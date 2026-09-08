Intervengono: Francesca Cenerini (storica) e Giuseppe Laterza (Editore).



Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Conferenza stampa di presentazione del "Roma storia Festival 2026"" che si è tenuta a Roma martedì 8 settembre 2026 alle ore 11:46.



Con Marta Bulgherini (attrice e regista), Lorenzo Tagliavanti (presidente della Camera di Commercio di Roma e del Lazio), Giuseppe Laterza (editore Laterza), Francesca Cenerini (storica).



La conferenza stampa è stata organizzata da Camera di Commercio di Roma.



Tra gli argomenti discussi: Storia.



La registrazione video della conferenza …

stampa dura 39 minuti.



La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.

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