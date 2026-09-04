04 SET 2026
intervista

Molestie a una minore a Torino: intervista a Carmen Giuffrida

INTERVISTA | di Antonello De Fortuna - RADIO - 12:25 Durata: 0 sec
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Dopo il caso del cittadino bengalese accusato di aver molestato una 13enne a Torino e scarcerato, infiamma la polemica politica: la Lega chiede la castrazione chimica per casi simili e il Ministro Nordio invia gli ispettori.

Abbiamo intervistato Carmen Giuffrida, Giudice presso il Tribunale dei minorenni di Catania.

"Molestie a una minore a Torino: intervista a Carmen Giuffrida" realizzata da Antonello De Fortuna .

L'intervista è stata registrata venerdì 4 settembre 2026 alle ore 12:25.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Carcere, Criminalita', Cronaca, Giustizia, Minori.

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