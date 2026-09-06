Puntata di "Speciale Spazio Transnazionale. ELEZIONI IN SASSONIA - ANHALT" di domenica 6 settembre 2026 condotta da Francesco De Leo che in questa puntata ha ospitato Stefanie Stahlhofen (giornalista tedesca), Danilo Taino (editorialista del Corriere della Sera), Michele Valensise (presidente dell'Istituto Affari Internazionali), Francesca Sforza (giornalista de La Stampa, responsabile di Specchio e Tuttolibri), Lia Quartapelle Procopio (vicepresidente della commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista), Giampiero …

Gramaglia (docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma), Giangiacomo Calovini (deputato, Capogruppo Commissione Affari esteri e comunitari, Fratelli d'Italia), Angelo Bolaffi (filosofo della politica e germanista).



La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 1 ora e 8 minuti.

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