Tre).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Antisemitismo.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 6 ore e 58 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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Allora prendiamo posto così apriamo i lavori di questa seconda giornata della Summer School, di cosa parliamo quando parliamo di Shoah e questa giornata e che sarà poi dedicata questa mattina alle memorie e questo pomeriggio, alle persecuzioni antiebraiche del 1938 apriamo, con il saluto del presidente della Fondazione Museo della Shoah Mario Venezia,
Buongiorno la voce, la soglia un giorno a tutti, grazie a tutti, più che altro tutti a tutti, grazie.
Un momento importante per la Fondazione. Ci teniamo moltissimo perché questo progetto della Summer Skull già era nelle nostre idee, poi c'è stato qualche problemino di Covid e così via, grazie alla spinta di Emanuele che ringrazio, siamo riusciti a mettere a terra la prima edizione. La seconda. Pensiamo che sia ancora più interessante e già lavoriamo per la terza e in questo momento l'UE due pensieri, uno e un ringraziamento ad Antonella Polimeni, la rettrice della Sapienza, perché sappiamo che è in scadenza, ma lo conferma Umberto l'elezione del nuovo rettore a ottobre. Il lavoro che abbiamo fatto con la puri Meni e devo dire, grazie alla sua sensibilità, al suo impegno civile notevolissimo e questo corso deriva anche da questo. Quindi, se possibile, Umberto parte Antonella, la sento un ringraziamento da parte della Fondazione, oltre che mio personale,
E l'altro, invece, è una cosa un po'diversa purtroppo un momento di ricordo per un'amica che ci ha lasciato qualche tempo fa, Laura Fontana, e credo che tutti voi o molti di voi la conoscano quindi un momento di ricordo per Laura e il 17 settembre abbia avuto l'onore di essere invitati dal Memoriale della Shoah per ricordarlo a Parigi e il fatto che la fondazione sia stata chiamata dimostra il legame fortissimo tra le istituzioni oltre che,
Nostro nostro personale lascio, lascio spazio agli altri, è chiaro che l'importanza di questo simbolica anche di questo corso, oltre che reale di lavoro che viene fatto, viene confermata da un'attenzione notevolissima da parte dei media ieri mi hanno mandato una rassegna stampa penso che siamo su livelli quasi quasi nazionali, quindi,
Pa contribuite, grazie al vostro impegno a dar vita a una a una, a una, con un evento che non è un evento, è un momento di studio e di impegno, che è stato molto ben visto anche dai media, in un momento particolare dove le attenzioni vanno spesso per chi urla di più per chi insulta meglio il fatto che questo vostro impegno si tramuti in un interesse da parte dei giornali a tutti i livelli, oggi siamo anche sul TG Lazio, ma non è quello, sono loro che ci cercano, vuol dire che siamo comunque una conferma in più sulla buona strada, grazie,
Grazie Presidente, adesso mandiamo il saluto, appunto della della Magnifica Rettrice Antonella Polimeni, perché questa iniziativa è realizzata in collaborazione con Sapienza Università di Roma, vedete anche alle spalle il logo del Progetto Sapienza, 1938 il portale dedicato alla persecuzione antiebraica dei docenti di cui parleremo oggi pomeriggio ma è realizzata anche grazie all'aiuto costante, alla collaborazione, appunto, di Umberto Gentiloni di Stefano Palermo, che sono qui di Serena Di Nepi e di Emmanuel Betta, e anche di Federico Gotti che come Sapienza poi è come istituzione e sono sempre pronti a dare una mano anche nell'organizzazione di queste attività mandiamo il saluto della Polimeri
Buongiorno a tutti e a tutti gli. Avrebbe fatto davvero piacere essere con voi alla Casina dei Vallati per questa seconda edizione della summer school della Fondazione Museo della Shoah, un appuntamento di altissimo valore culturale, scientifico e civile. In questi giorni mi trovavo a Gerusalemme, presso la missione archeologica della Sapienza, al complesso del Santo Sepolcro, nell'ambito dei nostri progetti, grandi scavi e un progetto di straordinario valore scientifico, ma con esperienza concreta, di cooperazione scientifica e culturale, nella quale persona, incompetenze, tradizioni diverse lavorano insieme attraverso la ricerca e la conoscenza. Sono quindi particolarmente lieto di far giungere a tutti e a tutti voi il mio saluto è quella dell'intera comunità Sapienza saluto con particolare affetto il presidente della Fondazione d'Amico Mario Venezia, che ringrazio per l'invito e per la collaborazione che da tempo lega le nostre istituzioni. Un ringraziamento va a tutte le colleghe e i colleghi della Sapienza che contribuiranno i lavori alla relatrice relatori e a tutte le persone che hanno lavorato alla realizzazione di queste tre giornate. Sono davvero molto contenta che la Salome Skull abbia raccolto una partecipazione così ampia. Coinvolgendo docenti ricercatrici e ricercatori, venivano assessore intese ai nostri studenti. È il segno di un bisogno di conoscenza e di formazione. A quali iniziative come queste saranno rispondere con serietà e grande qualità la domanda scelta come filo conduttore di questa edizione di cosa parliamo quando parliamo di Shoah è semplice solo in apparenza più di 80 anni ed è una delle pagine più tragiche della storia contemporanea.
Potremmo pensare che molto si è già stato detto, invece parlare della Shoah significa certamente custodirne la memoria, ma significa innanzitutto continuare a conoscerne la storia e a ricostruire i fatti, interrogare le fonti, comprendere, contesti, ascoltare le testimonianze e studiare i processi attraverso i quali discriminazioni e persecuzioni furono progressivamente costruite e organizzate o lavoro indispensabile gli orrori che hanno segnato la vita di milioni di persone distrutto famiglie e comunità.
è cambiato per sempre la storia dell'Europa ci vedono ancora oggi studio, consapevolezza e responsabilità e ci impongono di non smettere mai di costruire e rafforzare con gli anticorpi culturali, civili e democratici capace di riconoscere e contrastare il riemergere di pregiudizi, discriminazioni, linguaggi d'odio e meccanismi di esclusione che in forme diverse continuano a mettere in pericolo la dignità delle persone e la convivenza tra le comunità.
Oggi, sempre con maggiore frequenza, questo succeda, e quindi il programma di questa edizione restituisce molto bene questa complessità a fronte il razzismo e l'antisemitismo, le persecuzioni antiebraiche, le memorie individuali, i diari, gli archivi e i luoghi, dedicando poi una parte importante anche agli strumenti con cui questa storia può essere insegnata trasmessa. Trovo questo aspetto particolarmente prezioso. La memoria ha bisogno della ricerca, ma ha bisogno anche di una didattica rigoroso, scientificamente fondata, libera e capace di parlare alle persone. Non basta conoscere, dobbiamo essere capaci di trasmettere una conoscenza alle nuove generazioni con del linguaggio adeguati e attraverso strumenti che sappiano mettere in relazione i documenti, testimonianze appunto i luoghi, gli archivi di tutte le nuove possibilità offerte anche dal digitale
è una responsabilità che riguarda profondamente l'università, per questo sono particolarmente lieto della presenza nel programma di un approfondimento che tutto dedicato a Sapienza 1938 attraverso gli archivi e gli strumenti digitali che come ateneo abbiamo voluto fortemente sostenere e promuovere. Anche una grande istituzione come la nostra deve saper guardare con rigore alla propria storia, deve sapere studiar, deve sapere, conservarne le tracce e rendere quindi patrimonio di conoscenza, perché viene dopo di noi? Ed è proprio in questa prospettiva che considero così importante la collaborazione tra Sapienza e la Fondazione Museo della Shoah, perché mette insieme competenze, ricerca, patrimonio documentale, formazione e didattica, andando a coinvolgere numerose colleghe e colleghi di tutto il nostro ateneo. Permettetemi
Infine, un ringraziamento anche personale alla Fondazione e al presidente Venezia, tutta la comunità del museo, per la collaborazione che ha accompagnato questi miei sei anni di mandato che volgono ormai al termine insieme abbiamo costruito un rapporto importante, fondato sulla conoscenza e sulla responsabilità della memoria.
Il mio auspicio è che, quando quanto è stato costruito possa continuare a crescere e a produrre sempre nuovi frutti, soprattutto attraverso la ricerca, la formazione delle nuove generazioni e un impatto culturale e sociale sempre più significativo, buona sangue oscuro e buon lavoro a tutte e a tutti,
Bene, grazie anche virtualmente a la rettrice Polimeni, prima di passare la parola a Umberto Gentiloni e Stefano Palermo, essendo in fase di saluti e ci tengo anche a ringraziare tutti i colleghi che ogni anno poi lavorano insieme a me, a questa summer school da Micaela Roberta David Marco Arianna Marcello,
Le nuove forze Georgia e Manuel, anche i ragazzi del che provengono dall'Austria ogni anno lavorano con lui, Leonardo e Lewis perché poi le cose belle e importanti riescono quando si lavora bene, tutti quanti insieme.
Allora partiamo col primo intervento di oggi, è una riflessione, riflessioni spunti approfondimenti attorno al volume, dal buio del 900 diari e memorie della persecuzione antiebraica realizzato da Umberto Gentiloni e Stefano Palermo, appunto rispettivamente, docente di storia contemporanea, di Storia economica, alla Sapienza Università di Roma prego, Umberto e Stefano,
Okay, bene, grazie eh, grazie ovviamente alla Fondazione che ci ospita e con cui è sempre bello ritrovarsi grazie a Emanuele ovviamente a Michela Mario e a tutti gli amici e i colleghi non li nomino tutti, ovviamente per sarebbe un elenco troppo lungo, Serena, eccetera.
Allora il libro che abbiamo fatto abbiamo avuto l'opportunità di fare con eccoci
Siamo andati.
Bere
Grazie sfrattati a Tatiana.
Scusate, non la vedono un po'di anni e quindi mi sono un po'emozionato
E allora, dicevo, il libro che abbiamo fatto con Umberto è un libro strutturato intorno a una ricerca d'archivio, principalmente un archivio un po'particolare, come proverò ad essa, spiegare provo a fare un primo intervento in cui il quadro un po', la struttura e la metodologia della ricerca e poi passo la parola ovviamente a a Umberto.
E di cosa si tratta, da dove nasce questo libro, questo libro nasce da un archivio, un archivio un po'particolare che sta in un Paese Pieve, Santo Stefano, in provincia di Arezzo, un paese molto bello in nel cuore, diciamo della Toscana, quindi lo avete un po'immaginare questo milieu di come dire di un territorio vivo ricco una comunità che cresce che si raccoglie intorno ad alcuni,
Modelli, principi, valori, insomma, come ci sono in molte parti d'Italia, soprattutto nelle aree interne d'Italia e in particolare anche in alcune zone del Centro Nord, ma non solo del centro nord e.
A Pieve Santo Stefano, ormai una quarantina di anni fa forse un po'di più né alla metà degli anni 80 nasce su intuizione di un giornalista molto famoso, un intellettuale Saverio Tutino, nasce questo archivio, è archivio, diciamo diaristico, nazionale, in cui progressivamente vengono raccolte memorie ricordi scritti autobiografici,
E realizzati in Italia, principalmente da italiani e italiane, ma non solo, e di fatto nel corso del 900 okay, e quindi è un archivio che oggi lo potete trovare sul sito internet, se fate digitate Archivio diaristico nazionale Pieve, lo vedete come è strutturato è un archivio che oggi raccoglie più di 10.000 tra memorie ricordi scritti autobiografici,
A un museo piccolo ma molto ricco, molto efficiente, molto ben curato, molto bene progettato, quindi, come dire intorno a questo nucleo storico?
Che nasce alla metà degli anni 80, progressivamente si è costruito proprio un ragionamento di carattere culturale, di carattere storico e storiografico per cui è nata la fondazione che gestisce l'archivio, che gestisce il museo e che ogni anno organizza degli eventi e appuntamenti, sostiene la pubblicazione di ricerca e dei volumi a partire dalle fonti che sono nell'archivio il nostro libro nasce così con un rapporto,
Che c'era con l'archivio, con la Fondazione con gli animatori della Fondazione e quindi con questa idea un po'intuizione che ha avuto ovviamente soprattutto Umberto di andare a vedere che cosa c'è in questo archivio che riguarda la Shoah italiana. Questa è un po'la domanda da cui siamo partiti da un archivio che contiene tanti ricordi, tante memorie di gente comune, e questo è un po'il principio intorno al quale si è organizzata la struttura. Che cosa può contenere di un pezzo così importante del della storia italiana? E allora da lì è cominciata una ricerca con l'aiuto, appunto di persone eccezionali. Quali sono la direttrice e gli archivisti che curano la Fondazione Pieve Santo Stefano,
Pratica una ricerca, diciamo degli indici, uno spoglio degli indici con alcune parole chiave Seconda guerra mondiale, Shoah ebrei, la dico male, chiedo scusa, comunità ebraiche insomma, abbiamo fatto una ricerca un po'ad ampio raggio,
E a partire all'interno di 10.000 record. Quindi capite non una una cosa banale e a partire, diciamo, da questa ricerca abbiamo
Trovato alla fine.
Una lunga serie di pubblica di raccolte di scritti.
Boh forse 100 200 Abbado 300 e 200 per circa 6.000 pagine, in parte dattiloscritte in parte scritte a mano in parte scritta al computer, ribattute
6.000 pagine.
Da cui abbiamo fatto una lettura, diciamo, ampia, ad ampio spettro e dalle quali poi abbiamo tratto quelle che secondo noi erano le più significative, non tanto per le storie in sé, perché sono tutte significative, ovviamente, ma quelle più significative, per provare a costruire un filo, una narrazione un,
Una un filo comune come adesso proverò a spiegare e quindi ne abbiamo scelte. 39 per circa
2000 pagine di memorie di racconti ne abbiamo scelti 39, a cui poi si sono aggiunti anche alcuni volumi e alcuni diari che erano già stati pubblicati negli anni da Pieve Santo Stefano 4 5,
Di aree di alcuni diaristiche erano stati pubblicati nel corso degli ultimi anni
Ora, come lavorare su questa documentazione, che era un documentazione che tiene insieme esperienze plurali, quindi sono diaristi Memorie di persone appartenenti alle comunità ebraiche di presenti fondamentalmente in tutta Italia.
Con una geografia, alla fine che ricalca quella che è un po'quella che era alla fine degli anni 40,
La geografia, diciamo, delle presenza ebraica in Italia, quindi principalmente dislocati nel Centro Nord e con alcune presenze minori a livello quantitativo, nel Mezzogiorno e in particolare a Napoli ci sono due diaristi di Napoli che abbiamo raccolto e presentato nel volume che scrivono delle cose, secondo me è molto belle.
Come abbiamo lavorato questa documentazione, innanzitutto gli obiettivi a livello metodologico, no, cioè come di fronte a queste che sono delle vere e proprie fonti, anche se sono fonti ovviamente di tipo particolare perché sono diari o memorie e già la differenza tra diari a memoria per uno studioso che si avvicina a questo tipologia di ricerca è una cosa diversa, perché un conto è il diario scritto nel momento in cui avviene un fatto, un conto è la memoria che ricostruisce un avvenimento, molte di queste ricerche che abbiamo recuperato e pubblicato in parte
Sono state raccolte a Pieve Santo Stefano, fondamentalmente tra i primi anni 90 e i primi anni 2000 okay, quindi, nel pieno di quello che è l'era del testimone per capirci che dalle cose che immagino voi, ma vi orientate un po'su questi argomenti poi magari ne parliamo, quindi diciamo quando c'è anche in Italia il fare esplode il fenomeno e il momento diciamo l'era del testimone e la Hillery, grande ricostruzione in cui abbiamo ovviamente colleghi e colleghe molto più esperti di me su questo,
Anche questa ha un effetto anche nelle memorie che arrivano a Pieve. Santo Stefano, per cui lo vediamo proprio nella datazione di quando non di quando è il diario non dell'anno, che riguarda il diario ma di quando viene consegnato a Pieve Santo Stefano e proprio negli anni pieni dell'era del testimone. E allora come utilizzo di questo materiale, gli obiettivi, incrociare le storie individuali o familiari, ci sono storie individuali e familiari, ovviamente con quanto avviene in Italia e in Europa tra il 38 e 45. No, questo è il punto di partenza, quindi capire come da un racconto individuale o familiare tu riesci a metterne mettendo insieme più racconti individuali e familiari. Quindi non è un diario, ma è una costruzione che avviene tramite
Più fonti.
Come riesci se ci riesci a costruire un filo conduttore che si incrocia e quindi incrocia quella che si chiamava una volta con termine, forse un po'superato, la microstoria con la grande storia secondo obiettivo è restituire l'idea di una cesura, quella del 38 e quindi,
Capire come le leggi, ancora prima della persecuzione delle vite, la, le leggi razziali del 38 determinano una cesura nella vita di decine di migliaia di persone, quindi fare emergere questo.
E come dire?
Di converso, anche nella fase successiva, quindi dopo i 45 che provare a capire come il ritorno viene vissuto, il ritorno alla vita normale okay, alla vita normale, brutto, diciamo alla vita ordinaria, dopo la guerra viene vissuto da chi ha ha vissuto l'esperienza della Dépots, della segregazione, della fuga o della deportazione e quindi il tema enorme diciamo di come,
Il la con le comunità ebraiche e i cittadini ebrei si risentano o meno o vengano riconosciuti o meno della nascente Repubblica come parte di un pezzo della propria storia, come la ferita della Shoah, venga o meno ricucita negli anni immediatamente successivi alla recupera, alla nascita della Repubblica.
E poi, ovviamente, il terzo e il quarto diciamo terzo quarto elemento, è come queste vicende personali e familiari che si intersecano in una cronologia che è molto articolata perché la cronologia della guerra in generale della guerra mondiale, noi la ovviamente la identifichiamo secondo alcuni parametri
38 39 45 no
Che all'interno diverse fasi, una cronologia che incrocia la dimensione spaziale in ma in maniera articolata, e lo stesso avviene a maggior ragione in Italia, come sappiamo proprio per il modo con cui la guerra viene combattuta dall'Italia e per il modo con cui viene liberata l'Italia. Quindi essere cittadini ebrei a Napoli non è la stessa cosa che esserlo a Roma, a Firenze e a Trieste, eccetera. Queste diciamo gli obiettivi come farlo.
Allora, ovviamente, incrociare la dimensione storica e con quella personale e familiare per le ragioni che dicevo prima, è una cosa che richiede molta attenzione, proprio perché il ricordo è sempre un ricordo molto spesso no mediato e quindi l'attenzione diciamo di chi studia questi elementi è proprio quella di riuscire a fare da un lato far emergere il racconto dall'altro riuscire a inserirlo in un contesto e far vedere anche,
Il dato questo incrocio tra il dato personale e il dato storico, diciamo del racconto che viene fatto
C'è un tema di no e per fare questo noi abbiamo deciso proprio di far parlare le fonti, e quindi il libro è costruito intorno a una cucitura che abbiamo fatto in ogni capitolo di questi 39 40 diaristi persone.
E la loro storia come si evolve, diciamo, tra prima e dopo la Shoah e la seconda guerra mondiale,
Quindi un la forza, secondo me mi permetto di dire poi non sta a me, ovviamente essendo uno degli autori, ma una diciamo delle idee forza che ci ha guidato è stata proprio quella di provare a mettere insieme un corpus documentario vario dovuto da questa pluralità di racconti personali sempre a livello metodologico, la una delle cose più importanti con le quali ci siamo dovuti confrontare e questo incrocio e sovrapposizione tra cronologia e spazio spazio storico e tempo storico. Questa è decisivo perché, proprio per come le cose che dicevo prima, cioè la cronologia della guerra in Italia alla cronologia della liberazione in Italia e, tra l'altro il libro non si ferma l'Italia ci sono raccolte esperienze di chi è fuggito
All'estero prima subito prima dell'approvazione delle leggi razziali o subito dopo, c'è l'esperienza di chi stava in quella che poi diventerà Israele, c'è l'esperienza di chi da da fuori viene in Italia, sperando di ritrovare una salvezza che poi però alla fine,
Trova solo fino a un certo punto. Tra l'altro, queste sono storie di chi ce l'ha fatta. Anche questo è un elemento che dobbiamo considerare, cioè noi raccontiamo il vissuto di chi è sopravvissuto o perché è riuscita a nascondersi o perché è riuscito a fuggire o perché ha trovato chi lo ha aiutato. Come dire, quindi, è comunque un racconto ovviamente parziale
Questo incrocio, diciamo, tra dimensione spaziale e temporale e l'obiettivo di far emergere, diciamo, le censure che stanno all'interno di un racconto plurale.
Ci ha portato quindi anche ad allungare la cronologia, per cui il libro non tratta solamente del periodo 38 45, ma è al a è costruito da quattro capitoli che cominciano, diciamo, da prima delle leggi razziali e finiscono appunto dopo, con la nascita della Repubblica proprio perché ci sembrava importante
Inserire in una dimensione di lungo periodo il ragionamento che abbiamo fatto, quindi, è un libro costruito su questi quattro capitoli e chiudo il primo dedicato proprio al come si viveva i ricordi di come si viveva prima delle leggi razziali e l'effetto delle leggi razziali. Il secondo capitolo dedicato di fatto a quello che Sarfatti chiamava chiama la persecuzione dei diritti, e quindi il periodo che va, diciamo dal
Dal 38 fino all'estate del 43, il terzo capitolo dedicato al 43 e 45 e quindi alle storie differenti tra chi era Pri sotto sopra la linea del fronte, le scelte che vengono fatte, la fuga, il nascondiglio, eccetera. E poi il capitolo finale, che è dedicato invece al ritorno, dopo il 45,
Lascerei quindi la parola a Umberto Grassi
Sì, grazie Stefano.
Aggiungo qualcosa.
Sul tipo di ricerca, forse questo può essere utile, essendo.
E il contesto, appunto quello di una di una Summers, purché che ragiona e riflette sugli strumenti e metodi di lavoro,
Prima questione, la scrittura e la scrittura, questo è stato già detto bene da chi mi ha preceduto, la scrittura non è rappresentativa, non è rappresentativa, oggi non poteva essere rappresentativa, a maggior ragione nel tempo di cui stiamo parlando.
Quelli che scrivono sono una minoranza, quelli che sanno scrivere, che sanno leggere, che possono scrivere, che possono leggere, questo è molto importante perché ovviamente è un tema sul quale è stato scritto molto no Juan, che che valore può avere la scrittura individuale e se la scrittura è individuale può diventare una fonte tra virgolette di ricostruzione del passato.
E mettere insieme diverse scritture significa in una certa misura anche valorizzare questo modo di guardarsi indietro, ovviamente ognuno di coloro che ha scritto sulla propria esperienza lo ha fatto per i motivi più diversi.
Sono imparagonabili. Le motivazioni che portano alla scrittura talvolta sono in conflitto tra loro aperto. Uno scrive perché non non vuole dimenticare un altro scrive perché vuole dimenticare uno scrive per raccontarlo ai propri figli e i nipoti, e lo dice un altro scrive perché ormai biograficamente ha raggiunto un traguardo importante. Quindi dice presto o tardi e non ci sarò più qui li metto in un cassetto e poi viene ritrovato chissà quanto tempo dopo no. Quindi, da questo punto di vista è interessante e curioso e bisogna stare attenti nel senso che poi si possono anche prendere delle cantonate, nel senso che molte persone pensano che la fonte di per sé è una fonte, è utile, la fonte va
Utilizzata con le con gli strumenti che appunto una volta si diceva alla metodologia della ricerca storica ti permette di analizzare, capire, fare una critica delle fonti sulla scrittura. Questa scrittura, che viene depositata in un archivio, è stato detto poi se avete curiosità a parte la cosa migliore è guardare il sito. Tra l'altro, tra due settimane c'è il Premio Pieve Santo Stefano. Quindi è un'occasione anche per
Valorizzare questo straordinario luogo di accumulazione di di memorie, no, una specie di miniera strana costruita appunto su un'intuizione di un in più di una persona e che poi raccoglie migliaia e migliaia di scritture diverse, quindi dicevo, la scrittura è di per sé non non rappresenta altro che un segmento soggettivo individuale nel quale dal dal momento in cui si scrive,
Con una penna con una macchina da scrivere, ci sono anche qui tante cose che si potrebbero dire sul come si scrive quando si scrive c'è chi scrive con regolarità ogni giorno uno di questi più famosi diari, che ha poi avuto una fortuna anche editoriale che non riguarda i temi di cui parliamo oggi ma riguarda appunto una semianalfabeta contadino siciliano che ho Rabbito di cui ogni giorno scriveva una pagina su questo diario con una Olivetti 22, poi questo un italiano strano che talmente strano e curioso che poi studiosi
Diciamo.
Importanti studiosi di storia della lingua e della lettura e della letteratura italiana su queste pagine hanno ricostruito segmenti, ma diciamo il rapì, il rapido di turno non aveva idea di quello che poi la sua scrittura avrebbe prodotto, no nella testa di studiosi e intellettuali 50 o 100 anni dopo no quindi la scrittura è da questo punto di vista,
Fa parte, diciamo così, dell'armamentario delle fonti sulle quali si esercita la critica delle fonti, come se ci trovassimo di fronte ad altri strumenti, ovviamente questo oggi è reso
Non so come dire più difficile o più facile, qui ci sono tante opinioni diverse dalle dalle rivolte dalla rivoluzione degli ultimi anni e che ovviamente ha cambiato tutto da questo punto di vista, è la più grande rivoluzione che abbiamo mai conosciuto dal punto di vista delle fonti della ricerca storica mi riferisco a alla rivoluzione digitale, no, la scrittura assai insieme all'immagine al video, alla parola l'audio è tutto insieme, quindi pure le distinzioni classiche che i grandi,
Storici facevano fino a direi, 30 quarant'anni fa, secondo me non hanno più molto senso, quindi dobbiamo stare.
Ancora più attenti, perché la scrittura può diventare facilmente parte di un universo di fonti molto diverso tra loro e può essere utilizzata a segmenti come prendendo una fotografia scattata appena adesso un'immagine di una passeggiata che abbiamo fatto stamattina e e così via per non parlare, ma questo non ho le competenze per farlo del fatto che poi anche le scritture possono diventare, diciamo così possono essere trasformate in altro, possono essere animate e gli si può dare una voce si possono trascrivere in un certo modo anche noi, nel corso del nostro lavoro ci siamo accorti, su suggerimento di altri, che ne capiscono più di noi, che potevamo accelerare il modo di trascrivere e di vedere queste cose utilizzando gli strumenti
Della tecnologia dell'intelligenza artificiale, o diciamo così, della velocità con cui si può trascrivere una scrittura in archivio.
Che è un tema per chi, come noi, cerca di fare ricerca storica ogni studiare il passato non banale, no, quindi la questione, diciamo metodologica,
Introduttiva a questo discorso appunto, riguarda.
L'unicità della scrittura, ecco.
La cosa che più ci colpiva all'inizio.
Sono quelle idee che nascono un po'così quasi vediamo se dentro questo archivio, facendo una ricerca per parole chiave, in realtà alcuni dei testimoni che avevano frequentato le nostre attività io non ho fatto i ringraziamenti all'inizio alla Fondazione, ma insomma, ovviamente aggiungo e volentieri mi unisco alle voci di chi ci ha preceduto alcuni dei testimoni che facevano le nostre prime esperienze,
L'uomo Venezia, Piero Terracina, avevano versato parte dei loro archi delle loro memorie testimonianze prima di fare.
I libri che poi hanno fatto.
All'Archivio di Pieve Santo Stefano erano finite lì perché poi questo luogo raccoglieva, erano finite al talvolta in modo ordinato, questo anche un tema importantissimo della scrittura, e io posso scrivere una bozza e poi tornarci sopra 30 40 volte nel corso della mia vita sullo stesso argomento ricordando un segmento di passato no, quindi ci sono scritture diverse e addirittura il paragone tra le diverse forme di una stessa scrittura può diventare oggetto di un'analisi filologica, su come poi cambiano alcuni passaggi piuttosto che altri, quindi c'erano alcuni nomi che avevano attirato la nostra attenzione perché li conoscevamo, sapevamo chi erano, non c'erano più. Devo dire
Ahinoi, però avevano consegnato nel corso del tempo a Pieve, quindi questo aveva acceso il nostro interesse e poi da lì si è piano piano, ho cominciato a comporre questo censimento di fonti, si potrebbe dire usando un linguaggio anche qui della metodologia storica,
Novecentesca
Un chance, un patrimonio e un censimento di fonti e di scritture diverse, dicevo
I pregi e i difetti della scrittura sono abbastanza evidenti, io credo, anche a uno sguardo immediato, no, le cose che vi dicevo prima, dobbiamo sapere che cosa si scrive quando perché cercare di contestualizzarla, non strapparla dal contesto, sapere il più possibile quello che si può sapere su chi scrive,
E perché Pieve Santo Stefano c'è, questa straordinaria caratteristica e intuizione iniziale non è, non è il diario di Cavour o di Garibaldi, sono migliaia di diari di persone.
Sconosciute ai più.
Quindi è da questo punto di vista più difficile sapere Tizio Caio, che cosa scrive in quel giorno perché lo consentano, quindi è interessante anche da questo punto di vista io credo ragionare di questo come elemento mettiamolo come motore positivo, almeno per noi lo è stato e c'è il fatto che la scrittura mi verrebbe da dire per sua definizione esalta la soggettività cioè è dentro la biografia di una persona il fatto di scrivere,
Sia il fatto di prendere una matita, una penna.
L'esempio più importante su cui i grandi storici hanno scritto pagine straordinarie sono i diari dei soldati durante la Prima guerra mondiale.
In trincea, perché scrive?
Non sa scrivere, si fa aiutare dal dal commilitone che sta vicino perché l'inverno è lungo, scrive una fidanzata, una mamma, un papà, quello che no, quindi la scrittura come elemento, diciamo di di appartenenza, di di soggettività che si esprime, e questo c'era anche in questa selezione di diari e memorie che venivano fuori da questo archivio o no in una certa misura pur avendo quel limite cui facevo riferimento,
Bisogna vedere perché scrive quando scrive se prevale anche un elemento, diciamo così, di di Diego no, l'idea di lasciare qualcosa, perché mi mi sembra talmente impor bello e importante quello che ho vissuto, che non voglio che vada disperso, c'è anche un elemento da questi di questo tipo, però ecco, da questo punto di vista
In questo contesto, ovviamente, poi, appunto lasciamo spazio O'Brien ha curiosità domanda e quant'altro il, il ragionare sulla scrittura privata, sulle dinamiche di una scrittura privata.
E sulle tipologie di una fonte del genere è una questione importante per un lavoro del genere, importante perché da un certo punto di vista l'obiettivo che avevamo era quello di di mettere insieme scritture diverse.
Quindi, di mettere insieme delle voci diverse per comporre un quadro e un tessuto più antico, avevamo un po'due possibili riferimenti dal punto di vista di esperienze nate sempre.
In quel contesto archivistico, no, una parte di lavori di libri disagi che escono da quelle da quelle da quell'archivio sono pubblicazioni di diari, cioè diario pubblicato, curato in forma completa e il Premio Pieve, questo premio, che si dà ogni anno a settembre, premia un diario che poi viene pubblicato da dall'editore come riconoscimento di una giuria come diario annuale però è un diario
Quindi noi avremmo potuto scegliere i nostri 30 40 di Ari, metterli distribuendoli alla fine convenga a grande appendice di un volume, magari facendo un'introduzione che ne spiegava agli perché, per come oppure fare quello che poi abbiamo scelto di fare veniva già detto, cioè costruire una cronologia,
Dentro la quale distribuire come se fossero delle scatole e abbiamo immaginato così prima del 38, il 38, la guerra.
Il dopo niente di particolarmente originale, come potete ben immaginare, però, insomma, una cronologia distribuita lungo l'asse delle vicende novecentesche nella quale il singolo diario quindi la soggettività di chi scrive potesse trovare un suo spazio, un suo ruolo prevalentemente in ordine cronologico quindi valorizzando la cronologia, la geografia e quant'altro quindi la valorizzazione dell'archivio, il peso della scrittura privata e poi ovviamente la questione più delicata, difficile che sulla quale si può discutere.
Sempre non è mai un tema, diciamo nel quale uno poi si sente tranquillo, che è quello dell'incrocio delle cronologie, no, cioè funziona questa idea che la piccola storia del singolo che scrive nella sua stanzetta nell'estate del 43, leggendo quello che sta succedendo al fronte, avendo notizie che gli arrivano e raccontando la sua esperienza dove sta a sua madre che cosa ha fatto la sua famiglia,
è davvero una finestra che ci permette di seguire gli sviluppi della grande storia, talvolta si altre volte no, anche qui io non penso che ci siano delle chiavi valide, sempre in questo caso, nel momento in cui riesce ad avere 40 diari.
Noi, ovviamente abbiamo privilegiato quelli che non erano già stati pubblicati, alcuni di questi, poi, anche di persone che conosciamo, hanno trovato in forma più completa, sono diventate delle memorie e delle testimonianze, no di vite, però valorizzare dei diari virgolette minori, va bene, ci ha aiutati.
Tutto questo e poi ci ci permette di ragionare sul quesito storiografico un po'più impegnativo no, funziona quest'idea, che dal piccolo si può capire il grande.
Funziona talvolta altre volte no.
Alcuni diari sono perfettamente collocabili dentro una cronologia che è quella che generalmente utilizziamo per spiegare e ricostruire le vicende di cui stiamo parlando, altri diari e invece non lo sono perché sono presi da altre priorità ad altre urgenze, invece di seguire quello che a noi sembra importantissimo. L'armistizio di settembre del 43 si concentrano su un'altra cosa, che magari accade nel paesino lì vicino, ma a questo punto, come Carlo Ginzburg ci ha insegnato e fa parte di appunto del fatto che non non esiste no, una cronologia, una geografia, questo è interessantissimo, rende alcune pagine di questo libro. Ogni volta che lo riprendiamo adesso, sa anche in fase di traduzione. Speriamo che vada a buon fine. Incrociamo le dita, insomma,
Ogni volta che poi, da questo punto di vista, si rivedono queste cose, ti accorgi di quanto effettivamente questo rapporto tra i piani diversi tra l'alto e il basso, tra la grande storia che si muove e il racconto singolo di una scrittura può essere una finestra interessante anche per far vedere che non sempre collimano questi due piani no che c'è.
Ecco che c'è questa soggettività della scrittura come elemento, diciamo, importante, qualificante li ovviamente abbiamo richiamato le riflessioni di chi su questo ha scritto le pagine più importanti da Primo Levi, a Semprun, ma insomma sulla scrittura, su che cosa ha significato la scrittura e la scrittura in questo caso sulla propria esperienza no quindi sulla
Sulla deporta, sulla deportazione e sulla l'attraversamento, diciamo, del sistema concentrazionaria nazista, come diceva Stefano, partendo dal fatto che questi sono una minoranza di coloro che hanno potuto scrivere, quindi diciamo che poi tutto il resto rimane un elemento di punto interrogativo e anche di rispetto ecco questa mi sembra la cosa forse chiuderei così cioè di rispetto.
Per insomma, nella pubblicazione di cose che talvolta non sappiamo poi se davvero chi le ha scritte volesse renderle note, c'è un elemento da questo punto di vista, che riguarda poi la nostra, anche il modo con cui si lavora no, è chiaro che in questo caso un archivio si fa carico diciamo così delle questioni formali.
Eredi le famiglie si può pubblicare, non si può pubblicare come si può pubblicare quasi tutti coloro che donano un archivio entrano nell'ordine di idee che possa diventare qualcosa di utilizzabile tra virgolette, però è un tema anche questo, che interroga poi il nostro modo di dialogare.
Con gli archivi e con le carte non riguarda sia il fatto di farli parlare, cioè, in una certa misura, di uscire dalla dimensione della fonte, consultabile interrogabile in questo lavoro che c'è dietro noi, possiamo anche usare le parole chiave perché gli archivi sono stati, se non altro gli abstract digitalizzati ci sono,
Molte tesi di laurea, anche negli ultimi anni, che hanno utilizzato l'Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano, per studiare il boom economico, i consumi viaggi degli italiani, i matrimoni, il modo con cui nei diari emergono situazioni contesti e quindi da questo punto di vista c'è da un elemento diciamo di della pubblicità del diario della fonte in questo caso mettere delle voci insieme significa anche,
In una certa misura porsi il problema da studiosi di capire come si possano accostare dei diari diversi, perché poi la trama che viene fuori è una trama di singoli diari che compongono un mosaico che a quel punto non è più il mosaico del diario singolo ma diventa qualcosa di diverso no e la scelta dei passi da riprodurre. Il dialogo con
Con i diari diventa un elemento costitutivo della interpretazione, cioè del modo con cui poi queste fonti possono.
A raccontare un contesto ovviamente rimane.
L'interrogativo, il quesito di un po'di tutte queste fonti.
Che
Che fanno riferimento alla soggettività, in prevalenza no, cioè studiare il passato.
Esaltando l'elemento soggettivo, elemento soggettivo significa, esaltando anche l'elemento, diciamo
Dello studioso che soggettivamente analizza le carte, quindi c'è una doppia soggettività che si sovrappone al tema delicatissimo, che va molto, insomma.
In controtendenza rispetto allo spirito dei tempi dove invece
Diciamo il prevalere delle ricostruzioni, fondate su altro, sul modo diverso di gestire i dati e le informazioni e le fonti, restituisce una ipotesi di veridicità. No, invece la soggettività non va d'accordo con l'idea che ci sia una fonte vera, un diario migliore, un modo unico di accostare i diari, ma semmai è il contrario. No, noi siamo certi che se un domani, speriamo, ci saranno altri che vorranno utilizzare questi stessi diari faranno una composizione sicuramente diversa, magari in sintonia o in opposizione ne sceglieranno di altri, va allo Zen, valorizzeranno altri passaggi di quelle migliaia di pagine. No, quindi, da questo punto di vista è uno strumento che può essere
Utilizzato, visto che siamo, immagino, tra colleghi che poi hanno il problema di trasmettere i segmenti di questo passato che può essere utilizzato.
E ovviamente, sempre insieme agli strumenti più legati ad una ricostruzione storica, storiografica dei contesti, che però può essere utilizzato per valorizzare, appunto i segmenti di di soggettività, di di percorsi di vite, ecco che compongono i, il quadro e il riferimento nella.
Del coinvolgimento di italiane e italiani nella nella vicenda della Shoah 900, grazie.
E a queste domande.
Grazie a voi perché avete messo sul tavolo poi diverse questioni, intanto il contenitore che l'Archivio diaristico di Pieve Santo Stefano, che poi raccoglie memorie diari, destinati chiaramente a ricostruire potenzialmente tutta la storia del 900, appunto se hai hai citato diversi filoni,
Molti diari, per esempio, riguardavano appunto la prima guerra mondiale, moltissimi l'emigrazione italiana, c'era un'esigenza fortissima di rileggere quell'esperienza a posteriori, ecco, rilegge da quell'esperienza a posteriori, riguarda anche un pochino quello che diceva Stefano all'inizio sulla differenza, poi tra trovarsi di fronte, e questo vale anche chiaramente in classe, anche l'importanza no di mettere gli studenti di fronte, da una parte a un diario che è iscritto, vuoi o non vuoi impresa diretta, e invece una memoria che vive del tempo vive del del contesto, vive delle riflessioni, anche che ha fatto non soltanto quella singola persona ma anche necessariamente, è assorbito il contesto pubblico
E mentre parlavate delle scritture diverse, dell'importanza anche della scrittura individuale e pensavo, per esempio, a quanto si è riflettuto.
E sulle scritture dei bambini durante il fascismo, no, quanto da una parte e ci si è chiesti quanto con la scrittura possa restare spontanea addirittura, come dicevi tu prima, andando a cercare anche i linguisti nell'errore grammaticale, il segno della spontaneità e dall'altra invece quanto quella scrittura assorba il contesto pubblico tanto nel durante il regime fascista, perché replica riproduce è un megafono e un ripetitore di quelle parole e quanto poi avvenga anche successivamente in una società e con con un contesto totalmente diverso, ma con dei bambini che assorbono comunque il discorso pubblico e dall'altra l'importanza del contesto
E mi veniva in mente quello che diceva Vittorio Foa sulle testimonianze orali e quando.
Appunto prese, per esempio, e credo, con l'Istituto resistenza a una scuola che invitò un nonno a parlare e dice attenzione, quando ragioniamo con le fonti orali, è importante.
Contestualizzare quello che dice il nonno, perché altrimenti avremmo sapremo tutto del nonno, ma nulla della seconda guerra mondiale ecco l'importanza, ma voi lo sapete di inserire tutto questo all'interno del percorso didattico, di fornire lo strumento all'interno del quale legge tanto la testimonianza tanto il diario prima di passare alle parole le domande e mi faceva piacere recuperando il file della rappresentazione che avete fatto del libro qui leggervi un piccolo estratto di un di un diario anche per darvi la dimensione.
Perché, come dicevano prima, sono importanti anche come riflesso del contesto. A me colpì colpirono molto due diari, in particolare uno di Mario Tagliacozzo, che annotava già nel pomeriggio del 16 ottobre, e le molte notizie che gli arrivavano da Roma sul 16 ottobre sugli arresti e lui era rifugiato fuori Roma, quindi c'era una una donna che faceva la spola tra Roma e il loro e li portavano già nel pomeriggio del 16 ottobre queste notizie, che chiaramente erano notizie sommarie lui scrive una quantità di ebrei è stata presa durante la retata del 16 ottobre, ma il diario che che mi colpì più di tutti era quello di di Fanny Bailey, che
Lo scrisse già nel 45 l'era tornata dall'internamento e restituisce bene un pochino le sensazioni dell'Italia del dopoguerra ci aiuta anche a rispondere a una domanda che era arrivata ieri sui silenzi e sulla difficoltà di ricordare nel dopoguerra e perché lei scriveva io ridevo e cercavo di divertirmi nei 45, ma era una finzione, cerco di non pensare al passato e di dimenticare, ecco la parola dimenticare ai primi di agosto arriviamo a Genova quanto tempo è passato, non erano solo cinque anni, era una vita, le persone erano tristi e lugubri, le strade deserte rovinate dai bombardamenti
La gente mi sembra patita una strana sensazione, mi invade l'Italia tanto desiderato e tanto cambiata non era altro che un cumulo di macerie. Col tempo forse la gente riderà ancora, ci vuole tempo per tutte le cose, tempo dimenticare vivere sono le 3 parole che le segna e poi racconta un aneddoto che assomiglia molto a quello di Napoli milionaria in cui, nel tentativo di parlare di raccontare con le persone e le viene respinta, e appunto ancora una volta invitata a dimenticare, ecco ma era soltanto alcune suggestioni per aprire al dibattito, allora io non ho ricevuto domanda attraverso il Drive, invece chiedo se qualcuno
Vuole fare una domanda a cui in sala, alzando la mano all'antica, diciamo
Di solito sì.
La domanda possono collegarsi con un QR code dammi, gli fanno una domanda.
Domande dubbi, questioni anche su sull'Archivio di Stato di di Pieve Santo Stefano.
Prego, facciamo facciamo girare il microfono.
Sì.
Grazie innanzitutto, grazie mille previste presentazioni, ho visitato il museo di Pieve Santo Stefano, è veramente una miniera, sì, è un piccolo museo che per di catapulta in storie vite, biografie, poiché a volte impensabili e per questo voglio chiedervi da da ricercatori quali sono, se ci potrebbe dare qualche pillola a qualche storia che vi ha colpito in particolare qualche storia in attesa, voglio dire è un argomento che comunque conosciamo, ma che riserva sempre tante sorprese, quindi volevo sapere quel che veramente voi, dai ricercatori, come avete vissuto alcune di queste storie, se ci volete raccontare quel che qualche aneddoto anche durante la ricerca di di scoperta perché poi gli archivi sono sono sempre una grande scoperta individuale, grazie,
Raccogliamo prima un giro di domande.
Dietro
Due.
Eh no, invece io volevo un attimino puntare l'attenzione si sempre su quello che maggiormente mi ha colpito, manteniamo questo questo filone però all'interno diciamo, delle microstorie, se avete, diciamo riscontrato degli elementi comuni non soltanto legati alla cronologia, però magari
Chi ha sentito maggiormente il bisogno di depositare, attraverso la scrittura, la propria memoria e le proprie impressioni, quindi fasce d'età, genere e se diciamo sì, sono stati evidenziati degli elementi di resilienza, perché stiamo parlando di vissuti di persone che sono sopravvissute prima avete parlato di persone che appunto sono in fuga o comunque persone che sono state deportate quali sono stati secondo, diciamo gli elementi che emergono dalla scrittura.
E proprio perché si parla di diari, in cui parla di scritture che maggiormente esaltano la soggettività, quali sono stati gli elementi di resilienza, cioè quelli che hanno permesso no di poter superare se hanno superato, diciamo, il trauma.
Altre domande, se no facciamo un giro di risposta.
Guai
Io qualcosa.
Allora no, è difficile, grazie delle domande, intanto no, difficile rispondere un po', perché non ricordo, devo ammetterlo.
Dovrei riprendere l'indice e riguardarmi i nomi dei diaristi, cioè però ho in mente dei segmenti di diari che invece mi hanno colpito.
Direi due cose sulle mettendo insieme la questione dell'utilizzo della didattica, degli elementi in comune, allora in alcuni casi direi che
Forse nella Maggiora, nella maggior parte dei casi che noi poi alla fine abbiamo utilizzato come fonti, si conferma una cronologia di riferimento che è quella che poi ha dato vita ai capitoli, quindi didatticamente se uno volesse approfondire la cesura del 38, come arrivano le leggi razziali nelle famiglie degli ebrei italiani,
La ricostruzione di quel capitolo dedicato alle scritture che ricordano quel momento lì è una forte, diciamo, conferma ecco dell'impatto che sia stato l'inizio della fine che sia stato un trauma, ovviamente.
Da questo, anche da questo punto di vista, è la ricchezza della scrittura, ci permette di far vedere questo me lo ricordo bene chi già capisce che si tratta di un passaggio importante e chi invece, tutto sommato, rassicura il suo nucleo familiare e si rassicura dicendo va be',
Vediamo che succede, nessuno ci ha mai tolto un capello, andiamo avanti, no, quindi da questo punto di vista è interessante metterlo insieme, poi però ci sono tante cose, penso soprattutto ai diari di chi era fuori, quindi di chi non era in Italia e lì ci abbiamo avuto anche dei delle discussioni e degli interrogativi su come collocarli a un certo punto pensavamo addirittura di fare di tirarli fuori. No di fare una cosa a parte perché invece, appunto la dimensione geografica, altra questione,
Che didatticamente importantissimo no ad uscire a spiegare,
Con la geografia, tutta una serie di questi passaggi che riguardano la cronologia della guerra, la divisione delle aree della Penisola, che cosa succede tra 43 e 44 o 45, ovviamente gli scrive, da questo punto di vista è influenzato direttamente dalle vicende no, e quindi chi sta fuori invece spesso non coincide con quello che che possiamo noi immaginare no, cioè ci sono,
Altre cronologie, mi verrebbe da dire, altre priorità che riguardano il luogo dove sei e quindi, come ti arrivano le notizie ciao, Roberto, come ti arrivano le notizie e come raccoglie le informazioni, importante questo dal punto di vista, proprio il singolo diario e allora lì sì ci sono.
Facilmente ricostruibile, diciamo, dei percorsi di scrittura.
Di italiane e gli italiani che non sono in quel momento dentro il perimetro della penisola e che però, direttamente o indirettamente, se ne sono andati, hanno dei parenti in Italia che gli scrivono intrattengono una scrittura con continuità, perché poi ci sono anche le corrispondenze fonti diari, corrispondenze quindi, ma in una certa misura tutto fa parte diciamo della tipologia.
Delle fonti che possiamo che possiamo utilizzare nell'edizione tradotta. Abbiamo infatti introdotto anche geograficamente, una ricostruzione dei luoghi dove il diario si manifesta, cioè una una sorta, diciamo di riferimento geografico che possa meglio collocare la scrittura dentro uno spazio che lo spazio appunto delle vicende di cui stiamo parlando ora
Sorprese no, se devo dire da questo punto di vista, ma io sono uno di quelli che pensa che poi l'archivio in genere non non ci dà.
Lo scoop, la, la scoperta si può capitare, è capitato a tanti che li frequentano anche a noi, cioè di trovare delle cose inattese, no, però in questo caso è proprio la ricchezza della persona che viene fuori, quindi cioè la cosa che più colpisce poi nella scrittura spesso e volentieri sono le giustificazioni che uno si dà sul perché scrive,
Ho visto quasi sempre, direi, la maggioranza dei 40 nei 40 che che abbiamo poi scelto, c'è un doppio salto generazionale, cioè una scrittura per i nipoti, quindi sostanzialmente l'ira, alla curva biografica della Vita, che inesorabilmente va avanti e quindi a un certo punto uno dice non scrivo perché,
C'è un modo no di di di di di, trasmettere, di raccontare e questo è interessante perché già il fatto di dirlo è un elemento che che fa sì che quella scrittura sia, da questo punto di vista, una scrittura interessante rispetto all'insieme del patrimonio di Pieve la domanda che veniva che facevi che veniva posta all'inizio la scrittura dei diari.
Che riguardano appunto, diciamo, la shoah, vuol.
Il percorso dell'ebraismo italiano nel 900, direi, è una scrittura colta.
Ecco, questo pure va detto, cioè è una scrittura le prime volte, da questo punto di vista questa è una sorta, sicuramente è stata per noi una sorpresa.
Per noi che tra l'altro non siamo, diciamo, specialisti di fonti di scrittura privata, quindi da questo punto di vista siamo stati ci abbiamo messo un sacco di tempo anche perché non eravamo convinti della possibilità di farlo per entrare dentro queste cose. Insomma, è una scrittura bella di un italiano, ecco di una parte, se pensiamo a quanto è stato scritto è una è una parte,
Minoritaria di una società che è in alt, in grande prevalenza analfabeta o semianalfabeta, che scrive ebbene, cioè che racconta bene che usa i consuntivi condizionali, che argomenta, che scrive che contestualizza, che fa riferimento ai titoli dei giornali, alle notizie che gli arrivano dalla radio quindi anche questo è un elemento diciamo importante, da considerare perché sarebbe un errore imperdonabile quello di immaginare che potesse essere una scrittura rappresentativa di qualcosa no, è una parte,
Chi?
Il Lecce, intanto, che legge che c'ha libri dentro casa che che As che segue e che utilizza la scrittura nella chiave che cercavamo di dire all'inizio no, nel nella possibilità di lasciare traccia della propria esperienza individuale, quindi questo lo metterei sicuramente tra le sorprese iniziali, anche perché, avendo letto da lettori,
I.
I volumi della stessa collana in cui è uscito il nostro, che sono tutti i volumi dei Diari di Pieve Santo Stefano, invece lì c'è una sorprendente, talvolta scrittura, chiamiamole elementare per intenderci no, quindi da questo punto di vista è interessante anche come,
Capacità.
Di raccontare e di scrivere e anche di tessere
Diciamo un.
Una relazione generazionale, questo credo che sia l'elemento l'elemento più più significativo e importante, no, cioè raccontare in modo che possa esserci un testimone da passare alle generazioni che verranno e, da questo punto di vista, la parte più interessante, secondo me, ma qui ho ovviamente poi ognuno la alle sue categorie cioè è la parte sul dopo.
In una certa misura, è il modo con cui la scrittura diventa una componente della vita che si ricostruisce dopo.
Qui ci sono ovviamente pagine dei grandissimi che hanno su questo ragionato no, se io scrivo per dimenticare non riesco a scrivere perché scrivevo nel campo Semprun oppure invece scrivo perché scrivere mi libera e mi fa pensare meglio a quello che sto facendo oggi c'è questo elemento del dopo e lì, ecco veramente sono ognuno diverso dall'altro ma tutti con questa idea di di di di di prendere la vita che viene scegliendo la scrittura come un ulteriore elemento di presa di distanze dalla,
Quella parte della propria esperienza, insomma, così utilizzerei didatticamente hanno sicuramente una un'efficace in alcune di queste presentazioni ci hanno addirittura adesso Manuele ho letto molto bene, ma anche qui avevamo degli attori, quindi che prendono dei passi di questo diari di questi diari e certamente li valorizzano più di quanto non possiamo fare noi raccontandolo no.
E anche questo è delicato, perché poi l'attore da una sua interpretazione, ovviamente no, quindi la fonte andrebbe sempre contestualizzata e quello che dicevamo all'inizio è la cosa principale, cioè se si sceglie un diario cerchiamo di capire il più possibile chi l'ha scritto qualche notizia l'abbiamo anche semplicemente andando sul sul, diciamo sull'archiviazione del diario stesso. Ci sono alcune note geografico biografiche che ci aiutano, ma poi è un po'anche la nostra.
Sensibilità e quello che vogliamo far arrivare in Aula in classe dove siamo quella mattina, cioè l'aspetto geografico.
È un aspetto prevalente che si sta un po'perdendo, per tanti motivi, far vedere le le Italie diverse come vivono questa vicenda e questi diari sono assolutamente immediati nel restituirci una condizione esistenziale molto diversa a seconda di dell'anno in cui sono scritti e della collocazione geografica dello scrivente o della scrivente ci sono anche i diari di donne visto che veniva che veniva chiesto sia quindi in questa diciamo, componente della società italiana di una scrittura colta e consapevole, la definirei così ci sono uomini e donne che scrivono,
Grazie a raggiungere due battute soltanto.
Didatticamente, io credo che questo sia un lavoro.
Come dire che a me non piace chiamare come una storia degli ebrei o storia ebraica, okay, nel senso che ovviamente anche quello no, è anche un affresco, un mosaico della di un pezzo della storia delle comunità ebraiche italiane in questi anni, però fondamentalmente è una storia d'Italia,
O meglio è un punto di vista con cui leggere un pezzo della storia d'Italia, e lo si fa sia nella cronologia che segue appunto la dimensione cronologica della vicenda italiana, prima e dopo la guerra, e anche la lettura, diciamo, dell'esperienza dei diaristi è uno specchio come dire di una vicenda nazionale.
Quindi didatticamente questo secondo me, oltre alle cose che diceva Umberto, ovviamente è un aspetto come dire, che può essere utile per capire alcune cose, non tutto ovviamente, però per evidenziare all'interno di un percorso di riflessione con con i ragazzi alcuni aspetti della vicenda italiana di quegli anni.
Questo anche perché i diaristi sono molto diversi tra di loro, tanto cioè è vero quello che dice Umberto, ovviamente che sa che c'è comunque una capacità di scrittura e quindi c'è un milieu, evidentemente no, già come dire un tono, diciamo, rispetto a quella che era il retroterra di un'Italia che sappiamo,
Diventa un Paese con l'alfabetizzazione di massa tardi relativamente tardi, no, come sappiamo bene,
Però è anche vero che dentro queste storie ci sono provenienze, esperienze molto diverse, e questo lo si vede nelle vicende, perché poi le scelte che fanno e di cui ci parlano questi diaristi nel loro memorie.
Dipendono anche un po'da retroterra culturale, sociale e familiare nel quale sono inserite, nel quale vivono quasi e poi ci sono appunto persone molto differenti, cioè per fare qualche esempio. C'è la sorella di Giorgio Bassani, no, per capirci quelli che ti racconta un pezzo, diciamo, di presenza ebraica in Italia di un certo tipo con tu e come questa poi si inserisce nel contesto appunto di un'Italia che non ci sta che si ribella come dire no, e quindi il racconto diciamo, della del delle varie vicende familiari e incrocia in qualche modo anche la vicenda di Giorgio Bassani, tra l'Emilia, poi Firenze, Roma, eccetera, oppure ci sono per esempio, c'è un pezzo che abbiamo voluto tenere anche
Una una diarista che viene citata soltanto all'inizio di una bambina di 10 anni
Che vive in una baraccopoli romana, le baraccopoli nate durante il fascismo dopo gli sventramenti, bambina per modo di dire perché da come scrive, si capisce subito che già all'epoca era una donnina, ovviamente no che badava ai fratelli.
Ovviamente, come si può immaginare che racconta dei come a un certo punto i tedeschi vengono a dopo il, il 16 ottobre vengono a catturare alcuni una famiglia di ebrei che s'era rifugiata nella baraccopoli, quindi, come dire, c'è veramente un milieu, è molto cioè una un retroterra, un un insieme molto variegato e questa secondo me è anche una un po'della forza del racconto che viene fuori è che permette anche di muoversi didatticamente su diversi può permettere anche di muoversi.
E su diversi piani e a me è piaciuta molto la storia di un napoletano.
Che partecipa, diciamo, alla vita della comunità, ovviamente racconta come viene.
E questa piccolissima comunità che c'è a Napoli in quegli anni come tenta di
Sopravvivere all'arrivo delle leggi razziali, ma poi, soprattutto, c'è tutto il racconto di come lui partecipa alle prime forme di resistenza che ci sono nella città di Napoli prima delle giornate in cui il Napoli viene liberata, poi partecipa alle Giornate di Napoli per la liberazione della città e poi addirittura decide di arruolarsi e quindi lui un ebreo, diciamo che non ha vissuto la deportazione delle vite, la persecuzione delle vite, però, decide di andare a combattere, quindi se arruola e va e viene ferito anche
E mi pare, nelle Marche, diciamo andando nella risalita della penisola, quindi, come dire, c'è veramente
Ci sono tanti aspetti che di tatticamente possono essere utilizzati anche con i ragazzi più giovani.
E allora, grazie Stefano Umberto, per questo racconto di questo libro, l'invito chiaramente a leggere, anche a trovare ed ai singoli docenti non ha un percorso didattico, no, come utilizzare queste voci all'interno anche del racconto dei 27 gennaio, come si diceva ieri delle attività di potenziamento un quarto d'ora di pausa con un piccolo Coffee Break in fondo e ci ritroviamo alle 11 e un quarto a questo punto grazie.

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