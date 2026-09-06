La nuda verità - Fabio Mussi, il Ministro che difese la libertà di ricerca sulle cellule staminali embrionali. Una grande perdita

Il Ministro dell'Università e della Ricerca Fabio Mussi difese da subito la libertà di ricerca scientifica.



Ministro nel governo Prodi, dal 2006 e il 2008, si è distinto per la difesa della libertà di ricerca scientifica, un interlocutore con il Partito Radicale e Marco Pannella, il partito de La Rosa nel Pugno sui temi della laicità e del sostegno al mondo universitario, del ruolo fondamentale che la nostra Costituzione attribuisce alla libertà di ricerca e della conoscenza.



Appena insediatosi, il Ministro Mussi a Bruxelles nel maggio del 2006 ritira l'adesione dell’Italia a una …

Dichiarazione etica concernente il divieto della ricerca sulle cellule staminali embrionali.



L'Italia con il ministro Mussi ritirò la sua firma da una dichiarazione etica sottoscritta dal Vaticano e da cinque Stati membri contraria al finanziamento da parte dell'UE della ricerca sulle cellule staminali embrionali.



Un atto importante riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale ritenendola fondamentale per non frenare il progresso biomedico e le prospettive di cura ma che generò tensioni non solo nel Governo ma tra alcune forze politiche della stessa coalizione di centro sinistra… Fabio Mussi ebbe il merito quindi di rimettere sulla scena pubblica politica la vicenda delle staminali embrionali.



L’importanza della ricerca per malattie ad oggi inguaribili… e se ne trova traccia nella importante intervista a Dario Franceschini.



Sei anni dalla diagnosi di Parkinson, anni di malattia e quindi di vita che ha scelto di non condividere fino alla intervista a Fabrizio Roncone.



Malattia che dal punto di vista della sfida scientifica e della sofferenza che causano, viaggia assolutamente insieme alla malattia di Alzheimer e alla Sclerosi Laterale Amiotrofica.

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