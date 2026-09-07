Registrazione video del dibattito dal titolo "Francesco d'Assisi fra fede e politica - Presentazione del volume AA.VV., Pensare Francesco (il Mulino)", registrato lunedì 7 settembre 2026 alle ore 16:00.
Sono intervenuti: Daniele Menozzi (emerito di Storia contemporanea alla Scuola Normale Superiore di Pisa), Andrea Possieri (docente di Storia contemporanea all'università di Perugia), Pietro Messa (storico del francescanesimo, frate francescano), Matteo Caponi (docente di Storia del cristianesimo contemporaneo, … università. di Genova).
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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