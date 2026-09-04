04 SET 2026
rubriche

A proposito di Shalom - Intervista a Mario Giro e Sandro Di Castro

RUBRICA | di Ruben Della Rocca - RADIO - 13:09 Durata: 33 min 37 sec
A cura di Stefano Chiarelli e Guido Mesiti
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Intervista di Ruben Della Rocca al saggista Mario Giro e al presidente del Benè Berit Sandro Di Castro.

Nel corso della conversazione si è parlato dell’ultimo libro di Mario Giro “Pace in tempo di Guerra” (ed.Gurrini e Associati), un volume improntato sulla necessità di arrivare alla Pace nel mondo e alla fine dei confronti attraverso il dialogo, il confronto, l’educazione e la cultura.

Sandro Di Castro ha proposto la prospettiva ebraica sul tema.

Con l’auspicio che la politica torni ad essere protagonista e tacciano le armi.

Perchè la guerra non merita alcun rispetto: va solo fermata.

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  • Mario Giro

    già vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

    Sandro Di Castro

    presidente dell'Associazione Internazionale Benè Berith

    13:09 Durata: 33 min 37 sec
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