Otto e cinquanta - Legge elettorale al Senato, la quinta riforma in trent'anni

Il 9 settembre la riforma della legge elettorale approda nell'aula del Senato.



La commissione Affari costituzionali non ha concluso l'esame degli emendamenti e il testo arriva senza mandato al relatore: si riparte dalla versione approvata dalla Camera a luglio, e tutte le modifiche votate in commissione tornano in discussione.



Il voto finale è calendarizzato per il 15 settembre, ma la ministra per le riforme Elisabetta Casellati ha indicato che l'iter potrebbe chiudersi a fine mese o a ottobre.



In ogni caso, se il testo verrà modificato dovrà tornare a Montecitorio.



La proposta, di iniziativa …

parlamentare e con prima firma di Galeazzo Bignami insieme ai capigruppo di maggioranza, archivia il Rosatellum, la legge con cui si è votato dal 2017.



Cancella i collegi uninominali e assegna tutti i seggi con metodo proporzionale, correggendolo con un premio di maggioranza alla coalizione arrivata prima, che scatta solo oltre il 42 per cento in entrambe le Camere.



Sotto quella soglia il premio non si assegna e si resta al proporzionale puro.



L'ultimo sondaggio dell'istituto Noto, diffuso da Porta a Porta, dà le due coalizioni appaiate al 41,5 per cento: con quei numeri il premio non scatterebbe e la maggioranza andrebbe cercata in Parlamento, che è del resto il modo ordinario di formare un governo in una repubblica parlamentare.



Il primo dei due nodi ancora aperti, il ballottaggio, è caduto alla vigilia dell'aula.



L'emendamento del senatore di Fratelli d'Italia ed ex presidente del Senato Marcello Pera, nato da un appello trasversale dell'associazione Libertà Eguale e della Fondazione Magna Carta, è stato scartato: contraria la Lega, perplessa Forza Italia, e Fratelli d'Italia non lo ha fatto proprio.



Resta il turno unico.



Il secondo nodo sono le preferenze, respinte alla Camera a luglio per un solo voto a scrutinio segreto e reintrodotte in commissione al Senato nella formula di liste da sette candidati, capolista bloccato e fino a tre preferenze sugli altri sei, che devono essere di genere diverso fra loro.



La puntata mette a confronto due costituzionalisti, ai quali sono state poste le stesse tre domande: se abbia senso cambiare le regole del voto continuamente e sulla base dei sondaggi, se il ballottaggio sia la soluzione, che cosa cambia con le preferenze.



Claudio Martinelli, che insegna diritto pubblico comparato all'Università di Milano Bicocca, sostiene che il tema della legge elettorale ha perso il senso originario, quello aperto quarant'anni fa da Marco Pannella con la Lega per l'uninominale, quando si discuteva di rappresentanza e di qualità della democrazia.



Oggi il dibattito si è esaurito dentro una teoria dei giochi fra forze politiche, mosse da interessi legati ai sondaggi del momento.



Sul ballottaggio richiama il contesto costituzionale in cui verrebbe introdotto: un bicameralismo paritario in cui le due Camere hanno gli stessi poteri, danno entrambe la fiducia e trovano una legittimazione elettorale autonoma, caso unico fra i paesi europei.



A Costituzione invariata, osserva, nessun meccanismo può garantire a priori lo stesso risultato nelle due assemblee.



Sulle preferenze segnala una criticità ulteriore, quella di un Parlamento diviso fra eletti per la posizione in scheda ed eletti che il seggio se lo sono dovuto giocare, e conclude che si tratta di un meno peggio rispetto alle liste bloccate.



Francesco Clementi, che insegna alla Sapienza di Roma ed è fra i promotori del ballottaggio con Peppino Calderisi e Stefano Ceccanti, parte dalla natura delle leggi elettorali: le più politiche che ci siano, perché trasformano i voti in seggi ma servono anche alla sopravvivenza dei partiti.



Poiché le tendenze portano verso un pareggio, ritiene necessario il doppio turno, unico strumento che consente all'elettore il voto del cuore al primo turno e il voto della ragione al secondo, e che imporrebbe di prendere atto che il bicameralismo deve produrre un'unica maggioranza su entrambe le Camere.



Sulle preferenze si dice contrario per principio: l'emendamento tenta di tappare un buco grave, ha anche una finalità di riequilibrio di genere, ma resta un palliativo dietro il quale c'è una mancata scelta.



Dalle 9, in collegamento da Bruxelles, David Carretta.



Il funerale di Ratko Mladic a Belgrado, con onori militari e cinque ministri presenti, ha provocato prima l'imbarazzo della Commissione, che aveva lasciato aperta l'ipotesi di un viaggio di Ursula von der Leyen in Serbia in ottobre, e poi la condanna congiunta della presidente della Commissione e del presidente del Consiglio europeo António Costa: immagini scioccanti, sostegno ufficiale deplorevole, comportamento in contraddizione con i valori su cui si fonda il percorso di adesione di Belgrado.



Una posizione che può far deragliare l'apertura di alcuni capitoli negoziali raccomandata dalla stessa Commissione, mentre resta il dubbio sulla visita autunnale, che cadrebbe in piena campagna per le elezioni del 25 ottobre, con Aleksandar Vucic candidato alla presidenza del Consiglio dopo mesi di proteste studentesche.



Carretta segnala inoltre l'accusa della commissaria all'allargamento Marta Kos all'amministrazione Trump, indicata come avversaria dell'allargamento insieme a Russia e Cina.



Infine il pacchetto della Commissione sugli alloggi a prezzi accessibili, presentato lo stesso giorno.



Nato come condizione posta dai socialisti per sostenere von der Leyen, non sarà rivoluzionario, perché la politica della casa resta competenza nazionale e locale.



Prevede però che il diritto europeo riconosca alle autorità nazionali e locali la facoltà di limitare, nelle aree sotto stress abitativo, gli affitti brevi e l'acquisto di alloggi non destinati a residenza principale.



Limiti che molti Stati membri hanno già introdotto.



Il rischio, osserva Carretta, è politico: intervenire su una materia che non le compete espone la Commissione all'accusa, già diffusa fra i partiti di destra populista e alcune associazioni della proprietà, di voler espropriare i proprietari di casa.

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