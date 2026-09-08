08 SET 2026
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Conferenza stampa di presentazione del "Roma storia Festival 2026"

CONFERENZA STAMPA | - Roma - 11:46 Durata: 39 min 55 sec
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Camera di Commercio di Roma
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Intervengono: Francesca Cenerini (storica) e Giuseppe Laterza (Editore).

Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Conferenza stampa di presentazione del "Roma storia Festival 2026"" che si è tenuta a Roma martedì 8 settembre 2026 alle ore 11:46.

Con Marta Bulgherini (attrice e regista), Lorenzo Tagliavanti (presidente della Camera di Commercio di Roma e del Lazio), Giuseppe Laterza (editore Laterza), Francesca Cenerini (storica).

La conferenza stampa è stata organizzata da Camera di Commercio di Roma.

Tra gli argomenti discussi: Storia.

La registrazione video della conferenza stampa dura 39 minuti.

La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.

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