06 SET 2026
rubriche

Speciale Spazio Transnazionale. ELEZIONI IN SASSONIA - ANHALT

RUBRICA | di Francesco De Leo - RADIO - 18:15 Durata: 1 ora 8 min
A cura di Luciana Bruno e Carmine Corvino
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Puntata di "Speciale Spazio Transnazionale. ELEZIONI IN SASSONIA - ANHALT" di domenica 6 settembre 2026 condotta da Francesco De Leo che in questa puntata ha ospitato Stefanie Stahlhofen (giornalista tedesca), Danilo Taino (editorialista del Corriere della Sera), Michele Valensise (presidente dell'Istituto Affari Internazionali), Francesca Sforza (giornalista de La Stampa, responsabile di Specchio e Tuttolibri), Lia Quartapelle Procopio (vicepresidente della commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista), Giampiero Gramaglia (docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma), Giangiacomo Calovini (deputato, Capogruppo Commissione Affari esteri e comunitari, Fratelli d'Italia), Angelo Bolaffi (filosofo della politica e germanista).

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 1 ora e 8 minuti.

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  • Angelo Bolaffi

    filosofo della politica e germanista

    Giangiacomo Calovini

    deputato, Capogruppo Commissione Affari esteri e comunitari (FDI)

    Giampiero Gramaglia

    docente di Giornalismo presso la Sapienza Università di Roma

    Lia Quartapelle Procopio

    vicepresidente della commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati (PD-IDP)

    Francesca Sforza

    giornalista de La Stampa, responsabile di Specchio e Tuttolibri

    Danilo Taino

    editorialista del Corriere della Sera

    Michele Valensise

    presidente dell'Istituto Affari Internazionali

    Stefanie Stahlhofen

    giornalista tedesca

    18:15 Durata: 1 ora 8 min
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