Molestie a una minore a Torino: intervista a Carmen Giuffrida

Il punto sulla guerra tra Iran e Usa e sulla drammatica situazione economica in Iran con i prezzi dei generi di prima necessità completamente fuori controllo tanto che la popolazione non riesce nemmeno a permettersi i propri bisogni quotidiani. Perché la Repubblica islamica non sta vincendo la guerra e perde l’influenza a Hormuz. Nuove impiccagioni e nuove condanne a morte. Collegamento con Mariano Giustino da Ankara