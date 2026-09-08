In collegamento Francesco Nespoli, ricercatore dell'ADAPT.
Puntata di "ADAPT - La pillola. La crisi della Volkswagen e il Piano per il futuro 2030, con enormi tagli e chiusure anche in Germania" di martedì 8 settembre 2026 , condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Francesco Nespoli (responsabile della Comunicazione dell'ADAPT ).
Tra gli argomenti discussi: Adapt, Ambiente, Amministrative, Auto, Cina, Concorrenza, Costi, Crisi, Ecologia, Economia, Electrolux, Elezioni, Energia, Esteri, Fallimento, Germania, Istituzioni, Italia, Lavoro, Licenziamento, … Management, Occupazione, Pensioni, Politica, Sassonia, Sindacato, Spesa Pubblica, Volkswagen, Voto.
La registrazione video di questa puntata ha una durata di 5 minuti.
Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione audio.
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