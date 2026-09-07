07 SET 2026
dibattiti

Francesco d'Assisi fra fede e politica - Presentazione del volume  AA.VV., Pensare Francesco (il Mulino)

DIBATTITO | di Giuseppe Di Leo - RADIO - 16:00 Durata: 1 ora 15 sec
A cura di Stefano Chiarelli
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Partecipano Daniele Menozzi, Matteo Caponi, Andrea Possieri e Pietro Messa.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Francesco d'Assisi fra fede e politica - Presentazione del volume  AA.VV., Pensare Francesco (il Mulino)", registrato lunedì 7 settembre 2026 alle ore 16:00.

Sono intervenuti: Daniele Menozzi (emerito di Storia contemporanea alla Scuola Normale Superiore di Pisa), Andrea Possieri (docente di Storia contemporanea all'università di Perugia), Pietro Messa (storico del francescanesimo, frate francescano), Matteo Caponi (docente di Storia del cristianesimo contemporaneo, università. di Genova).

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora.

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  • Daniele Menozzi

    emerito di Storia contemporanea alla Scuola Normale Superiore di Pisa

    Andrea Possieri

    docente di Storia contemporanea all'università di Perugia

    Pietro Messa

    storico del francescanesimo, frate francescano

    Matteo Caponi

    docente di Storia del cristianesimo contemporaneo, università. di Genova

    16:00 Durata: 1 ora 15 sec
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Radio radicale, un saluto da Giuseppe Di Leo San Francesco d'Assisi e un santo che tutti conoscono anche coloro i quali non hanno mai messo naso in una chiesa in un'abbazia.
Non si sono mai preoccupati, né a magari di farne anche una prima comunione, però Francesco d'Assisi è veramente il santo di tutti in occasione del.
L'ottavo centenario della morte di Francesco d'Assisi sta uscendo una serie di volumi e di contributi io ne ho straparlato uno che in un certo senso risponde un po'anche all'interessi, credo, del dell'ascoltatore, medio di Radio Radicale, cioè.
Che importanza ha avuto la figura di Francesco d'Assisi, nella fede, nella storia del cristianesimo, ma anche nella storia civile, anche nella storia politica, questo libro, che sarà oggetto della nostra trasmissione, pensare Francesco, pubblicato dal Mulino, risponde all'uopo, diciamo a questa nostra curiosità e ne parliamo con quattro storici in realtà un anno storico il e inattesa ma andiamo già tre in collegamento e comincio con uno dei curatori, professor Daniele Menozzi a cui do il bentornato a Radio Radicale,
Grazie della dell'inaudito, sono molto lieto di partecipare su di un tema che mi sembra particolarmente rilevante perché stiamo vivendo, appunto, l'ottavo centenario della della morte, con tutta una serie di iniziative che lette, alla luce del libro mi pare possano essere compresa meglio è meglio senz'altro ai neri. Ritorneremo anche a qualche centenario precedente. Insomma, l'ottavo in questo libro è curato da Daniele Menozzi che emerito di Storia contemporanea, alla Scuola Normale di Pisa, da Valerio De Cesaris, da Adriano Cucci e da Andrea Possieri, che saluto benvenuto a Radio Radicale, professor possiede una sera, mi unisco anch'io ai ringraziamenti per questo invito e alla centralità di questo di questa discussione su questo volume, che spero sia
Di grande rilievo per il dibattito culturale, ma anche pubblico in Italia oggi, se senz'altro e non a caso io, se c'è una cosa che mi funziona male ho fatto e subito ho capito che aveva questo questo valore poi il resto magari un po'compromesso ma questo mi funziona Possieri docente di Storia contemporanea all'Università di Perugia.
Ne parla con noi anche ed è nostro ospite il professor Matteo Capone, a cui do il benvenuto
Salve salve a tutti, grazie per l'invito docente di Storia del Cristianesimo all'Università di Genova.
Giusto esatto o siamo in attesa di avere padre padre Pietro, Messa che uno storico del francescanesimo insegna all'Antonianum, che insomma?
Una delle università, diciamo, pontificie della della capitale, allora, professor Menozzi, perché questo libro Pensare Francesco, c'è un modo ortodosso per pensarlo, un modo invece ereticale pensarlo, ma.
Direi che il volume cerca per l'appunto di sciogliere questo questo problema, il problema della uniformità, dell'omogeneità, dell'ortodossia, della immagine di Francesco.
Sciogliendola o con un'articolazione che è già evidente dal sottotitolo e cioè Francesco è stato pensato diversamente a seconda che lo si affrontasse dal punto di vista della ricerca storica,
Oppure dal punto di vista della memoria pubblica, oppure dal punto di vista dell'uso politico, ed il libro cerca appunto di ripercorrere i modi in cui queste modalità di approccio a Francesco, la storia, a memoria, l'uso politico si sono giustapposte, ma si sono talora anche intrecciate negli ultimi negli ultimi due secoli fondamentalmente a partire dall'800 fino ai nostri ai nostri giorni e,
Per l'appunto si mostra come in realtà era Francesco, abbia costituito una figura di importanza centrale sulla scena pubblica italiana nella vita della collettività italiana, proprio perché si è fatto riferimento alla sua figura con questa varietà di approcci e che si sono molto spesso giustapposti e talora anche sovrapposti ma mantenendosi in qualche modo differenziati forse fino ai giorni nostri quando,
È una figura papale causato fare quello che mai era stato fatto in precedenza, cioè assumere il nome di Francesco ha cercato di mostrare come vi potesse essere una convergenza tra la lettura che gli storici ne avevano adatti, la celebrazione memoriale che ne era stata fatta e anche alcuni aspetti deluso politico che questa icona ha rappresentato in particolare nella seconda metà del 900.
Allora, tra i contributi, perché questo è un libro collettivo, come se non l'ho detto esplicitamente, ma si intuisce quanto ho citato i curatori.
C'è uno dei più grandi esperti di storia del cristianesimo, Henri Boucher, che scrive nel suo contributo che la novità francescana si manifesta prima di tutto nel campo religioso, con Francesco d'Assisi si fa motiva una nuova concezione del cristianesimo, che riflette un mutamento dell'antropologia cristiana professor Menozzi,
Sì, insomma, appunto anche borse, e credo che si inserisca all'interno di queste di queste letture, appunto boss se ne fa una lettura storica e si può dire che.
Oggi.
L'eredità di quella lettura storica sia stata sintetizzata da dalla dalle affermazioni che abbiamo letto in Rosce, credo però che vada in qualche modo contestualizzata e rapportata per l'appunto al modo di affrontare Francesco perché.
Francesco ha cominciato ad essere oggetto di storia a partire dalla fine dell'800 1.891 esce come scrive nel suo saggio infatti Alfonso Marini, la questione francescana da fine 800, oggi, esattamente ecco 1.891, esso è questo
Il libro di Paul di Paul Sabatier, il quale si propone di sciogliere tutte le nubi leggendarie e non solo leggendarie, ma in qualche modo anche alle incrostazioni superstiziose devozionali che vi erano sulla figura di Francesco
Ponendo il problema fondamentale e cioè chi era davvero Francesco rispetto al modo in cui Francesco, a partire dalla biografia ufficiale di San Bonaventura, ci è stato tramandato e non si può dimenticare per l'appunto che la biografia ufficiale di sangue, un'avventura negli anni 60 dei 200 viene redatta 40 anni dopo Cir dopo la morte di Francesco. Non si può dimenticare che quella biografia diventa ufficiale perché il capitolo dei francescani ordina di distruggere tutte le altre biografie di Francesco, in modo che ce ne sia solamente una versione. Insomma, simbolo, come con i vangeli, ci sono quelli canonici, quelli apocrifi eh sì, qualcosa è sopravvissuto appunto a quella distruzione e Sabatier si propone di dire come facciamo rispetto a quel poco che è rimasto alla distruzione, ma soprattutto come facciamo, perché a differenza dei France dei vangeli inc
C'è qualche cosa di Francesco Gesù non ha lasciato scritto nulla, sì, è stato scritto su di lui, ma Di Francesco abbiamo cose sue, quindi non c'è solo ciò che certo ridurre anche lui storico un po'più complessa è esattamente il problema che ha cominciato a porre. Appunto, Sabattini è stato quello che cosa abbiamo davvero di Francesco. Basta pensare che, al alla sua epoca il Cantico delle creature non era ovvio che fosse di Francesco, vi era un dibattito attorno all'autenticità del del Candido, che poi proseguito anche dopo, e si può dire che ai giorni nostri sia stato sciolto. Ma il primo problema è capire che cosa abbiamo davvero di Francesco, perché non è che Francesco avesse firmato le cose, le cose sue. Ecco quindi che cosa abbiamo di Francesco? Quello che abbiamo di Francesco è più importante di quello che è stato scritto su Francesco per capire chi era davvero Francesco e, soprattutto, una volta che sappiamo ciò che c'è da dire, che ciò che davvero è stato scritto di Francesco, una volta che abbiamo chiarito il problema della questione francescana, perché ciò che è stato scritto su Francesco e non era così ovvio nella datazione, nell'autografia, ma anche di appunto, c'è un grosso problema relativamente al problema di capire quando sono stati scritti le cose su Francesco, perché uno dei principi fondamentali che Sabatia e-mail né in rilievo è una testimonianza su Francesco più vicina alla vita di Francesco vale di più di una testimonianza di Francesco scritta, un secolo dopo la vita di Francesco come quella di Bartolomeo da Pisa, che pure è diventata una dei dei modi con cui si è
Affrontata la lettura di Francesco nei secoli successivi. Equo quindi il problema della della storiografia e appunto questo è il problema di capire chi è realmente lealmente Francesco. Le affermazioni divo scegliersi, muovono appunto per l'appunto in questa logica e propongono la interpretazione che a lui viene dall'utilizzazione di quel metodo storico che ha cominciato ad essere messo in pratica alla fine dell'800. Per definire davvero i contorni di questa figura ho detto prima delle pubblicazioni che si sono uscite, si stanno succedendo l'1 all'altra, e vorrei segnalare questo ultimo fascicolo di Rivista di storia della Chiesa in Italia, all'interno del quale c'è un contributo, come anche nel volume. È di monsignor Felice Accrocca ci vescovo di Assisi e di Foligno che parla di circolo o magico di Paul Sabatier. Bisogna andare oltre quel circolo magico per
Approfondire e avvicinarsi il più possibile a questa visione lo cito perché non siano la coca sicuramente uno dei più autorevoli francescano Lugi in circolazione in in Italia.
E questa prima parte l'abbiamo affrontata dal punto di vista storico, ma naturalmente la storia si intreccia con la memoria, è qui cade proprio a puntino la, l'intervento di Andrea Possieri, la costruzione della memoria pubblica, gli anniversari francescani in modo particolare c'è stato un anniversario alla fine del diciannovesimo secolo francescano perché sono importanti le ricostruzioni sugli anniversari Possieri, ma sono importanti perché si danno molte informazioni su chi costruisce l'immagine sul motivo per cui si costruiscono, scrivono certi libri e sulle finalità che certe con commemorazioni vogliono.
Raggiungere prima. Lei ha citato giustamente Berisha Accrocca che ha scritto un contributo molto importante in questo libro,
Che stiamo presentando in quel contributo oggi ci sono c'è una nota a che rimanda poi al testo molto importante perché in qualche modo riscrive ridata anzi un famoso Syntagma che viene utilizzato dalla politica o San Francesco.
C'è Francesco, è il più leale, Santi più santo degli italiani, ecco, fino a questo libro solitamente si pensava dovesse sintagma reso oltremodo celebre dalla propaganda politica, novecentesca e spesso accomunato molto sbrigativamente Mussolini nasceva grosso modo fra la fine 800 fino al 900 invece Accrocca cita uno studioso uno studio spagnolo dice giustamente una cosa molto importante che questo Syntagma è presente si presenta pubblicamente,
Per la prima volta nel 1.882 cosa accade in questo anno, ma questo anno è molto importante, perché probabilmente il primo grande anniversario francescano nella storia contemporanea ci sarebbe molto da dire cercherò di dirlo in pochi, in poche parole.
Lei sa benissimo che l'800 è la storia, il secolo del Romanticismo Elsa godere nazioni al sacco delle commemorazioni, ancora noi oggi siamo in un qualche modo impregnati di dati da celebrare, oggi celebriamo un po'tutto Geller, festeggiamo ogni tipo di evento ma nell'800 adesso si aggiungono le giornate per cedere oggi ne abbiamo tutto, infatti annulliamo tutto praticamente questa, secondo me, è la conseguenza più attuale nell'800 c'erano in buone conflittuale. Il patrimonio fra lo Stato nazionale che nasceva emergere avrà bisogno di una sua storia in qualche modo riscritta, inventata celebrata
E al tempo stesso la Chiesa cattolica.
Difendeva se stessa, partecipa anch'essa a questo dibattito pubblico, il 1982 è un anno importantissimo per due motivi, perché c'è questo grande centenario?
Appoggiato legittimato da un papà che, per la prima volta, come Daniele Menozzi ci ha insegnato, scrive un'enciclica da quando, nel ciclo che viene utilizzata come come modo di scrittura della Chiesa cattolica, quindi da un secolo dalla fine metà 700 grosso modo ben alta un papà dedica un'enciclica fiori, un salto, questa è la cosa incredibile, il Papa parla all'orbe cattolico, eh eh eh diciamo così, da come modello di vita e molte altre cose San Francesco d'Assisi, non solo
Francesco si sia un modello per i cristiani, ma il terzo ordine francescano e un modello di vita pubblica ed Christian oggi parliamo di cose forse lontanissime, ma la Chiesa cattolica mediocre fino a 800, che doveva scontrarsi politicamente oltre che nella memoria voi sapete che nell'82 la questione romana aperta tutta questa questione che su cui adesso,
No, no, non mi non indugiò, quindi questo citare è importantissimo accette, Dario che in realtà un'origine locale quasi assisana ma Pecci conosce bene sismiche, sono vescovo di Perugia, conosce bene il terzo di francescano, conosce bene sin da bambino, San Francesco Rogue, devoto, si potrebbero aprire qui molti aneddoti perché su cui lasciamo perdere, altrimenti ci vedremo e nel Elena aneddotica e 82 Chau grande centenario forse più grande di quello che ancora noi abbiamo scritto perché non abbiamo studiato approfonditamente cosa accade nel mondo, però, per esempio di Rolo, è sempre importante che potrebbe aiutarci. Anche noi che siamo Homo videns, siamo nati con con con l'immagine 82 è l'anno in cui per la prima volta sulla scena pubblica compaiono monumento a San Francesco d'Assisi
Tensione. Le chiese sono piene di statue a San Francesco d'Assisi, ma nell'82 sono due monumenti molto importanti, uno a Napoli, uno ad Assisi, con una storia particolarissima che porta Francesco fuori dalla chiesa e quello di Napoli ancora oggi visibili, anche se in un perimetro para ecclesiale, diciamo così, un frate francescano della linea da Casoria fa un monumento incredibile in cui si è Francesco e sotto Francesco chi abbiamo, abbiamo Colombo, abbiamo Dante, abbiamo cioè il genio italiano, noto Giotto, abbiamo quindi il genio italiano per la prima volta sulla scena pubblica compare questa importantissima Emagel moralmente di infimo livello sentiero, lo stiamo parlando in movimento artistico, di tante, ma di grande significato politico ad Assisi, con qualche anno di ritardo, dietro alcuni istituti che non sto qui a raccontare venne fatto un monumento, ve ne viene messo nella piazza antistante al Duomo di San Rufino, non il Sacro Convento, perché questo perché il Sacro Convento di fatto espropriato c'erano state le leggi sui sui monumenti, sull'argomento è un monumento ok
Quindi, diciamo così, da lì in poi inizia la storia su cui adesso non posso dilungarmi, su cui neanche abbiamo scritto su questo libro, magari ne scriveremo Ribot eccessivo di una presenza monumentale di Francesco sullo spazio pubblico Francesco nell'82 è di fatto un santo diversissimo da quello che noi oggi celebriamo un salto antimoderno la Chiesa cattolica diciamo così lo fa diventare il santo che dice sia il papà e il santo che difende la Chiesa cattolica in quel contesto di grande scontro e nel film di fratello sole sorella luna di Zeffirelli c'è questa immagine di Francesco sì,
Non rivoluzionario, ma riformatore, nel senso che riforma la chiesa, però, sotto la auspici Pietro di del del Papa, insomma dell'epoca certo nell'82 lungaggine ieratica del Papa e solleva le 3 dita. No, è molto, molto suggestiva da quel punto di vista nel momento in cui i approva e approva l'ordine. No, permettere di dare il benvenuto a padre Pietro Messa benvenuto, padre, noi temevamo che si perdesse nei meandri della tecnologia, invece i francescani si sono se ultras secolarizzati. Grazie grazie ben trovati a tutti una serie la chiamerò subito in causa. Allora
Possieri no, ma poi, tra l'altro per questo centenario, insomma, si muovono personaggi anche di un certo rilievo, no.
Non solo, ma su Francesco persino d'Annunzio mostra di avere grandissima ammirazione.
Sì, sì, parlo, io mi sembra di capire se vi prego d'Annunzio radiosi El l'esempio più importante, non l'unico.
Di intellettuali, di chiara fama di personaggio di pubblico dominio, anzitutto intellettuale.
Che dei cattolici 0 Francesco e qui siamo di fronte a un paradosso, il primo Papa, che scrivono in ciclica sovversivo ad Assisi, che al tempo stesso un santo, che viene utilizzato a larghissimo uso da personale e intellettuale di guerra come d'Annunzio che rispetta sempre Francesco ma di fatto non leccato licenza Prima guerra mondiale scrive la DIGOS ma anche prima, insomma scriveva delle cose incredibili,
E qui siamo di fronte a uno dei grandi temi di dibattito, ancora oggi noi ci stiamo dentro con grande interesse perché è vero che Leone tredicesimo questa Enciclica, è vero che il calvinista sta Bettie fa questa biografia come prima, Daniele ha ricordato che viene messa all'indice e forse come tutti i differenziali che pochi mesi dopo l'uscita di,
Ma l'ha messa lì dice anche uno dei motivi del grande successo di questa biografia non lungo. Questi chiedono, insomma, diciamo così è una contestualmente e contestualmente c'è questo tipo di ente attuali che che si che si appropriano di Francesco reflui. Io potrei fare molti esempi di dico solamente due su cui stiamo lavorando ancora. Il Francesco De cattolici Zator, su cui un'altra chiesa adotterà moltissimo, è una tattica fino ai giorni nostri. In questo momento sto studiando il Partito comunista italiano. Nel 90 il patrimonio italiano fa una campagna politica in Umbria con San Francesco, utilizzato da Francesco nel 2018 Toscani fa una campagna pubblicitaria per la Benetton dal titolo nudi come Francesco, quindi dagli in poi inizia un processo molto complesso che supera ogni anno la Rai trasmette uno show davanti alla Basilica di San Francesco, dove intervengono cantanti, diciamo così a volte non sei però su dei presenti che organizzano e quindi Google
E però non sempre coerenti con la dottrina della Chiesa, per esempio, e noi diciamo così da storici da solo, poi lascio la parola agli altri colleghi Francesco a poco a poco, attraverso un processo molto complesso che non ho spiegato, diventa non solo un santo cattolico ma utilizzo l'espressione di Raimondo Michetti una icona planetaria una sorta di brand positivo che viene utilizzato da moltissimi soggetti attori pubblici non vogliono essere santo a Santino.
Per questo l'ha detto lei è certo che lo dico io, ma è di fatto è così, perché poi in realtà non vorrei che da partendo da al circolo magico di Paul Sabatier si finisce per ritornare a 360 gradi ma in un contenuto che è del tutto avulso da quella che è la figura storica, concreta e carnale dello stesso Di Francesco e del francescanesimo perché poi attenzione a manovrare e a maneggiare dinamite come la geografia è facile cadere subito nella?
La strumentalizzazione, soprattutto quando ha la geografia riguarda Papi morti da poco, Giulio Andreotti diceva prima di fare beato Papa è meglio aspettare, almeno come per i diritti di autore. 70 anni, almeno secondo me, non è che darà l'ultimo l'ultimo arrivato è Julien Dray, Peccato che fosse Pio dodicesimo a violare quel quell'indicazione a te. Il buon Andreotti era particolarmente devoto e è vero per poi
La vita è piena di contraddizioni o e magari di anche di cambiamenti di di opinione, come è avvenuto a cominciare dal fondatore della cristianità come Paolo di Tarso. Chiedo al professor Caponi e a proposito, ecco qui il santo del Concilio del Concilio Vaticano secondo giusto per restare a una dimensioni di utilizzazione. Non parlerò di strumentalizzazione, ovviamente perché da un lato abbiamo un Concilio che è un concilio ecumenico e quindi riguarda il mondo, così come l'enciclica dice il termine greco riguarda anch'io, è molto dall'altra parte. Abbiamo un santo che, sì, è un santo importante, ma è legato a una terra, un contesto storico, anche culturale, particolare
Caponi ci spieghi un po'il santo del Concilio,
Sì, dunque, a mio parere è interessante ragionare sulla fortuna di Francesco, è già stato detto da da dagli altri che mi hanno preceduto, ma noi siamo abituati a pensare, forse in modo un po'ingenuo al a Francesco come un santo popolare, in ogni età, in ogni epoca, in realtà come anche il libro ma non lo fa, solo questo libro dimostra e la figura di Francesco una sua fortuna, e non è solo quindi una trasformazione dei significati proprio una sua popolarità, uno diciamo dei meccanismi di significato a cui siamo abituati è quello di identificare più o meno nel senso comune, il cristianesimo più puro, forse più
Originario e, se si può dire l'essenza del cristianesimo, per riprendere uno delle categorie molto sintetizzate fin dal periodo modernista, con appunto il francescanesimo delle origini, questo è un meccanismo se si vuole un dispositivo concettuale molto forte.
Che forse diamo spesso per scontato e che, naturalmente, con con Bergoglio, è diventato poi abbastanza plateali dalla scelta stessa del nome. Da parte di un papà che si rifà si è rifatta la strada alla tradizione di del Santo di Assisi, ma non è affatto un dato di natura. Io ho cercato di ragionare su come nasce questa idea. E quest'idea, quindi, che di fatto si possa misurare il il cattolicesimo postconciliare attraverso il suo grado di Francesca Anita, cioè tanto più il cattolicesimo che esce dal Concilio si avvicinerà al francescanesimo delle origini. Che attenzione non è quello del minori Pismo che si è sviluppato
Attraverso i secoli è proprio quello che fa, appartiene alla fraternità originaria di Francesco, non sempre stamattina diceva tradito, ma insomma comunque, anche per non dare ragione a Saba che per molti, anche attori cattolici del postconcilio, se non tradito adulterato in un certo senso allora questa idea del ritorno alle fonti e che erano di un'idea anche molto,
Filologica, cioè Siri si riprendono le fonti francescane nel postconcilio per tornare al messaggio originario e questo messaggio originario deve dare la bussola Pio dodicesimo del domani, è un'idea fortissima e a mio parere c'è un'immagine, al di là dei dibattiti che poi segnano la contestazione cattolica ci sono tantissimi attori del dissenso Köstritz, contestazioni che dir si voglia, per esempio, padre Balducci a Firenze e uno un classico autori che utilizza questa immagine di Francesco recuperando in termini
Storico, ideologici come modello per la Chiesa anti costantiniana del futuro, al di là di questo dibattito c'è proprio un fatto, cioè Giovanni ventitreesimo, che a una settimana dall'inizio del Concilio si reca in pellegrinaggio a Loreto e ad Assisi Assisi, dietro suggerimento però è stato in realtà il pellegrinaggio nasce principalmente a Loreto la destinazione doveva essere Loreto, diciamo Roncali era legato da una sua storia, anche personale.
Alla Madonna di Loreto, ma anche in modo abbastanza casuali, si aggiunge Assisi e questa, come spesso succede, i casi della storia anche segna una un viaggio di grande incidenza mediatica, perché il papà esce col treno, anche questo noi siamo abituati al Papa che viaggia in realtà il Papa esce per la prima volta come Pellicioli, uno dei documenti dei filmati e senza esatto ed esce con l'ausilio dei mezzi del tempo. Siamo in piena modernizzazione dell'Italia, del boom economico. La televisione, la Rai, riprende tutto questo viaggio, il Papa esce
Dalle dalle mura vaticane in treno si reca ad Assisi con un pellegrino qualsiasi,
Tra l'altro salì sul treno, anche Fanfani 15 il viaggio si tinge anche di un preciso significato politico, siamo nel clima della dell'apertura al centrosinistra, quindi un clima tra l'altro, ben colto dai giornali di destra, il Borghese scriverà pagine infuocate contro questa questo episodio di Fanfani e del papà che si recano insieme ad Assisi, ma insomma il viaggio è un successo enorme, mediatico perché la folla accompagna queste due ali, sì, certo che 3 e anche nella Umbria rossa, nella Umbria rossa, il Papa viene accolto in modo trionfale e anche i giornali di sinistra dell'Umbria rossa, che in precedenza era stata Stato pontificio
Esatto e da un sarà una sorta di riconquista, ma anche di pacificazione, perché il Papa esce appunto all'insegna della del messaggio che si annuncia del concilio di dialogo, naturalmente di apertura al mondo, è proprio un un gesto eclatante, è ancora più eclatante gesto che compie andando a inginocchiarsi sulla tomba di Francesco, il Papa re sovrano, cede il posto a Francesco, a cui si inginocchia, e questa è un'immagine fortissima ripresa. Abbiamo foto, abbiamo filmati, il Papa decide attraverso le parole, ma anche attraverso gesti di dare in modo plastico l'idea di una Chiesa diversa, una chiesa in cui il Papa si inginocchia
E non rivendica appunto un potere sovrano, rivendica il potere di servire, come ha fatto Francesco d'Assisi,
Diciamo, questo può essere identificato come il punto di partenza di un'identificazione anche tra il modello di un papato nuovo e il modello, appunto, di un Francesco da riscoprire Paolo sesto utilizzerà, lo stesso riprenderà questo schema Heron, cambiano recandosi nel 65 a New York il famoso discorso alle Nazioni Unite che terrà il 4 ottobre 65 come araldo di pace, ancora una volta, questa identificazione che la stampa cattolica tra una parte della stampa cattolica farà in modo esplicito tra i Papi del Concilio e Francesco d'Assisi, il recupero di un cristianesimo più autentico più puro, il cristianesimo che deve diventare il Cristianesimo del domani. Grazie professore, allora vorrei affrontare il tema
Riguarda la terza parte d'uso politico proprio con padre messa perché i francescani negli ultimi anni si sono mostrati molto sensibili anche all'uso politico del francescanesimo, anzi devo dire che navigano con una tale disinvoltura da far invidia anche al ceto politico, allora si parlava della.
Francesco tradito il Francesco tradito e in questo uso politico I monsignor Felice Accor
I movimenti politici di inizio 900 e Francesco d'Assisi, Fulvio De Giorgi, Francesco dei modernisti, Renato Moro, il fascismo e i Santi e il mito dell'Italia cattolica, soprattutto fascista, di Francesco e Gabriele Rigano sulla pace, Francesco il pacifista e Giuseppe Buffone dice Francesco l'ecologista padre messa insomma Francesco uno Trino o molteplice che poi finisce per essere un po'annacquato o no.
Ma innanzitutto c'è da dire che il francescanesimo al singolare, intendendo con questo termine la realtà.
Di frati e suore monasteri che si ispirano San Francesco, non esiste il francescanesimo, il singolare, cioè ci sono molte anime nel francescanesimo pensiamo da quella di Leonardo Boff, inizialmente frate, francescano, minore che poi a un certo punto ha fatto mai tra la scelta di vita molto coinvolto all'aspetto ecologico a gruppi francescani sorti più recentemente che diremo che sono molto più strong oppure per dire una delle realtà più propulsive sono nati.
Alcuni decenni fa nel Bronx e si caratterizzano per una cosa veramente incredibile, da una parte un appartamento, diremmo tradizionali alla liturgia e dall'altra l'inserimento tra i più poveri tra i poveri, cioè da quasi la feccia quindi a un certo punto il francescanesimo, se vogliamo usare questo termine al singolare, non esiste anche proprio per la sua realtà. Ecco, semplificando molto, possiamo dire che a un certo punto i gesuiti è stato possibile sopprimerli, perché sono come una pianta mono fusto come un pino. I francescani sono una ceppaia come no, no, scusi, Berio, messa per ritornare, Giulio Andreotti, diceva a chi dice la i gesuiti della Civiltà Cattolica hanno detto hanno scritto ieri in un momento non ci sono i gesuiti, c'è il gesuita Martini, una cosa padre De Rosa, un'altra consta padre Arrupe, un'altra cosa
Per i francesi
Beh, non lo so, mi pare che il bellissimo bellissimo, anche questo grazie di questa puntualizzazione loro c'hanno un'obbedienza in cui viene affidata una missione, poi dopo, nello svolgere quel ministero, hanno una certa autonomia, eccetera noi invece l'abbiamo proprio e questo lo vediamo ancora oggi è quanto, ad esempio, noi ci confrontiamo, eccetera per noi l'aspetto proprio molto forte, il vivere assieme e delle fraternità, ma queste diventano anche fraternità in un certo punto anche caratterizzate a livello culturale e spirituale di scelte, cioè per dire i frati francescani della Croazia che risentono di un certo legame con l'aspetto della nazione B sono un po'diversi dai frati francescani, ad esempio, per dire della Francia. Ecco
Quindi, secondo lei, scusi, padre messa, faccio una domanda ai 100 pistole.
La cultura europea, bene, anche nella sua costruzione politico, politica, in modo particolare, ma non solo, è più figlia di una visione monastica monacale, San Benedetto o più figlia di una visione da frati, allora guardi la cosa che gli studi mi hanno educato e che mi ritrovo in qualità di professore della Pontificia Università Antonianum educare gli studenti e tra Real 3 complessa, la realtà è complessa e tutti gli integralismi che più che
Dovuti a una religione all'altra e una posizione della persona è negare la complessità. La realtà è complessa, la realtà e contraddittoria appare persino assurda, quindi anche la storia europea è figlia di una complessità. Posso semplificare questa complessità e cercando di non complicare però troppo. Secondo me d'unione dell'Europa carolingia ha trovato spunto fondamentale nella dimensione monastica, a cui poi si faceva riferimento anche Ratzinger. Benedetto decimo sesto, la missione della di frati d'azione, nel cross cristianesimo appunto degli ordini anche mendicanti domenicani e secondo me ha creato più in Europa. Non sto dando un giudizio di merito, è soltanto uno su cui vorrei che poi anche il professor Mengozzi intervenisse. Ha creato qui una Europa del particulare e dello sviluppo delle nazioni, non dico del nazionalismo, magari del patriottismo, ma della divisione dell'Europa. La visione monastica carolinge ama carolingia. La visione e dei frate degli ordini mendicanti in particolare
I francescani, ma vale lo stesso discorso per i domenicani e Hunan, una Europa più o di identità nazionali.
Padre, messa e poi professor meno sì, allora, ascoltando queste considerazioni in base sia agli studi sua, sia il fatto che vivo nella comunità della Pontificia Università Antonianum, dove viviamo assieme più di 150 Frati di tutto il mondo e sinceramente debbo dire che vivere in una realtà multiculturale non è facile, ecco, è stato nostro ospite anche alcuni i giorni e il professor Daniele Menozzi la potuto anche vedere incontrare e a un certo punto lo avete convertito al francescanesimo, non ha preso i voti no, ma a norma ci si converte a vicenda ognuna B, come diceva il cardinal Martini e anche Ratzinger in ognuno c'è un credente o non credente grazie a questo dialogo non si cade nell'integralismo malafede, diventa più vero, però poi c'è una verità e c'è una menzogna, padre precisamente, ma questo confine non lo possiamo cancellare in nome di un sincretismo un po'incolore, non è nessun sincretismo, è quell'atteggiamento che aveva Sant'Agostino donarmi la gioia di incontrarsi a dopo averti incontrato di cercarti di nuovo no, il quale però distingueva Lac. La Città di Dio dalla Città dell'uomo ebbe è certamente creare, come dice il Papa Leone quattordicesimo nella enciclica, magnifico umanità, strutture di peccato che generano guerre, strutture di giustizia. Non è la stessa cosa, ma lei che ha avuto come mentore scusi, le faccio questa domanda ha studiato all'Antonianum, immagino, ma guardi io personalmente come cromosomi sono un contadino bergamasco e allora rom Cagliano, esatto è quella cultura di poi ho studiato in diocesi di Milano e quindi anche montiniana no, e il cardinal burattini, cioè l'ho incontrato più di una volta e fin da ragazzo, però, tuttavia io i nutriva e leggevo tantissimo o di una sensibilità, diciamo teologica ecclesiale, diremmo opposta, cioè il mondo di von Balthasar oppure di Ratzinger, e che ho avuto modo anche di incontrarlo di parlarci assieme, eccetera e dentro i comuni, e dire che mi ricordo avvertito tantissimo questo contrasto come una spaccatura dentro di me e la soluzione. Mi è stata data una soluzione quando mi han fatto conoscere quel libro straordinario di Romano Guardini, l'opposizione popolare filosofia di un concreto vivente, ossia che ci sono delle cose che si oppongono ma devono restare entrambe nella vita come di beh, verità e carità, giustizia, misericordia, aspetto personale comunitario e che tra loro non c'è una sintesi, ma in quella tensione che vive l'uomo allora ha citato von Balthasar da molti considerato, il più grande teologo cattolico del
Ventesimo secolo As ha citato Ratzinger da molti, considerato il papà più colto del ventesimo secolo ha citato Guardini che è stato il mentore di e di Ratzinger, di cui Morcelliana sta pubblicando l'opera, l'opera omnia, professor Menozzi.
Missione monastica, visione, poi padre e padre, ma se è più legato al Communio, lei mi pare più legato a con Cdu, ma no tempi lontani e, naturalmente, senza negare le proprie radici, però volevo volevo ritornare su su due questioni, perlomeno puoi riprendere magari Francesco la prima appunto,
L'Europa ecco Francesco ha dato un contributo alla costruzione del dell'Europa, non credo, tanto attraverso la dissoluzione del Sacro Romano Impero e del rafforzamento delle delle nazioni, ma in un altro modo, mi pare, e cioè.
Possiamo, se troviamo un il Francesco autentico, ci poniamo il problema di chi era Francesco, non possiamo prescindere da un suo documento e cioè il suo testamento.
E nel suo testamento e c'è un punto e il punto in cui Francesco di e dice che si converte quando coloro che prima gli facevano ribrezzo.
Ha capito che erano coloro con i quali doveva condividere la vita, cioè i lebbrosi, scende da cavallo e abbraccia e bacia il lebbroso, io credo che qui stia un elemento di costruzione della identità europea che certamente complessa e quindi si incrocia e si associa con tanti altri elementi e cioè il fatto che le persone cambiano,
Che le persone si convertono che c'è la possibilità di
Di passare dal cavaliere umbro, che sognava la crociata e faceva la guerra ad Assisi a colui il quale, appunto, in contando il totalmente Altro, decide di cambiare se stesso. Io credo che qui si trovi un elemento dell'identità europea e cioè la possibilità di cambiare la possibilità di abbandonare i pregiudizi, a maggior ragione se questi pregiudizi sono pregiudizi bellicista e classisti certo, l'Europa non è sempre stata caratterizzata in questo senso, però l'Europa ha la possibilità di cambiare e Francesco, attraverso l'indicazione della conversione come strumento di cambiamento, ha indicato una possibilità fondamentale
Se mi permette, aggiungo un'attualità da questo punto di vista, come lei sa, un autorevole ministro dell'attuale governo ha fatto riferimento a Francesco proprio dicendo che Francesco può diventare ricordo di pace nella misura in cui.
è stato guerriero, ecco, io credo, ha un suo fondamento e non è priva di fondamento questo tipo di affermazione, ma in questa affermazione che cos'è che non viene detto,
Che c'è il cambiamento che questo accade nella misura in cui si accetta la possibilità di abbandonare i propri pregiudizi
E quindi appunto di convertirsi a ciò che è altro, perché si ritiene che ci sia la possibilità di una verità che non è data, non è precostituito.
Huit ma ah Q, la Q alla quale ci si può avvicinare e ci si avvicina sempre di più nel tempo, nella misura in cui ci si converte sempre di più.
Allora, professor Menozzi, questo è un discorso molto importante che riprenderemo in un'altra occasione e so che lei ha dato alle stampe un nuovo libro, non so se ne ha una copia, sottomano, magari la facciamo anche vedere, però voglio dirle nel frattempo che la recupera voglio dirle che c'è stata un ceto dirigente di ispirazione cristiana, diciamo anche democristiano che ha saputo incarnare un po'il francescanesimo perché ha conosciuto mi riferisco ai fondatori anche della dell'Europa contemporanea in Italia, Alcide De Gasperi però ha conosciuto una forma di povertà che è affrontare i periodi della guerra,
Periodo della persecuzione, la prigione, la galera,
La penuria dato in America facendosi prestare il cappotto da
Gonella, e che però ha saputo mantenere fermi alcuni principi che hanno caratterizzato.
Lo sviluppo e anche la modernità dell'Europa, il progresso dell'Europa e cioè i valori dello stato di diritto, la separazione tra lo Stato e la Chiesa, separazione tra la teologia e la filosofia, questo senza che i due debbano essere distinti ma non confliggenti ovviamente il pluripartitismo, l'emancipazione femminile,
E qui l'Europa non può
Deflettere da questi valori, nel confronto con l'altro e con altre civiltà, a cominciare dalla civiltà, diciamo così, grande crisi è offerta dal monoteismo islamico, un modo per essere fedele a se stesso, in questo caso da parte dell'Europa è quello di tenere fermo, come avrebbe detto il cardinal Ruini principi non negoziabili principi che le ho testé elencati.
E su questo però ci confronteremo su suo libro, ha recuperato la coppia colga l'occasione adesso la facciamo, lo facciamo vedere a favore di telecamera, poi ne discuteremo di sarà sicuramente una un libro interessante, però voglio dire,
Ai professori agli ospiti una considerazione perché studiare, per esempio, ecco qui nata questa radio, oggi il verbo studiare come quasi come dire, bestemmiare di questi tempi, invece studiare. Eccolo qui il libro dal clericalismo alla laicità. Daniele Menozzi. Benissimo, mi sta per arrivare dall'ufficio stampa e ne discuteremo in autunno professore,
Eh eh sto para Tous, come si suol dire, vorrei che ciascuno di voi in un minuto mi dicesse perché bisogna studiare Francesco e le fonti francescane e, più in generale, alcune figure di santi San Benedetto. Io aggiungo anche San Benedetto il San Domenico di Guzman, Sant'Ignazio di Loyola, perché no, perché è importante, sono importanti queste queste figure, comincerei a padre messa la lascio a lei la lascio per ultimo Possieri
Sì, io direi perché è importante studiare le figure della santità.
Bisogna stretto a parlare al plurale, è perché, in particolar modo, importazione, Francesco d'Assisi,
Non solo in Italia, ma nel in tutto il mondo,
Ma?
Per due motivazioni, uno perché la memoria pubblica si intreccia con quella religiosa e dà vita a desiderare alcune contaminazioni culturali che si riverbera nella vita comune e un'altra molto più.
Scivolosa, stavo per dire pericolosa, è invece l'uso politico
L'uso politico è una cosa bisognosi che noi conosciamo da sempre nell'età antica, insomma, chi studia l'antichità sa benissimo che le religioni di uso politico fa parte della normalità del vive del vivere comune, ma l'uso politico delle regioni età contemporanea si associa spesso alla violenza e quindi qui si apre un contesto molto importante e poi si lega a un tema che noi pensavamo in qualche modo del passato e che invece sta diventando molto attuale o meglio Vidotto ad avere il nazionalismo perché il nazionalismo, seppur diverso da quello primo novecentesco
Questo attuale è un nazionalismo che fa un uso.
Alcune volte spregiudicato di simboli rituali religiosi e noi dobbiamo interrogarci io un paio d'anni fa ho scritto, ma questo nuovo patchwork nazionalista che si sta diffondendo nel mondo e che ha alcune caratteristiche simili utilizza anche la figura di Francesco, io inizialmente ho detto di no, no, perché ci sono per gli ultimi 40 anni è una issues internazionale, beh, quello che sta accadendo negli ultimi mesi e che accadrà probabilmente nei prossimi mesi nei prossimi anni, beh apre un apre degli scenari interessanti a cui io non so dare risposta, ma che diciamo così?
Necessiterà tutto il nostro studio, nostre versioni, quello che accadeva in Germania e noi non lo sappiamo, ma è già accaduto in questo momento è molto probabile che non tocchi a Trigoria. Francesco vedremo quello che accadrà in Francia li già un altro e un altro contesto e nel momento in cui cambia l'assetto politico internazionale,
Bisogna vedere quali riflessi avrà in Italia, che è il luogo centrale di elaborazione culturale. Francine dico subito, so possiede il secondo me, l'aver respinto l'invito di Giovanni Paolo secondo a pensare un'Europa con fondamenti giudaico-cristiani. Secondo me, nel breve tempo assegnato alla sconfitta di quella proposta, ma nel lungo termine ha portato una serie di inconvenienti di cui oggi i nodi vengono al pettine. Però ne discuteremo perché, professor Menozzi, secondo me non so se lei affronterà questo tema, ma di riffa o di raffa. Secondo me, poi, la proiezione dovrà essere non solo nazionale, per quanto l'Italia e sede del papato, e già di per sé è bastevole per essere esemplare, ma credo a livello non solo dell'Occidente europeo ma anche dell'Occidente americano a cui credo si riferisse anche implicitamente professor possiede,
Capponi,
Sì, dunque, da storico del cristianesimo posso dire che, naturalmente, la santità.
Un tema storico del cristianesimo antico, moderno e contemporaneo di base si confermava, iniziò la santità è tuttora chiaramente una un serbatoio di immagini e di modelli per il credente e, ma la cosa ancora più interessante a cui faceva riferimento anche Andrea non solo per i credenti perché uno dei meccanismi tipici della contemporaneità è che la santità come è stato detto in modo abbastanza trasversali anche dal re dei discorsi fatti oggi è un qualcosa che riguarda tutti perché riguarda la cultura di massa,
Cioè è lo stesso Francesco non è più a partire dall'800, non lo è stato più
Un affare solo dei frati minori,
La celebrazione della
Della stessa festa del 4 ottobre è cambiata così tanto perché una festa che era, diciamo a fare dei minori è diventato a fare no di tutti, però di molti si è caricata, di significa andare festa nazionale, non si andava a scuola e mira a diventare, nel caso italiano, addirittura ora festa nazionale con la legge del del 25, dunque la santità è un qualcosa di cui non ci sbarazziamoci se li ignoriamo, è un qualcosa che diciamo, esiste come costrutto come manufatto culturale ed è interessante sia per un credente, naturalmente e farci i conti, ma anche con chi non crede perché fa parte della cultura diffusa, spesso di questa cultura sottile, si potrebbe dire che si carica di significati di cui non siamo spesso consapevoli. Noi viviamo e queste non sono parole mie, ovviamente di sospesi i significati in una rete di significati di cui spesso non siamo consapevoli. Aiutare ad costruirli ci aiuta, non so se essere più felici, ma essere più consapevoli e comunque avere interesse verso il nostro mondo e a distanziarci
Dal passato. Capire meglio il presente vuol dire anche mettere soprattutto una distanza da da quello che è stato il passato e quindi capire quanta estraneità c'è anche. Mi sembra che tutto questo sia interessante, che la sanità sia veramente una un angolo prospettico di grande che permette il studi e anche dibattiti di grande vivacità intellettuale. E infatti questo libro lo dimostra Padre, Messa Francesco pop, Francesco Rock. Cosa serve per questa società?
Allora il libro l'uomo è molto importante perché innanzitutto per conoscere come Francesco è stato narrato usato strumentalizzato, celebrato, pregato, ecco, lungo gli anni per capire anche il momento attuale, cioè perché noi ormai siamo verso la fine di questo ottavo centenario dalla morte di San Francesco e già alcune caratteristiche diventano evidenti già il fatto che per una nomina governativa dell'attuale governo è stato fatto presidente del Comitato nazionale. Davide Rondoni. È una scelta ben precisa, ad esempio, giustamente Davide Rondoni dice che parlare di ecologia in San Francesco è un anacronismo. Sarebbe come dire che mandava le e-mail al Papa e critica critica, era un po'il giornale su cui scrive, però tuttavia, però, c'è da prendere atto, come ha approfondito studiato, Giuseppe Buffon, che non è solo da considerare cosa è stato Francesco, ma cosa è diventato e uno degli effetti di Francesco d'Assisi appunto che lui è emblema dell'ecologia del
Pacifismo ace, del pacifismo che il pacifismo è un po'già negativo. No, anche per tante persone che hanno lavorato, come la pace che lei ricordava prima De Gasperi, ma ricorderei anche Giorgio la Pira, che era nell'Istituto della Regalità d'istituto francescano fondato da Agostino Gemelli. Ecco, questo centenario, ad esempio, a mio parere è caratterizzato dal fatto che tutti prendono come riferimento il testamento. Questo nel 1982 per l'ottavo centenario della nascita non era così e a questo dobbiamo un grande debito. Al professor Giovanni Miccoli, che prima diceva che è stato il mio mentore e non è stato secondario nella mia persona, sia la lettura sia una certa eco, potrei dire amicizia con lunghe Gordo e Giovanni Miccoli. Non diamo tutto per scontato, è stato uno dei più grandi storici del Cristianesimo e del cattolicesimo moderno e contemporaneo, ha insegnato per molti anni a Trieste scomparso da qualche anno. Ecco, allora distinguerei cosa è stato Francesco è, a mio parere su questo. Il libro per eccellenza è quello di Andrea gusci.
Frutto di quarant'anni di studio. Quattro Ragni per scriverlo, la traduzione italiana curata da Grado Merlo, Giovanni Grado Merlo e il 2010 per Einaudi, esatto è migliore dell'originale francese perché c'erano dei refusi abbastanza importante bevo, che conosce bene l'italiano e si però è scritto in francese e lì c'erano stati de le cose, ma è veramente un monumento un grandissimo riferimento, quello che è stato Francesco, importantissimo il libro di voce quello che è diventato beh, lungo i secoli c'è da studiare il secolo per secolo, ma il libro che stiamo presentando per l'ultimo secolo è importantissimo, cioè tutto questi passaggi, ad esempio quel
Logan il più santo di italiani più italiano dei santi, è espressione di tutta una cultura risorgimentale, cioè il Risorgimento dà indicazione che tutte le piazze devono intestarsi a Garibaldi Mazzini via Romania, Italia, eccetera, eccetera. E lì la grandezza di Ludovico da Casoria dice guardate l'identità italiana o no, la costruiamo attorno a Francesco d'Assisi, quella carta, diciamo così ha funzionato, poi è stato fascistizzando, c'è stato bisogno na defascistizzazione e di per sé non dovrebbe essere più tornato in auge, ma c'era un altro San Francesco che era stato, diciamo così pensato approfondito non solo da Sabatier ma Feiler, tradotto il suo libro dalla professoressa Barbara files, e così altri personaggi. Sono queste, diciamo, mosche bianche del centenario 1926, che danno la possibilità a metà 900 di recuperare. Francesco anche in una prospettiva non più fascista, ma democratica,
Benissimo ebbe credo che il professor Menozzi abbiamo dato giusto risalto, poi ripeto, una trasmissione giornalistica non può sostituire l'atto della pittura perché andremmo incontro innanzitutto agli interessi dell'editore e poi credo, anche agli interessi di chi ha si è cimentato nel redigere i saggi ivi compresi noi ci ritroveremo in autunno, con il suo libro Pensare Francesco storia, man mano memoria, uso politico, un volume per l'ottavo centenario della scomparsa, siamo vicini al 4 ottobre, vediamo,
Che cosa ci riserva Enna in cauda venenum, si diceva, o in dulcis in fundo questo ottavo centenario, ovvero a trovarla all'Antonianum, padre e intanto?
Ringrazio, ringrazio i nostri ospiti, ringrazio naturalmente Stefano Chiarelli Grutas, per l'assistenza in regia e un ringraziamento e un saluto finale da Giuseppe Di Leo agli ascoltatori di Radio Radicale.

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