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Intervengono: Francesca Cenerini (storica) e Giuseppe Laterza (Editore).
Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Conferenza stampa di presentazione del "Roma storia Festival 2026"" che si è tenuta a Roma martedì 8 settembre 2026 alle ore 11:46.
Con Marta Bulgherini (attrice e regista), Lorenzo Tagliavanti (presidente della Camera di Commercio di Roma e del Lazio), Giuseppe Laterza (editore Laterza), Francesca Cenerini (storica).
La conferenza stampa è stata organizzata da Camera di Commercio di Roma.
Tra gli argomenti discussi: Storia.
La registrazione video della conferenza … stampa dura 39 minuti.
La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.
Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Conferenza stampa di presentazione del "Roma storia Festival 2026"" che si è tenuta a Roma martedì 8 settembre 2026 alle ore 11:46.
Con Marta Bulgherini (attrice e regista), Lorenzo Tagliavanti (presidente della Camera di Commercio di Roma e del Lazio), Giuseppe Laterza (editore Laterza), Francesca Cenerini (storica).
La conferenza stampa è stata organizzata da Camera di Commercio di Roma.
Tra gli argomenti discussi: Storia.
La registrazione video della conferenza … stampa dura 39 minuti.
La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.
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