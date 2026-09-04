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Dopo il caso del cittadino bengalese accusato di aver molestato una 13enne a Torino e scarcerato, infiamma la polemica politica: la Lega chiede la castrazione chimica per casi simili e il Ministro Nordio invia gli ispettori.
Abbiamo intervistato Carmen Giuffrida, Giudice presso il Tribunale dei minorenni di Catania.
"Molestie a una minore a Torino: intervista a Carmen Giuffrida" realizzata da Antonello De Fortuna .
L'intervista è stata registrata venerdì 4 settembre 2026 alle ore 12:25.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Carcere, Criminalita', Cronaca, Giustizia, … Minori.
Abbiamo intervistato Carmen Giuffrida, Giudice presso il Tribunale dei minorenni di Catania.
"Molestie a una minore a Torino: intervista a Carmen Giuffrida" realizzata da Antonello De Fortuna .
L'intervista è stata registrata venerdì 4 settembre 2026 alle ore 12:25.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Carcere, Criminalita', Cronaca, Giustizia, … Minori.
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