Comitato direttivo centrale dell'ANM

L'evento è stato organizzato da Associazione Nazionale Magistrati.
Sono intervenuti: Giuseppe Tango (presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati), Rocco Maruotti (segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati), Stefano Ammendola (sostituto procuratore presso il Tribunale di Milano), Emilia Conforti (giudice del Tribunale di Roma), Paola Cesaroni (giudice presso il Tribunale di Bari), Gaspare Sturzo (sostituto procuratore generale presso il Tribunale di … Roma), Stefano Celli (sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini), Giuseppe Amato (giudice presso il Tribunale di Reggio Calabria), Cristina Carunchio (sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza), Sergio Rossetti (giudice del Tribunale di Milano), Andrea Reale (giudice presso il Tribunale di Ragusa), Gianna Manca (giudice presso il Tribunale di Brindisi), Rachele Monfredi (giudice presso il Tribunale di Palermo), Andrea Vacca (sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari), Antonio Diella (giudice presso il Tribunale di Foggia), Dora Bonifacio (consigliere presso la Corte di Appello di Catania), Marcello De Chiara (giudice presso il Tribunale di Napoli), Cesare Parodi (procuratore della Repubblica di Alessandria), Chiara Valori (giudice del Tribunale di Milano), Marco Patarnello (sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione), Marinella Graziano (giudice presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere), Gerardo Giuliano (consigliere presso la Corte di Appello di Napoli), Giuseppe Bonadonna (presidente del SIM Carabinieri), Monica Mastrandrea (magistrato, direttore della rivista dell'Associazione Nazionale Magistrati, "La Magistratura"), Domenico Canosa (consigliere presso la Corte di Appello di L’Aquila), Paola Cervo (magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Napoli), Filippo Scapellato (giudice presso il Tribunale di Sorveglianza di Ancona), Giulia Locati (giudice tutelare presso il Tribunale di Torino), Paola Cervo (giudice Tribunale di Sorveglianza di Napoli), Paola Ciriaco (consigliere presso la Corte d’Appello Catanzaro), Romina Incutti (giudice Kosovo specialist Chambers), Chiara Salvatori (giudice presso il Tribunale di Roma).
La registrazione video dell'assemblea ha una durata di 6 ore e 45 minuti.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Magistratura.
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Giuseppe Tango
presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati10:40 Durata: 18 min 51 sec
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Rocco Maruotti
segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati10:59 Durata: 13 min 44 sec
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Giuseppe Tango
presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati11:13 Durata: 4 min 31 sec
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Rocco Maruotti
segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati11:17 Durata: 44 sec
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Stefano Ammendola
sostituto procuratore presso il Tribunale di Milano11:18 Durata: 6 min 31 sec
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Emilia Conforti
giudice del Tribunale di Roma11:25 Durata: 3 min 52 sec
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Paola Cesaroni
giudice presso il Tribunale di Bari11:29 Durata: 2 min 1 sec
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Gaspare Sturzo
sostituto procuratore generale presso il Tribunale di Roma11:31 Durata: 5 min 11 sec
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Stefano Celli
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini11:36 Durata: 1 min 13 sec
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Stefano Ammendola
sostituto procuratore presso il Tribunale di Milano11:37 Durata: 4 min 41 sec
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Giuseppe Amato
giudice presso il Tribunale di Reggio Calabria11:42 Durata: 1 min 14 sec
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Rocco Maruotti
segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati11:43 Durata: 1 min 52 sec
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Cristina Carunchio
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza11:45 Durata: 1 min 26 sec
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Sergio Rossetti
giudice del Tribunale di Milano11:46 Durata: 5 min 25 sec
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Andrea Reale
giudice presso il Tribunale di Ragusa11:52 Durata: 2 min 59 sec
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Sergio Rossetti
giudice del Tribunale di Milano11:55 Durata: 6 min 57 sec
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Gianna Manca
giudice presso il Tribunale di Brindisi12:02 Durata: 35 sec
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Rachele Monfredi
giudice presso il Tribunale di Palermo12:02 Durata: 55 sec
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Cristina Carunchio
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza12:03 Durata: 1 min 8 sec
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Andrea Vacca
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari12:04 Durata: 5 min 42 sec
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Antonio Diella
giudice presso il Tribunale di Foggia12:10 Durata: 3 min 52 sec
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Dora Bonifacio
consigliere presso la Corte di Appello di Catania12:14 Durata: 2 min
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Andrea Reale
giudice presso il Tribunale di Ragusa12:16 Durata: 3 min 8 sec
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Marcello De Chiara
giudice presso il Tribunale di Napoli12:19 Durata: 3 min 54 sec
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Cesare Parodi
procuratore della Repubblica di Alessandria12:23 Durata: 2 min 8 sec
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Chiara Valori
giudice del Tribunale di Milano12:25 Durata: 2 min 36 sec
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Marco Patarnello
sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione12:28 Durata: 3 min 20 sec
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Rocco Maruotti
segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati12:31 Durata: 3 min 11 sec
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Cristina Carunchio
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza12:34 Durata: 44 sec
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Giuseppe Amato
giudice presso il Tribunale di Reggio Calabria12:35 Durata: 1 min 28 sec
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Marinella Graziano
giudice presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere12:36 Durata: 2 min 55 sec
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Gaspare Sturzo
sostituto procuratore generale presso il Tribunale di Roma12:39 Durata: 3 min 42 sec
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Rachele Monfredi
giudice presso il Tribunale di Palermo12:43 Durata: 3 min 29 sec
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Gerardo Giuliano
consigliere presso la Corte di Appello di Napoli12:46 Durata: 3 min 37 sec
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Stefano Celli
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini12:50 Durata: 3 min 26 sec
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Antonio Diella
giudice presso il Tribunale di Foggia12:53 Durata: 1 min 31 sec
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Cristina Carunchio
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza12:55 Durata: 1 min 41 sec
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Rachele Monfredi
giudice presso il Tribunale di Palermo12:57 Durata: 2 min 56 sec
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Giuseppe Bonadonna
presidente del SIM Carabinieri13:00 Durata: 7 min 22 sec
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Giuseppe Tango
presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati13:07 Durata: 1 min 15 sec
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Cristina Carunchio
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza13:08 Durata: 1 min 29 sec
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Gianna Manca
giudice presso il Tribunale di Brindisi13:10 Durata: 49 sec
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Cristina Carunchio
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza13:10 Durata: 37 sec
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Sospensione13:11 Durata: 41 min 15 sec
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Cristina Carunchio
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza13:52 Durata: 1 min 1 sec
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Cesare Parodi
procuratore della Repubblica di Alessandria13:53 Durata: 29 sec
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Stefano Celli
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini13:54 Durata: 48 sec
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Marcello De Chiara
giudice presso il Tribunale di Napoli13:55 Durata: 2 min 13 sec
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Monica Mastrandrea
magistrato, direttore della rivista dell'Associazione Nazionale Magistrati, "La Magistratura"13:57 Durata: 1 min
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Cristina Carunchio
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza13:58 Durata: 3 min 57 sec
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Emilia Conforti
giudice del Tribunale di Roma14:02 Durata: 3 min 38 sec
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Chiara Valori
giudice del Tribunale di Milano14:05 Durata: 2 min 3 sec
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Cesare Parodi
procuratore della Repubblica di Alessandria14:07 Durata: 1 min 13 sec
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Andrea Reale
giudice presso il Tribunale di Ragusa14:09 Durata: 3 min 6 sec
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Gerardo Giuliano
consigliere presso la Corte di Appello di Napoli14:12 Durata: 2 min 5 sec
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Gaspare Sturzo
sostituto procuratore generale presso il Tribunale di Roma14:14 Durata: 3 min 24 sec
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Stefano Ammendola
sostituto procuratore presso il Tribunale di Milano14:17 Durata: 54 sec
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Cristina Carunchio
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza14:18 Durata: 45 sec
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Domenico Canosa
consigliere presso la Corte di Appello di LAquila14:19 Durata: 3 min 9 sec
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Cristina Carunchio
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza14:22 Durata: 28 sec
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Andrea Vacca
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari14:23 Durata: 9 min 22 sec
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Gaspare Sturzo
sostituto procuratore generale presso il Tribunale di Roma14:32 Durata: 4 min 17 sec
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Paola Cervo
magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Napoli14:36 Durata: 3 min 13 sec
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Marco Patarnello
sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione14:39 Durata: 2 min 33 sec
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Marcello De Chiara
giudice presso il Tribunale di Napoli14:42 Durata: 2 min 49 sec
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Filippo Scapellato
giudice presso il Tribunale di Sorveglianza di Ancona14:45 Durata: 4 min 44 sec
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Cesare Parodi
procuratore della Repubblica di Alessandria14:49 Durata: 3 min 3 sec
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Andrea Reale
giudice presso il Tribunale di Ragusa14:53 Durata: 3 min 5 sec
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Giuseppe Amato
giudice presso il Tribunale di Reggio Calabria14:56 Durata: 3 min 32 sec
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Rocco Maruotti
segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati14:59 Durata: 5 min 7 sec
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Marinella Graziano
giudice presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere15:04 Durata: 2 min 57 sec
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Stefano Ammendola
sostituto procuratore presso il Tribunale di Milano15:07 Durata: 2 min 17 sec
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Domenico Canosa
consigliere presso la Corte di Appello di LAquila15:10 Durata: 4 min 46 sec
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Giulia Locati
giudice tutelare presso il Tribunale di Torino15:14 Durata: 2 min 26 sec
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Stefano Celli
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini15:17 Durata: 4 min 30 sec
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Gerardo Giuliano
consigliere presso la Corte di Appello di Napoli15:21 Durata: 3 min 46 sec
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Andrea Vacca
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari15:25 Durata: 4 min 47 sec
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Marcello De Chiara
giudice presso il Tribunale di Napoli15:30 Durata: 5 min 9 sec
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Domenico Canosa
consigliere presso la Corte di Appello di LAquila15:35 Durata: 40 sec
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Giuseppe Amato
giudice presso il Tribunale di Reggio Calabria15:36 Durata: 1 min 9 sec
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Cristina Carunchio
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza15:37 Durata: 5 min 50 sec
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Sospensione15:43 Durata: 7 min 42 sec
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Cristina Carunchio
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza15:50 Durata: 22 sec
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Andrea Vacca
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari15:51 Durata: 1 min 14 sec
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Cristina Carunchio
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza15:52 Durata: 1 min 5 sec
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Cesare Parodi
procuratore della Repubblica di Alessandria15:53 Durata: 3 min 55 sec
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Cristina Carunchio
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza15:57 Durata: 1 min
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Sergio Rossetti
giudice del Tribunale di Milano15:58 Durata: 4 min 59 sec
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Paola Cervo
magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Napoli16:03 Durata: 2 min 25 sec
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Marcello De Chiara
giudice presso il Tribunale di Napoli16:05 Durata: 1 min 56 sec
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Stefano Ammendola
sostituto procuratore presso il Tribunale di Milano16:07 Durata: 2 min 27 sec
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Rachele Monfredi
giudice presso il Tribunale di Palermo16:10 Durata: 2 min 50 sec
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Chiara Valori
giudice del Tribunale di Milano16:12 Durata: 2 min 31 sec
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Andrea Reale
giudice presso il Tribunale di Ragusa16:15 Durata: 2 min 54 sec
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Sergio Rossetti
giudice del Tribunale di Milano16:18 Durata: 3 min 24 sec
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Cristina Carunchio
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza16:21 Durata: 3 min 41 sec
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Gerardo Giuliano
consigliere presso la Corte di Appello di Napoli16:25 Durata: 4 min 2 sec
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Gaspare Sturzo
sostituto procuratore generale presso il Tribunale di Roma16:29 Durata: 2 min 12 sec
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Cesare Parodi
procuratore della Repubblica di Alessandria16:31 Durata: 39 sec
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Giulia Locati
giudice tutelare presso il Tribunale di Torino16:32 Durata: 1 min 54 sec
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Marco Patarnello
sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione16:34 Durata: 3 min 44 sec
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Stefano Celli
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini16:37 Durata: 1 min 21 sec
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Gianna Manca
giudice presso il Tribunale di Brindisi16:39 Durata: 1 min 18 sec
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Cristina Carunchio
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza16:40 Durata: 3 min 33 sec
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Marcello De Chiara
giudice presso il Tribunale di Napoli16:44 Durata: 57 sec
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Emilia Conforti
giudice del Tribunale di Roma16:45 Durata: 1 min 8 sec
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Paola Cervo
giudice Tribunale di Sorveglianza di Napoli16:46 Durata: 1 min 2 sec
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Cristina Carunchio
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza16:47 Durata: 2 min 34 sec
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Domenico Canosa
consigliere presso la Corte di Appello di LAquila16:49 Durata: 1 min 21 sec
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Andrea Reale
giudice presso il Tribunale di Ragusa16:51 Durata: 1 min 47 sec
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Rocco Maruotti
segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati16:53 Durata: 1 min 56 sec
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Cristina Carunchio
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza16:54 Durata: 5 min 19 sec
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Monica Mastrandrea
magistrato, direttore della rivista dell'Associazione Nazionale Magistrati, "La Magistratura"17:00 Durata: 8 min 41 sec
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Stefano Ammendola
sostituto procuratore presso il Tribunale di Milano17:08 Durata: 1 min 7 sec
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Chiara Valori
giudice del Tribunale di Milano17:10 Durata: 1 min 5 sec
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Paola Ciriaco
consigliere presso la Corte dAppello Catanzaro17:11 Durata: 55 sec
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Monica Mastrandrea
magistrato, direttore della rivista dell'Associazione Nazionale Magistrati, "La Magistratura"17:12 Durata: 6 min 29 sec
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Romina Incutti
giudice Kosovo specialist Chambers17:18 Durata: 3 min 3 sec
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Giulia Locati
giudice tutelare presso il Tribunale di Torino17:21 Durata: 2 min 25 sec
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Romina Incutti
giudice Kosovo specialist Chambers17:24 Durata: 22 sec
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Stefano Celli
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini17:24 Durata: 2 min 3 sec
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Paola Cesaroni
giudice presso il Tribunale di Bari17:26 Durata: 3 min 1 sec
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Gianna Manca
giudice presso il Tribunale di Brindisi17:29 Durata: 2 min 26 sec
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Marcello De Chiara
giudice presso il Tribunale di Napoli17:31 Durata: 1 min 8 sec
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Dora Bonifacio
consigliere presso la Corte di Appello di Catania17:33 Durata: 1 min 6 sec
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Monica Mastrandrea
magistrato, direttore della rivista dell'Associazione Nazionale Magistrati, "La Magistratura"17:34 Durata: 2 min 3 sec
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Cristina Carunchio
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza17:36 Durata: 4 min 58 sec
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Marcello De Chiara
giudice presso il Tribunale di Napoli17:41 Durata: 7 min 58 sec
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Stefano Celli
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini17:49 Durata: 57 sec
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Gaspare Sturzo
sostituto procuratore generale presso il Tribunale di Roma17:50 Durata: 4 min 41 sec
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Gianna Manca
giudice presso il Tribunale di Brindisi17:54 Durata: 3 min 31 sec
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Chiara Salvatori
giudice presso il Tribunale di Roma17:58 Durata: 3 min 8 sec
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Gerardo Giuliano
consigliere presso la Corte di Appello di Napoli18:01 Durata: 4 min 23 sec
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Dora Bonifacio
consigliere presso la Corte di Appello di Catania18:05 Durata: 1 min 26 sec
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Cristina Carunchio
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza18:07 Durata: 3 min 21 sec
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Paola Ciriaco
consigliere presso la Corte dAppello Catanzaro18:10 Durata: 53 sec
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Marcello De Chiara
giudice presso il Tribunale di Napoli18:11 Durata: 1 min 57 sec
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Cristina Carunchio
sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza18:13 Durata: 1 min 44 sec