Registrazione video dell'assemblea "Comitato direttivo centrale dell'ANM", svoltasi a Roma sabato 12 settembre 2026 alle ore 10:40.



L'evento è stato organizzato da Associazione Nazionale Magistrati.



Sono intervenuti: Giuseppe Tango (presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati), Rocco Maruotti (segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati), Stefano Ammendola (sostituto procuratore presso il Tribunale di Milano), Emilia Conforti (giudice del Tribunale di Roma), Paola Cesaroni (giudice presso il Tribunale di Bari), Gaspare Sturzo (sostituto procuratore generale presso il Tribunale di …

Roma), Stefano Celli (sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini), Giuseppe Amato (giudice presso il Tribunale di Reggio Calabria), Cristina Carunchio (sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza), Sergio Rossetti (giudice del Tribunale di Milano), Andrea Reale (giudice presso il Tribunale di Ragusa), Gianna Manca (giudice presso il Tribunale di Brindisi), Rachele Monfredi (giudice presso il Tribunale di Palermo), Andrea Vacca (sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari), Antonio Diella (giudice presso il Tribunale di Foggia), Dora Bonifacio (consigliere presso la Corte di Appello di Catania), Marcello De Chiara (giudice presso il Tribunale di Napoli), Cesare Parodi (procuratore della Repubblica di Alessandria), Chiara Valori (giudice del Tribunale di Milano), Marco Patarnello (sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione), Marinella Graziano (giudice presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere), Gerardo Giuliano (consigliere presso la Corte di Appello di Napoli), Giuseppe Bonadonna (presidente del SIM Carabinieri), Monica Mastrandrea (magistrato, direttore della rivista dell'Associazione Nazionale Magistrati, "La Magistratura"), Domenico Canosa (consigliere presso la Corte di Appello di L’Aquila), Paola Cervo (magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Napoli), Filippo Scapellato (giudice presso il Tribunale di Sorveglianza di Ancona), Giulia Locati (giudice tutelare presso il Tribunale di Torino), Paola Cervo (giudice Tribunale di Sorveglianza di Napoli), Paola Ciriaco (consigliere presso la Corte d’Appello Catanzaro), Romina Incutti (giudice Kosovo specialist Chambers), Chiara Salvatori (giudice presso il Tribunale di Roma).



La registrazione video dell'assemblea ha una durata di 6 ore e 45 minuti.



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Magistratura.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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