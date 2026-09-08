08 SET 2026
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ADAPT - La pillola. La crisi della Volkswagen e il Piano per il futuro 2030, con enormi tagli e chiusure anche in Germania

RUBRICA | di Valeria Manieri - RADIO - 09:00 Durata: 5 min 53 sec
A cura di Carmine Corvino e Enrica Izzo
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Valeria Manieri (Radio Radicale).

In collegamento Francesco Nespoli, ricercatore dell'ADAPT.

Puntata di "ADAPT - La pillola. La crisi della Volkswagen e il Piano per il futuro 2030, con enormi tagli e chiusure anche in Germania" di martedì 8 settembre 2026 , condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Francesco Nespoli (responsabile della Comunicazione dell'ADAPT ).

Tra gli argomenti discussi: Adapt, Ambiente, Amministrative, Auto, Cina, Concorrenza, Costi, Crisi, Ecologia, Economia, Electrolux, Elezioni, Energia, Esteri, Fallimento, Germania, Istituzioni, Italia, Lavoro, Licenziamento, Management, Occupazione, Pensioni, Politica, Sassonia, Sindacato, Spesa Pubblica, Volkswagen, Voto.

La registrazione video di questa puntata ha una durata di 5 minuti.

Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione audio.

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Pillola qui con Adapt c'è in collegamento, Francesco Nespoli e ricercatore Adapt, per ritrovato buongiorno, buongiorno, parliamo di Volkswagen, di modello Germania, un modello sull'automotive che davvero trema e fa tremare del resto tutta all'Europa è stato approvato appunto dal gruppo un piano chiamato Futur Plan 2030 una ristrutturazione,
Diciamo lacrime e sangue che prevede il taglio di oltre 50.000 posti di lavoro e che minaccia concretamente di far chiudere per la prima volta in casa propria, quindi in Germania ben quattro storici stabilimenti. C'è ovviamente a pesare su questo quadro il crollo dei profitti del 44%. I dazi statunitensi ovviamente c'è anche il tema energia tedesca e la spietata concorrenza del dell'automotive cinese è legata al l'industria automotive elettrica Nespoli. Partiamo da qui
Sì, tutti questi fattori hanno portato appunto questo evento abbastanza emblematico della crisi dell'auto, che già insomma si è aperto nel 2023, con una riorganizzazione da parte di Volkswagen, che allora non sembrava così radicale, ma che aveva già portato poi fino alla chiusura dello stabilimento di Dresda e che appunto risultava molto potente dal punto di vista simbolico, il piano di ristrutturazione di Volkswagen, che sostanzialmente è volto a ristrutturare la struttura produttiva che è sovradimensionata che risulta sovradimensionato. In questo momento
è proseguito, si è sviluppato. Tra il 2024 2025 è stato definito un primo piano di riduzione dell'occupazione per circa 50.000 posti di lavoro.
Però il management aveva detto subito che queste misure probabilmente non sarebbero state sufficienti e dunque è chiaro che il trend non forse è incoraggiante, anzi fosse preoccupante per i lavoratori, per il sindacato e anche per il governo tedesco nel corso di quest'anno quindi nel 2026 ha preso corpo ha preso forma un piano ancora più profondo.
E l'obiettivo, appunto, come dicevi, arrivare entro il 2030 una riduzione complessiva di addirittura 100.000 posti è quello che fa più impressione, è che a tutti questi la maggior parte di questi posti di lavoro dovrebbero concentrarsi appunto in in Germania ha come sempre in questi casi prima si prova a passare dalle uscite incentivate dai prepensionamenti dal part-time, però nel piano non sono nemmeno esclusi,
E i licenziamenti per motivi economici e nemmeno la chiusura 50.000 sono praticamente sicuri, sembra cifra raddoppierà, lo vedremo nei prossimi
Esatto. Questo è il punto del contendere, perché cosa è successo? Il consiglio di sorveglianza ha dato il parere positivo, ma subordinandolo a una verifica successiva degli effetti economici che, una prima parte di questo piano avrà quindi, se effettivamente i quattro stabilimenti tedeschi che sono attualmente a rischio verranno chiusi, dipenderà dalle loro capacità di fare economia entro l'anno prossimo. Quindi, se riusciranno a ottenere la C l'obiettivo del risparmio in circa un miliardo e mezzo di euro in in un anno, per questo i sindacati e anche il governo della bassa Sassonia hanno espresso parere positivo, ma appunto, rimandando la questione, è chiaro che ci sia apprensione, anche perché nel piano è citata anche la possibilità della vendita del marchio Ducati, che in Italia rappresenta o meglio occupa circa 2000 dipendenti e quindi questo ha messo in agitazione anche i sindacati italiani che hanno dichiarato di essere in coordinamento con il con i sindacati politiche mentali, quindi il sindacato tedesco, la cosa più importante o più interessante, probabilmente è che all'orizzonte si vede una certa crisi, una potrebbe configurarsi una crisi del modello di cogestione tedesco. Perché
E il fatto che sia stata evocata la possibilità di aggirare uno degli strumenti centrali della partecipazione dei lavoratori, in particolare appunto la ripartizione dei dei seggi e quindi del peso che il sindacato e anche il governo della bassa Sassonia dell'ente della bassa Sassonia hanno nel consiglio di sorveglianza e
è molto significativo. Se questa strada venisse percorsa, significherebbe trovarsi di fronte a una revisione sostanzialmente del modello di partecipazione tedesca che famoso, perché è appunto è in grado di raggiungere compromessi tra azionisti, management, lavoratori anche le zone del territorio. In questo senso la vicenda è particolarmente interessante e staremo a vedere se effettivamente la cogestione è riuscita a in questo anno con un target di
E riduzione delle spese e di mantenimento e contenimento dei costi a raggiungere una soluzione positiva e condivisa che verrà valutata. L'altro tema enorme che oggi da una politica tedesca di questi tempi ovviamente non sta tranquilla visto anche nei recenti e appunto le elezioni in Sassonia, Anhalt e l'affermarsi dell'Afd in tutti i temi diciamo che alimentano anche in quel tipo di di sentimento in qualche modo reazionario. No,
Populista. Insomma, però, questi sono effettivamente poi per i lavoratori e tedeschi lavoratrici tedesche, problemi concreti e reali. Grazie ancora. Francesco Nespoli per essere stato con noi, ricercatore per Adapt, grazie ancora

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