“Innamorati del futuro” è il titolo di “Azzurra Libertà”, la quarta festa nazionale dei giovani di Forza Italia (seconda giornata)

"Un paese per giovani" con Paolo Zangrillo (Ministro della Pubblica Amministrazione).



Ore 9:45 - Speech di Alessandro Tommasi (Fondatore di Will e FutureProofSociety).



Ore 10.00 "Smart tax: meno tasse per i giovani" con Antonio D’Amato (Imprenditore e Già Presidente di Confindustria), Marco De Cesare (Coordinatore della Commissione Lavoro del Consiglio Nazionale dei Giovani), Antony Mammino (Responsabile Nazionale Dipartimenti di Forza Italia Giovani), Marco Merolla (Economista e Divulgatore), Matteo Musacci (Presidente dei Giovani di Confcommercio).



Ore 10.45 "Un paese per giovani" con Maria …

Elisabetta Alberti Casellati (Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa).



Ore 11.00 Speech di Riccardo Toto (Imprenditore).



Ore 11:20 - "Per una difesa europea".



Intervento di apertura di Andrius Kubilius (Commissario Europeo per la Difesa) con Lorenzo Di Toro (Consigliere Politico Unità di Strategia del Gruppo del PPE), Angelo Pasini (Direttore Strategia e Innovazione di Leonardo S.p.A.), Matteo Perego (Sottosegretario al Ministero della Difesa), Ludovico Seppilli (Vicepresidente dei Giovani del Partito Popolare Europeo), Francesco Talò (Ambasciatore e già Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio e Rappresentante Permanente d’Italia alla NATO).



Ore 12:10 - "Italia e Spagna: combattere l'immigrazione illegale e difendere i confini dell'Europa" con Ignacio Dancausa (Presidente di Nuevas Generaciones del Partido Popular).



Ore 12:30 - "Liberi e forti: una generazione che vuole diventare grande" con Marco Dettori (Segretario della Sardegna), Davide Longordo (Segretario della Liguria), Giacomo Manià (Segretario del Friuli Venezia Giulia), Maria Vittoria Marocco (Segretaria del Piemonte), Edoardo Pannacci (Segretario dell’Umbria), Gianfranco Succoio (Segretario della Campania), Fabrizio Tantillo (Segretario della Sicilia).



Ore 14:00 - "Obiettivo 2050: rispondere alle sfide dell'Italia di domani" con Irene Chimenti (Segretaria del Centro), Sebastiano Di Nunzio (Segretario dell’Abruzzo), Andrea Ninzoli (Segretario della Lombardia), Simone Pierro (Segretario della Basilicata), Davide Savoini (Segretario della Valle d’Aosta), Riccardo Serino (Segretario del Lazio).



Ore 14:30 - "Un paese per giovani" con Anna Maria Bernini (Ministro dell’Università e della Ricerca).



Ore 14:45 - "L’Italia dei territori: ripartire dagli amministratori locali" con Luca Conti (Segretario del Sud e Sindaco di Casalanguida), Giulia Fedele (Segretaria delle Marche e Consigliera Comunale ad Ancona), Riccardo Invernizzi (Segretario del Nord Ovest e Assessore a Garlasco), Alessandro Loddo (Segretario del Veneto e Vice Sindaco di Sarmede), Federico Milia (Segretario della Calabria e Presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria), Matteo Scannerini (Segretario della Toscana e Consigliere Comunale a Capannori), Mario Schena (Segretario della Puglia e Consigliere Comunale a Fasano), Nicolò Sterle (Segretario del Nord Est e Consigliere Comunale ad Arzignano).



Ore 15:45 - Speech di Gianfranco Librandi (Imprenditore).



Ore 16.00 "Fine vita: la ricerca del compromesso liberale" con Jacopo Maltauro (Consigliere Regionale di Forza Italia in Regione Veneto), Angelo Picariello (Giornalista di “Avvenire”), Irene Testa (Tesoriera del Partito Radicale), Pierantonio Zanettin (Senatore di Forza Italia e Relatore del DDL sul Fine vita).



Ore 16:40 - "Sicurezza e libertà: basta maranza e baby gang" con Simone Cicalone, Influencer Tommaso Cerno, Direttore de “Il Giornale” Maurizio Gasparri (Presidente della Commissione Difesa al Senato della Repubblica), Giuseppe Tiani (Segretario Generale del SIAP).



Ore 17:20 - "Da nord a sud: il nostro progetto per l'Italia" con Francesco Battistoni (Responsabile Organizzazione di Forza Italia), Tullio Ferrante (Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), Alessandro Sorte (Deputato di Forza Italia).



Ore 17:50 - "Dove c'è dipendenza non c'è libertà" con Vittorio Brumotti (Conduttore televisivo), Federico Tossani (Comunità San Patrignano), Martina Nicolasi (Comunità Incontro).



Ore 18:30 - Intervista rovesciata con Paolo Del Debbio.

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