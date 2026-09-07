Alta Sostenibilità - L'imminente avvio dell' 81ª sessione dell' Assemblea generale ONU e il Rapporto UNEP sull' emergenza climatica

Nell’ultima puntata di Alta Sostenibilità su Radio Radicale, i conduttori Valeria Manieri e Ruggero Po (ASviS) hanno guidato un confronto a tutto campo con Luigi Di Marco della Segreteria dell'ASviS, Edoardo Vigna, giornalista del Corriere della Sera e Vice Direttore di "7", Emanuele Bompan, Direttore di Materia Rinnovabile, e Valeria Zanini, Senior Advisor sulla diplomazia climatica presso il Think Tank ECCO.



L'incontro ha offerto una panoramica approfondita sulle principali urgenze ambientali e geopolitiche, a partire dalle criticità messe in luce dai recenti report dell'UNEP fino agli …

scenari negoziali in vista dell'avvio dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.



Il dibattito ha preso le mosse dai dati sconfortanti dell'UNEP, che evidenziano quanto il traguardo di contenere il riscaldamento globale entro l'1,5°C, pilastro degli Accordi di Parigi, sia sempre più fragile e a rischio superamento.



Senza tagli immediati e drastici alle emissioni di gas serra in questo decennio, il cosiddetto Emission Gap — il divario tra le promesse dei governi e la riduzione effettiva necessaria — continua ad ampliarsi.



Per colmare questa distanza, gli ospiti hanno sottolineato la necessità di passare dalle parole ai fatti attraverso politiche industriali sostenibili, un'accelerazione della transizione energetica e una finanza climatica equa che alimenti strumenti come il Fondo Loss and Damage.



I drammatici effetti del riscaldamento globale sono stati concretizzati attraverso l'analisi del caso Nepal, citato in trasmissione come simbolo della forte vulnerabilità del Sud del mondo.



L'area himalayana soffre infatti uno scioglimento accelerato dei ghiacciai, eventi meteorologici estremi e continui dissesti idrogeologici.



Questa situazione evidenzia una profonda ingiustizia climatica: i Paesi che hanno contribuito meno all'inquinamento atmosferico sono spesso quelli che ne pagano il prezzo più alto, rimanendo privi delle risorse necessarie per avviare adeguate strategie di adattamento.



Sullo sfondo di queste emergenze si colloca l'imminente avvio dell'Assemblea generale dell'ONU.



In un momento storico caratterizzato da conflitti e crescenti tensioni geopolitiche, la diplomazia climatica e il multilateralismo corrono il rischio di finire ai margini delle agende politiche.



Tuttavia, come emerso dagli interventi della puntata, rilanciare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 rappresenta l'unica vera strada per garantire un futuro di stabilità, sicurezza e benessere diffuso a livello globale.

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