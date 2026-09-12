12 SET 2026
dibattiti

“Innamorati del futuro” è il titolo di “Azzurra Libertà”, la quarta festa nazionale dei giovani di Forza Italia (seconda giornata)

CONVEGNO | - Montesilvano (PE) - 09:53 Durata: 8 ore 43 sec
A cura di SI
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"Un paese per giovani" con Paolo Zangrillo (Ministro della Pubblica Amministrazione).

Ore 9:45 - Speech di Alessandro Tommasi (Fondatore di Will e FutureProofSociety).

Ore 10.00 "Smart tax: meno tasse per i giovani" con Antonio D’Amato (Imprenditore e Già Presidente di Confindustria), Marco De Cesare (Coordinatore della Commissione Lavoro del Consiglio Nazionale dei Giovani), Antony Mammino (Responsabile Nazionale Dipartimenti di Forza Italia Giovani), Marco Merolla (Economista e Divulgatore), Matteo Musacci (Presidente dei Giovani di Confcommercio).

Ore 10.45 "Un paese per giovani" con Maria Elisabetta Alberti Casellati (Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa).

Ore 11.00 Speech di Riccardo Toto (Imprenditore).

Ore 11:20 - "Per una difesa europea".

Intervento di apertura di Andrius Kubilius (Commissario Europeo per la Difesa) con Lorenzo Di Toro (Consigliere Politico Unità di Strategia del Gruppo del PPE), Angelo Pasini (Direttore Strategia e Innovazione di Leonardo S.p.A.), Matteo Perego (Sottosegretario al Ministero della Difesa), Ludovico Seppilli (Vicepresidente dei Giovani del Partito Popolare Europeo), Francesco Talò (Ambasciatore e già Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio e Rappresentante Permanente d’Italia alla NATO).

Ore 12:10 - "Italia e Spagna: combattere l'immigrazione illegale e difendere i confini dell'Europa" con Ignacio Dancausa (Presidente di Nuevas Generaciones del Partido Popular).

Ore 12:30 - "Liberi e forti: una generazione che vuole diventare grande" con Marco Dettori (Segretario della Sardegna), Davide Longordo (Segretario della Liguria), Giacomo Manià (Segretario del Friuli Venezia Giulia), Maria Vittoria Marocco (Segretaria del Piemonte), Edoardo Pannacci (Segretario dell’Umbria), Gianfranco Succoio (Segretario della Campania), Fabrizio Tantillo (Segretario della Sicilia).

Ore 14:00 - "Obiettivo 2050: rispondere alle sfide dell'Italia di domani" con Irene Chimenti (Segretaria del Centro), Sebastiano Di Nunzio (Segretario dell’Abruzzo), Andrea Ninzoli (Segretario della Lombardia), Simone Pierro (Segretario della Basilicata), Davide Savoini (Segretario della Valle d’Aosta), Riccardo Serino (Segretario del Lazio).

Ore 14:30 - "Un paese per giovani" con Anna Maria Bernini (Ministro dell’Università e della Ricerca).

Ore 14:45 - "L’Italia dei territori: ripartire dagli amministratori locali" con Luca Conti (Segretario del Sud e Sindaco di Casalanguida), Giulia Fedele (Segretaria delle Marche e Consigliera Comunale ad Ancona), Riccardo Invernizzi (Segretario del Nord Ovest e Assessore a Garlasco), Alessandro Loddo (Segretario del Veneto e Vice Sindaco di Sarmede), Federico Milia (Segretario della Calabria e Presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria), Matteo Scannerini (Segretario della Toscana e Consigliere Comunale a Capannori), Mario Schena (Segretario della Puglia e Consigliere Comunale a Fasano), Nicolò Sterle (Segretario del Nord Est e Consigliere Comunale ad Arzignano).

Ore 15:45 - Speech di Gianfranco Librandi (Imprenditore).

Ore 16.00 "Fine vita: la ricerca del compromesso liberale" con Jacopo Maltauro (Consigliere Regionale di Forza Italia in Regione Veneto), Angelo Picariello (Giornalista di “Avvenire”), Irene Testa (Tesoriera del Partito Radicale), Pierantonio Zanettin (Senatore di Forza Italia e Relatore del DDL sul Fine vita).

Ore 16:40 - "Sicurezza e libertà: basta maranza e baby gang" con Simone Cicalone, Influencer Tommaso Cerno, Direttore de “Il Giornale” Maurizio Gasparri (Presidente della Commissione Difesa al Senato della Repubblica), Giuseppe Tiani (Segretario Generale del SIAP).

Ore 17:20 - "Da nord a sud: il nostro progetto per l'Italia" con Francesco Battistoni (Responsabile Organizzazione di Forza Italia), Tullio Ferrante (Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), Alessandro Sorte (Deputato di Forza Italia).

Ore 17:50 - "Dove c'è dipendenza non c'è libertà" con Vittorio Brumotti (Conduttore televisivo), Federico Tossani (Comunità San Patrignano), Martina Nicolasi (Comunità Incontro).

Ore 18:30 - Intervista rovesciata con Paolo Del Debbio.

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Tina, di Azzurra Libertà, benvenuti, buongiorno, possiamo iniziare i nostri lavori.
Grazie.
Buongiorno a tutti e benvenuti a questa prima mattinata di Azzurra, Libertà, apriamo i lavori parlando del futuro delle nostre istituzioni, del rapporto tra lo Stato, i cittadini e delle opportunità che vogliamo costruire per le nuove generazioni, questa mattina abbiamo il piacere e l'onore di avere collegato con noi il Ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo,
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Ministro, e la ringraziamo di essere qui questa mattina con noi ad aprire i lavori, vorrei iniziare il confronto con lei, partendo dal tema centrale di questi giorni, il futuro delle nuove generazioni in questi quattro anni di mandato, quali sono stati i principali interventi realizzati dal governo per rispondere alle esigenze dei giovani, la ringrazio, Ministro, grazie buongiorno.
Due ragazzi
Incomincio.
Il vostro leader simulazioni, Simone sa, che abbiamo provato a consigliare.
Gli impegni di azienda con con quelli con quelli vostri, con l'agenda del dell'incontro di Azzurra Libertà. Purtroppo non avevamo degli impegni coincidenti dal punto di vista dei tempi e quindi non riesco a garantire la mia presenza fisica. Mi scuso per questo cercherò, cercherò però di di essere lo stesso efficace, anche se non c'è la mia presenza fisica per condividere con voi alcune riflessioni. Beh, intanto, grazie a tutti i ragazzi che sono presenti, so che è anche presente del nostro segretario nazionale Antonio, che che saluto quindi ancora una volta i vertici del partito
I vertici del partito dimostrano vicinanza, attenzione al mondo dei giovani, penso che una delle cose positive che contraddistingue il nostro partito è la capacità di mettere insieme e quindi di garantire, diciamo, un intreccio tra un collegamento tra diverse generazioni, io penso che nella complessità del mondo di oggi e delle sfide che dobbiamo affrontare,
Serve, da un lato, l'esperienza, la struttura, la preparazione di chi ha più esperienza e di chi quindi ha già vissuto tante sfide, ma serve anche e io credo che sia fondamentale la freschezza, la capacità di innovare, la capacità di avere un pensiero laterale magari molto più,
Aggressivo, molto più innovativo rispetto a chi ha un po'più di età da parte dei dei giovani, quindi questo incrocio tra generazioni un po'più di età e le nuove generazioni. Credo che sia una un elemento importante per un movimento politico come come il nostro mi piace moltissimo. Il titolo che avete dato al al all'incontro, innamorati del futuro, è già qui. Vi propongo una prima riflessione. La prima riflessione è molto semplice. Il futuro è qualcosa che, tutto sommato, non possiamo considerare ignota. Il futuro è il risultato di quello che facciamo, è il risultato delle decisioni che che assumiamo e quindi, al di là degli eventi che non riusciamo a presidiare, molta parte del futuro è insomma la somma, la ricaduta delle decisioni e dei comportamenti, degli atteggiamenti che noi assumiamo nel quotidiano e quindi questo già ci richiama a una grande responsabilità e cioè alla necessità, tutte le volte che assumiamo delle decisioni, di pensare che quello che stiamo decidendo non riguarda soltanto l'attualità e quindi il momento che stiamo vivendo, ma avrà anche delle ricadute sul sul domani, su quello che viene su quello che viene dopo, e questa è una responsabilità che la politica deve avere, cioè la politica deve sempre essere attenta alla necessità di guardare al futuro e quindi di assumere delle decisioni che non hanno un valore di breve momento, ma che devono poi orientare
Né il futuro, tra l'altro, devo dire che se c'è una persona che ci ha insegnato a ragionare guardando al futuro e quindi ad avere sempre presente che ciò che determiniamo avrà poi delle ricadute nel domani è stato il nostro presidente Berlusconi io ricordo che quando Berlusconi diciamo è sbarcato su TikTok e quindi il nostro presidente che a ottant'anni e passa B si è preoccupato di utilizzare uno strumento che è uno strumento che utilizzano le nuove generazioni,
Mi ricordo che tra le prime espressioni che utili zone con con quel social fu, vi racconterò di come vogliamo rendere l'Italia un Paese che, pur che possa darvi nuove opportunità, quindi vedete che subito Berlusconi, nei suoi primi momenti di utilizzo di un social dedicato moltissimo e giovani,
E si è preoccupato di dire, beh, insomma, questo ci serve. Questo strumento ci serve per raccontare che cosa vogliamo per il nostro futuro, che cosa cerchiamo di di di fare per garantire alle nuove generazioni delle delle opportunità, e io penso che questo debba anche un po'in qualche modo orientare il nostro modo di fare politica, nel senso che dobbiamo avere consapevolezza del fatto che fare politica non significa lavorare individualmente per conquistare un posto per conquistare una poltrona, ma fare politica significa assumere delle responsabilità i nostri sindaci, i nostri amministratori, i nostri presidenti di regione, i nostri, i nostri ministri, tutte le persone che assumono dei ruoli istituzionali, beh devono avere come obiettivo non quello di conquistare un posto, ma il loro obiettivo è sostanzialmente quello di avere tutte le quel corredo di capacità di competenza di esperienza che consenta loro di assumersi consapevolmente delle responsabilità. Il mestiere della politica è quello di dare delle risposte alla collettività ai cittadini, e quindi dobbiamo saperlo interpretare in modo in modo corretto e io penso che la politica abbia tanto bisogno dei giovani proprio per quello che vi dicevo prima e cioè perché
I giovani hanno quella capacità di guardare le cose con meno filtri rispetto a chi lavora da tanto tempo. Io ho se ho quasi 65 anni, tra tre mesi compirò 65 anni e tutte le volte che mi trovo ad affrontare un problema automaticamente cerco di ricordare le esperienze passate e quindi in qualche modo mi viene normale ribadire delle degli schemi consolidati. Tutto questo certamente mi offre un po'di serenità, un po'di tranquillità, ma dall'altro mi esclude la possibilità di saper guardare le cose con con con occhi nuovi. Ecco il vostro valore, il vostro vero grande valore come giovani e invece quello di avere gli occhi meno filtrati, di avere meno esperienza e quindi di avere talvolta anche molto più coraggio rispetto a chi, a chi ha più età. Nel proporre delle delle soluzioni delle soluzioni nuove,
Ora il nostro Paese diciamo che in questi in questi anni si è assunto una grande responsabilità, il governo di centrodestra ha affrontato un quadriennio molto complicato, è stato un quadriennio dove la nostra possibilità di costruire il futuro è stata inquinata.
In maniera significativa dai da eventi esterni, perché abbiamo
E stiamo ancora vivendo tutte le ricadute di crisi internazionali e rispetto alle quali evidentemente la nostra possibilità di incidere B L Italia, ma ha dimostrato di averla, perché attraverso la la presenza del nostro ministro degli Esteri, di Antonio Tajani, della presenza di Adil di Giorgia Meloni,
Beh, abbiamo avuto la possibilità e continuiamo ad avere un ruolo importante in questi, in questi tavoli, però certamente questi eventi sono eventi che possiamo presidiare fino a un certo punto, ma su tutto quello che invece ci compete, sul quale possiamo agire direttamente e quindi sul quale possiamo assumerci delle responsabilità devo dire che le cose non sono andate niente male noi abbiamo abbiamo un un picco,
Storico del di più del 63% dal punto di vista dell'occupazione, abbiamo una disoccupazione che a 5,8% abbiamo una disoccupazione giovanile che è uno dei problemi del nostro Paese, che è ai minimi storici, è scesa intorno al 18 al 18%, recuperando 5 punti rispetto al 2022, cioè rispetto al momento in cui siamo entrati in.
Nel nel governo, quindi, il percorso di questo governo è stato sicuramente un percorso importante in questo percorso, certamente un ruolo e quindi, quando parlo di questo percorso mi riferisco alla possibilità di di crescita, di sviluppo del nostro Paese, certamente un ruolo ce l'ha anche la pubblica amministrazione la più grande,
Organizzazione del Paese, 3,4 milioni di persone, abbiamo ricevuto in eredità una Pubblica amministrazione che non stava tanto bene venivamo da tantissimi anni di di blocco del turnover, abbiamo perso centinaia di migliaia di persone, abbiamo alzato l'età media dei dipendenti pubblici.
In maniera rischiosa, perché nell'era degli dell'intelligenza artificiale avere un'organizzazione, la più grande organizzazione del Paese, con un'età media di 52 anni, certamente costituiva
Un problema, questi sono stati anni nei quali abbiamo lavorato molto, abbiamo lavorato molto sulle persone e sul capitale umano e anche nella pubblica amministrazione, il nostro approccio di rilancio e di modernizzazione della del di questa organizzazione, di questa struttura fondamentale del del Paese ha tenuto conto dei giovani abbiamo ripensato tutti i nostri processi questo ci ha consentito di recuperare, diciamo, i gravi ritardi accumulati dal punto di vista del reclutamento oggi,
Possiamo dire che dopo quattro anni abbiamo inserito nella pubblica amministrazione più di 800.000 persone e di queste il 60% hanno meno di 40 anni. Quindi la cosa bella che possiamo raccontare dal punto di vista della modernizzazione di questa organizzazione e che è tornata ad essere attrattiva anche per per i giovani, abbiamo investito molto moltissimo sulla formazione. Abbiamo creato degli hub formativi nelle in diverse regioni, in otto regioni del nostro Paese e non ci stiamo e non ci stiamo fermando. Abbiamo lavorato per fare in modo che le nostre persone fossero dotate di quelle competenze che servono poi per realizzare il vero mestiere della pubblica amministrazione, che è quello di garantire servizi essenziali ai cittadini e a sistema impresa e cercando di essere performanti e cercando quindi di rispondere alle attese della del
Dei nostri utenti e su questo devo dire che un un aiuto, un grandissimo aiuto, ce l'ha dato il Piano nazionale di ripresa e resilienza, abbiamo potuto contare su più di 1 miliardo di di risorse per.
Realizzare un percorso di semplificazione amministrativa che poi si traduce un termine brutto semplificazione amministrativa, ma sostanzialmente si traduce in quel processo inteso a rendere più semplice il rapporto con i nostri utenti, a rendere i nostri utenti sempre più soddisfatti di quello che, come pubblica amministrazione, riusciamo offrì a offrire loro e, devo dire,
Mio papà mi ha insegnato che chi si loda si imbroda e quindi non lo dice Paolo Zangrillo, ma la la, la Commissione Europea nel country report del 2026 a testimoniato che l'Italia, dal punto di vista della percezione della pubblica amministrazione, ha fatto dei passi significativi nel 2022 avevamo,
Una 54% dei cittadini italiani che consideravano alla pubblica amministrazione inadeguata rispetto al compito che doveva svolgere alla fine del 2025, questo 54% è diventato 39, e quindi ci siamo sostanzialmente allineati alla media.
Europea, come abbiamo fatto tutto questo ve lo dicevo prima con i, in sintesi ci siamo concentrati sulle persone, io una cosa ho imparato nella vita, che se vogliamo far funzionare una squadra, se vogliamo far funzionare un team, non dobbiamo preoccuparci soltanto di dotarlo di competenze adeguate ma,
Dobbiamo lavorare sulla sulla squadra, dobbiamo essere capaci di essere un team unito capace di di lavorare assieme, di condividere degli obiettivi e su questo abbiamo lavorato moltissimo in questi. In questi anni il ruolo dei giovani è diventato nella pubblica amministrazione un ruolo molto rilevante e molto importante. Abbiamo introdotto nella pubblica amministrazione tanti strumenti che appartenevano al al privato
Il contratto, formazione, lavoro e i tirocini.
Il l'apprendistato, quindi una serie di strumenti che erano sconosciuti alla pubblica amministrazione e che invece, oggi ci consentono di avvicinare i giovani, abbiamo introdotto delle norme di legge che consentono ai giovani che lavorano e che studiano negli né negli ITS Academy di poter accedere alla pubblica amministrazione, al ruolo di funzionari avendo la possibilità di,
E di poter poi acquisire la laurea che
Attraverso del dei finanziamenti che la stessa pubblica amministrazione eroga quindi, insomma, tutta una serie di iniziative che evidentemente hanno la finalità di dotare la pubblica amministrazione di giovani sapete, io credo di averlo ricordato anche l'anno scorso quando ci siamo incontrati.
Diceva un grande manager del.
Che che ha segnato la storia industriale del del nuovo secolo. Steve Jobs, quindi il ceo di di Apple diceva ai suoi dirigenti guardate, noi dobbiamo assumere i giovani nelle nostre organizzazioni, non per dire loro che cosa devono fare, non per impartire degli ordini, ma soprattutto per farci raccontare dai giovani dove dobbiamo andare. Ecco, io lo ribadisco questo ve lo dico lo dico a voi giovani, ad una platea di ragazzi qualificati, dei ragazzi che hanno voglia di impegnarsi nel sociale, di ragazzi che guardano la politica nel modo giusto e cioè come impegno come impegno civile, ecco, vi dico questo Reeve ribadì, ribadisco, richiamo le parole di questo grande manager di questo grande
Imprenditore, perché penso che descrivono esattamente che cosa che cosa devono fare i giovani, qual è la loro responsabilità, voi dovete immaginare un mondo che sia il mondo del lavoro, che sia il mondo della della politica come un mondo nel quale voi avete la responsabilità di esprimere delle idee, di assumere delle delle decisioni e quindi ecco è questo il motivo per il quale è necessario,
Assumersi questo impegno di coinvolgimento sia nel nella politica che nel mondo del lavoro, con questa consapevolezza che voi dovete essere protagonisti, voi dovete dovete avere il coraggio, dovete avere, diciamo il desiderio e.
E quindi la convinzione che le vostre idee hanno la stessa dignità e non è esattamente la stessa dignità di chi magari invece lavora o fa politica da tanto da tanto tempo e noi quelli che hanno invece un po'più di esperienza devono avere l'umiltà di ascoltarvi devono avere l'umiltà di riconoscere quando le vostre idee sono idee innovative sono idee che meritano di essere prese in considerazione e sulle idee che sulle quali dobbiamo lavorare per far accadere le cose vi vorrei,
Dire ancora un paio di cose sul mondo dei giovani, con riferimento al nostro Paese in queste settimane, giustamente si sta ragionando molto su come favorire, diciamo, il mantenimento della nostra forza lavoro giovane in Italia si parla tanto dei giovani che lasciano il nostro Paese per trovare,
Nuove opportunità.
Si parla tanto di giovani che non riconoscono nel nostro Paese la capacità di valorizzare.
La loro generazione, io penso che l'Italia abbia un grande bisogno di giovani, soprattutto nell'era dell'innovazione tecnologica della dell'intelligenza artificiale, io penso che il nostro Paese debba preoccuparsi innanzitutto delle nuove generazioni, perché il mondo al quale andiamo incontro a un mondo che richiederà sempre di più le persone che sanno dialogare con l'innovazione tecnologica e che quindi ci aiutano a costruire diciamo un percorso per il futuro che tenga conto di tutte le opportunità che oggi l'innovazione tecnologica,
E ci offre e quindi è evidente che la grande sfida che noi dobbiamo affrontare, la sfida di rendere attrattivo il nostro Paese per le nuove generazioni, per le persone, per le persone come voi, il nostro partito, Forza Italia sta facendo un lavoro prezioso, straordinario proprio per cercare di cogliere delle opportunità che consentano di passare ai giovani un messaggio di fiducia si sta lavorando in questi in questi giorni ho letto con attenzione diverse iniziative che sono rivolte alla prossima legge di Bilancio, che si occupano proprio dei giovani in termini di detassazione dei dei salari in termini di opportunità per
Far vedere alle nostre persone che effettivamente cerchiamo di creare le condizioni perché possano considerare il nostro Paese come un Paese dove si possono esprimere i talenti e le proprie e le proprie virtù, io penso e anche questo ve lo voglio dire con con vigore e ve lo voglio dire con convinzione che il tema non sia soltanto un tema di salario è vero che l'Italia,
Paga una disattenzione che negli ultimi decenni ha portato i salari italiani non soltanto dei giovani, ma anche delle generazioni un po'più anziane, ah, ah ah, pagare un ritardo rispetto alle medie europee ed è evidente che il salario è sicuramente una voce che compone l'attrattività di un luogo di lavoro che compone l'attrattività di un Paese. Però, attenzione, io vi vi vi offro questa riflessione, evidentemente non non non ritengo di avere la verità in tasca, però io ho vissuto per più di 30 anni in organizzazioni private, in aziende multinazionali e devo dire che una cosa, una cosa, l'ho imparata, che la
Diciamo la chiave di volta per garantire attrattività e quindi per convincere una persona che il luogo in cui sta operando, che sia un partito politico che sia, che sia una una.
Un'azienda, quindi, l'impegno professionale.
E il e quindi la la disponibilità a considerare il pro la propria condizione professionale come una condizione ottimale non dipende soltanto dal dal salario. Il salario è una delle voci, anzi vi posso dire io che continuo ad avere contatti col mondo dell'impresa, vi posso dire che gli head hunter, i cacciatori di teste e quelli che si occupano di fornire competenze alle aziende e mi dicono che oggi sempre di più i giovani, quando vanno a fare i colloqui di selezione, non chiedono la prima domanda non è quanto guadagno quanto sarà la busta paga, ma ne fanno altre di domande. Sik Sik Sik si cercano di capire se l'organizzazione con la quale stanno dialogando, in grado di offrire formazione, è in grado di offrire opportunità professionali. Se c'è meritocrazia nell'organizzazione, se c'è la possibilità di fare delle esperienze internazionali, guardate, non pensiamo ai giovani che vanno a fare delle esperienze all'estero, come i giovani che lasciano l'Italia. Le esperienze all'estero sono stra di straordinaria importanza andare a lavorare all'estero. Fare qualche anno all'estero è di fondamentale importanza. È evidente che tutto questo ha un valore per il nostro Paese, se la viviamo poi come un'opportunità per consolidare le proprie esperienze, il proprio profilo e poi metterle a disposizione del nostro Paese. Quindi non illudiamoci del fatto che l'unica soluzione per trattenere i giovani in Italia e per evitare questo turismo professionale sia il salario, anche perché guardate, è vero che se vado a lavorare a Berlino, magari la mia busta paga di 1.000 euro in più
Rispetto alla alle pa, alle paghe italiane, però quei 1.000 euro poi servono per vivere in una città che che costa il nostro trattamento economico. Il trattamento economico complessivo italiano spesso non è confrontabile con l'estero perché all'estero non c'è il Tfr. Perché Welfare e gestito in modo diverso. Quindi noi non dobbiamo concentrarci soltanto sulla voce salariale, quando pensiamo al mondo dei giovani, quando pensiamo a costruire un'Italia che sia capace di trattenere i giovani, ma dobbiamo pensare a come rendere per i giovani attrattivo il nostro Paese e vi faccio un esempio quando negli Stati Uniti dei giovani decidono, per esempio, di fare una start up e quindi queste iniziative pre imprenditoriali con contenuto innovativo, che cosa succede, tante hanno successo, tante altre non hanno successo, ecco, la dif, e questo succede anche nel nostro Paese. Qual è la differenza tra altri Paesi l'Italia che quando negli Stati Uniti dei giovani falliscono con una start up, il giorno dopo possono pensare di ricominciare come un'altra. Quando in Italia dei giovani falliscono, una startup vengono bollati come dei falliti e quindi l'accesso al credito diventa sempre più difficile perché eh beh, insomma, quelli hanno sbagliato e quindi attenzione
Non diamogli troppo credito perché hanno già fallito. Ecco, noi dobbiamo incominciare a ragionare nel nostro Paese con riguardo alle nuove generazioni, pensando che creare le condizioni affinché l'Italia sia un paese attento alle nuove generazioni, dobbiamo parlare di salario, dobbiamo parlare di formazione, dobbiamo parlare di capacità, di riconoscere il merito, che è un altro dei temi sui quali io ho lavorato nella pubblica amministrazione. Io mi son trovato una pubblica amministrazione dove alla fine dell'anno, il 98% dei dipendenti pubblici veniva valutato eccellente. Voi capite bene che un'organizzazione dove chi è lavativo viene gestito dal punto di vista retributivo e di premio, allo stesso modo di chi si impegna e ha un'organizzazione che non ha futuro, perché quelli bravi o si siedono o se ne vanno da un'altra parte, quindi capite che è il tema dei giovani, dell'attenzione ai giovani. È un tema molto complesso, è un tema che richiede grande sensibilità e un. E un tema che richiede grande attenzione al salario, alla formazione, al merito al corretto equilibrio tra l'impegno professionale e la vita personale. Oggi sapete cosa chiedono i giovani quando vanno a fare? I colloqui chiedono se l'azienda fa lo smartworking chiedono se c'è la la la settimana corta, chiedono quali sono le possibilità di avere flessibilità nella nella gestione della della della settimana lavorativa. Ecco, il nostro Paese deve essere pronto a queste sfide, dovesse essere pronto a un'ala, a una sfida che ci richiama alla necessità di considerare il mondo del lavoro non com'era vent'anni fa o 30 anni fa, perché oggi è completamente diverso. 30 anni fa il giovane che entrava nel mondo del lavoro cercava un posto di lavoro. Oggi i giovani che entra nel mondo del lavoro cercano il posto di lavoro e quindi vogliono trovare un luogo che si adatti alle loro aspettative, e quindi in questo noi dobbiamo essere molto bravi. Io penso che Forza Italia con la forza
Dei della sua classe dirigente di giovani appassionati, abbia tutte le caratteristiche per poter dare un contributo significativo alla crescita del del paese e lo ripeto, momenti come quello che state vivendo voi a Montesilvano sono fondamentali, perché c'è la possibilità veramente di incrociare le i racconti, le riflessioni di chi ha vissuto tante esperienze professionali, nella vita e professionali politiche o nel mondo del privato, con chi invece è più giovane e più fresco e quindi può raccontare la sua visione del mondo in modo in modo più libero e anche sicuramente in modo più coraggiose. Più e più curioso, quindi, nel
Ribadire le mie scuse a non poter essere presente fisicamente, io vi auguro.
Queste altre due giornate come due giornate di lavoro intenso. Noi contiamo molto su di voi. Io so che, Antonio Tajani, il nostro segretario nazionale ha molta cura e molta attenzione a in ai giovani e da quando è segretario nazionale, ha voluto con grande forza, con grande determinazione, dare valore al movimento giovanile e quindi io credo che voi abbiate la grande opportunità di stare in un partito che ha capito che il futuro, quel futuro che vi dicevo io non è un'incognita ma dipende molto da quello che facciamo noi oggi. E un futuro che appartiene sicuramente a voi, ma che voi avete la possibilità di contribuire a costruire auguri. Grazie, ringraziamo nuovamente il ministro per essere stato presente con noi questa mattina e aver dato il via ai lavori di questa mattina. Grazie e ancora grazie grazie a voi e buon lavoro
Grazie Alice.
Buongiorno a tutti diamo inizio ai lavori di questo secondo spazio in programma, oggi ho il piacere di presentare un imprenditore, un giovane imprenditore innovatore, capaci di di di creare progetti e parlare alle nostre future generazioni, stiamo parlando di Alessandro Tommasi, per chi non lo conosce.
Laureato in Relazioni internazionali prima di intraprendere il proprio percorso imprenditoriale, ha iniziato a maturare esperienza importante della realtà internazionali, tra cui a e b and b e lime nel 2020 Alessandro ha fondato una nuova start up Will media media aveva come obiettivo e,
Aveva come obiettivo di rendere più accessibile argomenti i quali economia, società e persone e personalità al alla società civile, oggi è fondatore di futures prof Society, una nuova piattaforma con l'intento di spiegare alle nuove generazioni i grandi cambiamenti del futuro, diamo quindi il benvenuto e accogliamo con un grande applauso Alessandro Tomasi.
Grazie Alessandro per essere qui con noi
Se è partito molto giovane, ha iniziato la sua carriera molto presto e partirei proprio da qui.
Con alcune domande.
Qual è stato il segreto che ti ha permesso di raggiungere questi risultati e come si da struttura le proprie idee anche davanti?
E le difficoltà, le sfide che inevitabilmente ha incontrato lungo il suo percorso ed infine, siccome stiamo Platt parlando a una platea di giovani, quali consigli daresti ai giovani che si stanno affrontando il mondo della politica e al loro futuro a te 10 minuti di parola?
Grazie mille, allora buongiorno a tutti grazie mille e siete eroici che siete qua adesso
Dopo dopo la serata di ieri sera, quindi grazie mille, apprezzo particolarmente il fatto che siete qua
Pro pronti via. Partiamo subito o una serie di numeri e di minacce praticamente per voi. 18 e 38 sono i minuti di uno del Ted più bello, più belli che ho sentito negli ultimi negli ultimi mesi ha fatto 7,8 milioni di visualizzazioni in 12 mesi. Una cosa straordinaria risponde perfettamente a una regola aurea che vi così invito sembra rispettare. Quella del 10 2030 è la regola di Guy Kawasaki, è uno dei più grandi investitori al mondo e dice uno dovrebbe parlare al massimo per 10 minuti, avere al massimo 20 slide e non scriverei in nessuna slide con un carattere più piccolo di 30, perché dovrebbe essere la media al meglio. La metà della media dell'età delle persone acquistate, scrivendo quindi scrivete sempre grande, rispetterò due di tre di queste, di queste regole. 11 sono i minuti che mi sono stati dati 10, ma insomma, uno me lo sono andato di bonus piccolo problema. 122 sono le slide che dovete assorbirmi, ma vado velocissimo giuro promesso. Partiamo con uno spoiler per rispondere alle domande che mi sono state fatte. Qual è il segreto per avere successo Spoilers? Spero che quanti di voi riconoscono questo signore
Beh, il papà di Kung Fu Panda, naturalmente uno dei massimi pensatori del nostro tempo, l'ingrediente segreto della Secret Ingrid sub è che non c'è nessun ingrediente segreto, io non ho la più pallida idea di quale sia il segreto per avere successo, non ma a costo me stesso la parola successo e non lo faccio mi dà molto fastidio.
No, non lo sa gestire questa cosa, ma quello che posso dirvi è che il mio ingrediente segreto è quello di crederci tantissimo, ci credo nelle cose che realizzo, creare una startup, vuol dire crea una roba che non esiste e voi dovete convincere investitori, il team i clienti di cose che non esistono e che farete lungo la strada quindi spoiler credo che non ci sia un ingrediente segreto,
Questo numero non lo avevo ed è l'età media della stanza 30 32, speriamo 28 vuol dire che siete particolarmente giovani, credo qualcosa del genere. Beh, il succo è che siete nel vostro Prime, siete nel momento migliore della vostra vita. Vi prego di non cedere alle tentazioni di narrazioni negative, come questo meme, che fa anche molto ridere, naturalmente, ma è sempre la stessa roba trita e ritrita. Tra l'altro, questo meme è del 2019, quindi già si lamentava che i Millennials agenzia andavano lungo un sacco di crisi prima di Covid guerra, crisi energetica, eccetera, eccetera, eccetera è sempre la stessa faccenda, sì, viviamo in un'epoca di conflitti di tecnologia velocissima, di cambiamento climatico, e so già che cosa state pensando, state pensando a è una di quelle presentazioni, quasi è quasi una di quelle presentazioni. E una presentazione alla quale vi voglio dire una cosa una cosa che voglio dire è detta da David Foster Wallace, molto meglio di me con una storiella. Due pesciolini giovani incontrano un pesce vecchio e il pesce vecchio dice Pescini, giovani com'è l'acqua oggi e pesciolini non sanno rispondere su cosa sia l'acqua. L'acqua nella quale notiamo è l'ambiente che c'è intorno a noi tutti i giorni l'8 di gennaio del 2007, l'acqua nella quale è notavamo era questa i telefonini, molti di voi non so avevano pochi anni, temo, io ero già grande e avevo il BlackBerry, molti telefonini Lotto i telefonini, l'8 di gennaio avevano lo schermo e una valanga di tasti, il 9 gennaio 2007 i telefonini non avevano più i tasti, l'acqua intorno a noi cambia rapidissimamente. Voi dovete capire rapidissimamente qual è l'acqua nella quale è stato notando tutto cambia sempre e comunque anche in un Paese. Gattopardesco com'è l'Italia sempre e comunque l'uomo sapiens, l'homo sapiens
ANAV anatomicamente simile a noi è arrivato a 300.000 anni fa, se noi mettiamo tutta questi 300.000 anni su un calendario, il 1 gennaio arriva il nostro più vecchio antenato, dobbiamo aspettare il 19 novembre perché riesca a gestire il fuoco il 29 dicembre codifica l'agricoltura il 31 dicembre fa le prime importanti scoperte scientifiche il 31 dicembre alle 11:05.
Alla rivoluzione industriale. Voi capite bene che noi siamo nelle ultime manciate di secondi del 31 dicembre, da qui alle 24 del 31 dicembre, dobbiamo fare, doveva arrivare fino all'AI e a quello che stiamo vivendo oggi, il rischio potenziale per voi che siete ancora più giù, sette giovani, io non sono giovani, voi siete si giovani e di diventare esperti di un mondo che non esiste più, quindi dovete imparare subito l'acqua, nella quale nuotate e capire anche qual è la velocità del cambiamento che state vivendo. Molto spesso viviamo così pensando che stiamo affogando. In realtà, forse basta un attimo capire dove siamo per gestire al meglio la nostra situazione senza andare mai nel panico. Albert Einstein diceva che l'interesse composto è l'ottava meraviglia del mondo. Bisogna far crescere le cose perché possano creare sempre più ricchezza. Ma dopo c'è Marco Merola che vi spiega meglio l'economia di quanto possa fare. Io io sono colpevole, non sono capace di fare quella roba, lì sono particolarmente irrequieto, lo capite anche da quante parole dico al minuto da ragazzino, volevo fare il militare, poi mi sono messo, ho lavorato al Parlamento europeo, questo è il più vicino che sono arrivato al presidente del Parlamento europeo quando ce lo là è di cartone in quella foto e quella è la copisterie del Parlamento europeo
E poi mi sono messo a fare l'imprenditore, diciamo a fare i giri in mezzo alla città, le persone, ma non era decisamente il mio. Ho lavorato per Uber per bimbi per lime, tutte aziende Controvento nel 2020, ho fondato Will poi ha fondato Nos, adesso fondato Fps. Insomma, continua a fare un sacco di casini, un sacco di guai, ma ho in testa solo e una cosa, soltanto provare a creare una società a prova di futuro, una società a prova di futuro. Per me, per come la intendo io, tutto questo è solo la mia personalissima opinione e non è mai un consiglio che vi sta dando. È una società capace di essere resiliente, di rispondere al futuro di domani. Non è una società proiettata, diciamo con e le macchine che vuole. Una società immediata è una società capace di creare valore nel lungo periodo e per creare valore nel lungo periodo bisogna andare contro quelli che invece sono gli incentivi di breve periodo alle necessità di breve periodo. Quali sono le necessità di breve periodo? Che vi ostacoleranno dal fare le cose di lungo periodo. Sopravvivere, sopravvivere all'École, ai meeting, alle interviste, alle pressioni interne, alle pressioni esterne, perché tutti quanti noi è la piramide è rimasto dov'è molto semplice. Noi vogliamo essere promossi, essere eletti, essere rieletti, fare carriera, avere l'aumento, fare traffico sui social, vendere la pubblicità, essere profittevole. Questo son tutte cose che voi volete che dovete avere, dovete volere nella vostra vita e dovete coniugare tutto questo con essere voi stessi con l'essere noi stessi, che è una cosa estremamente complicato, Beam coniugarla con la volontà di cambiare il mondo. Io ho 41 anni quest'anno e voglio ancora continuare a provare a cambiare il mondo. Sembra che sono troppo vecchio, forse, per tornare a farlo, invece, voglio continuare a provare a sognare di cambiare il mondo, bisogna avere questa carica, almeno io voglio avercela. Bisogna capire, però qual è il nostro contesto, l'acqua nella quale nuotiamo ed è molto spesso, ha il sistema ed è una trappola questa cosa del sistema, non so quanto leggiate questo meme beh, forse si legge anche voi che fate politica giovanile, avete secondo me un enorme dilemma, cioè trovare il coraggio di cambiare tutto deflagrare
Esplodere e fare tutto in maniera diversa immediatamente, oppure dirvi no, il coraggio vero e non dire tutto quello che voglio fare adesso, realizzare piano piano, tutto questo cambiamento, con il rischio che poi il sistema di mangi anche qua non ho una risposta, ma vorrei che vi poniate questa questa domanda. Vorrei che riteneste, voi avete sulle magliettine che indossate la una delle frasi di Di Silvio Berlusconi è avere il sole in tasca, ve ne sono in tasca per come la interpreto io, oltre al fatto che dico ai miei collaboratori sempre di veramente crederci, questa cosa perché sono chiama col sorriso si sente anche al telefono, ma vuol dire anche a cogliere l'innovazione a cogliere il cambiamento. Guardate che il Berlusconi imprenditore è stato uno che ha radicalmente cambiato l'acqua, nella quale notava è stato forse l'America avremmo detto disruptive qua parola di cui parleremo fra poco no, ma per essere per accogliere questo tipo di innovazione bisogna avere coraggio, bisogna avere il cuore aperto all'innovazione, vedere uno che arriva con due cose strane rotonde, dirgli e interessante e non dirgli no. Grazie, siamo molto occupati a terminare il nostro carretto con dei con delle ruote quadrate. Il cambiamento lo fanno le organizzazioni come la vostra, ma le organizzazioni, le organizzazioni sono fatte di persone e quindi qua c'è la trappola dei volenterosi, c'è la trappola del PIP, pone cioè si fanno i convegni con gente come voi che al sabato mattina viene qua e poi si fa il People per dire che i giovani non si applicano, non fanno politica, non si impegnano. Ecco io questo non lo voglio fare, non credo che voi abbiate bisogno di nessun tipo di sermone, voi avete bisogno, secondo me, di esempi di onestà, di coerenza, di altruismo, questo quello di cui io credo che l'abbiate bisogno
Grazie anche per la platea.
Dicevo.
Il cambiamento lo fanno le persone, chi sono queste persone non esiste e la gente, quando mi dicono i miei collaboratori, la gente io odio cosa millennials, Agency Genextra, a chi stiamo parlando, tanto ripasso per capirci Generazione Z la maggior parte di voi, millennials, quelli come me gene-X, quelli un po'più grandi di me nel mondo, millennials agenzie fanno il 44% nella forza lavoro, però fanno il 54%. In Italia però la società ha un po'più. Questa faccia e Jhansi e millennials fanno solo il 35%. Capite che siamo meno, siete meno, voi più giovani e qua vi dicono ai giovani non votano. Se andiamo a guardare gli astenuti non è così tanto vero si votano un po'meno degli altri, il problema è che sono i votanti, cioè ci sono pochi giovani e quindi poi contano meno. E allora la politica qua voi dovete farvi sentire, dovete non potete permettervi di essere come dire astenuti come gli altri, dovete partecipare di più perché purtroppo i giovani siano o meno e siete siamo, decidete voi se coinvolgermi almeno nei giovani. Il problema è che viviamo in un momento in cui abbiamo istituzioni medievali, istinti paleolitici e tecnologie di moratorie, e questo mix terribile. Solo la politica fatta perbene lo può gestire e la politica vuol dire essere rilevanti. Per me è una parola vuota. Se non vi fate delle domande rilevanti per chi
Per quanti per fare che cosa, una volta che siete rilevanti questo signore, il signor Carlone Ponzi è l'inventore, ovviamente, dello schema Ponzi, semmai c'è uno schema Ponzi, ad esempio negli eventi eventi a cui non viene nessuno che ci diciamo, però l'abbiamo fatto per presentare un paper che non legge nessuno, per poi fare un articolo di stampa che una legge nessuno, ma almeno lo mettono nella rassegna stampa così poi lo mando il mio parlamentare, che forse mi presenta un emendamento, un circolo molto molto farraginoso, diciamo così, quantomeno se non è esattamente uno schema Ponzi, io mi chiedo se non possiamo fare qualcosa di diverso, voi potete fare qualcosa di diverso a organizzare i vostri momenti in maniera diversa, ad esempio,
Non ricordo mai se Stanford Berkel, ma insomma la grande università americana ha fatto una cosa diversa, ad esempio, ha preso 500 e passa persone rappresentative della popolazione americana, le ha messe in una stanza e ha detto, vi do un po'di dati discutete che cosa è venuto fuori, che sono passati dal 30 al 60%, quelli che avevano fiducia nella democrazia americana dal 37 al 54%, quelli che pensavano che l'altro avesse delle buone opinioni e il 95% ha detto che ha imparato qualcosa dall'altro, allora, magari facendo le cose in maniera diversa, uscendo dalle nostre bolle, possiamo andare anche a convincere più persone dei nostri, dei nostri pensieri, delle cose che per noi contano. Questo, secondo me, è un consiglio che mi do sempre che mi ripeto, è quello di però non rovinare le parole, non ripeterle a oltranza fino a svuotare di significato la parola disruptive. È una di quelle parole incredibilmente abusate, che non vuole dire più niente. Ti prego, non la dite mai, anche perché anche questo era un articolo 2019, quindi era già vecchia nel 2019. Non continuate a dirlo eh perché perché il progresso è fatto di identità, di orgoglio, di consapevolezza di sé, ma di cambiamento, non di congelare l'attuale. Questo è l'originale ricetta della pasta alla carbonara se noi ci fossimo congelati nella reale iniziale originale ricetta della pasta alla carbonara, oggi mangeremo una pasta che ha le uova ben cotte, il groviera, uno spicchio d'aglio e la pancetta e non la Carbo crema che invade i vostri feed di Instagram. Quindi l'evoluzione è necessaria nell'identità, nella consapevolezza di sé, il rischio è di avere un sacco di persone di grande potenziale, come voi, che sprecano il loro talento, allora l'unico
Così il consiglio che posso quello che io penso di aver imparato finora è fatevi le domande giuste, fatevi delle domande cattive, fatevi delle domande che vi mettono in crisi, fatemi delle domande reali e datevi degli obiettivi sensati. Un evento non può avere un obiettivo che vada bene, l'evento va bene, non è un obiettivo. L'obiettivo deve essere sensato, deve essere misurabile, deve essere funzionale. Voglio che miopia il mio evento abbia 100 300 500 1.000 persone, ma perché ne deve avere 100 300 500 1.000, sono eventi diversi, scopi diversi, decidete il perché è cosa ci fate con quei, con quei KPI raggiungere, teli e se non li raggiungerete, cercate di capire il perché un consiglio che vi do è siate scriteriati oltre ogni ambizione. Silvio Berlusconi
Silvio Berlusconi, parlando a una platea come voi di di giovani, ricordava qualche anno tanti anni fa, oramai purtroppo bisogna darsi degli obiettivi tali per cui, quando lo dice a qualcun altro, ti guarda in maniera sconcertata, stupita, ti guarda dei certissima. Ecco quello è un buon livello, secondo me di obiettivo. Dovete essere scriteriati oltre ogni tipo di ambizione e credo che per rinnovare davvero bisogna sapere che sarete soli soli come individui quando prenderete delle decisioni soli come i gruppi, quando farete le cose in maniera diversa, per essere in maniera diversa come il capitano della barca a vela che decide di andare dove non c'è nessuno dove sembra è folle andare in questo momento fa una rotta completamente diversa. Voi però dovete decidere di andare controvento, ma dovete studiare perché sennò siete solo dei pirla in mezzo al mare, dove non c'è vento. Se avete studiato, sarete in un punto perfetto, vi arriverà il vento in poppa e andrete a 300 all'ora sennò avrete solo perso del tempo e sarete andati fuori strada. Quindi dovete studiare come i matti sapè
È quello che dite, altrimenti non sarete dei Mavericks dei cambiatori, sarete solo persone che dicono delle cose senza poco senso, ultime due così suggestioni, la prima, ogni tanto provate a guardarvi indietro e chiedetevi con fermezza con durezza, ho fatto quello che avevo detto, avevo detto che avrei fatto un evento da 300 persone, 1.000 persone mi hanno detto che mi sarei iscritta al corso di l'avete fatto. Sì, no, non è per giudicare, ma per rimetterli sulla giusta strada, se quella iniziale era quello che volevate fare e poi, da ultimo, una domanda che mi aveva lasciato il mio ex capo Paolo Zanetto, che è stato, tra l'altro uno dei responsabili dei giovani di Forza Italia tantissimi anni fa e mi ha detto chiediti ogni tanto alla fine dell'anno se tu hai creato del valore. Ecco questo semmai, è un buon modo per voi, per andare lungo le strade e tutto quello che voi volete fare nella vostra vita è alla fine dell'anno, chiedetevi quest'anno, hai creato del valore, grazie mille.
Grazie. Alessandro, grazie mille per il tuo prezioso contributo. Un caloroso applauso ad Alessandro Tomasi
Bene, buongiorno, buongiorno a tutti, innanzitutto mi presento, sono Elia, insieme a me Eugenia modererà questo panel, iniziamo subito nel frattempo mentre sistemano per dire questo il titolo di questo panel è SMART tax, meno tasse per i giovani, abbiamo scelto di affrontare questo tema.
Partendo da una da una domanda, cioè, c'è una manovra fiscale economica che consentirebbe di scegliere l'Italia come il posto in cui far partire il proprio futuro, sia personale imprenditoriale che la propria famiglia, per discutere su questo abbiamo degli ospiti d'onore e tanti punti di vista, quindi iniziamo con Matteo Musacci,
Presidente nazionale dei giovani di Confcommercio e vicepresidente di Confcommercio.
Matteo Merolla, un giovane divulgatore liberale, che ha il coraggio di metterci davvero la faccia,
Bene, procediamo con Marco De Cesare, membro del Consiglio nazionale dei giovani CNG.
E coordinatore della commissione Lavoro e politiche sociali.
Per ultimo, ma non per importanza, il nostro Anthony Mannino, responsabile nazionale dei dipartimenti.
Ben entriamo subito nel vivo Matteo tu sei il presidente nazionale dei giovani di Confcommercio e vicepresidente di Confcommercio, quindi dai voce a me le sono segnate tutte, almeno evito evito l'imbarazzo. Commercio, turismo, servizi e professioni, trasporto e cultura. Quindi diciamo che è un punto di vista bello, bello, pieno e quindi se entrasse una manovra del genere, quindi una misura fiscale dedicata, dedicata ai giovani, cosa chiederebbe Confcommercio, quali sono i tuoi punti sul quale non vorreste fare un passo indietro, ciao a tutti e grazie dell'invito. Beh, allora è anche se ormai sono un giovane in dirittura di arrivo. Vista l'età, diciamo che dire che a me piace mettere tasse ai giovani sarebbe uno stimolo, quindi in realtà ovvio. Io ho sono però ad abbassare le tasse per i giovani. Ecco, tuttavia, dicevo questi due, queste due richieste che mi chiedevi Elia in queste ultime settimane. Insomma, si sta si sta ascoltandoli. L'interesse e la voglia di abbassare le tasse per i giovani. Però vi dico io sono un po'tiepido in generale sugli incentivi a pioggia, cioè su livellare, indipendentemente dal reddito, che sia 2030 40 50.000. È una una detassazione fissa per tutti, perché questo non perché io sia contrario alla all'abbassamento delle tasse. No, perché vorrei cogliere due,
Eh eh eh, due possibilità che probabilmente costerebbero lo stesso per le casse dello Stato, la prima sui lavoratori è su due su due piloni Alien nella busta paga dei lavoratori, non tanto sul netto in busta quanto su due temi che in Italia hanno bisogno tantissimo bisogno insieme ai corpi intermedi di quello qualunque tipo che sia Confcommercio, altri su due piloni iniqui L Italia arretra rispetto ad altri Paesi, welfare e previdenza integrativa, welfare perché all'interno dei contratti non pirata sottoscritti quindi anche da Confcommercio esiste il welfare, ma lo Stato può
Aiutare chi questa detassazione per incentivare il welfare aziendale per i lavoratori giovani il secondo pilone alla previdenza integrativa. Quante volte mi sento dire chissà se ci arrivo in pensione? Ecco, questo governo ha fatto una cosa bellissima, i 60 giorni in cui il lavoratore deve aderire o meno alla previdenza integrativa non è abbastanza. La previdenza integrativa deve essere un pilone, è fondamentale per i lavoratori giovani. Io penso che se la detassazione sia legata ad un bonus in entrata come integrativo, a chi sceglie di aderire alla previdenza giovanile, quindi abbassamento delle tasse, uguale ti aiuto a
Incentivare la previdenza integrativa secondo me noi andiamo incontro a due piloni, ripeto, fondamentali rispetto ad un abbassamento tout-court delle tasse secondo pilone.
Quello invece delle imprese qui gioco in casa, ovviamente è un dato.
Se le imprese giovanili oggi fossero le stesse del 2011, noi avremmo una forbice tra i 49 e i 65 miliardi di euro di Pil in più altro dato le imprese giovani assumono lavoratori giovani, questo non lo dice col commercio, lo dice lo lo dicono i dati Istat del 2 dell'anno scorso, allora se le imprese giovani assumono lavoratori giovani, se le imprese giovani investono in tecnologia e digitalizzazione, ma anche welfare e previdenza, allora se noi incentiviamo le imprese giovani, avremo più lavoratori giovani e, di conseguenza, più possibilità per il lavoratore dei giovani di investire in welfare e previdenza. Quindi,
Se ricapitolo e chiudo, va benissimo abbassare le tasse ai giovani, ma attenzione si può abbassarle facendo meglio rispetto agli incentivi a pioggia.
Benissimo.
Marco, invece, in quanto liberale, dove andare a vivere o lavorare e una scelta effettivamente individuale, cioè dove si posiziona l'Italia in questo e soprattutto può l'Italia a essere un Paese che attrae in maniera tale che la fuga dei cervelli venga in qualche modo sconfitta, allora ti ringrazio, grazie a tutti allora, prima di iniziare, per rispondere alla domanda, voglio fare un esperimento con voi, allora facciamo così, alzi la mano chiunque a
Un conoscente, un amico o un parente che vive e lavora all'estero, non siate timidi, quindi alziamola perfetto, teniamole alzate, adesso, invece alzi la mano, chi ha mai penso, tenete, alzate la mano, adesso li alzi anche chi ha mai pensato per una sola volta dire e se me ne andassi anch'io non mi converrebbe.
Perfetto, guardatevi intorno, potete abbassarle benissimo, adesso questo è un numero, queste mani alzate e quelli che ci dicono tutto di questo intervento allora ragioniamo nell'ultimo anno sono andati via dall'Italia, al netto di chi è rientrato più di 60 di 62.000 ragazzi cioè che cosa vuol dire noi ad oggi, ad Azzurra libertà siamo più di 1.100 giovani ed è una cosa bellissima, però vuol dire che ogni settimana sono andati via dall'Italia un numero di ragazzi pari a quelli presenti a questa manifestazione. Ci rendiamo conto che è un qualcosa che non è sostenibile.
Perché ho fatto questa premessa, perché dobbiamo comprendere quali sono le reali motivazioni che spingono i giovani ad andare via. Sono stati presentati tantissimi sondaggi, ma ce n'è uno che ha colpito particolarmente alla mia attenzione, ovvero qual è l'elemento decisivo che ti farebbe tornare, non il principale, non il più importante. Ecco l'elemento più importante. È uno stipendio più alto, mi sembra una cosa razionale, però noi, in quanto liberali, non possiamo vedere lo stipendio solo come il denaro sia chiaro, lo stipendio, cosa rappresenta, ce l'ha, detto ieri, bene, il direttore Capezzone ha detto una cosa bellissima, in quanto liberali la dobbiamo finire di parlare solo di PIL ed economia, dobbiamo riprenderci quegli ideali che sono la libertà, la responsabilità è anche l'affermazione professionale e la speranza. Ecco, questo rappresenta per i giovani la possibilità di avere uno stipendio più alto. Però dobbiamo dirci un qualcosa, perché oggi ed è Honda e il dato più assurdo questo c'è un modo perfettamente legale per pagare la metà delle tasse, voi lo sapete, è molto semplice, è quello di andarsene, un lavoro qua, un lavoratore qualificato che per tre anni vive all'estero e poi rientra, avrà per cinque anni la possibilità di pagare la metà delle tasse sul proprio lavoro, quindi solo la metà del proprio stipendio viene tassato premessa. È una cosa giustissima, perché dobbiamo far ritornare
Chi è andato via
Però vi lancio una provocazione e per chi, come noi, non se n'è mai andato per chi ha scelto l'Italia dal primo giorno, per noi, che cosa c'è?
Ecco, a questa domanda, in realtà io voglio collegarmi a chi dovrebbe sostenere una rimodulazione della tassazione per i giovani.
Perché la domanda, la risposta più semplice sarebbe i giovani, in realtà non è così, come è stato giustamente evidenziato, abbiamo un problema, ma io partirei proprio dalle pensioni.
Molti molti di voi lo sanno già le pensioni. Ad oggi come funzionano, si chiama sistema a ripartizione, cioè chi lavora oggi paga le tasse a chi è oggi in pensione. Questo che cosa vuol dire? Noi ad oggi abbiamo un rapporto lavoratore per pensionato di 1,43 8, la soglia di sicurezza e uno e mezzo l'Inapp ci dice e questi dati servono a farci capire una cosa importante che nel 2050 tra la bassa natalità ai giovani che vanno via il rapporto sarà uno a uno, cioè un rapporto di insostenibilità, quindi, detassare i giovani per farli rimanere. È un qualcosa che lo dicono chiedere chi la pensione la vedrà tra poco, chi oggi è andato in pensione perché senza i contributi, senza le tasse di chi lavora, chi rimane, chi fa figli crea forza lavoro,
E, diciamo, quelle pensioni non si potranno pagare, mi avvio velocissimamente verso le conclusioni, con un ultimo tema, insomma un'ultima, un'ultima provocazione.
Questo non è detassare i giovani, non è un regalo.
è la scelta migliore e più oculata che uno Stato possa fare con dei giusti i perimetri che noi, da buon liberale, non possiamo non non comprendere perché noi sappiamo, a differenza di una certa parte politica, che i soldi non basta stamparli e non crescono sugli alberi e non è tutto un bonus cioè non possiamo chiamare tutto bonus, io su questo sono assolutamente d'accordo per ogni euro che togliamo da una parte lo dobbiamo recuperare da un'altra e noi da liberali questo lo dobbiamo dire chiaramente.
Però vi dico anche dove si potrebbero andare a prendere questi soldi, questa è una provocazione personale.
Abbiamo oltre 500 vinti voci di agevolazioni fiscali per un corrispettivo di 130 miliardi, andarne a rivedere solamente 3 euro su 100. Una piccola parte ci permette di recuperare più di tre miliardi e mezzo, una cifra che è sostenibile per poter andare a detestare in maniera significativa una parte di questi giovani c'è da dire una cosa e concludo Forza Italia ha portato una battaglia a termine che è quella di abbassare,
Per il ceto medio, l'Irpef dal 35 al 33% è perfetto, è stata una battaglia che abbiamo vinto, però adesso dobbiamo fare qualcosa di più, il fisco deve dire ai giovani perché devono rimanere come rimanere prima ancora che loro ci dicano addio questa festa e questa è la mia conclusione si chiama innamorati del futuro, io mi chiedo come possiamo chiedere a un giovane di innamorarsi del futuro, se passiamo quel futuro prima ancora che inizi il futuro, non si tassa, il futuro, si costruisce e si costruisce qui, grazie
Bene, vediamo come emergono già i vari punti di vista e il bello è il bello di questo di questo confronto procediamo cercando un terzo punto di vista, procediamo con Marco De Cesare, quindi Marco, ci interessa il tuo ruolo in CNG, quindi, come viene visto lì il problema, il problema lavorativo e te c'hai una denuncia, una critica costruttiva o una richiesta che pensi di dover elevare insomma in questa in questa sede,
Buongiorno. Innanzitutto ringrazio gli organizzatori per l'invito e per aver scelto una tematica come questa, cioè alle politiche riguardanti la tassazione, perché ci pone dinnanzi a un bivio. C'è quello di far dare un futuro ai giovani attraverso i bonus oppure fare una politica di tassazione che dia degli strumenti per dare una giusta indipendenza, per poter costruire una famiglia, a comprare una casa o crescere professionalmente. Il partiamo innanzitutto da quelli che sono i risultati, i risultati comunque positivi che sono stati fatti da questo governo. Ci sono i dati Istat che ci dicono che l'occupazione complessiva è cresciuta a luglio 2026 abbiamo raggiunto 24 milioni e 370.000 occupati è cresciuta, appunto la percentuale di occupazione è diminuita. La disoccupazione, però questi sono risultati positivi, ma sono risultati generali. Non vanno a vedere invece l'enorme divario generazionale che c'è. Inoltre gli stipendi non sono riusciti ad aumentare e quindi
A coprire e a recuperare pienamente quello che è il potere di d'acquisto al potere d'acquisto perso negli ultimi anni e quando non crescono gli stipendi ma aumentano le rate del mutuo, aumentano gli alimenti trasporti, diciamo, questo è una cosa che ne soffre, ne soffrono tutti e ne soffrono soprattutto i giovani, anche noi, attraverso delle ricerca, insieme anche all'agenzia italiana per la gioventù, abbiamo visto che molti giovani, quasi il 40% 1 anno e degli under 35 nel lavoro privato non hanno un lavoro stabile, lavorava a termine o stagionale, e una delle richieste più importanti è una condizione necessaria che chiedono proprio ai giovani, è quello di per poter uscire di casa e quindi costruirsi un futuro è quello di un lavoro stabile, quindi diciamo questo è un qualcosa che deve far capire la politica che deve fare delle politiche, appunto che vadano a coprire tutti i settori, sia quello della tassazione, del lavoro, della previdenza, come si è detto, delle politiche abitative, perché questi non sono capitoli separati tra di loro, ma sono tutti i capitoli di un unico libro, che è quello delle ricette, per far crescere appunto
È la nazione, il, il Governo, su questo ha fatto degli interventi importanti, c'è stato il taglio strutturale del cuneo fiscale, il decreto coesione che appunto ha introdotto il bonus per le assunzioni, ci sono stati, è aumentato lo strumenti, quelli riguardanti il gli Tier, per esempio i finanziamenti agli ITS Academy, che sono una buonissima variante a quelle che sono le università, perché uniscono appunto le esigenze del territorio e quindi vanno a diminuire quelli che il mismatch tra domanda e offerta di lavoro. Però ci sono comunque delle cose da superare in alcuni casi delle norme che magari sono state fatte male o potrebbero essere modificate, ma in alcuni casi troppo spesso il beneficio viene dato al datore di lavoro, mentre la busta paga rimane uguale, oppure ci sono si prevedono dei
Dei requisiti molto specifici
E delle delle finestre temporali brevi, procedure complicate e in questo caso quindi, si deve migliorare un esempio su tutto possiamo dire su tutti possiamo dire quello del delle politiche che si è fatto per quanto riguarda il fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa under 36, dove si va a garantire la banca, ma in effetti non si dà un vero diritto di acquisto della della casa, non si è pratici su questo, perché quando si va a acquistare una casa ci sono delle spese iniziali che variano fino a 15.000 euro, cioè il, il notaio, c'è il l'agenzia immobiliare, ci sono i mobili per, appunto, creare un'abitazione, e queste in queste politiche così vanno a limitare il vero diritto dell'acquisto della casa, come lo si rivede sul lavoro. Ripeto, quello di andare di non andare a ad aumentare quello della busta paga fa sì che non si riesca a creare una vera libertà per costruire un futuro per, appunto, fare una famiglia. Noi, come CNG, abbiamo
Proposto quella che ha una tassazione Irpef strutturalmente più favorevole per gli under 35 per quelli che sono i redditi sotto i 30.000 euro, che questo non è solamente un privilegio, diciamo anagrafico, ma è un qualcosa che va a equiparare quello che il divario enorme generazionale, perché ormai i primi stipendi sono più bassi rispetto a prima e le e i costi abitativi sono enormemente più alti. Su questo, infatti, vediamo positivamente l'uscita che c'è stato e il ministro Giorgetti per una flat tax per quanto riguarda gli aumenti di stipendio riconosciuti e soprattutto i giovani, e questo è importante perché si dà finalmente significativamente una relazione tra quello che è la detassazione e l'aumento salariale.
Per finire, quello che noi crediamo sia, appunto, una giusta smart Axon, una politica di tassazione è che sia una tassa che vada a premiare i ceti medio bassi, che sia una tassa che una, una delle agevolazioni che non finiscano al trentesimo o al trentacinquesimo anno in cui si considera il giovane ma che sia un'uscita proporzionale che copre anche gli autonomi e i professione e i professionisti e che quindi riesca finalmente a far sì che ci siano delle come si è detto prima delle giuste ragioni per poter rimanere in Italia e far crescere la nostra azione Grazia,
Grazie Marco ora Antony, raccolte le istanze del panel di oggi.
Qual è l'opinione di Forza Italia giovani a riguardo?
Buongiorno a tutti grazie
Raccogliendo le suggestioni di questo panel, vorrei prima a partire da una riflessione.
Essere giovani in questo Paese troppo spesso significa dover aspettare qualcosa, le prime fasi della vita di un giovane sono precostituite, un po'per convenzione sociale un po'per normativa, l'asilo, la scuola primaria alla scuola secondaria, per chi vuole può alla laurea, ma dopo queste fasi il giovane non ha finito di aspettare.
Deve aspettare, ritrovare un lavoro stabile, deve aspettare di poter uscire di casa dei propri genitori, deve aspettare di potersi costruire una famiglia, insomma, deve aspettare di costruirsi il futuro e quando questa condizione da temporanea diventa stabile,
E allora lì che il giovane rimane fermo.
E un paese come l'Italia, che guarda al futuro, non può permettersi di tenere ferma un'intera generazione.
Perché il giovane, quando vede arrivare il primo stipendio, è lì che inizia a immaginarsi di poter costruire qualcosa, ma se ne col primo e né col secondo né col terzo stipendio riesce a pagarsi un affitto, come possiamo pensare che questo possa minimamente riuscirà a costruire qualcosa?
E badate bene che non stiamo parlando di giovani lavativi, ma stiamo parlando di giovani che vogliono impegnarsi che vogliono lavorare,
Non stiamo parlando di giovani, come troppo spesso vengono definiti deboli.
Proviamo a ragionare cosa stiamo chiedendo a questa generazione, stiamo dicendo loro che, se vogliono trovare un futuro, devono cambiare città, devono cambiare Paese, stiamo dicendo loro che se vogliono costruirsi qualcosa, devono dov'era anche accettare lavori in nero senza garanzie, insomma, stiamo dicendo loro che non c'è scelta e dove non c'è scelta, non c'è libertà, insomma, i giovani non chiedono allo Stato di mantenerli, ma chiedono allo Stato che questo crei le condizioni affinché possano mantenersi. Non sono giovani che chiedono allo Stato di creare loro il futuro.
Ma sono giovani che chiedono allo Stato di non tassarlo prima che questo cominci,
È una forza liberale come la nostra deve saper poter dare delle risposte a questa condizione, non è possibile pensare, come ho sentito, che la soluzione possa passare da nuovi bonus a pioggia piuttosto che da una soluzione temporanea, questa condizione va affrontata, ripeto, con coraggio,
è ora di concentrare tutte le i nostri sforzi nella prima parte fiscale di un individuo, perché è lì che ogni euro può fare la differenza, però dobbiamo anche dirci che, fortunatamente non partiamo da una pagina bianca questo governo, con il nostro partito ha già fatto molto abbassato stabilmente il cuneo fiscale ha rimesso i conti dello Stato in ordine. Ha già attuato politiche di supporto alle nuove generazioni, come l'accesso alla prima casa e tanto altro ancora, ed è in questo contesto che, come Forza Italia, giovani all'interno del dipartimento Economia e ringrazio anche
Il qui presente, onorevole Casasco, che, accolto col Dipartimento economia nazionale del partito, le nostre suggestioni, abbiamo ragionato una vera Smart Ax per i giovani, una Smart Ax che prenda di petto la situazione in modo strutturale il più ampio possibile, in modo duraturo.
In due parole
I primi 20.000 euro che guadagni nell'anno sono tuoi, non vengono tassati, non arriva lo Stato a metterci la mano.
E tutto quello che guadagna oltre questa cifra, fino a 50.000 euro viene detassato in modo importante in modo progressivo, dai 18 ai 35 anni.
Ma poi al trentaseiesimo anno non ti lasciamo in difficoltà, ma c'è una curva modulare che fa scalare questo beneficio fino ai 40 anni
E allora io credo che in questo modo si debba affrontare la situazione, perché un euro in tasca in più nei giovani vale molto di più di un euro sui bilanci dello Stato, perché un euro in tasca in più nei giovani significa una famiglia in più, una casa in più significa un futuro in più.
è vero, c'è il tema delle risorse.
Fortunatamente non parliamo di questo governo.
Ma uno Stato che ha speso più di 150 miliardi per ristrutturare le seconde case non è più credibile nel dire che non abbiamo soldi per investire nei giovani,
E allora il senso della Smart tax, proprio questo creare un nuovo patto fiscale fra Stato e giovani basato sulla fiducia e sulla responsabilità, ed è nel solco di questa fiducia fra Stato e giovani che noi vogliamo costruire il futuro dell'Italia, grazie.
Grazie veramente, Anthony grazie veramente a tutti, questo è quello che significa essere di Forza Italia, giovani vedere in maniera analitica quello che è il problema e cercare delle soluzioni con delle basi tecniche e non delle basi spot per fare dei titoli di giornale sono veramente orgoglioso di far parte di questo movimento e lo dobbiamo essere tutti grazie ancora buon proseguimento e buon Azzurra libertà.
Buongiorno a tutti, adesso avremo sul palco una delle donne che ha scritto la storia di questo Paese è stata giurista e avvocato, prima ancora che politico è stata sottosegretario alla salute, alla giustizia membro del Csm nel 2018 scrive un'importante storia di questo Paese perché viene eletta presidente del Senato con 242 preferenze ed è stata la prima donna nella storia a avere la seconda carica dello Stato né inoltre nel 2022 è diventata ministro. È importante anche il contributo che le ha dato per la big la Valutazione impatto generazionale. Accogliamo con un forte applauso alla ministra Casellati
Ministro, le vorrei fare una domanda, vorrei sapere lei che impatto credo di aver dato sul futuro dei nostri giovani grazie.
Buongiorno a tutti.
Anzitutto vorrei ringraziare Simone Leoni per questa straordinaria iniziativa non è certamente la prima, ma ogni anno ci dà delle grandi emozioni e devo dire che vedere voi qui così numerosi e è una speranza.
Una speranza per il vostro futuro e una speranza per il nostro futuro è una speranza per il futuro di Forza Italia, quindi quando noi diciamo innamorarsi,
Innamorati del futuro, siamo noi innamorati di voi, perché è palpabile, noi tocchiamo con mano il vostro entusiasmo, la vostra voglia di cambiamento, l'ho visto anche nel pane, il precedente, il, la vostra voglia di fare e questo è per noi davvero contagioso.
Permettetemi una digressione di carattere personale, vorrei rivolgere un ringraziamento speciale.
Al coordinatore dei giovani della Basilicata, Simone Fierro e a Roberta sta Zei, che fa parte.
Che fa parte del direttivo nazionale, sono giovani che hanno e costituiscono per noi che hanno costituito e costituiscono tutt'oggi due punte di diamante per la costruzione dei nostri progetti nella Basilicata, grazie Simone, grazie, Roberta grazie al grande lavoro che avete fatto nella regione Basilicata, la regione che sembrava dimenticata che improvvisamente è diventato un punto di riferimento anche nazionale anche grazie a voi grazie grazie di cuore.
Io dicevo prima, non sono qui soltanto per partecipare ad una festa di partito, ma sono qui per condividere gli ideali, per dare seguito e continuità alle nostre battaglie, guardate quando penso ai giovani e sentivo anche dire prima la prima la parola che mi viene in mente è libertà, libertà, non è una parola uno slogan è una scelta politica Berlusconi, diceva noi dobbiamo avere la libertà da,
E significa dal bisogno libertà, cioè la la libertà, dal
Bisogna o quando si parla di lavoro, la libertà dalla paura, quando si parla di sicurezza e il, ma qui parliamo anche di libertà di e lo sottolineava prima uno dei giovani, la libertà di scegliere, la libertà, di studiare, la libertà di avere una famiglia,
La libertà di fare quello che noi nella vita desideriamo fare, ma la libertà porta con sé un concetto fondamentale, che è quello un altro concetto chiave che è quello di responsabilità, perché esseri liberi significa anche rispondere delle proprie azioni, perché quando uno decide decide di fare una cosa deve rispondere della sua costruzione, della costruzione del suo progetto e quindi libertà è anche responsabilità, ma c'è un terzo concetto che si abbina a quello di libertà al quale io tengo moltissimo perché la libertà non basta da sola, occorre il coraggio della libertà, non bisogna avere paura delle proprie idee.
Perché solo solo con il coraggio noi possiamo cambiare la storia del nostro Paese, quindi non dovete avere paura di esprimere le vostre idee, di imporre la vostra il vostro punto di vista, perché il coraggio può aiutare a modificare la nostra società.
Ed allora io dicevo il prima sentivo dire da uno dei giovani che è intervenuto e quando guardano nei giovani ci vedono come delle persone sfiduciate delle persone che quasi quasi devono essere, vogliono essere protette, i nostri giovani non chiedono nulla di tutto ciò io nonché non credo a questa retorica dei giovani sfiduciati dei giovani da proteggere i nostri giovani vogliono poter lavorare, vogliono poter fare, non sono quelli seduti sulla poltrona,
Alla ricerca del reddito di cittadinanza non ci appartiene questo concetto.
I nostri non sono i giovani adesso fa, ma cercano di non avere ostacoli nella loro nella loro azione questo il tema avere ostacoli, allora io parlo di un tema del quale mi sto occupando come ministro, quello della burocrazia, perché guardate, la burocrazia è un limite alla libertà,
è un limite grande al fare.
Perché semplificare le norme significa liberare tutte quelle potenzialità che si perdono nella nel nei meandri della burocrazia, significa soffocare le capacità individuali, ed allora io sto lavorando in questo senso perché perché ho cominciato con l'abrogare 30.700 norme 30.700 norme pensate le significa se noi volessimo proiettare un'immagine sono 40 chilometri di norme che ho abrogato 40 chilometri significa,
Di norme inutili che non producevano alcun effetto, però, siccome c'erano non davano certezza, davano luogo a interpretazioni adesso uno semplificando deve sapere quali i diritti a non può essere soggetto alle interpretazioni, per cui la burocrazia è diventato una sorta di stalking quotidiano e infatti se un giovane prima si diceva lasciateci lavorare chiedono solo di poter fare si trova di fronte per aprire un'attività a 70 adempimenti invento e uffici diversi alla fine desiste non può farlo, si rifiuta di farlo,
Ed allora noi stiamo procedendo in questa direzione già e, oltre ad aver abrogato 30.000 norme, abbiamo collaborato nella semplificazione normativa proprio di un tema oggi.
Che riguarda tutti noi, quelle delle energie rinnovabili, abbiamo Rhinos un una serie di adempimenti, li abbiamo tolti, stiamo facendo il codice della disabilità per togliere tutte quelle Sow sovrapposizioni, è pronto, deve andare solo in Consiglio dei ministri, ha già fatto con tutti i regolamenti e il Codice delle disabilità delle persone perché noi non lasciamo indietro nessuno che già hanno difficoltà nella vita e poi si ritrovano ad avere quattro o cinque passaggi per avere sempre lo stesso certificato è inaccettabile.
Noi parliamo di giovani, tutti si riempiono la bocca della parola dei giovani, i giovani ci stanno a cuore e allora il però ci sta a cuore, va bene parlare, occorrono i fatti e noi li fatti, li stiamo facendo allora la valutazione di impatto generazionale cui faceva riferimento la nostra,
E presentatrice deliziosa e la valutazione di impatto generazionale significa che il legislatore sarà costretto obbligato quando Norma a dire gli effetti di questa norma sulle future generazioni, questo significa responsabilità.
Di chi
Perché qualcuno dice, beh, va beh, questa è una sorta di procedura diversa, non è una procedura diversa, non è un fatto soltanto di meccanismi procedurali, questo è un cambio di paradigma culturale, significa che chi decide oggi deve avere la responsabilità del futuro dei nostri giovani deve dirlo.
E dare ai giovani la possibilità di programmare la loro vita, perché se una norma ci precisa, quali saranno i futuri programmi? I giovani non avranno, dov'potranno decidere se sviluppare qui i loro talenti oppure se andare altrove a cercarli come fanno tutt'oggi perché non sanno che cosa che cosa li aspetterà, lo sapranno con questa norma lo sapranno e potranno decidere liberamente liberamente. Allora il big ha suscitato un interesse perché è una novità in assoluto in Italia noi siamo stati i primi a proporlo, ma facciamo scuola anche in Europa, perché in Europa stanno costruendo questo concetto e nei loro documenti c'è scritto che si stanno ispirando all'Italia, quindi il nostro Paese fa scuola anche all'estero in Europa,
E il 21 ottobre, proprio su questo tema, sono stata invitata dall'Università della Pennsylvania a tenere una lezione sulla semplificazione normativa e sulla Vig, a riprova dell'interesse che questo tema, ah, non soltanto in Italia, non soltanto in Europa, ma addirittura fuori i nostri fuori dai nostri confini, vi diamo europei, quindi a livello internazionale, quindi i ragazzi. C'è poi un'altra cosa, e vorrei spiegarvi oggi io sto seguendo la riforma della legge elettorale, venne, voi sapete che l'obiettivo della legge elettorale e la stabilità e anche questo è una garanzia per i nostri giovani, perché stabilità significa programmazione, significa credibilità a livello europeo, significa investire fiducia dei mercati, significa attrattività degli investimenti, ma significa possibilità per i giovani, per per le famiglie, per le imprese di programmare la loro attività. Quindi è una legge importante e, chiaramente, dando stabilità ad un governo alle, anche le riforme possono essere portate a termine durava. I governi duravano prima, 14 mesi, era il anche da un punto di vista della nostra credibilità internazionale in un tempo così difficile raccontava Andreotti che ogni volta che andava all'estero, come presidente del Consiglio sentiva sempre questo ritornello, è Durando il i governi 14 mesi chi sarà il prossimo e porterà lo stesso messaggio politico che lei sta portando, evidentemente no? Quindi c'era una sfiducia nei confronti dell'Italia, che oggi non c'è, perché noi oggi, grazie al nostro governo
Grazie al anche al nostri ministri noi abbiamo il, il vicepresidente del Consiglio, il nostro segretario nazionale, nonché ministro degli Esteri, che è appena tornato da un viaggio in Sudamerica portando grande conquiste di carattere economico e in questo momento il fatto di aver siglato accordi commerciali per tanti miliardi è davvero una una una una cosa per noi salutare in un momento di grande difficoltà quindi lo ringraziamo per il grande lavoro che sta facendo.
Per per noi tutti
E volevo dire, e.
E parlando di legge sempre elettorale che è stato introdotto un principio molto importante anche per i giovani, e quindi per la prima volta si dà il voto ai giovani fuori sede, quanti studenti, noi abbiamo che mantengono la loro se la loro residenza nel luogo di origine,
E che non hanno la possibilità di votare, perché magari stanno facendo un lavoro fuori dall'Italia, oppure stanno facendo un lavoro in una oppure stanno studiando in una università diversa dalla loro regione e per varie ragioni non possono tornare a votare, possono essere ragioni personali, economiche, ebbene, noi abbiamo dato la con questa legge, la possibilità ai giovani fuori sede di poter votare e questo significa un segnale forte per il rafforzamento della nostra democrazia perché l'esercizio del voto è un esercizio democratico e quindi i giovani
Ne potranno usufruire, quindi, certo, sono tante le cose che ancora si possono fare, ma io credo che ormai la centralità del nostro pensiero è rivolta a voi, a voi giovani, perché il futuro, il nostro futuro, il futuro dell'Italia è nelle vostre mani e grazie grazie per quello che fate grazie per quello che farete.
Grazie a nome di tutti i cittadini italiani perché costituite il gruppo giovanile più importante di tutti i partiti e grazie a nome di Forza Italia, grazie ai ragazzi, grazie.
Buongiorno a tutti ho il piacere di presentare un esempio concreto di come l'imprenditoria italiana, espressione dell'eccellenza del nostro territorio, possa essere protagonista del cambiamento, Riccardo Toto, direttore generale di Venezia rappresenta una tradizione industriale fondata su determinazione, innovazione e capacità di fare impresa, la sua esperienza dimostri come sostenibilità ambientale e crescita economica possano procedere insieme trasformando la transizione energetica in una concreta opportunità di sviluppo.
Alla guida di Venezia, società del gruppo Toto attiva nelle energie rinnovabili, ha contribuito a progetti di grande rilevanza per l'Italia, per il Mediterraneo, dal paleolitico di Taranto, primo parco offshore del Mediterraneo, a me due Wind, uno dei più ambiziosi progetti eolici galleggianti,
L'obiettivo è chiaro. Rafforzare sicurezza energetica nel paese, attrarre investimenti e creare occupazione qualificata e costruire una filiale italiana. La sua esperienza, inoltre, ha una forte dimensione internazionale negli Stati Uniti. È direttore e presidente di queste Wind società impegnata nello sviluppo dell'eolico offshore sulla costa orientale americana. Il progetto in Maryland autorizzato a livello federale testimonia la capacità dell'imprenditoria italiana dico
Competere sui grandi scenari internazionali, la filosofia di Toto è quella di un'ecologia di mercato, la transizione energetica, non come vincolo o come assistenzialismo, ma come occasione per valorizzare il talento, la tecnologia, il capitale privato e i territori, perché investire nelle energie rinnovabili significa anche investire nelle nuove generazioni.
E competenze nella capacità dell'Italia di essere protagonista nel mondo, accogliamo sul palco, Riccardo Toto,
Buongiorno a tutti.
Allora io le chiedo che impatto ha avuto il territorio, visto che è un nostro abruzzese, è che consiglio darebbe ai ragazzi che si vogliono affacciare all'Inps, al al mondo dell'imprenditoria.
Allora cominciamo dai consigli.
Certo chiedere consigli a me sbagliato, ospite, nel senso che ha un solo più propriamente giovane, avendo quasi 46 anni B, sposato due volte con cinque figli, non so se effettivamente possa essere un esempio a livello imprenditoriale, però grande verso ci sul livello imprenditoriale. La prima cosa che devo ammettere che sono nato con la camicia, poi è vero, ogni mattina mi sveglio, cerco di costruirmi anche il resto dell'abito, però non posso di certo nascondere che sono stato una persona molto fortunata. Vengo da una famiglia di imprenditori, ho respirato sin dall'inizio da quando ero piccolo l'aria del dell'essere imprenditore. È per questo che sono cresciuto. Ho avuto questa grande fortuna di crescere, comunque in un ambiente sano, dove il lavoro era veramente una delle prime cose della vita. I consigli che posso dare dal nel mio piccolo posso dire che sicuramente bisogna sognare, ma bisogna essere anche pragmatici. Qualcuno diceva
Se non c'è una soluzione al problema, alla inventeremo, ecco, queste sono parole in cui io mi ritrovo nel senso che spesso e volentieri ci troviamo ad avere a che fare con problemi piccoli o grandi. Tutti quanti giorni non sempre ci sono soluzioni facili, però quelle soluzioni comunque vanno trovate. Il ruolo dell'imprenditore è quello di convivere con quello che sono quelli che l'economia mondiale, la politica che non è semplice e tutto il resto è trovare delle delle soluzioni. Queste soluzioni, per quanto mi riguarda, molto spesso non possono essere trovate da solo, nel senso che l'imprenditore, dal mio punto di vista, solo al comando e una figura giusta fino a un certo punto di vista io ho sempre cercato di costruire un team, ho sempre cercato di avere intorno a me persone migliori di me
In molti ambiti, in maniera tale da poter essere una spugna e assorbire questo bisogna essere curiosi, bisogna studiare anche in questo, non sono notoriamente un esempio sullo studio, però mi sono sempre posto delle domande, ho sempre cercato delle risposte. Avendo trovato queste risposte, ho potuto imparare quello che magari non avrei potuto imparare sui libri di scuola, sicuramente bisogna avere coraggio, ma bisogna anche essere pragmatici, perché la realtà che viviamo, una realtà complicata è una realtà dove ci sono anche dei ideologismi che magari molte volte fanno prendere delle derive che non sono le derive che la fattispecie possono non serviva al Paese.
Però eh.
Essere pragmatici vuol dire anche avere quella capacità di sapere dove si può arrivare quando il termine giusto deve essere sostituito dal termine opportuno nella villa dell'imprenditore purtroppo questo capita a volte ci si deve accontentare o a volte bisogna anche trovare dei degli accordi.
Però l'essere pragmatici e trovare questi accordi fa parte della nostra vita, a proposito di queste le chiede, visto che il nostro slogan quest'anno è innamorati del futuro come ha vissuto lei come imprenditore e, come diciamo a lavorativi, team building con le altre versione l'innovazione e il futuro con lo sviluppo del mondo in questo periodo soprattutto con, diciamo l'energia ma guardi allora innanzitutto guarda allora innanzitutto il,
Primo, ruolo degli imprenditori e trovare dei nuovi mercati, secondo me, soprattutto per la nostra generazione impresa, trovare nuovi mercati e nuove cose da fare.
E qui mi riallaccio anche alla curiosità nell'ambito dell'energia, questo è assolutamente possibile io nella mia pur non lunghissima vita, comunque avuto esperienze nel settore aeronautico con AirOne.
Ho avuto esperienze in altri tipi di settori e poi sono arrivato a quella dell'energia settore energia, un settore sicuramente centrale oggi nell'economia mondiale. Bisogna trovare delle soluzioni per far costare molto, molto di meno, l'energia rispetto a quello che oggi e noi oggi come oggi, ci scontriamo con una rigidità che viene da meccanismi che vanno a premiare effettivamente quelli che hanno fatto investimenti prima di noi e che oggi oggettivamente godono di alcuni meccanismi tipo alla formazione del prezzo dell'energia che non riusciamo ancora a scardinare. Dal nostro punto di vista, riteniamo che il fatto di trovare nuovi mercati passi tramite la nuova tecnologia. Per questo stiamo investendo sull'eolico offshore galleggiante. Per questo stiamo investendo sulla fusione nucleare, non sulla fissione nucleare. Per questo facciamo parte di progetti che possono sembrare progetti lontani, ma che dobbiamo fare in modo che siano progetti più vicini, proprio per abbassare il costo dell'energia, che oggi è oggettivamente a livelli insopportabili. A proposito di questo, lei come imprenditore ha detto che anche a livello politico a essere imprenditore non è molto semplice per l'approccio. Cosa chiede lei? Come imprenditore alla politica di oggi
Di avere visione, di non sottostare a l'ideologia, di qualunque parte sia, e soprattutto, di programmare all'interno di questa visione che sia.
Non avere pregiudizi nei confronti di imprenditori, non avere pregiudizi nei confronti delle nuove tecnologie e avere il coraggio di investire va benissimo, la stabilità è importantissima stabilità, ma se la stabilità non diventa una leva per la crescita, diventa una prigione.
E questo oggettivamente il problema principale, bisogna prendere decisioni e poi seguirle non si può dire, facciamoli eolico shore e puoi bloccare i decreti attuativi perché c'è chi poi fa investimenti nel nostro caso e poi questi investimenti non possono essere portati a termine e soprattutto il fatto di non fare questi investimenti poi pesa sul costo dell'energia.
Noi alla politica possiamo chiedere soltanto questo, possiamo chiedere poi di sicuramente usare dei toni meno.
Guerrafondai, se posso permettermelo.
E soprattutto la politica dovrebbe ascoltare gli imprenditori, perché gli imprenditori possono dare dei suggerimenti, poi nessuno di noi lavora alla Caritas o meglio uno nel tempo libero, magari lo può anche fare, però oggettivamente dovremmo essere ascoltati più di quello che fino a oggi siamo stati quindi chiediamo di e alla alla politica di ascoltare gli imprenditori per attuare nuove idee e renderle concrete diciamo esatto, grazie mille grazie a voi grazie ai ragazzi,
Al?
Sì, lo diciamolo, diciamo, Maurizio tranquillo, anzitutto voglio sentire se siete carichi per questa seconda giornata sì.
Allora adesso.
C'è qua un amico, un amico della nostra comunità politica,
Eh.
È qua per parlare di una cosa che ci sta molto a cuore, voi sapete che con la crisi.
Con la crisi migratoria che c'è stata a se Uta, con il tentativo di una vera e propria invasione, il nostro governo ha fatto una scelta molto coraggiosa col nostro ministro, Antonio Tajani, in testa, per difendere i confini del nostro Paese.
La sinistra ha tentato di far passare questo come uno scontro tra Italia e Spagna, noi rifiutiamo questa narrazione.
Ed è per questo che oggi abbiamo qui il saluto anzitutto del capo dell'opposizione spagnola al governo di Pedro Sánchez, leader del Partito Popular, il presidente Alberto Fico.
Giacomo, dov'è Giacomo Gobbato e ci aiuta un po'nel mentre?
Il bello della diretta, il bello della diretta ragazzi.
Ragazzi allora, a questo punto, mentre caricano il video del presidente Fico, io chiederei di raggiungermi qua sul palco al mio caro amico Ignazio Dan, causa, presidente del movimento giovanile del Partito Popular, che esprimerà il prossimo governo della Spagna che difenderà i confini della Spagna i confini d'Europa Ignazio,
Buongiorno, Forza, Italia, giovani sono molto felice di partecipare al più grande evento giovanile per l'Italia.
Insieme alla migliore organizzazione giovanile del paese, dall'organizzazione sorella di nuova generazione e la organizzazione che mobiliterà migliori giovani affinché Forza Italia e il suo leader Antonio Tajani vincano alla prossime elezioni politiche per proseguire il loro lavoro al governo dell'Italia, quindi grazie per avermi permesso di stare qui con voi grazie a Simone grazie a Ludovico, grazie Antonio e grazie a tutti.
Morden, Diego, ai sfocate Forza Europa, i 20 Milano.
E advice UCAI sabaudi, tendere verso Favrin social, li scopre man laica, Witu, inesperto e nastri di Stein Wicar al look.
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Grazie Ignazio, un altro applauso per il nostro amico Ignazio, la causa.
E adesso, Ignazio, io ti chiedo di stare con me sul palco per il saluto del tuo leader di Alberto Facebook, come abbiamo detto prima, il presidente del Partito Popular è il leader dell'opposizione al disastroso Governo di Sanchez e speriamo tutti insieme che sia il prossimo presidente del governo di Spagna,
Credo sapremo se Forza Italia soia al Bertolini.
Interporti opera 2, Spagna, I.
No, se mi Pains me lo trova una confidenza e spero ottenere la presidenza Fiorio del camion politico, parlo tanto sta Mastercard ampie e mi paese, io so che Fir che, a partire dall'anno che viene e Spagna tenderà a también un governo nel centro di Lecce, un governo responsabile e moderato, decente, Limpio europeista e Fiab lì com'è che ha in Pulsano è un vostro paese, Antonio Tajani, gran politico rispettato i solidi o amichevole Spagna, 1 dello scudo referente nel Major prestigio in Europa,
Italia e Spagna, in Spagna e Italia sono Dosio un'azione alla Germania come Forza Italia e del Partito Popular Song, formazione politica Hermanas, Nuestros, nazione sono Antigua.
Ritenevano di storia comoda e sigle losche sta infinitamente Polo infima di un governo Watson.
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Tedesco di parole che, a partire dall'anno che viene lavorata, miele anch'io, un governo che, a fronte e certe volte con responsabilità, poiché essa è l'unico cammino possibile, parla di difendere il punto su una politica europea comune in materia di immigrazione idee Defensa della Fronteras mi entra nello schierarsi al momento ho sentito autonomi affetto José Seo Los ma io l'esercito.
Se li avevano Pala, Italia, pare Spagna, i paroloni europea si che Forza Italia, Spagna.
Buongiorno a tutti.
Proseguiamo con una nuova.
Fatica sempre di politica estera, belli i conflitti e alle ai confini dell'Europa e le continue minacce alla nostra sicurezza, oltre che l'evoluzione del rapporto transatlantico, ci pongono davanti ad una domanda che non possiamo più rimandare. È arrivato il momento di costruire e consolidare una difesa europea, una domanda che non riguarda solamente la nostra sicurezza, ma riguarda il futuro della nostra Europa, della capacità di incidere nel rapporto e nello scenario internazionale, nella nostra capacità di difenderci e anche di essere liberi di decidere rispetto al nostro destino e su questo tema Forza, Italia è sempre stata chiara. Ha sempre avuto una posizione netta. Silvio Berlusconi ha sempre fatto della difesa europea un obiettivo strategico e con questa impostazione continua Antonio Tajani, un'Europa più forte, non alternativa alla NATO, ma come pilastro nell'Alleanza atlantica, e dobbiamo partire da un dato che l'Europa fino ad oggi non ha investito abbastanza in difesa. Dobbiamo partire da una considerazione che gli Stati Uniti, la Cina, hanno da sempre stanziato somme enormemente superiori. E allora da queste domande
Affronteremo il tema attraversando anche un'altra considerazione, che è quella forse che riguarda maggiormente la nostra generazione, come raccontiamo ad un giovane che investire nella difesa non significhi necessariamente prepararsi alla guerra, ma significa appunto creare e costruire una deterrenza credibile, prepararci e difendere la nostra libertà e anche la nostra pace e quindi da queste domande diamo il via al panel di questa mattina.
Vi presento i nostri ospiti Ludovico Seppilli, vicepresidente del dei giovani al Ppe, l'ambasciatore Francesco, Talò, rappresentante permanente alla NATO.
Lorenzo Di Toro.
Advisor del presidente del PPE,
Angelo Pansini.
Della Leonardo.
Ci raggiungerà poi Matteo Perego.
E allora iniziamo subito con il direttore direttore Panzini, Leonardo è una delle grandi eccellenze nel settore tecnologico e di strategia industriale italiana, ci dà magari un quadro generale su quali sono i cambiamenti.
Che investono questo comparto, quali sono anche le minacce che rendono necessario investire maggiormente in questo settore?
Buongiorno a tutti, grazie.
Nido
Un saluto al presidente, devo confessarvi che avevo preparato un intervento per rispondere alla domanda pieno di numeri.
Insomma, capirete sono il direttore delle strategie dell'innovazione tecnologica del gruppo Leonardo.
Sono un ingegnere e questo è un difetto, e ho la fortuna di stare in mezzo a dei nativi digitali, quindi quale circostanza migliore per parlare di numeri,
Ve li ve li darò, questi numeri non vi preoccupate perché non c'è nulla di meglio per capire come stanno evolvendo gli scenari operativi e gli scenari di minaccia che fa riferimento ad alcuni numeri specifici, mi riferirò.
Per esempio al conflitto Iran, Stati Uniti, però prima voglio fare un esperimento che ho fatto un mesetto fa accogliendo un centinaio di giovani neo assunti in Leonardo, Leonardo sta assumendo migliaia di giovani negli ultimi anni, ha assunto migliaia di giovani e continuerà a farlo molti sono STEM naturalmente e non abbiamo,
Diciamo e abbiamo non poche difficoltà a trovarli, potrebbe essere un'altra parte del mio intervento, vi prego, interrompetemi, perché potrei parlare qui per i prossimi due giorni, allora.
Secondo voi, quante guerre ed è la domanda che ho fatto, questi neo assunti, quante guerre si stanno combattendo in Ucraina, chi risponde chi prova a rispondere, quante guerre si stanno combattendo in questo momento in Ucraina.
Non vi preoccupate anche tutti gli ingegneri che abbiamo assunto non hanno risposto.
E qualcuno ha detto una che è una è una risposta corretta, per carità, perché la guerra è sempre una uno particolarmente Smart ha detto più di una e infatti l'ho assunto subito nel mio gruppo perché effettivamente si sta combattendo una guerra, ma se ne stanno combattendo tre tipologie differenti,
E perché vi dico questo perché la risposta dei grandi gruppi come Leonardo deve la risposta che il re è relativa alla postura strategica relative agli investimenti, che deve fare alle alleanze che deve fare, deve nascere esattamente dalla contezza rispetto alle 3 tipologie di guerre che si stanno con combattendo contemporaneamente in Ucraina veniamo a quali sono queste tipologie una guerra tradizionale, una guerra di attrito, una guerra di trincea, siamo ritornati alla Prima guerra mondiale,
Una guerra nella quale continuano a morire migliaia di soldati in una guerra di posizione, una guerra nella quale, durante il primo anno, sono stati sparati dai russi 10 milioni di munizioni e sono stati usati migliaia e migliaia di droni.
Ma non basta, c'è una seconda guerra, quella ipertecnologica, perché quella che ormai la guerra si combatte soltanto con i droni e che?
Non si può abbattere un drone che costa 60.000 dollari con un missile che costa 3 milioni e mezzo e una semplificazione giornalistica e provo a spiegarvi perché anzi ve lo dico subito,
In Ucraina i russi utilizzano i missili ipersonici, l'ho detto 1.000 volte, lo dirò anche oggi un missile ipersonico e vola a Mach 10.
No, devi fare per un attimo l'incendio, l'ingegnere che vuole Amat 10 impiega meno di 10 minuti a volare da Mosca a Milano okay, un missile ipersonico e un oggetto molto difficile da intercettare, perché anche i missili balistici sono ipersonici, però hanno una traiettoria predicibile il missile ipersonico manovra il missile ipersonico vola basso,
Secondo voi, un missile ipersonico si abbatte come un oggetto che costa 60.000 dollari, no, si abbatte con qualcosa di molto più complicato e queste sono le indicazioni strategiche per un grande gruppo come Leonardo c'è una terza guerra che si sta combattendo la guerra cognitiva,
Che è una guerra che peraltro i russi stanno combattendo da molti anni, molta molto prima che cominciasse la guerra in Ucraina, è una guerra di cui anche noi siamo vittime, anche noi in Italia siamo vittime in Europa perché esso è fatta di attacchi cyber è fatta di droni che si avvicinano ai ai agli aerei dell'Ucraina nell'aeroporto di Lipsia avete sentito questa notizia,
E allora un grande gruppo come Leonardo deve attrezzarsi.
Ah, dotare i nostri clienti per essere pronti a combattere queste guerre e il concetto di deterrenza, chi ci vuole attaccare deve essere consapevole che noi siamo pronti a combattere ah, ah, ah, dotare i nostri clienti di questi strumenti, chi non lo comprende non capisce la natura delle minacce e il fatto che queste minacce esorbitano i confini dell'Ucraina.
E sono minacce che sono ben anteriori al 2022, a quando l'Ucraina ha invaso, è stata invasa dalla Russia non so ancora quanto tempo perché vengo a qualche numero, allora, nelle prime tre settimane di guerra dall'Iran, sono stati inviati quasi 3.000 droni nei diversi Paesi del Medio Oriente, quindi Israele, Giordania, Iraq, Turchia, Kuwait, quasi 3.000 droni sono numeri pubblici, non non potrei darvi assolutamente numeri sensitive che che che,
Di cui pure dispongo, 2.840.
Ne sono stati intercettati il 93%, ma sapete che cosa significa che 200 droni circa sono sfuggiti al controllo dei sistemi di difesa aerea? Tutti i danni che sono stati provocati alle raffinerie in Kuwait, in Arabia Saudita, l'ultimo recentissimo e un drone de degli aiuti sono stati causati da questi 200 droni che sono passati attraverso i sistemi di difesa aerea, sono stati sparati 770 missili balistici e sono stati intercettati con un tasso di intercetto del 92%. Sapete che cosa significa che circa 60 sono andati a bersaglio e sono stati sparati 30 missili da crociera, tutti intercettati il secondo set di numeri e chiudo il mio intervento. Poi, se facciamo un altro giro, vi dico come deve rispondere a queste minacce un grande gruppo come Leonardo e l'Europa perché non ci dimentichiamo che l'orizzonte deve essere quello perché al crescere della entità delle minacce al crescere dell'entità delle sfide per rispondere a queste minacce deve crescere la nostra capacità di cooperare. E qui Leonardo può insegnare tanto a tanti non so se in Europa ci sia lo stesso approccio. Dobbiamo convincere l'Europa che serve questo approccio, altrimenti noi, le sfide delle minacce e le sfide della competitività con gli Stati Uniti, con la Cina ed altri, non le vinciamo, non le vinciamo. Allora quali sono le cifre che voglio dare per chiudere il vostro il mio intervento prima vi ho parlato delle prime tre settimane di guerra, adesso di
Dico quello che è successo nelle prime 96 ore della guerra, gli americani hanno sparato circa 1.200 missili che sono stati quelli che hanno intercettato la grande quantità di minacce di cui vi parlavo prima. Pensate che nelle prime 96 ore hanno sparato più Patriot di quelli che sono stati consegnati all'Ucraina nei quattro anni di guerra? Che cosa è successo a un certo punto che gli americani si sono resi conto che questo modo di combattere non è sostenibile, non è sostenibile né economicamente, né dal punto di vista delle scorte. Le scorte si stavano esaurendo velocemente. Pensate che
La Lockheed Martin produce attualmente circa 620 Patriot all'anno c'ha già dei progetti per triplicare questo numero di missili, ma non ci metterà sei mesi, questa è un'altra di quelle leggende che dobbiamo sfatare la grande Lockheed Martin non ci metterà sei mesi a triplicare.
Chi chi pensa che in sei mesi si possa dotare l'industria italiana di una capacità in grado di triplicare il numero di missili sbaglia sbaglia, bisogna accelerare, bisogna fare Skylab, start up e bisogna fare Skylab, bisogna in club, incrementare notevolmente la nostra capacità, ma bisogna essere consapevoli che non è facile allora qual è stata la risposta degli americani.
È il mix, è il mix e ho chiuso
E cioè
Un ibrido tra armi molto sofisticate, molto complesse, molto costose, se siete bisogna abbattere un missile ipersonico, serve un missile, at altrettanto capace, anzi serve molto più di un missile, serve un sistema integrato molto capace, che mette dentro satelliti, radar, navi eccetera però c'è la possibilità di utilizzare armi molto meno sofisticate e molto meno costose ma ugualmente efficaci. Questo è esattamente quello che sta facendo anche Leonardo. Se c'è un secondo giro, vi spiego come, grazie grazie,
Consigliere, Lorenzo Del Toro, mi permetto di darti del tu, ci puoi illustrare la posizione del Partito popolare europeo in merito alla difesa comune, certamente sceso sì.
Sui 1.000 per l'invito e per me è un grandissimo piacere essere qui diciamo che la posizione del PPE sul tema è molto chiaro, noi vogliamo Unione Europea anche della difesa.
Cioè pensammo che sia arrivato sempre di più il momento di mettere da parte le divergenze nazionali e concentrarsi invece sulla creazione di un vero e proprio mercato comune europeo della difesa.
Perché ad oggi in Europa abbiamo un problema fondamentale, ovvero acquistiamo ancora troppo in modo scoordinato, senza coordinarci siamo ancora troppo frammentati, questa è la parola chiave.
Il risultato è uno, moltiplichiamo i nostri sistemi di difesa in tutti gli Stati membri, che è un gran problema, e faccio degli esempi molto chiari come possiamo pensare di avere una difesa comune europea se poi abbiamo 27 tipologie di droni diversi, come possiamo pensare di avere una difesa comune europea se poi abbiamo 27 diversi tipi di elicotteri o ancora peggio che possiamo pensare di avere una difesa comune europea?
Se abbiamo eserciti nazionali che vengono addestrati su 27 diversi sistemi di difesa.
Ecco tutto questo per noi come Partito polo europeo non va bene, noi siamo favorevoli a più acquisti in comune, a meno duplicazioni e a più progetti condivisi, diciamo in breve favoriamo molto quello che viene definito l'interoperabilità, cioè dobbiamo far sì che mezzi, tecnologie e truppe dei vari Stati membri possano collaborare possano cooperare sempre di più insieme con il minor problemi possibili.
Questo per noi è essenziale, perché dobbiamo essere sinceri, una difesa comune europea.
Può essere credibile solo se poi le forze armate dei vari Stati membri sul campo possano facilmente cooperare tra di loro questo è essenziale e quindi noi, come Partito popolare europeo, sosteniamo tutto questo, abbiamo già fatto tanto, ma dobbiamo andare avanti, dobbiamo accelerare e questo ce lo impone il mondo di oggi abbiamo destra come sappiamo bene una Russia sempre più aggressiva e quello che è successo a Lipsia.
Gravissimo, abbiamo ad ovest degli Stati Uniti,
Sempre più instabili, abbiamo l'Artico ormai una zona sempre più contesa tra le varie potenze mondiali, quindi ecco noi come PPE siamo pronti a fare di più fidatevi di noi e speriamo che nel Parlamento europeo ci sono anche altri gruppi politici.
Siccome noi condividono queste grandi ambizioni, grazie, grazie mille.
Grazie.
E parlando di giovani, abbiamo con noi il vicepresidente del gruppo popolare europeo giovani gap, Ludovico Seppilli e a te chiediamo qual è la battaglia culturale che dobbiamo sconfiggere o comunque anche andare oltre e superare nel parlare con i giovani di difesa come facciamo a far capire ad un giovane che investire nella difesa non significa prepararsi alla guerra ma appunto, come diceva il direttore, significa rendere più credibile la nostra deterrenza e anche proteggere la nostra libertà e pace.
Grazie, ma parto dal principio di deterrenza che il direttore ha spiegato molto bene, un le comunità sono in grado di difendersi laddove sanno attivare un principio di deterrenza questo è un fatto, non di un'idea politica, ma è un fatto storico, lo abbiamo visto negli ultimi decenni. Uno dei grandi teorici della deterrenza a livello politico è stato il presidente degli Stati Uniti. È una Dragan che diceva anche, sempre che il rischio della perdita della democrazia non è mai più a più di una generazione da noi
Il problema è che noi abbiamo con le nuovissime generazioni, con le USL e con i più giovani che crescono, nascono e crescono circondati dalla dinamica social, da questa comunità, da questa comunicazione istantanea e dall'illusione di risposte semplici a problemi complessi e che hanno avuto la fortuna straordinaria che l'Europa ha dato loro di nascere in un contesto dove la libertà, i diritti e la democrazia sono dati quasi per scontati, ma noi questo è un gioco che non possiamo permetterci di fare, perché la libertà e i diritti e la democrazia non sono mai scontati e vanno sempre difesi, e quando si parla di difesa comune europea e Forza Italia e il Ppe sono dei movimenti politici che hanno nella propria identità questa battaglia fosse più di chiunque altro, sicuramente a livello italiano, per quanto riguarda Forza Italia, così il Presidente Berlusconi ne parlava molto tempo fa e io, proprio in una delle iniziative che abbiamo fatto a Milano, un anno e mezzo fa, ricordai, quando, da commissario europeo il commissario Antonio Tajani fece un importante intervento sulla Difesa comune europea molto prima che fosse un argomento così dibattuto come oggi. Qual è il tema della difesa comune europea e che faccio anch'io una domanda alla platea. Sapete cos'hanno in comune il Gps, il forno a microonde, internet e i radar con cui noi facciamo le previsioni meteo, quattro oggetti completamente lontani, l'1, dall'altro. Ci fate la ci scaldate la colazione, ci usate Google Maps, capite se piove o meno è andata sul telefonino con internet. Tutte queste quattro cose sono figlie degli investimenti nella ricerca in difesa degli ultimi decenni. La battaglia che noi, come Movimento giovanile, è quello che cerchiamo di fare con l'Oevp, con Forza Italia, giovani, dobbiamo portare dentro i mondi studenteschi universitari giovanili è quella di dire che difesa vuol dire innovazione, vuol dire conseguenze concrete nella vita di ognuno di noi, come ragazzi e ragazze che vivono. L'Europa non vuol dire soltanto voleva fare la guerra, perché nessuno qui vuole fare la guerra. Ma vogliamo vivere in un contesto di democrazia, i diritti che ci tuteli dal dover mai fare una guerra, e questo è il più grande regalo che l'Europa ha fatto alle nostre generazioni e noi dobbiamo avere la responsabilità politica di difenderlo. E chiudo con due dati
Per ogni euro investito in difesa. Il moltiplicatore, secondo le stime più basse Ocse, è di un euro e 40 di ritorno sull'investimento. Alcuni arrivano a un euro e 90, un settore ritenuto particolarmente produttivo come quello dell'automotive sulle stesse ricerche a un ritorno tra le aiuole tramite l'euro. 40 per dire che pochi investimenti generano occupazione e mobilitano in senso positivo il Pil e possono garantire crescita come gli investimenti in difesa. Oggi ci sono circa 4.2 milioni di lavoratori in Unione Europea nel comparto difesa fra diretti e di primissima fascia in diretta, e l'età media è piuttosto avanzata. 52 e 54 anni, che vuol dire che nel prossimo decennio ci sarà un'esigenza di importante ricambio in questo tipo di compatto. Allora, quando il Ppe, quando Forza Italia, quando Antonio Tajani, porta alla battaglia della difesa comune europea e una delle più grandi opportunità occupazionali e di uno scopo lavorativo, di innovazione e di concretezza per questa generazione che sta in platea ed è per questo che nessuno più, a mio giudizio, di un giovane oggi dovrebbe capire comprendere la strategicità della battaglia per la difesa comune europea. Ed è un qualcosa che noi non smetteremo di fare, a cui non rinunceremo continuando a stare tra i giovani e cercando di come dico sempre, io fa sì che la forza del popolarismo sia più grande della paura, del populismo o no, che è una delle nostre grandi battaglie, come i giovani del PPE, grazie
Grazie.
Ambasciatore Talò.
Lei ha inviato speciale del governo per il corridoio Imec, come può una politica europea, come dicevamo?
Che coopera può contribuire appunto a rendere l'Europa un partner più qualificato, ma soprattutto più credibile a livello globale, anche verso le grandi potenze che si stanno sviluppando al momento, come possono essere in Medio Oriente e l'India lei anche ambasciatore,
Perdoni.
Rappresentante permanente della NATO.
Quindi.
Vorremmo appunto una che ci illustrasse questo aspetto,
Grazie, è un piacere essere qui vicino a questo mare, che è il grande tema di discussione e con voi, perché il mare e il futuro, insomma, questo è il mare di Ulisse, eroe odissea, eccetera, ma soprattutto dobbiamo tener conto di un fatto oggi almeno l'80% del commercio internazionale viaggia per via marittima.
Quindi è fondamentale utilizzare un punto forte della nostra posizione geografica di essere l'Italia, una penisola proiettata nel Mediterraneo, avendo essendo il Mediterraneo o piccolo mare e lo 0,8% della superficie dei mari del pianeta, ma.
Il 20% del commercio internazionale avviene sul Mediterraneo e questo dà l'idea di quanto sia importante il Mediterraneo e l'Italia e qui, nel mezzo ora, noi dobbiamo fare in modo di alimentare il più possibile il Mediterraneo, perché questo dà ricchezza, l'Italia vuol dire portare posti di lavoro ed ecco il senso di una iniziativa come questo i Mac che più ancora che un corridoio pensiamo possa essere una rete di connettività che può unire l'India, il Paese più popoloso del mondo, il tra i grandi Paesi quello che cresce di più a ritmi più sostenuti.
Attraverso il Medio Oriente, dove ci sono i grandi serbatoi di energia, ma anche Paesi come quelli del Golfo, che fanno tanta innovazione e hanno grandi capacità finanziarie, e l'Europa ora, in questo contesto, l'Europa deve essere unito e unita, l'abbiamo sentita.
è un parliamo di temi economici, ma sono anche temi di sicurezza, perché la sicurezza economica è fondamentale e fa parte della difesa e la vita di tutti i giorni, e dobbiamo ovviamente anche parlare di una cultura che è fatta di numeri, è stato importante aver sentito prima da Leonardo tanti numeri anche questo è un approccio culturale importante, ci sono troppi legulei come me è troppi pochi ingegneri,
Abbiamo bisogno di più ingegneri,
Abbiamo bisogno di cultura scientifica, c'è una cultura del fare.
Non solo della procedura e della burocrazia abbiamo sentito prima dal ministro Casellati quanto sia importante una battaglia contro la burocrazia degenerata, cioè del potere della procedura contro il potere del fare contro la cultura del risultato, noi dobbiamo puntare a una cultura del risultato, non della procedura ed è per questo che abbiamo bisogno di,
Ottenere risultati sul campo economico, pensando che questi possano essere utili per la nostra sicurezza, per la nostra difesa in Europa, che deve fare massa critica, perché è il momento che l'Europa superi una fase adolescenziale, io dico per tanti decenni.
L'Europa è stata comune da adolescente, che è cresciuta bene grazie alla protezione degli Stati Uniti, pensate che gli Stati Uniti, da soli, coprono più di metà delle spese per la difesa della nostra alleanza, quindi ci hanno consentito di crescere.
È il momento di assumerci le responsabilità, anche per essere più indipendenti, più autonomi, più forti, ma questo provoca crescita e non c'è un contrasto tra le spese sociali e quelle per la sicurezza. Al contrario, le spese per la sicurezza sono l'ombrello per la crescita sociale. Lo stanno sperimentando in questi anni gli ucraini, che comprendono che, se avessero investito di più, ad esempio in difesa aerea, i loro ospedali sarebbero protetti meglio, le loro scuole sarebbero più sicure, quindi più difesa aerea vuol dire avere più scuole, vuol dire avere più ospedali e la tecnologia per la difesa aerea porta innovazione. Questo è il futuro nel contesto di un'Europa più unita, perché da soli in nessun Paese ce la può fare, ma certamente un'Europa che agisca in un ambito di Occidente unito perché, nonostante tutto, nonostante le difficoltà che non possiamo negare
La chiave è la forza dell'Occidente, che fino adesso è stato grande proprio perché ha costruito alleanze la prima tra tutte l'Alleanza atlantica che, secondo gli storici, è l'alleanza più duratura della storia dell'umanità, perché io ritengo che il motivo sia semplice non è un'alleanza contro non è nata solo contro l'Unione Sovietica, finita la minaccia comunista, non c'era più ragione di avere l'Alleanza atlantica, no, i membri dell'alleanza sono cresciuti,
Perché è un'alleanza per per i nostri valori, continua ad essere attraente ed ecco perché è l'alleanza più duratura della storia dell'umanità, dobbiamo continuare a puntare sull'unità dell'Occidente, quello che il nostro governo fa, nonostante tutto fa con convinzione e direi con una certa,
Diciamo insistenza che è assolutamente necessaria per proteggere la nostra vita, voglio concludere parlando di mare, ma poi che c'è il sottosegretario Perego che di mare ne ha visto tanto e se ne intende e lo governa, ecco, io credo che, ad esempio una missione come quella della nostra Marina all'ingresso di Bab el Mandeb cioè alle porte del Quai di questo Mediterraneo,
Sia fondamentale e ci fa capire meglio di ogni cosa, come quelli investimento nella Marina, sì a un investimento per le nostre famiglie, per il nostro futuro, perché avere lì la Marina vuol dire proteggere la famiglia del portuale di Monfalcone che deve mandare avanti le operazioni e quindi la l'attività nel Mediterraneo vuol dire proteggere la famiglia del dell'operaio, di una piccola impresa nell'Abruzzo che deve poter esportare ed importare. Se chiudiamo il Mediterraneo, la nostra economia è nei guai e guardate ben più di Hormuz e del prezzo dei centesimi della benzina, che ovviamente sono importanti. È cruciale. Babel Mandeb, cioè la porta del Mediterraneo, ed ecco come tutto si integra le vie di comunicazione, la nostra difesa, studiare Intel, ingegneria, cambiare cultura, avere una cultura della sicurezza, cioè che guarda al sicuro al futuro e alla concretezza. Grazie mille e, grazie all'attenzione alla politica nazionale, abbiamo con noi il sottosegretario
E allora vogliamo chiedere perché investire nella difesa dell'Europa rappresenta non soltanto un'esigenza geologica, geopolitica e di sicurezza, ma anche un vantaggio competitivo grazie prima di rispondere a questo, voglio chiamare un secondo Antonio Tajani qui e lo voglio ringraziare per la fiducia cari possono nel sottoscritto ma in ciascuno di noi qui.
E li faccio una promessa a noi, restituiremo a Milano milanesi, noi coi nostri alleati, spazzeremo via 15 anni di sinistra e porteremo le nostre ricette liberali nella capitale economica, non d'Italia, ma d'Europa e lo faremo con tutti voi, Forza ragazzi, la marea azzurra sta arrivando a Milano preparatevi,
Avete visto che abbiamo fatto la scelta giusta, noi di Forza Italia e la offriamo ai nostri alleati Matteo Perego, a mio giudizio, è il miglior candidato sindaco per la città di Milano.
Per una serie di motivi, non soltanto perché di Forza Italia, innanzitutto è milanese da almeno 15 generazioni, quindi credo che la città di Milano abbia il diritto di essere governata da un milanese purosangue.
Secondo, perché ha studiato e ha lavorato a Milano, è stato manager di una importante azienda multinazionale
Ha fatto politica a Milano.
È sottosegretario alla Difesa, terzo elemento importante perché Milano ha un grande problema, la sicurezza.
Il governo.
Ha fatto tanto, ma serve una maggior collaborazione
Per il controllo del territorio delle periferie della stazione di Milano, anche con l'amministrazione comunale, un'amministrazione lassista che dice tutto, va bene, vanno bene, gli immigrati clandestini va bene, tutto è un'Amministrazione che non contribuisce a garantire la sicurezza in città, a Milano,
E Matteo di sicurezza se ne intende.
Perché sono anni che si occupa di sicurezza
Lo fa.
Lo ha fatto come esperto del settore, io preferisco dire della sicurezza è più che della difesa perché collaborando con i carabinieri con i reparti speciali del nostro esercito, poi sono quelli chiamati a intervenire, per esempio per garantire la sicurezza nelle nostre stazioni, andare nelle periferie io credo che noi dobbiamo fare,
Delle azioni per garantire sempre più con una collaborazione forte.
Tra Comune e governo per offrire la possibilità di garantire sempre di più il controllo del territorio, impedire che Maranza di vario tipo si impadroniscono del territorio e di fatto i cittadini siano.
Ogni giorno in pericolo
Ma ricordo che tutto questo?
Noi di Forza Italia già lo abbiamo fatto quando al governo delle città mi pare che l'amico Vignali, quando era sindaco di Parma, dove pare che qua ecco fece una strategia organizzò insieme a Letizia Moratti, all'epoca un sindaco di Milano, una strategia per contribuire a garantire la sicurezza nelle grandi,
Città italiane e questo è quello che noi dobbiamo fare, questo è quello che noi dobbiamo promuovere un patto per la sicurezza, terzo elemento, abbiamo detto lui se ne intende.
Lui fa è stato riconosciuto anche così lo dico perché non è che ci saranno soltanto i paracadutisti della le forze estremiste o quelli che hanno rapporti con le forze armate soltanto tra gli estremisti, cioè non servono soltanto generali per avere rapporti con gli estremisti.
Matteo i rapporti con le forze dell'ordine con le forze armate, sulla è stato pure riconosciuto dal Col Moschin, che è uno dei nostri reparti più qualificati con vuol dire colonnello del Col Moschin e un luogo dove si è combattuta un'importante battaglia della prima guerra mondiale.
E lui è stato, come posso dire, riconosciuto come paracadutista ad honorem, conta ancora di più.
Perché di questa scelta a favore della sicurezza e della difesa ne ha fatto una una delle ragioni del suo impegno politico e lui userà tutto questi tutta questa sua esperienza per garantire la sicurezza a Milano. Terzo elemento e poi concludiamo
è veramente l'interprete migliore di quella che è la nostra posizione ambientalista per quanto riguarda la tutela del verde, noi siamo contro il cambiamento climatico con una visione pragmatica, non con le follie del Green Deal.
Abbiamo una visione che è quella che diede Silvio Berlusconi, la città a misura d'uomo, la città a misura d'uomo ha bisogno di verde e credo che la città di Milano non debba essere cementificata, ma debba avere un sistema di edilizia pubblica privata residenziale che si,
Sia veramente arricchita dalla presenza del verde.
Era quello che diceva a Berlusconi che faceva Berlusconi con Milano 2 Milano 3, ecco, questa sono secondo me alcuni dei suoi punti di forza e poi concludo, non ho fatto, non è stato un caso.
Quello di decidere di annunciare.
La nostra proposta alle forze alleate di candidare Matteo Perego proprio qua a Montesilvano proprio qua, durante la tre giorni della Festa Azzurra.
Abbiamo scelto di indicare un giovane.
Perché vogliamo dare anche un segnale?
Che un giovane può andare alla guida di una città e un giovane rappresenta anche il futuro della città, come il futuro di un partito politico, noi siamo una forza in grado di individuare anche un giovane per guidare la capitale economica d'Italia.
Un giovane di qualità che conosce la sua città, che ha apprezzato in molti ambienti, e credo che sia il miglior candidato anche per raccogliere consensi in quella Milano indecisa che vuole un rappresentante moderato, noi avevamo pensato all'inizio un civico, ma se non abbiamo trovato civici in grado di vincere le elezioni abbiamo allora ha detto chi più si avvicina a quel modello di figure Matteo Perego non è un carrierista della politica, è giovane,
Non ha dietro di sé scheletri neanche nell'armadio, e quindi era miglior persona che possa dare speranza ai milanesi.
Che hanno bisogno dopo i disastri compiuti dalla sinistra, pensiamo ai commercianti, tutte le piste ciclabili, quello i guai che hanno fatto a Milano, oltre alla sicurezza Milano, ha bisogno di una figura rassicurante che rappresenti un cambiamento da tutti i punti di vista anche generazionale, insomma, Matteo rappresenta il nuovo, un luogo che dà speranza, che nello stesso tempo è credibile, che ha una solida esperienza dentro di sé, che ha dimostrato di essere uomo di governo e come se essere uomo di governo a livello nazionale e sicuramente sarà un buon uomo di governo per la città di Milano.
Tocca al lobo Matteo grazie, voglio solo aggiungere, siccome la sicurezza, la priorità, io voglio ringraziare tutte le donne e tutti gli uomini in divisa, che servono il nostro Paese ogni giorno e non fanno lontano dalle telecamere, lontano da riflettori perché ci credono e sono uomini del popolo un popolo a cui noi ringraziamo tutti i giorni e saranno anche loro a riportare la fiducia ai cittadini milanesi che vogliono sicurezza, vogliono decoro, vogliono futuro e vogliono soprattutto speranza, forza il cantiere aperto, ora lavoriamo tutti insieme che Riprendiamoci Milano
Ora mi siedo, rispondo sulla difesa europea, se volete.
Due sole cose sulla difesa europea cambia il tono, chi è stato il primo a parlare di difesa europea, che adesso ci guarda dall'alto, Silvio Berlusconi?
Allora quel cammino lo dobbiamo intraprendere seriamente, perché dobbiamo difendere i valori di democrazia, di libertà in un mondo fatto di guerre in cui noi possiamo vantare una grande diplomazia, una grande industria, ma soprattutto dei giovani, che devono guardare alla difesa come un servizio alla nostra nazione questo è lo scopo questo è il senso della difesa europea, io non aggiungo altro perché credo di aver detto abbastanza su questo grazie a tutti,
Oggi abbiamo capito che investire sulla difesa non è appunto prepararci alla guerra, ma anzi costruire la nostra pace per il nostro futuro, i giovani desiderano un futuro di pace e solo con la difesa possiamo farlo, possiamo essere liberi di continuare a credere nei nostri sogni, grazie.
Siamo nel 1919, quindi giusto un secolo fa, quando don Luigi Sturzo, rivolgendosi a tutti gli uomini liberi e forti, chiedeva un impegno politico ispirato alla promozione della giustizia sociale, della libertà e del rispetto della persona, oggi come allora sentiamo la necessità di partecipare ai processi decisionali del nostro Paese attori protagonisti nei loro territori ed oggi qui con noi a parlare di una generazione che vuole diventare grande, abbiamo Maria Vittoria, Marocco, segretaria del Piemonte,
Fabrizio Tantillo, segretario della Sicilia.
Edoardo Pannaggi, segretario dell'Umbria.
Davide longobardo, segretario della Liguria.
Gianfranco su cojo, segretario della Campania.
è Marco Dettori, segretario della Sardegna,
Ragazzi. Benvenuti con ognuno di voi, volevamo riflettere sul significato delle parole forti e liberi, quindi avete tre minuti di tempo per raccontarci un'idea, una visione, una proposta e giocherà in casa. Apparteneva dal Piemonte. Maria Vittoria, benvenuta. Allora il Piemonte è una regione molto grande, è una regione con più di 1.000 comuni, di cui la maggior parte sotto i 5.000 abitanti, quindi si verificano due scenari. Da un lato abbiamo l'amministratore del piccolo comune, che spesso è sempre lo stesso per più mandati, perché magari l'unico che vuole mettersi in gioco vuole metterci la faccia dall'altro lato, però forse alla palestra migliore per un giovane, perché, conoscendo di persona ogni singolo elettore ha più possibilità di farsi spazio, quindi vi chiedo come possiamo incentivare i giovani a metterci la faccia e costruirsi davvero un futuro libero. Grazie Lucrezia. Ci tenevo a ringraziare tutti i ragazzi che stanno introducendo in moderando i panel di queste giornate, perché hanno fatto un grandissimo lavoro quindi chiedo un applauso a tutti, a tutti davvero i ragazzi e ragazze del nostro movimento, perché hanno fatto un lavoro straordinario
Allora, per quanto riguarda ci tenevo, arriviamo al Piemonte e fare un'introduzione riguardo a quello che la ragione del consenso, poi di Forza Italia giovani e io penso che quando tu presenti una proposta credibile, concreta, i giovani rispondono Forza Italia non ha fatto, non vuole fare leva sulle paure come invece fanno tanti partiti di sinistra Forza Italia ci vuole,
Vuole dei giovani, lanciano fiduciosi nel futuro, lancia pure a questo messaggio di fiducia il titolo di questa manifestazione, innamorati del futuro e quindi raccoglie Ara, sarà completamente invertito la narrativa e racconta, e quindi raccoglie tutti i giovani che non vogliono farsi definire dalla paura,
Ci vuole liberi e forti per citare Source, forti abbastanza da prenderci anche le nostre responsabilità e avere degli spazi quando, quando c'è l'occasione.
Quindi, traducendo quella che mera militanza politica in un movimento giovanile nella sfida di diventare vera classe dirigente preparata.
è quello che succede nei piccoli Comuni, siano cioè nel senso è un fenomeno che nei teso non nuovo. Parlo del Piemonte, ma penso poi di parlare di tutte le regioni dei miei colleghi. La questione che a volte c'è sempre la frase del giovani e i giovani sono il futuro, che è un modo elegante, un po'paraculo per dire non ancora non è ancora il tuo momento, a volte quella del, cioè a volte c'è della gente che non ha fiducia in in dei rappresentanti giovani e quindi noi, il nostro ruolo è proprio essere qua per per smentire questa questa credenza. A volte però non c'è neanche un, ci sono anche delle proposte giovani, quindi quella di continuare con i, con i vecchi mandati, con i sindaci, che magari sono decenni che con che continuano a governare e l'unica alternativa. Quindi è quello che ci tenevo a dire io sfido se se nei piccoli Comuni viene presentata una proposta credibile, concreta a non credere a un entusiasmo come quello che stiamo vedendo sotto questo, tendone in questi giorni
E i piccoli comuni sono una straordinaria opportunità e lo dico da una ragazza che milita in una grande città in cui essa è difficile avere degli spazi e a volte lo dico anche sono anche un po'invidioso lo dico sempre ai miei igiene nel senso che datevi un piccolo comune in cui potermi misurare davvero perché penso che sia più a misura di giovane e far parte di un'istituzione di un piccolo Comune.
E ci tenevo cioè nel senso che poi sono una straordinaria occasione per fare una politica alla vecchia maniera e noi abbiamo uno straordinario esempio nella nostra Regione che il presidente Cirio, che non so come probabilmente col dono dell'ubiquità.
Ha un'agenda fittissima e lo troviamo veramente nel piccolo comune montano di di tipo 50, ai tanti 27 borgate ce n'è esteso e onnipresente, quindi questo è un vero insegnamento. Non non preferire solo i grandi Comuni, mandare a incontrare gli elettori in ogni singolo Comune, quindi fare una politica alla vecchia maniera. Chiudo con un messaggio, dicendo ai ragazzi candidate Evi, non abbiate paura, non siete soli, perché quello che avete dietro e questa platea ed è quello che ho avuto io quando ho avuto occasione di candidarmi alle regionali, quindi è Simone e il primo che si spende in prima persona e gira tutta Italia per cercare di presenziare ai nostri eventi di campagna elettorale, abbiate il coraggio dell'ambizione di candidarvi e abbiate il coraggio di uscire dalla vostra bolla e andare in mezzo alla gente. Grazie,
Trattando di giovani che hanno voglia di diventare grandi e di mettersi in gioco, ho il piacere di introdurre la Regione Sicilia, regione da cui provengo.
Il centrodestra in Sicilia governa da quasi 10 anni, chiederei a Fabrizio com'è cambiato l'approccio della politica regionale nei confronti dei giovani negli ultimi 10 15 anni, quali sono stati i provvedimenti adottati ed in che modo possiamo avvicinare i giovani alla Sicilia, alla politica e al Forza Italia, grazie grazie Smart, intanto consentitemi di dire in apertura, sono davvero orgoglioso di rappresentare un movimento giovanile come quello siciliano che è presente qui,
Con oltre 150 giovani provenienti da ogni parte di Sicilia e vogliono testimoniare davvero quanto questo partito cresca e ha voglia di partecipazione, è sempre in apertura. Consentitemi di dire che questo partito cresce questo movimento giovanile e lo fa davvero in Sicilia, soprattutto, e lo fa con la presenza di una persona su tutte che non ci fa mai sentire la sua lassù il suo distacco, ma è sempre vicino a noi, viene in Sicilia, si gira i territori con noi e ci dà grande supporto ed è il nostro Simone Leoni, diciamolo, grazie, Simone
E allora vado subito dritto alla domanda e parlo di Sicilia, noi siamo molto fortunati perché abbiamo un ottimo rapporto sia con il partito, il movimento giovanile ha un ottimo rapporto sia col partito in Sicilia, col nostro commissario regionale Nino Minardo, a cui mandiamo un saluto.
Che ci fa ci fa davvero sentire il suo supporto e, devo dire, supporta tutte le nostre istanze, anche in termini regionali possiamo dire che anche in finanziaria abbiamo fatto una riunione a Modica da poco tempo ha preso spunto di quelli che sono stati e le nostre istanze territoriali e le ha portate all'Assemblea regionale per cercare di trasformarle in provvedimenti e devo dire altrettanto, così come diceva ma Mariavittoria anche noi in Sicilia abbiamo responsabilità di governo, abbiamo la una guida che guida la nostra regione, che il nostro presidente, Renato Schifani, che salutiamo pure
Che che sta portando avanti una politica a favore dei giovani da grande sinergia con questo movimento giovanile. Devo dire, questo governo regionale sta facendo tanti provvedimenti a favore dei giovani, e ne voglio citare alcuni. Io penso, quando ci siamo insediati al Governo regionale, uno dei problemi, le macroaree era il caro voli, il caro voli, cioè il un ragazzo che si dava spostare, ma qualsiasi cittadino per andare a Roma, a Milano, non avete idea di quanto lo doveva costare il biglietto aereo e siamo intervenuti subito oggi un biglietto aereo che è un residente in Sicilia compra per il 25% lo paga la Regione siciliana e questo è un grande risultato, una grande risposta ai giovani che studiano, che lavorano, che si vogliono che vogliono tornare a casa e detto questo, abbiamo fatto tanto altro penso alle infrastrutture per le grandi città. Palermo Catania, la percorrenza della tratta del tratto ferroviario è di tre ore da Palermo a Catania, adesso sarà di due ore da Catania a Messina. Passiamo da un'ora e mezza a 45 minuti e questi sono risultati importanti, perché è una politica del buon governo
E ancora consentitemi e chiudo perché potrei citare davvero tanti provvedimenti, ma una importantissimo ed Marta diceva noi governiamo la Sicilia da quasi 10 anni, dovete sapere che noi abbiamo preso questa Regione in mano 10 anni fa e avevamo un disavanzo di 7 miliardi. Non soltanto abbiamo risanato i conti, abbiamo azzerato il debito, abbiamo portato il bilancio in attivo di 4 miliardi.
E questo va detto
E allora e allora mi ricollego alla domanda Marta, cosa possiamo fare noi per riavvicinare la gente alla politica?
Forza Italia e la politica del buon governo, e la lo è a livello nazionale, ma lo è anche nelle amministrazioni locali. E il nostro messaggio ragazzi, noi ci avviciniamo a una stagione elettorale importantissima, sapete qual è noi, non possiamo soltanto andare dalla gente a chiedere un voto, noi dobbiamo andare dalla gente a dare un motivo per votarci, questo dobbiamo fare, e il motivo è quello che dicevo prima. Noi abbiamo fatto tanti provvedimenti, ma dobbiamo saperli spiegare perché, se un ragazzo capisce che la politica gli ha risolto, un problema, se una famiglia comprende che il governo si prende cura e supporto ai propri figli, io credo che avrà avrà sicuramente capito che cosa è la politica di Forza Italia e se faremo questo
S e se faremo questo, io sono sicuro che avremmo fatto tre gol tra cose importanti e chiudo la prima sarà cresciuta Forza Italia, avremmo portato consensi al nostro partito, la seconda, avremmo fatto crescere il nostro movimento giovanile, ma in ultimo consentitemi avremo restituito ai cittadini la fiducia nella politica Grazia,
Grazie Fabrizia, dovete sapere che anche noi abbiamo in generale e quindi in generale, Pannaggi, Edoardo, ti chiedo.
L'Umbria è una regione di aree interne di sanità che si sposta fuori Regione e di aree che si svuotano, forse perché magari poco attrattive per i giovani noi in Umbria siamo all'opposizione, però tutto sommato, forse l'opposizione anche per i giovani è un'ottima scuola perché è vero che non abbiamo il potere ma dobbiamo parlare per argomenti e in Forza Italia di argomenti ne abbiamo tanti.
Quindi ti chiedo qual è, secondo te, un intervento che andrebbe fatto nella tua regione a favore dei dei giovani, quindi parliamo di forza dei giovani e forza per i giovani, certo.
Buongiorno a tutti i ragazzi, è vero, noi all'Umbria purtroppo stiamo all'opposizione ormai da un paio d'anni l'opposizione sicuramente una palestra importante, però io preferisco stare in maggioranza onestamente, piuttosto che usufruire della palestra del dell'opposizione.
Il tema naturalmente riguarda riguardo alle aree interne e l'Italia è un Paese composto da un'enormità di aree interne, per la sua conformazione geografica, per tutta una serie di caratteristiche di dettagli della nostra penisola, e l'Umbria è una grande area interna come è una grande area interna anche naturalmente tante altre regioni vi invito a pensare ad immaginare come è fatta l'Umbria non abbiamo nessun accesso al mare, tutti i confini,
In pratica sono delle montagne, non c'abbiamo l'autostrada, non c'abbiamo l'alta velocità, l'alta velocità, quindi potete perfettamente capire qual è il grande disagio che vive che vive la nostra Regione, come anche altre regioni.
Per darvi alcuni numeri, noi abbiamo circa 800.000 abitanti, in pratica siamo un quartiere di Roma Roma, se non sbaglio, c'ha circa 2000000 e mezzo e qualcosa in più di abitanti, noi siamo un quartiere di Roma 800.000 abitanti, negli ultimi vent'anni abbiamo perso 40.000 persone, 40.000 ex fatta, noi li chiamiamo così 40.000 persone se ne sono andati la metà sono ragazzi fra i 18 e i 39 anni. Tenete presente che, in base agli ultimi dati che sono stati
Elaborati se ne rientrassero solamente la metà si genererebbe per la nostra Regione un Pil di circa 160 milioni di euro in più. Quindi è assolutamente per noi, è una partita fondamentale. Tornare ad essere attrattivi come come Regione non è solamente un problema demografico, è chiaro, quindi è un problema economico, è un problema di sviluppo, è un problema che riguarda il futuro dell'Umbria, ma io credo che queste tematiche riguardano anche tantissime altre Regioni e tantissimi altri territori, tantissime altre città, noi abbiamo fatto delle proposte. Permettetemi anche di dire che ritengo assurdo che sia solamente Forza Italia che che ne parla, perlomeno per quanto riguarda nella nostra regione, e sembra che sia una tematica che non interessa, però è all'origine di tutti di tutti i problemi. Cito due proposte che, tra l'altro, abbiamo presentato mercoledì in conferenza stampa e parlo dall'assoluta necessità di rendere non digitalizzati. Io parlo di ultrà digitalizzazione delle nostre aree interne, dei nostri dei nostri borghi, delle nostre città, quelle che è più complicato andare a raggiungere, perché questo permetterebbe naturalmente la possibilità a tanti ragazzi che sono impiegati fuori regione perché hanno più opportunità lavorative, di rientrare utilizzando forme di lavoro flessibili, quindi smartworking, che tra l'altro non è scemato rispetto al periodo dopo il periodo del Covid, ma anzi dopo il periodo del Covid c'è stata maggiore richiesta di smartworking e di forme di lavoro flessibile. Solo che, se non c'è una una connessione internet degna di essere chiamata tale, è chiaro che i ragazzi non rientrano quindi borghi. Oltre ai digitalizzati aree interne, oltre ai digitalizzate
Cito un'altra proposta perché ci tengo molto perché è stata elaborata dai ragazzi del del provinciale di Terni e voglio salutare il segretario provinciale Pietro nevica, qui presente e portata avanti con la nostra Capogruppo Laura Pernazza in Regione Umbria assieme al consigliere regionale Andrea Romizi che il nostro segretario regionale, che all'abbattimento delle tasse regionale delle tasse regionali per tutti, per tutti i ragazzi che aprono una startup è un'impresa sotto i 35 anni. Secondo noi queste sono due tematiche importanti. Grazie, chiediamo ai relatori di rispettare i tempi previsti. Avete il timer sullo schermo
Mi rivolgo ad essa Davide segretaria della Liguria regione tra le più anziane d'Italia e d'Europa ragioniamo sulla forza dei giovani, i nostri coetanei nella tua regione sono una minoranza demografica ed elettorale, un amministratore che deve scegliere dove investire. Sa benissimo che i voti stanno da un'altra parte, ma come possiamo convincerlo ad investire sui giovani? Beh, innanzitutto ti ringrazio per la domanda e buongiorno a tutti, da segretario regionale, da un partito che sta al governo della Regione Liguria dal 2015, possiamo dirvi che è stato fatto, tanto possiamo fare meglio, possiamo fare ancora di più. Abbiamo iniziato con gli abbattimenti sui biglietti dei treni pa
Gli studenti e per tutti i ragazzi che vengono in Liguria, quindi stiamo lavorando soprattutto sui trasporti, per garantire che i ragazzi che scelgono di venire in Liguria siano agevolati nel venirci, perché la Liguria, hai saputo ha un problema strutturale che stiamo affrontando, perché veniamo da anni di malgoverno della sinistra, come mi piace ricordare sempre anche a chi mi dice eh ma voi cosa fate? Ricordatevi che per un anno di malgoverno della sinistra, il centrodestra ci mette cinque anni per recuperare il gap che la sinistra ha creato. Quindi ogni nostro sforzo, noi dobbiamo recuperare quello che la sinistra ha distrutto
Siamo una minoranza, sì, siamo una minoranza rumorosa, il movimento giovanile fa tanto sul territorio e io ascolta i territori. Quindi abbiamo portato anche delle proposte concrete che, andando in Consiglio regionale, non le svelo perché almeno i ragazzi avranno la soddisfazione di poterlo portare avanti ancora per qualche periodo. Cosa possiamo fare ancora per trattenere i giovani? Beh, dobbiamo investire, dobbiamo investire sulle startup, dobbiamo investire sul lavoro e dobbiamo investire sull'università, dobbiamo investire anche sul diritto di fare di farsi una famiglia, perché è un diritto che ad oggi viene a mancare. Un ragazzo che viene a lavorare in Liguria ci mette sei ore, veniva in Liguria e guadagna 1.600 euro al mese. Non va mai a farsi una famiglia in Liguria, quindi noi dobbiamo lavorare soprattutto su questo. Dobbiamo garantire il diritto alla famiglia, dobbiamo garantire il diritto al lavoro, dobbiamo aiutarli così, attraiamo i giovani, così chiamiamo i giovani anche dal vicino Piemonte. Chiamiamo i giovani dalla Lombardia chiamano piuttosto i giovani dalla Toscana perché la natalità da noi all'1 e 1%, forse la quart ultima regione d'Italia, peggio dei medici, sento solo tu, Marco,
Peggio di me, ci sei solo tu come natalità, sei l'ultima regione d'Italia per natalità.
Va be'comunque, Scherzi a parte, concludo perché poi vedo che i tempi si stringono la domanda, secondo me, non è quanti voti vogliamo dei giovani e quanta Liguria vogliamo domani quanti Giovanni Liguori, don vogliamo domani e se vogliamo una Liguria Iaia Forte se noi siamo capaci di investire sui giovani come stiamo facendo negli ultimi anni, allora domani avremo una Liguria forte, una Liguria competitiva e una Liguria che sarà capace di guardare al nord Italia come punto d'approdo per tutte le grandi imprese del Nord, grazie,
No, grazie.
E Gianfranco ad esse riflettiamo sulla libertà che i giovani hanno.
Che i giovani hanno nella tua regione, la forza che potrebbero avere il movimento giovanile Campano è bellissimo e state lavorando è sicuramente molto bene, ho conosciuto l'atmosfera campano e.
Però sappiamo anche che la tua regione ha uno dei tassi netti più alti d'Europa, significa giovani che non lavorano, giovani che non studiano e giovani che non fanno nulla per fermarsi, contemporaneamente, però, la città di Napoli sta diventando quasi un brand globale, quindi ti vorrei chiedere come si può trasformare la visibilità di un territorio in stabilita per i giovani come possiamo recuperare questi giovani che non lavorano e non studiano non si formano e quale ruolo può avere Forza Italia giovani in questa situazione?
Domando.
Ho tre minuti, quindi non interrompe.
Grazie mille e grazie al supporto, allora la domanda è una domanda impossibile, la risposta però, purtroppo la dobbiamo dare e anche perché paghiamo noi lo scotto tutti i giorni noi in Campania abbiamo il record e il tasso è del 25% tra i più alti, in Europa, nella provincia di Napoli arriva quasi al 30%. Quindi, purtroppo, dobbiamo fare i conti con un disastro. Questo disastro però in Regione ha un nome che non dobbiamo avere. Paura di dire è che il nostro presidente diceva sempre purtroppo in Campania da trent'anni a Napoli e da più di 10 Regione Campania domina un partito, il partito che ad oggi si nasconde dietro il giovani democratici, il Pd. In realtà ragazzi
Sono solo comunisti.
Quello.
Hanno rovinato una delle terre più belle d'Italia, non me ne vogliate le altre Regioni, quindi ora che cosa dobbiamo fare, qual è il nostro obiettivo, vedete, il nostro obiettivo è molto semplice, noi abbiamo una fortuna incredibile, noi siamo liberali, siamo moderati, però dobbiamo renderci conto che essere moderati non vuol dire essere timidi, essere moderati vuol dire rimboccarci le maniche e lottare e lo sappiamo fare benissimo, guardate i ragazzi della Campania e gli altri ragazzi, però,
Abbiamo un un ultimatum, questo ultimatum e il 2027 vedete l'altra volta un po'in maniera molto simpatica i giovani Democratici, di solito i comunisti hanno occupiate, hanno rilanciato Elly Elena 2027 e io mi sono chiesto ma perché i giovani democratici devono dare la loro forza per Elena e noi di Forza Italia, giovani, non abbiamo il coraggio di dire che nel 2027 saremo tutti leoni lanciamo Leoni, 2027. Io sono stanco di sentire dire che i giovani sono il futuro, non è così, siamo il presente e lo dimostriamo ogni giorno, grazie,
Grazie, passiamo la parola adesso a Marco, Segretario della Sardegna, terra che conta 1 milione e mezzo di residenti, ma che nella stagione estiva registra 21 milioni di presenze quale passo deve compiere questa generazione per trasformare l'esperienza nel movimento giovanile in una vera classe dirigente capace di governare, riavvicinare i cittadini alla politica e dai territori disabitati?
Grazie morta e grazie a tutti i militanti di Forza Italia, giovani che sono davvero bellissimi, abbiamo riempito il tendone ieri oggi di nuovo e sono sicuro che questa edizione sarà ricordata per essere davvero una delle più belle, allora la domanda.
In realtà presuppone anche già la risposta noi facciamo politica, ci stiamo mettendo la faccia e crediamo nelle nostre idee quello su cui noi dobbiamo investire e il lavoro che è stato fatto questi anni, uno come movimento giovanile per la grande crescita a cascata che stiamo ricevendo per il lavoro eccezionale di Simone di tutta la segreteria nazionale.
E che poi stiamo portando sui territori. Questo perché perché noi dobbiamo portare appunto il verbo di Forza Italia, il verbo dei liberali tra i nostri coetanei, allora le nostre idee sono sicuramente più complesse rispetto a quelle dei comunisti, come diceva Gianfranco che dicono osservano più tasse, vogliamo più sussidi, lo Stato ci deve dare questo, lo Stato ci deve dare l'altro, no, noi diciamo ai nostri coetanei che lo Stato deve aiutarli giustamente a farcela da soli, quindi devono essere messi nelle condizioni di poter rimanere sul proprio territorio. In questo caso la Sardegna, che, come dicevi, è uno dei più disabitati e possibilmente lavorare anche sulle infrastrutture, in modo da permettere ai ragazzi di poter viaggiare dalla Sardegna, dall'isola verso quello che noi chiamiamo in maniera simpatica per voi altri. Il contiene
Ente in maniera più tranquilla, senza necessariamente rischiare una spesa eccessiva, ecco dopodiché un tema su cui io lavorerei, che credo sia il vero tema del prossimo quinquennio, su cui ci giocheremo le elezioni regionali e la continuità territoriale delle merci, perché,
Grazie ai ragazzi mi avvio alla conclusione se noi vogliamo permettere un futuro anche nelle isole, anche nelle zone disabitate, ricordo che gli abitanti delle isole in Europa sono 17 milioni, quindi non è un tema sardo, non è un tema siciliano ma è un tema europeo. Se noi vogliamo che i giovani isolani rimangano sul proprio territorio e lo facciano crescere, garantiamo anche la continuità territoriale delle merci a livello europeo. Permettiamo di fare impresa sul proprio territorio e vedete che rilanciamo anche questi territori un po'inascoltati.
Grazie grazie, Marco, allora ci avviamo alle conclusioni, quello che ci siamo detti tra di noi sostanzialmente secondo me è un po'questo, facciamo il punto di ventenni pieni di idee ma scarsi di responsabilità ne è pieno il mondo, noi invece oggi scegliamo di restare di metterci la faccia di prenderci le nostre responsabilità e costruire per un futuro migliore, libero e Fo grazie, facciamo sentire la carica, il coro, tutti quanti insieme uno, due, tre insieme,
Forza forza, facciamoci sentire.
Lac la forza dei giovani dai dai.
Vai a toglie dai
Grazie Gianfranco, sei sempre il migliore, grazie, si vede che ha il cuore napoletano, allora ragazzi, comunicazioni di servizio.
Abbiamo l'ultimo panel, quindi appena finisce questo momento, il pranzo aprirà, non aprirà prima, quindi stiamo in sala, ascoltiamo l'ultimo panel e passo la parola a Elia, mi raccomando grazie, grazie, grazie. Vi chiedo, un ultimo atto di fiducia. Scusate scusate, scusate per il pranzo che sarà qua di fronte, ci sarà anche la Comunità incontro con un food truck che ci ha offerto da mangiare, quindi ci sarà mangiare per tutti e ringraziamo la Comunità incontro per quello che ci dà. Grazie scusate, grazie grazie doveroso, doveroso. Allora vi chiedo un ultimo atto di fiducia. Penso che l'intervento che sentirete a breve è uno di quelli che merita la tre giorni qui ad Azzurra libertà e quindi senza perdere altro tempo, invito sul palco e vi chiedo veramente un grande applauso per Antonio d'Amato
Ex presidente di Confindustria, ex presidente della Fondazione Cavalieri del Lavoro e grande imprenditore fin da giovane, quindi proseguiamo quello che era il discorso di questa mattina sulla smart tags, una proposta alla quale crediamo veramente in maniera seria, tant'è che questa mattina il nostro Segretario Simone Leoni lo ha ribadito anche in un'intervista sul tempo e quindi nelle more del confronto che abbiamo fatto so che hai letto e che ai santino della nostra proposta vorremmo un tuo,
Intervento su quella che potrebbe essere una Smart tax per noi giovani, per fare in modo di scegliere l'Italia come luogo dove mettere le radici e permettimi innanzitutto grazie per il tuo che mi ha concesso poco fa, lo apprezzo e permettetemi anche di strapparti un consiglio che dai a noi giovani sia in ottica imprenditoriale che in ottica di vita perché insomma hai vinto su tanti fronti veramente richiama ancora un applauso. Antonio d'Amato,
Grazie.
Sono?
Allora, grazie a tutti, sono molto lieto di essere qui.
E partecipare a questo incontro dei giovani di Forza Italia non è la prima volta.
E sono contento di esserci, perché.
Allora?
Perdona l'interruzione dei ragazzi, prendiamo posto per favore, come ho detto, a un intervento che merita e lo dobbiamo ascoltare fino all'ultima parola veramente prendiamo posto, so che la fame è chiamata dall'orario, però vi assicuro che per questi 10 15 minuti ci scorderemo anche della fame che abbiamo, come si dice in questi casi sarò breve.
Allora quello che mi piace di questo.
Di questi incontri dei giovani di Forza Italia e l'impegno, l'intelligenza e la passione e devo dire che.
Mi fate ricordare quando tanti anni fa, da presidente dei giovani industriali di Confindustria, parla del 1986 fu il più giovane dei presidenti di dei giovani di Confindustria, allora sfida eravamo in maniera molto forte la vecchia logica della partitocrazia di col tempo.
Per creare più riformismo, più libertà e portare i valori liberali e rompere quell'asse consociativo che aveva mortificato e ha mortificato per molto tempo il potenziale del nostro Paese.
Quindi lieto di essere qui vado diretto sul punto, la proposta che avete fatto e che trovo molto interessante. Bisogna poi verificarne naturalmente alla praticabilità di cercare di rendere fiscalmente più attrattivo e conveniente per i giovani arrestati nel nostro Paese è una proposta che merita attenzione perché noi abbiamo bisogno di fermare gli fermare questo Brain Train che di fatto porta via centinaia di migliaia di giovani formati, intelligenti e di qualità fuori dai nostri territori o fuori dal nostro Paese e un costo che l'Italia non può permettersi di continuare a subire e lo dico con la mia esperienza anche di imprenditori e la nostra azienda produce in vari Paesi del mondo,
Vende in tutto il mondo, ma continua a mantenere i suoi stabilimenti più importanti e sui centri decisionali in Italia e in particolare a Napoli, esportando
Dall'Italia nel mondo, oltre l'85% di quello che noi produciamo e lo facciamo perché siamo convinti che qui ci siano giovani intelligenze di grande qualità e vi dico, sono appena tornato questa mattina dagli Stati Uniti, quindi per questo non sono riuscito a essere per tempo al dibattito di questa mattina vi dico che, tornando dagli Stati Uniti che non sono esattamente un Paese marginale dal punto di vista dello sviluppo industriale, ogni volta che sto
Vado lì e poi vengo qui, mi rendo conto che abbiamo veramente uno stacco straordinari in termini di intelligenza, di qualità, di commitment, di disponibilità, è un capitale che noi non possiamo perdere, dobbiamo recuperarlo, valorizzarlo e farlo diventare il punto di svolta per una politica di rilancio del sistema economico e industriale italiano condizione fondamentale perché ci possa essere anche più progresso e più equità sociale però non illudiamoci,
Non è solamente un intervento di carattere fiscale che rende tutto questo possibile, noi qui abbiamo bisogno di intervenire su due aspetti fondamentali, il primo dobbiamo recuperare una visione che rimetta nuovamente al centro l'industria, nello sviluppo economico e sociale di ogni in realtà.
E in particolare della realtà europea ed italiana, per troppo tempo ci siamo cullati, sono trent'anni che ci siamo cullati nell'illusione che noi potessimo essere una società post industriale che viveva di intelligenza, di qualità, di stato sociale, a uxor, Sandro alla manifattura, Paesi poveri e in via di sviluppo dimenticando che laddove si produce è lì che poi si crea la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione e l'intelligenza.
E difatti, la storia economica ci ha insegnato più volte una lezione di questo tipo che noi abbiamo puntualmente come Europa dimenticato, e siamo di fatto oggi una realtà dei industrializzata in Italia ed in Europa. Se oggi noi vediamo l'affermarsi di estremismi così violenti anche dal punto di vista politico, nelle varie realtà nazionali in Europa, è proprio perché il ceto medio è stato fortemente compresso e in molti casi anche disgregato, e la disgregazione e la sofferenza del ceto medio nasce quando si ferma l'ascensore sociale che solo il sistema industriale e manifatturiero può garantire. E allora il modello economico, il modello di sviluppo dell'Europa, che va cambiato, dobbiamo rimettere al centro della politica europea, non a chiacchiere, ma con i fatti, una vera stagione di reindustrializzazione e dobbiamo farlo anche nel nostro Paese, consapevoli che la più gran parte delle politiche industriali si giocano in Europa. La più gran parte dei problemi di regolamentazione assolutamente insostenibile si sviluppa in Europa
E quindi l'Italia, come gli altri Paesi europei, ha da giocare sul piano del rilancio delle politiche industriali politiche sul territorio intelligenti e mirate la difesa, sicuramente una grande opportunità ed è stato molto ben discusso e visto, ma c'è un altro aspetto fondamentale che la qualità dei territori,
Che va assolutamente recuperata in termini di vivibilità e di attrattività, altrimenti gli investimenti non arrivano l'Italia per molti anni è stato un paese che non la tirava gli investimenti esteri diretti in produzione.
Non li attirava perché la instabilità del sistema politico italiano,
Oltre che la cattiva amministrazione di molti di questi territori non rendeva conveniente agli investitori stranieri di venire investiti d'Italia. La nostra reputazione non era una buona reputazione, era una reputazione negativa. Infatti la Gran Bretagna, la Francia, la Germania, l'Irlanda sono stati per decenni. I paesi che hanno attratto investimenti e in Italia è venuto a poco, anzi è andato via molto se qualcuno veniva comprava i varchi e chiudeva le fabbriche, ma non veniva a investire in nuova capacità produttiva. Oggi, per fortuna, con questo Governo abbiamo recuperato credibilità a livello internazionale, ma perché ci possa essere anche attrattività di investimenti, dobbiamo 1. Rendere l'Europa un'area nella quale si possa nuovamente investire e non morire di iper-regolamentazione, ma due
Dobbiamo anche migliorare la qualità dei nostri territori. L'ultimo intervento fatto dai rappresentanti delle varie realtà regionali mette chiaramente in luce che, se non c'è un territorio ben amministrato, è impossibile fare buone imprese buono sviluppo e i modelli di sviluppo che noi abbiamo visto affermarsi in Italia negli ultimi anni sono modelli di sviluppo negativi per il nostro Paese, perché è un turismo mordi e fuggi a danno della difesa del patrimonio culturale e ambientale del nostro Paese che tutti ci invidiano nel mondo e un sì. È un modello che non è sostenibile, un modello che crea occupazione a basso valore se la media dei salari italiani è più bassa dei Paesi europei e perché solo salari poveri per lavori poveri, non solo salari intelligenti e ricchi per lavori intelligenti e ricchi e noi lo possiamo continuare in questo modo.
Allora il turismo deve essere un turismo di qualità, non può essere solo un turismo di massa mordi e fuggi d'essere un turismo che sappia valorizzare il patrimonio ambientale, artistico, culturale che il mondo ci invidia e che noi abbiamo il dovere di proteggere oltre che di valorizzare, ma, dall'altro lato, dobbiamo rimettere in moto il sistema manifatturiero forte col fabbriche intelligenti di qualità, che siano capaci di fare ricerca e innovazione e che garantiscono l'ascensore sociale necessario perché ci sia nuovamente un Centro Meteo forte e soprattutto l'occupazione, nella prospettiva forte per i giovani che vogliono fare impresa a loro stessi che vogliono lavorare in imprese che abbiano una prospettiva internazionale e che vogliono fare fra virgolette, dare un contributo vero in termini di anche intellettuali, oltre che sociali, al progresso del nostro sistema Paese allora dal no, le nostre amministrazioni non sono all'altezza di queste. Nella più gran parte del nostro Paese vengono da Napoli
Prima il nostro rappresentate.
Campano napoletano, ciò detto chiaramente, qual è la situazione di Napoli, come ci diceva il l'amico della Liguria, se per ogni anno di come dire amministrazioni di sinistra, ce ne vogliono cinque di destra per metterci in ordine B a Napoli abbiamo cinquant'anni di amministrazioni di sinistra e dobbiamo aspettare due secoli e mezzo,
E allora
Non è possibile, non ce la facciamo più, allora questo famoso metodo Napoli lo vogliamo dire fino in fondo, che cos'è un metodo che non funziona, è un metodo fatto di buche e di fallimenti continui, per fortuna, che abbiamo una Forza Italia oggi forte, capace robusta sul territorio che è l'unica voce che si oppone a un modello di questo tipo.
Ma la nostra, il nostro sindaco che si propone come il federatore del campo largo, non riesce neanche a fare le riunioni del consiglio comunale oltre il 55 60% delle riunioni del Consiglio comunale vadano deserte, perché la sua maggioranza non lavora con lui e allora è un metodo basato sulle apparenze non sulla sostanza e difatti la sicurezza del territorio è ottima la candidatura proposta da Forza Italia e da Antonio Tajani,
Di Perego perché questo è Ba, come dire, ha messo in luce.
Raramente la forza necessaria, perché è un territorio ci possa riqualificare anche sul piano della vivibilità e della sicurezza. Queste sono condizioni fondamentali perché qualcheduno possa venire da qualunque parte del mondo ad investire, a spostare i suoi capitali, i suoi uomini e le sue risorse, le sue intelligenze e rimanerci con una prospettiva di continuità e di successo. E allora questa è la grande partita che abbiamo lavorare in maniera molto forte e determinata e i popolari europei lo stanno facendo in Europa per abbattere una regolamentazione stupida e pervasiva e oppressiva e rimettere al centro la manifattura e l'industria. Lavorare perché il nostro Paese possa essere ancora più credibile e più rispettato nel mondo, come questo governo ha fatto e ha fatto molto bene, ed è la prima volta dopo tanti anni che lo abbiamo fatto con orgoglio e con onore e poi lavorare molto duramente perché sui nostri territori si possa recuperare una qualità della vita, un insediamento sociale, economico, culturale, all'altezza delle prospettive che noi meritiamo di poter cogliere, quindi auguri e giovani
La partita è dura, ma può essere vinta, grazie
Beh, ne usciamo sicuramente più arricchiti da questo intervento, possiamo andare a pranzo, vi ricordo che c'è anche la Comunità, incontro che ci offre un suo contributo culinario a più tardi grazie.
Prendiamo posto così, iniziamo con i lavori del pomeriggio.
Ecco.
Sediamoci okay.
Ci siamo, eccoci, accogliamo ancora fortissimo applauso al nostro Ministro dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, grazie grazie mille Ministro, è un piacere.
È un piacere, come sempre, averla qui con noi.
Eccoci, ministro.
Eh no, adesso Annamaria l'abbiamo.
Un applauso per Anna Maria Bernini.
A cui adesso, dal palco gliel'abbiamo fatta approvare prima e le sta benissimo, regaliamo ufficialmente la maglia di Azzurra Libertà.
Fai
Facciamo Gianfredi Gianfredi, poi impazzisce, però Annamaria.
Eccola
Annamaria noi siamo orgogliosi di averti qui perché e poi lascio la parola Filippo che ha una gran bella domanda da farti unica ad una domanda importante, ma siamo orgogliosi di averti qui perché, dopo anni in cui sui posti letto, su Medicina, su tante cose tanti governi di sinistra si sono alternati senza mai fare nulla tu sei arrivata e in quattro anni è cambiato lo stato dell'arte.
Noi tutti noi, se non ci foste voi, non ci sarei io.
Perfetto, iniziamo allora, ministro, grazie ancora per tutto quello che fa tutti i giorni nel ruolo di ministro, allora ho chiesto Simone di rimanere qua con me,
Partner arrivare dopo Gianfredi, ho bisogno di questo uccellino, ho bisogno di qualcuno che mi stia vicino, ho fatto anche la rima baciata.
Allora Università che Hall e il luogo di ricerca e luogo di sapere il luogo di cultura, università, che è il luogo del futuro, noi siamo innamorati al futuro e noi siamo giovani e i giovani hanno il coraggio che forse lei ha avuto tanto durante questi questo. Questi tempi e questi mesi, questi anni al ministero coraggio delle riforme, come prima ricordava Simone, erano immobili da anni erano parte della critica. Da anni pensiamo al recruiting, al reclutamento dei ricercatori e dei docenti, pensiamo anche e io da studenti di medicina, non possono non nominarla la riforma del semestre filtro. Ecco noi come i giovani siamo ancora giovani, però abbiamo anche il dovere di saper comunicare bene quello che facciamo. Quello che viene fatto alla riforma si fa, ma si deve anche comunicare tanto bene
Ecco, in in ottica di questo coraggio e lei ha avuto tantissimo che noi speriamo di avere, prego dammi del tu, va be'va detto.
Apparteneva alla nostra categoria un'era geologica e verso i giovani sia i giovani sia come nota giovanile guerra quando cominciano a dirti giovanile e alla fine hai un piede nella fossa oppure quando ti danno del tu, da lontano ti avvicini. Ah, scusi, scusi, tirano del e alla fine drum splendida non puoi capire quella domanda. La domanda è in ottica di questo futuro, noi siamo innamorati del futuro. Qual è il nostro ruolo, il nostro spazio come giovani, in un mondo che qual è l'università e la ricerca, dove ci collocheremo, qual è il nostro posto nel nel futuro, perché noi siamo, penso, parte del presente saremo parte del futuro, ma vogliamo esserci. L'importante è che noi, ecco, questa è una cosa che da giovani coraggiosa bisogna dire, noi vogliamo esserci. Ecco, prego, lascialo grazie prima di tutto grazie a tutti voi. Grazie Simone, grazie, grazie a tutti, a tutti voi che avete reso possibile questa bellissima iniziativa
E che siete tanti, ma non solo tanti, siete tanti pronti a dedicare una parte importante del proprio cuore della propria anima alla cosa più bella del mondo, cioè fare politica, non consentite mai a nessuno di convincerli che la parola politica e una parola sporca,
La politica.
La politica e la possibilità di fare qualcosa per tutti, che cambi la vita delle persone, crei nuove opportunità e dia a tutti la libertà di scegliere, indipendentemente dalle condizioni economiche delle loro famiglie, dal loro codice postale, dalla loro provenienza, dalla scuola che hanno fatto liberi,
Liberi per noi la parola libertà è la parola, amore, hanno un significato profondo, quindi il nostro amore per la libertà e per la capacità di tutti di esprimere la parte migliore di se stessi è quella che ha consentito a me tramite voi che me lo avete regalato questo potere potere come verbo e ricordatevelo mai come sostantivo voi che siete i noi del presente non del futuro voi dovete esserci subito, non aspettare il vostro posto, voi dovete essere già a fare politica a partire da ora.
Sempre.
Voi che siete i noi del presente?
Dovete ricordare che il potere non è un sostantivo, non è avere il potere arrogante di rappresentare qualcosa di diverso da quello che sono gli altri e poter fare le cose e dare a queste cose o non sfondano una continuità.
Volete qualche esempio, uno me l'hanno già dato loro quando sono arrivata nel 2022, la prima cosa che ho visto dal Ministero voi lo sapete bene erano le tende degli studenti che dicevano e avevano anche le loro ragioni, che per loro trovare un posto letto era impossibile e quindi dimostravano con il loro corpo l'impossibilità di scegliere di seguire il proprio talento e le proprie inclinazioni di studiare nell'università dove volevano perché otto metri quadri per 600 euro,
Non è un'offerta immobiliare e pornografia.
E pornografia?
Il multi verso il multiverso della Mav della Marvel, che tutti conoscete esiste veramente quando vedete certi avvisi che parlano di appartamento spazioso, lo andate a vedere e vi trovate davanti un corridoio di grandi speranze, oppure vi fanno vedere una porta a soffietto con disimpegno dietro lo aprite c'è il muro, ecco tutto questo.
È non solo una perdita di opportunità, ma una vergogna, una vergognosa speculazione sulla pelle degli studenti e delle loro famiglie,
La prima cosa che abbiamo fatto.
Non mi voglio dilungare pro, non mi voglio dilungare troppo che abbiamo fatto, perché è sempre un lavoro di comunità, è sempre un lavoro corale, uno si deve assumere la responsabilità quando io sono arrivato, visto le tende, ho capito che ce la dovevamo giocare.
In 25 anni chi è venuto prima di me ha fatto 40.000 posti letto, io avevo un bando del Piano nazionale di ripresa e resilienza che mi metteva a disposizione dei soldi non tantissimi, solo per i privati, solo per i privati, per fare in quattro anni perché ormai era alla fine del 2022 mi rimaneva fino al 2027,
60.000 posti letto quindi fatelo una botta di conti in 25 anni, 40.000 posti letto in 4 anni, 60.000 posti letto ai miei colleghi.
Giustamente mi dicevano Annamaria sei proprio sicura di voler tela giocare, perché questa più che un'operazione politica è un azzardo alla roulette, è un appuntamento al buio, con un futuro che non sei tu a programmare e invece sì, ce l'abbiamo fatta perché prima di tutto non avremmo avuto altre alternative che questa per creare in cinque anni con quei fondi a cui noi abbiamo aggiunto altri fondi italiani.
Ai fondi europei e abbiamo aggiunto ai soggetti privati i soggetti pubblici, quindi abbiamo allargato il bando, abbiamo trattato furiosamente con la Commissione europea che, devo dire, ci ha supportato, ci ha aiutato a rendere un bando complicato che peraltro lo avevano scritto quelli che ci stanno contestando il Movimento 5 Stelle e il Pd che ci contesta il fatto prima che non li avremmo mai fatti poi quando io li abbiamo fatti che sono troppi o non solo nei posti giusti, ora che costano tanto,
E quando si sono resi conto che non solo non costano tanto, ma il 30% è gratuito perché, rispetto al diritto allo studio degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, hanno deciso che, non avendo altro da contestare forse di posti letto, non c'era poi tanto bisogno io vi dico grazie, ma io vi dico non solo ce n'è bisogno e tanto ma io continuerò oltre i 60.000 posti letto fino alla fine del 2027,
A seguire.
La realizzazione di questo bando. Aggiungerò altri fondi che ho messo da parte per voi in questi anni per fare altri posti letto ancora per riempire le città di posti letto per gli studenti, perché questo consentirà di abbassare il mercato immobiliare e di dare comunque a tutti anche alle famiglie, alle classi medie l'opportunità di pagare meno gli affitti. Voi pensate 63 1.220 posti letto, più 10.000 che abbiamo fatto con un'altra modalità di cofinanziamento tra Università e Ministero 73.220 posti letto innestati sul mercato. Questo già di per sé abbassa il valore degli immobili e quindi rende più fruibile un affitto non solamente per gli studenti, ma anche per tutte le persone che ne hanno bisogno. Questo per noi significa fare politica amore per la libertà di scegliere e di dare agli altri delle opportunità
65.000 più 10.000 perché, come dicevo, sono quei 10.000 che noi cofinanziamo con le singole università, quindi sono in tutto 75.000 e rotti posti letto, noi continueremo a vigilare sull'attuazione di questo è prima o poi vi farò conoscere una persona che ha fatto la differenza.
In questa operazione, che si chiama Manuela Manenti, tra l'altro è marchigiana braccio destro di Guido Bertolaso, ha gestito le emergenze più drammatiche di tali io l'ho conosciuta a L'Aquila, e ho capito che per realizzare un'operazione del genere in cui nessuno credeva, vi dico la verità a un certo punto non ci credono più. Neanch'io avevo una paura terribile perché da quello sarebbe di peso il raggiungimento o meno del target. PNRR quindi era una responsabilità politica devastante, però era adesso o mai più, cioè o li facevamo ora o non li avreste mai più visto. Ecco questa persona Manuela Manenti ha fatto la differenza, perché ci ha creduto da morire, ci ha creduto fino in fondo, come ci abbiamo creduto noi, perché è l'unico modo, e questo è un consiglio che mi permetto di darvi l'unico modo per realizzare qualcosa prima di tutto a non avere paura di sbagliare
Levatevi di dosso, le ansie da prestazione, i perfezionismo, quelli che non devono sbagliare mai sbagliare è sano, per favore, sbagliate.
Non voglio vedere finte perfezioni tra i giovani, i giovani, non sono robotici, l'errore creativo, non l'errore di sciatteria, l'errore di menefreghismo di chi dice non me ne importa niente è assolutamente creativo.
La più parte delle cose che hanno cambiato la vita e la storia dell'umanità sono state create per errore, potrei citarvi milioni di casi medicina va be'a, parte della scoperta dell'America, sembra che Cristoforo Colombo non andasse proprio a cercare quella roba lì, ecco, quindi non dovete essere voi ad avere la sindrome della perfezione o l'ansia da prestazione, voi avete parlato di disagio psicologico. Uno dei primi disagi psicologici nasce dal fatto di non riconoscersi in un'immagine perfetta che ci dobbiamo e ci vogliamo appiccicare addosso per forza non è quella l'immagine giusta, noi siamo tante cose insieme
Tante cose insieme noi siamo entusiasmo, amore, paura, ansia, depressione, carica, tante voci che parlano nel nostro cervello e che devono essere ridotte ad un'unica grande vocal.
Tione più si fanno le cose insieme e con gli altri, oltre che per gli altri, è meglio. Si sta altra cosa che per noi è stata molto importante scegliere di fare la riforma di Medicina. Vi posso assicurare poi voi fermatemi, è perché io ho scelto solo quattro punti, però ci tenevo a condividerla con voi, perché è grazie a voi che tutto questo è successo grazie a voi perché mi avete votato, mi avete fatto votare, avete fatto la campagna elettorale per noi, ci avete dato l'opportunità in realtà quello che ci ha fatto vincere cinque anni fa è stato Silvio Berlusconi, Silvio Berlusconi è
Il motivo per cui tutti noi siamo quel.
E io avrei io avrei voluto, avrei voluto se non avessi dei un rendiconto da farvi, perché io sento di dovervi qualcosa e sento di dovervi raccontare le cose come stanno al netto delle polemiche, perché voi sarete i grandi come diceva il nostro presidente messaggeri della libertà ma io vorrei tanto una volta Simone, facciamolo farvi conoscere Silvio Berlusconi, io ho avuto il privilegio di conoscerlo tardi perché io facevo altro non mi ha inventato lui mi ha riconosciuto io facevo un altro mestiere, ma tante delle cose che io ho fatto in questi quattro anni vi assicuro le devo a lui alla sua capacità di non mollare mai di non arrendersi mai di crederci fino in fondo.
Di crederci fino in fondo di pensare che se stai male da solo, forse se c'è qualcuno con te che condivide un obiettivo, magari bello per tanta altra gente dopo sei meglio, se vedi qualcuno che sta male ascolta, cerca di capire qual è il problema, ma non è una parabola da buoni samaritani. E l'unico modo per vivere bene, altrimenti in un mondo come questo, che cambia ogni secondo e dove le nuove tecnologie devono sempre avere alla base un elemento umano, se voi non valorizzate, non coltivate e non rendete dominante la vostra umanità, non riuscirete mai a governare le macchine. Quindi la mia, come posso dire, la mia ambizione è quella di consegnarvi delle opportunità. La seconda opportunità che ho voluto consegnarvi con tutta la forza che voi mi avete dato che che continuerò ad agire per un anno a partire da ora è stato evitarvi di essere selezionati sulla base del lancio della monetina
Chi di voi vuole diventare medico, i ragazzi che vogliono diventare medici non è giusto, siano selezionati attraverso un test fuori dall'università che decide in tot minuti l'esito della vostra vita.
Se voi, dovete o non dovete accondiscendere ai desideri di essere utili, di essere importanti, di essere significativi, di sacrificare la vostra vita per qualcuno oppure?
Semplicemente, sulla base di un test lotteria dire la lotteria è andata male, no, e qui vedo un rettore qui, vedo un rettore, mi fa molto piacere fate un applauso al Rettore perché.
Rettore dell'Università di.
Sapete perché gli dovete fare un applauso, perché con la riforma di Medicina i rettori, e anche e anche questo Rettore, gestisce il semestre di medicina con la riforma di Medicina i rettori aprono le porte dell'università a tutti gli studenti che ci vogliono provare.
Vi ricordate cosa avevamo detto prima, libertà di scegliere opportunità di misurarsi, non con un test su cui vi siete preparati con costosissima, è inutili formazioni che vi facevano imparare dei quiz a memoria.
Ma?
Con sei mesi, sei mesi di formazione ed esami con cui l'Università si riappropria della propria funzione, cioè formare i ragazzi.
Con una piattaforma gratuita che abbiamo messo a disposizione insieme alla Conferenza dei rettori delle università italiane e con l'aiuto, non solo direttore del personale tecnico, amministrativo, ma dei ragazzi.
L'anno scorso è stato terribile, è stato terribile perché, come sempre, è cambiato una riforma dopo trent'anni il primo approccio, allora il primo approccio di chiunque ad una riforma eh no, perché si fa fatica a cambiare la Costituzione, perché la prima cosa che viene in mente quando vedi davanti a te qualcosa che non conosce no,
Bisogna andare oltre il no, è qui che mi ha dato la carica pure il ricordo del nostro presidente, cioè non dovevamo arrenderci, dovevamo andare avanti, dovevamo migliorare le cose.
Facendoci aiutare.
Da quelli che in quel momento ci stavano contestando, io ho preso i ragazzi, i più contestatori in assoluto, ve lo posso assicurare e ho detto loro per cortesia mi aiutate a vedere quello che io non potrò mai vedere da sola, cioè cosa succede dentro quelle aule io posso stabilire delle regole, posso dare 125 milioni di euro alle facoltà di Medicina perché non esistono riforme a costo zero e neanche questa è stata a costo zero. Io in due anni ho dato ai Rettori italiani delle facoltà di Medicina 125 milioni di euro per mettere a regime le loro aule, per fare reclutamento, per accogliere gli studenti nel modo migliore possibile.
Però io non vedo tutto, io non sono lì il fatto di creare un tavolo al ministero con gli studenti, tutti non solo loro, non solo voi, non solo quelli, diciamo più vicini a questa idea, pensate che mi hanno persino detto che questa è una riforma di sinistra ma l'inclusività amici non è né di destra né di sinistra dare a tutti l'opportunità di provarci.
Si chiama libertà.
Libertà.
Anziché.
Mezzo pomeriggio, amici.
Chi farà Medicina avrà sei mesi per dimostrare quanto è bravo e se non entrerà a Medicina i cui numeri abbiamo ottenuto o comunque legati ad un fabbisogno, perché non possiamo aprire in maniera indiscriminata sarebbe terribile per gli universitari, non sarebbe giusto per chi si forme non potrebbe essere formato bene ma li abbiamo aumentati da 11.027 mila quando me ne andrò li lascerò a 30.000.
Quindi, da 11.000 nel 2022 a 30.000 sono numeri amici, potete sentire raccontare su di me su di noi tutto quello che volete, ma i numeri hanno la testa dura da 11.000 a 30.006 mesi di formazione piattaforma gratuita, di autovalutazione con tutti i materiali didattici e loro le università che si riappropriano del loro diritto dovere di formare gli studenti.
E se per caso non si rientrasse nel numero programmato quello che voi avete fatto per sei mesi non si perderà mai, voi avete sostenuto tre esami chimica, voi e con voi generico ovviamente non voi non siete tutti i medici, ma l'invito è a chiunque voglia misurarsi con questo argomento documentatevi i sei mesi non saranno mai inutili perché quello che si sarà fatto gli esami che si saranno sostenuti potranno essere trasferiti su qualsiasi corso di laurea non solamente sulle materie affini.
Vi porterete dietro come la chiocciola della lumaca dappertutto sulla parte flessibile dei vostri programmi di studio su qualsiasi corso di laurea, 18 crediti formativi che sono vostri sempre, voi capite la differenza fuori selezionati col test lotteria, dentro formati per sei mesi, con l'opportunità di fare quello che volete nel momento in cui scegliete quali sono le vostre inclinazioni, questa inclusività queste libertà di scegliere, questo è quello per cui io ho avuto l'incarico di svolgere la funzione che ho svolto.
E su questo.
Vi ringrazio, ringrazio ancora i rettori personale tecnico-amministrativo, anche per loro è stato un trauma e voi pensate e loro erano abituati a vedere la versione sublimata, cioè su 80.000 studenti, 70.000 rimanevano col test cadaveri sul campo fuori e loro ne vedevano entrare 10.000, ora le porte dell'università si aprono, non è più un ponte levatoio, no, chi viene aperto e chiuso secondo cui le porte si aprono dentro hanno tutti, ovviamente, sono stati ampiamente foraggiati per avere gli strumenti per farlo. È doveroso da parte mia 125 milioni di euro, ma questo significa per voi e per loro essere veramente università Universitas significa tutti dentro, non il 90% fuori al 10% dentro
Altra cosa.
Su cui mi misuro sui numeri un mondo, vedo qualcuno che sta crollando dal sonno, quindi capisco che è arrivato il momento di salutarvi, però allora un altro mondo, voi sapete che l'università, la ricerca sono mondi, diciamo che hanno un loro target politico non sempre affine alla sensibilità che noi qui rappresentiamo sono mondi spesso orientati a sinistra,
Legittimamente, per quanto mi riguarda, io ho svolto una funzione istituzionale perché chi riveste un ruolo pubblico non si deve impadronire della poltrona, di usarla solamente per gli amici suoi, ma deve lavorare per tutti.
E ha il dovere di mettere tutti quelli che lavorano nelle istituzioni, siano essi professori universitari, qualsiasi cosa in condizione di fare lo stesso.
Non bisogna fare distinzioni, un mondo che diciamo non è propriamente di destra, anzi, ultimamente ho sentito anche gente che indossando abiti firmati, ma le dive al capitalismo, parlando di film horror.
Una maglietta, Colum, brand secondo me, che vale molto meno di Azzurra, libertà, no, non è vero, non è vero, ovviamente non è vero nel mio cuore, brand italiano, fantastico, grande orgoglio italiano, però attenzione.
Un mondo che tende a essere un po'respingente nei nostri confronti Alta formazione artistica musicale e coreutica, accademie e conservatori, Accademia d'arte drammatica, Silvio d'Amico di Roma, Accademia nazionale di danza, scuole di design, istituti superiori delle industrie artistiche in questi anni ve li ho fatti vedere Forza Italia in questi anni ve lo do io cerco di formarla subito Forza Italia, Forza Italia, Forza Italia,
Come ti chiami come ti chiami.
Come si chiama Olimpia, Forza Olimpia, se il futuro, anzi, se il presente?
Grazie mamma di Olimpia, grazie mamma di Olimpia, hai una figlia bellissima, è anche molto simpatica, quindi dicevo, questi mondi che non ci amano erano immobili da 30 anni, cioè dal 1999 nessuno si occupava di loro, tutti dicevano a bisognerebbe che fossero simili all'alta formazione accademica, non è giusto che i diplomati delle Accademie di Belle Arti dei Conservatori siano le cenerentole di questo mo rapporto veloce. Tutti chiacchieravano, ma nessuno faceva niente.
Noi li abbiamo ripresi regolamentati nel senso della libertà, per noi la regola vuole dire dare opportunità non sovietica, mente stringere per noi regolamentare, vuol dire portare sempre nuovi orizzonti davanti a chi vuole crescere.
Abbiamo dato loro prima di tutto giura un minuto ho chiuso prima di tutto abbiamo dato loro i dottorati dottorati di ricerca, pensate che nelle accademie, nei conservatori non esistevano i dottorati di ricerca, se li dovevano andare a prendere e prendere in prestito dalle università, ma se c'è un luogo al mondo supertecnologico?
Sono i luoghi dell'Alta formazione artistica, se voi andate in un'accademia o in un Conservatorio, non trovate più gli strumenti musicali, il pennello lo scalpello trovate stampante 3D in realtà virtuale, realtà aumentata, bracciolo è aumentata bracci robotici di tutto intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche e non dovevano avere il loro dottorati di ricerca. Quindi, noi che abbiamo fatto le abbiamo regolamentati, abbiamo dato uno standing diverso ai professori, abbiamo dato uno status nuovo alla loro formazione, li abbiamo valutati, ce l'abbiamo consentito una valutazione della loro attività di ricerca e abbiamo udite udite trasformato il diploma, il laurea
Ora avremo.
Accademici delle arti laureati, musicisti laureati, Desire laureati, attori laureati Laureati degli istituti superiori delle industrie artistiche lo meritano sono loro dell'Italia solo quella modalità di comunicazione che non ha bisogno né di parole né di lingue per farsi comprendere attraverso cui si veicola qualsiasi contenuto culturale, economico, sociale, pace, la pace attraverso l'arte e il veicolo per definizione migliore possibile borse di studio e con questo chiudo noi abbiamo toccato il picco visto che per anni ci hanno accusato,
Di disinvestire sull'università, hanno detto io ricordo qualcuno che diciamo qualche rappresentante delle istituzioni.
Dell'università, che diceva non posso pensare di vivere in un Paese che non crede negli investimenti universitari, ecco lo diceva in un tempo in cui io investivo noi in vestivamo 9 miliardi e 400 milioni sul fondo di finanziamento ordinario delle università, quando quando sono arrivata inneggiavano a 8 miliardi noi abbiamo aumentato del 25%,
Il Fondo di finanziamento ordinario delle università se abbiamo aumentato del 30% le borse di studio degli studenti, 880 milioni di borse di studio è il picco che abbiamo toccato nel 2025 per studenti capaci e meritevoli, anche se, anche se privi di mezzi, quindi, come avrete capito a parte che io faccio molta fatica a dire, come l'host no che il vino è buono, però io lo faccio perché parlo poco comunico poco tu giustamente dicevi, bisogna comunicare di più, io ho lavorato tanto in questi quattro anni, ho lavorato tanto, ci ho creduto tantissimo
Adesso cercherò di comunicare di più, perché questi sono risultati importanti, ma non sono importanti per me, io sono pro tempore, come tutti quelli che svolgono un ruolo istituzionale, io ho cercato e cercherò fino alla fine di dare il mio meglio e di mettere tutta la forza che ho nelle cose che faccio in cui credo profondamente perché credo in voi,
Credo che voi dobbiate essere innamorati del vostro presente.
Innamorati del vostro presente, del vostro Paese per essere padroni del vostro futuro e credo che noi abbiamo il dovere di darvi tutti gli elementi per farlo, abbiamo investito tanto nella ricerca, ma questo è un altro capitolo, credo che la cosa migliore da fare sia,
Crederci.
Aprire opportunità, aprire porte, tante porte aperte per chi lo vuole percorrere e soprattutto ricordare che non esiste un'unica ricetta, noi siamo liberali, non pensiamo di avere la ricetta magica per tutti, come prima vi ho detto sbagliate, vi prego sbagliato in maniera creativa perché diventerete migliori, non pensate di potere voi essere detentori di una verità rivelata quando mi sento dire che cosa fa per la fuga dei cervelli, primo,
Bisogna vedere se una fuga, una scelta, la cosa che io faccio è essere certa che sia una fuga, e allora cerco di evitarla, ma se è una scelta e io la incoraggio, devo dare a tutti l'opportunità di fare come i figli di persone più abbienti che vanno a studiare all'estero quindi io devo dare a tutti l'opportunità di andare all'estero se vogliono quindi non è una fuga di talenti posto che Istat ci ha dato ragione.
Ciò detto, e poi veramente mi taccio la quinta volta che lo dico sono una bugiarda me lo dico da sola, Istat ci ha detto che sono più quelli che tornano di quelli che vanno e questa è una buona notizia.
Io vorrei e ci sto mettendo tutto l'impegno che ho investendo tanto sulle infrastrutture di ricerca, vorrei che chi vuole restare a studiare, a formarsi, nei luoghi a cui appartiene, lo facesse, vorrei che chi vuole partire e condividere le proprie conoscenze e arricchire le proprie conoscenze in qualsiasi luogo del mondo lo facesse e io farò di tutto come stiamo facendo ora per metterlo in condizione di farlo ma vorrei soprattutto e lo farò fino all'ultimo secondo dell'ultimo minuto dell'ultima ora dell'ultimo giorno in cui ricoprirò questo ruolo dare a tutti italiani e stranieri una straordinaria ragione per tornare o venire a studiare lavorare nel nostro Paese grazie,
Maurizio
Mi sono.
Vi presento il mio fidanzato.
Qualcuno dice che ha un fidanzato comunista, non è vero, è lui il mio fidanzato fosse troppo giovane per me che sono anziano, no, veramente siamo più o meno coetanei, ma va bene lo stesso Maurizio ti Moretti devo confessare una cosa mi sono levata la camicia davanti a tutti io mi sono perso, questo Scevola meglio, no, speriamo che nessuno l'abbia, anche perché è una cosa patetica. Purtroppo non ho mai visto questa scena nell'intimità e quindi mi sono perso qualcuno buio non è sempre al buio, meglio però,
Tu non funziona.
Ciao a tutti esso partiamo con il secondo panel del pomeriggio, obiettivo 2050, dove parleranno ai nostri coordinatori regionali circoscrizionali.
So che il panel è molto ambito perché parlano i coordinatori regionali, però ragazzi un pochino di silenzio in sala, perché sennò è veramente impossibile sentirci.
Grazie.
Non sono agile come il senatore Gasparri, quindi fa un po'fatica a salire sullo sgabello.
Sì, sì, allora iniziamo con questo panel, abbiamo parlato, come ha anticipato, prima di 2050, quindi di futuro, in A intanto facciamo salire i nostri relatori, Irene, Chimenti, coordinatrice del centro Italia, Sebastiano Di Nunzio, coordinatore dell'Abruzzo, Andrea Nizzoli,
Coordinatore della Lombardia,
Simone Piero, coordinatore della Basilicata.
E infine, il no no, il nostro Giacomo mania coordinatore del Friuli Venezia Giulia, e il mio compagno d'avventura e dulcis in fundo, il nostro coordinatore del Lazio, Riccardo sereno.
Come abbiamo detto prima, abbiamo parlato di 2050 obiettivo 2050 quando si parla del 2050 significa che bisogna andare a guardare oltre l'orizzonte dei problemi e delle azioni quotidiane e ragionare su quale Italia vogliamo lasciare alle prossime generazioni quando si parla di un periodo, così la io nel 2050 avrò quasi sessant'anni okay una giovanotto, bisogna considerare varie variabili, sia variabili che possiamo prevedere sia variabili che non possiamo prevedere.
Una dimostrazione di quanto possa cambiare il tutto in poco tempo è data dal dagli ultimi decenni, in cui c'è stata un'evoluzione tecnologica e digitale pazzesca fino al subentro della tanto amata, ma la temuta intelligenza artificiale.
Per questo oggi, con i nostri coordinatori, saremmo qui a parlare di 2050. Quale sfide ci aspettano, cosa possiamo fare ora di concreto, in sostanza, questi ragazzi dovranno parlare in 4 minuti, tra i quattro minuti di cosa la politica può fare a livello concreto, in che modo può rispondere alla politica a questo cambiamento e come i giovani possono essere come si devono preparare per essere i protagonisti dell'Italia del 2050,
Lascio la parola a Irene Chimenti che ci racconterà le sue paure, le sue esperienze.
Allora io credo che questa domanda sia tanto bella quanto complessa, perché è difficile parlare in questi pochi esempi di un argomento del genere.
Io credo che una sfida che ci aspetta da qui al 2050 sia tornare ad essere protagonisti del cambiamento e dell'azione.
Silenzio
Sicuramente non do non dobbiamo essere schiavi dell'intelligenza artificiale, c'è la dobbiamo utilizzare come uno strumento per riuscire a creare posti di lavoro per riuscire nella formazione e per riuscire, diciamo, in tutte le sfide della vita quotidiana, cioè io credo che,
Allora in questo momento diciamo il potere politico ce l'hanno gli Stati Uniti e la Cina sull'intelligenza artificiale, così come le grandi aziende tecnologiche.
Perché l'Italia non si può porre così come l'Europa non si può porre l'obiettivo nel 2050 di arrivare a, diciamo, avere un potere politico sull'intelligenza artificiale che poi alla fine questi gira diciamo da qui al domani tutto il nostro futuro, che sia a livello lavorativo che sia a livello formativo che sia a livello di tempo libero e diciamo ambizioni personali per cui io mi aspetto questa grande sfida da qui ai prossimi decenni e ci sangue diciamo a rappresentare un po'anche il Centro Italia io credo che il nostro territorio sia,
Ricchissimo abbia un patrimonio pazzesco di piccole e medie imprese.
E anche queste, secondo me, devono essere valorizzate io credo, che l'innovazione e il cambiamento e il progresso e la stessa intelligenza artificiale possa contribuire a portare queste piccole e medie imprese al loro splendore, e questo potrà anche, diciamo, garantire ai giovani del territorio del centro Italia che siano, diciamo i territori urbani così come le aree interne arrestare nei loro territori anzi fuggire anziché avere sempre questa fuga di cervelli.
E la gente appunto, poi si trovano in difficoltà, perché magari ama il territorio ama il proprio territorio.
Ama, diciamo loro, la propria origine, però poi tende sempre a cercare qualcosa al di fuori del del proprio piccolo paese, ecco, quindi niente, questa è la mia considerazione, grazie grazie mille Irene, allora ora diamo la parola al segretario della Regione Abruzzo, Sebastiano Di Nunzio quali sono appunto le sue idee le principali sfide che l'Italia dovrà affrontare nei prossimi decenni in un mondo che cambia sempre più velocemente e con l'intelligenza artificiale con le nuove innovazioni anche in relazione alla sua regione di appartenenza la parola Sebastian,
Quello del futuro prossimo, il nostro Paese, non può non fare i conti con una straordinaria innovazione quale quella dell'intelligenza artificiale, e io ritengo che le intelligenze artificiali sono un ottimo strumento, lo sia per eroe, perché secondo me può essere messo a disposizione sia delle attuali e future generazioni.
E quindi dei giovani, e anche a disposizione di quello che è il mondo produttivo e.
Per quello che riguarda il mondo produttivo, insomma, visto che noi siamo italiani, amiamo il nostro Paese, penso che l'intelligenza artificiale in tema di made in Italy sia uno straordinario strumento, questo perché perché l'intelligenza artificiale comunque migliora quelli che sono i processi produttivi e quindi per un'azienda che eroga servizi oppure o o ad esempio produce,
Poter diciamo avere a disposizione uno strumento come l'intelligenza artificiale significa anche ottimizzare, migliorare quelli che sono i propri servizi ai propri prodotti e quindi significa migliorare quello che è il made in Italy e per quello invece che riguarda le nuove generazioni, io penso che sia uno straordinario strumento, ma anche lì è uno strumento che comunque l'utilizzo va strutturato e da questo punto di vista penso che è una proposta che sarebbe buona adottare quella di
Poter inserire l'insegnamento sull'intelligenza artificiale, quindi un corso sull'intelligenza artificiale all'interno delle scuole, inserendolo nelle scuole, è evidente che le future generazioni potranno beneficiare nel migliore dei modi di questo straordinario strumento e per quello invece che riguarda il mondo dell'impresa io penso proprio perché si parla di made in Italy e quindi,
Ne beneficiamo noi come sistema Paese, sarebbe importante introdurre quelli che sono degli incentivi e dei anche degli sgravi fiscali per le aziende che decidono di investire in intelligenza artificiale, e questo penso che sia qualcosa di innovativo che ci proietta inevitabilmente post.
Ultimamente è quello che è il 2050 e per quello che riguarda insomma la mia realtà, la mia regione, io vorrei parlare di una riforma che è stata approvata un mese fa in consiglio regionale proprio in tema di innovazione, ed è una riforma della riforma sul servizio idrico il cui firmatario il presidente del consiglio regionale nonché segretario provinciale di Pescara il presidente Lorenzo Sospiri e parlo di questa riforma perché l'Abruzzo attualmente da 50 anni,
E ha praticamente sei aziende pubbliche partecipate dai Comuni se i gestori che gestiscono il servizio idrico integrato e per una regione che ha 1200000 abitanti a quattro province non si giustifica vere, se i gestori, con la nuova riforma, i gestori da sei passeranno a due,
E questo farà sì che la nostra, insomma, l'Abruzzo, la mia regione, potrà avere un un servizio Idrico Integrato più efficiente e innovativo, visto che si parla di innovazione e ci consentirà anche di come dire risparmiare delle risorse finanziarie importanti che dopo potremmo rinvestire in quella che è la gestione e la manutenzione delle delle reti questa è la mia esperienza, la sinistra ne parla di ambiente e di reti noi invece preferiamo occuparcene, grazie.
Grazie grazie Sebastiano, ora passiamo dall'Abruzzo alla Lombardia, Andrea Nizzoli, cosa ne pensi?
Grazie ragazzi.
Prima di iniziare, credo sia doveroso fare un ringraziamento a tutta la grandissima famiglia che Forza Italia, Lombardia, Forza, Italia, giovani Lombardia ha lavorato benissimo, quest'anno, avete lavorato sui vostri territori, quindi un grazie a tutti i segretari provinciali, grazie ragazzi, siete splendidi,
Oggi dobbiamo parlare di obiettivo 2050, gli obiettivi da qui al 2050 sono tanti, s'è parlato d'intelligenza artificiale e sicuramente è una tematica che pervade la nostra società, è importante perché ce la ritroviamo ogni giorno in tutte le cose che facciamo, la ritrovate nel lavoro, la ritrovate nella società nella passione ovunque magari un giorno il vostro curriculum verrà analizzato da un sistema di intelligenza artificiale è una cosa bellissima,
Ma anche molto pericolosa, e allora noi, come sistema Paese, oggi siamo davanti a un bivio, abbiam decidere se continuare a correre, incominciare a correre con i grandi player mondiali Cina America oppure continuare a regolamentare, certamente non voglio essere disfattista. La regolamentazione è stata utile anche perché credo che la corsa all'intelligenza artificiale non sia uno scatto, ma sia una vera e propria maratona. Noi abbiamo costruito quella che è la cornice giuridica entro il quale cresceranno nei prossimi anni se investiremo in ricerca e sviluppo, in innovazione, in istruzione, tantissime imprese per renderci competitivi e Alitalia qua sarà chiamata ad essere leader mondiale. Detto ciò, sarei ipocrita se oggi parlarsi solo d'innovazione tecnologica credo fortemente
Che l'innovazione passi anche dall'idea, perché se la politica effettivamente è lo specchio della società e lo è perché se la società evolve giorno per giorno e lo sta facendo, allora è nostro compito come i giovani, ma soprattutto come i politici, adattare alla politica ed evolvere il pensiero politico alla società di ogni giorno.
E proprio per questo mi viene in mente una distinzione di Max Weber, lui parla di etica della responsabilità etica dei valori, l'etica dei valori è quello fuoco che ha spinto tutti voi a iscrivervi al partito militare, è quella cosa che trovate nei programmi elettorali l'etica della responsabilità, invece, è una cosa molto più difficile, l'etica della responsabilità e l'applicazione dei valori alla società stessa, una delle cose più difficili che un politico deve fare perché la società evolve, i valori rimangono statici e quindi,
Io dico che fortemente noi siamo Popolari, europeisti, liberali, centristi moderati, però però io credo soprattutto che noi siamo dei realisti della politica.
Eh.
E come Forza Italia Lombardia, vi dico che quest'anno noi siam stati realisti, siam stati realisti, perché essere realisti vuol dire credere nei valori cattolici, ma consentire alla donna di disporre del proprio corpo vuol dire.
Vuol dire capire quello che è il valore della vita, ma consentirà alle persone malate che soffrono, che vogliono porre fine alla vita stessa.
Perché vuol dire essere liberali, ma credere nella sanità pubblica, perché vuol dire essere pienamente nel centrodestra, mandare all'il 25 aprile a sfilare con i partiti perché la festa di tutti quanti?
E adesso fatemi concludere perché se parliamo di innovazione.
L'innovazione sta anche nelle idee e allora consentitemi di dire che, se davvero vogliamo innovare questo Paese, non possiamo consentire a qualcuno di calpestare con le proprie idee, i diritti delle donne, di strumentalizzare quelle che sono le problematiche dei disabili, di fare un programma elettorale che è più vicino alla sinistra rispetto all'Ecu al programma economico del centrodestra e dico che è per questo che Forza Italia Forza Italia giovani,
È la ricetta per l'anti va nazismo.
E
Concludo.
Dicendo che quindi noi siamo Popolari, europeisti moderati e, ripeto, siamo realisti e autentici nella politica e solo così possiamo essere innamorati dei nostri valori, della società e del futuro, grazie, grazie, mille, grazie.
Grazie mille Segretaria della Lombardia, ora torniamo nell'Italia meridionale e diamo la parola al segretario della Regione, Basilicata, Simone Pierro, per ascoltare ai quali sono secondo lui le sfide dell'Italia del Domani, come può la politica rispondere in modo concreto a queste nuove sfide e come noi giovani possiamo essere protagonisti dell'Italia del Domani?
Buon pomeriggio a tutti, grazie grazie, un ringraziamento particolare ai ragazzi della Basilicata, perché, come ogni anno, sono sempre tantissimi e sono sempre di più, quindi grazie per gli sforzi dei ragazzi della Basilicata, stanno facendo il, la domanda è molto interessante e lascia ampio spazio e cercherò di condensare in in pochi minuti tutte le tematiche principali, come abbiamo detto,
è stato anche già detto prima con l'intelligenza artificiale noi dobbiamo fare i conti e dobbiamo fare i conti con una regolamentazione dell'intelligenza artificiale. Questo è indubbio, però, per collegarmi anche alla ad Azzurra, libertà, la nostra manifestazione al nostro ruolo, quindi al ruolo dei giovani nella politica. Io dico che nessuno più di noi giovani può conoscere l'intelligenza artificiale, o meglio nessuno può conoscere meglio dei giovani l'intelligenza artificiale e quelle che sono le sfide del futuro. Abbiamo parlato del del 2050 Deborah prima scherzava sulla sua età, nel 2050, però c'è da dire che i ragazzi che sono in questa platea saranno i protagonisti del 2050, oltre ad essere anche chiaramente i protagonisti del 2026, ma dobbiamo lavorare e la politica deve lavorare affinché i giovani possano preparare la strada anche per il 2050
La domanda di Sofia è una domanda molto interessante perché chiede qual è cosa la politica può fare per i giovani e cosa i giovani possono fare per la politica, io credo che la politica debba sicuramente lasciare lo spazio ai giovani, lo spazio alle idee dei giovani ed Azzurra libertà è la più grande manifestazione di questo è Forza Italia, è l'unico partito che dà ai giovani così tanto spazio come viene dato in questa circostanza ed io sono sempre più fiero di far parte di un partito.
Che investe sui ragazzi che investe sulle idee dei ragazzi, però noi cosa possiamo fare noi giovani per la politica? Sicuramente dobbiamo convincere tutti i nostri amici, i nostri conoscenti, a interessarsi sempre di più alla politica, perché non possiamo lasciare che la politica si interessi di noi. Siamo noi che dobbiamo interessarci alla politica, perché altrimenti non avremo un futuro. È la platea di oggi. Gli oltre 1.200 ragazzi che sono qui in questa tre giorni lo dimostrano che abbiamo il coraggio di fare qualcosa, abbiamo il coraggio di cambiare le cose e di impegni, di impegnarci nella politica per far sì che le nostre idee, le nostre qualità, vengano messe a frutto, però dobbiamo imporci per imporci, dobbiamo chiaramente impegnarci per impegnarci. Dobbiamo candidarci ai nei Consigli comunali, perché no anche poi al Consiglio regionale, dopo ci saranno i ragazzi che sono già eletti, ma noi così possiamo veramente cambiare le cose. Grazie a tutti. Grazie per la parola e buon proseguimento
Grazie Simone.
Ora sarò breve perché, come aveva accettato lui, si sta dando spazio ai giovani, nessuno dando spazio ai relatori perché, sennò questo pane diventa infinito, preferiamo che si esprima un coordinatore dell'esprima, qualche qualche concetto in più, piuttosto che fare una presentazione più accurata, comunque passiamo dalla Basilicata al Friuli Venezia Giulia con Giacomoni ha,
Grazie grazie mille Deborah, intanto ti ringrazio perché ormai io e te siamo sempre sul palco assieme, ogni manifestazione da Gaeta in poi siamo i nuovi gialli, esatto, allora intanto anch'io volevo far far fare a tutti un applauso alla Regione Friuli Venezia Giulia dei giovani che sono lì in fondo vi ringrazio per essere venuti fin qui,
E quindi, insomma, partendo appunto dal da quella che è la tematica del panel, io volevo focalizzarmi, ma è già stato detto poi all'inizio è la principale sfida qual è la principale sfida del futuro al 2050, data l'innovazione e l'intelligenza artificiale è una secondo me principale, da cui poi discende tutto, ovvero il lavoro l'Italia sappiamo una Repubblica democratica fondata sul lavoro e dal lavoro, poi discende tutto, quindi, come poter garantire il futuro avanti, un livello di occupazione tale che permetta a tutti i giovani di creare una casa? Una famiglia è riuscire a vivere in questo Paese e me lo sono chiesto, anche perché nella mia piccola esperienza professionale da dipendente pubblico vedo che negli anni purtroppo c'è purtroppo o per fortuna secondo me potrebbe essere una fortuna
Vedo che nel lavoro tipo dal dipendente pubblico, nel fare decreti nel nel, nel insomma, nel lavorare nella pubblica amministrazione e le cose che io facevo quattro anni fa, solo quattro anni fa, in due ore riesco a farle in 15 minuti, allora mi sono posto anche la domanda questa cosa qui come sa e come verrà gestita in futuro come la potremmo gestire tutti assieme.
Ovviamente la chiave di tutto secondo me è la scuola, l'università noi abbiamo per fortuna abbiamo la fortuna di avere come ministro della ricerca, la dottoressa Bernini, che sta facendo veramente un grandissimo lavoro, quindi la ringraziamo e chiederei di fare un altro applauso visto che comunque era qui poco fa sta lavorando bene, sta cercando in qualche modo di adattare l'università e la scuola a quelle che sono le esigenze future, sarà importantissimo questo mi raccomando,
Detto ciò, per capire quali sono ancora le sfide future bisogna, secondo me, anche calarsi un po'in quelli che saranno i protagonisti del futuro. Quindi i giovanissimi, Presidente Berlusconi, diceva sempre una cosa per poter far politica, soprattutto alla mia età, ma anche più anziani, eccetera bisogna fare una cosa principale, ovvero parlare con i giovani, oltre che parlare ai giovani, e questo è fondamentale. Queste due preposizioni sono fondamentali. Mettersi allo stesso livello e capirli. Io ci provo nel mio piccolo e lo faccio anche come esperienza professionale. Collaboro con associazioni sportive, eccetera, e vedo che parlare con loro, ascoltare anche la musica che ascoltano loro tipo, la trap Tony Boy Tony Effe tutta sta gente qui, non è che eh, ma il male assolutamente anzi dalla. Bisogna cogliere quello che potrà essere il futuro. Secondo me, quindi io mi pongo sempre al loro livello di ascolto e questo sarà fondamentale per chi vuole far politica, per poter creare una società secondo me in linea e che mantenga i livelli di benessere che abbiamo ancora noi in Occidente da qua al 2050, quindi spazio ai giovani, viva i giovani. Ringrazio tutti, ringrazio ovviamente si vuole Leoni e grazie a questo palco è Ciao, devono un applauso a Debora.
Grazie mille e grazie mille e ora ci spostiamo nel centro Italia e chiediamo al Segretario della Regione Lazio, Riccardo Serino, quali sono le sue risposte alle sfide dell'Italia del Domani. Allo stesso tempo gli chiediamo l'applicazione in una regione, in questi centrale, sotto tutti i punti di vista come quella del Lazio. Buon pomeriggio a tutti grazie. Innanzitutto voglio anch'io unirmi, come hanno fatto i miei colleghi, e ringraziare tutti i ragazzi della Regione Lazio, oggi sono qui e che sono venuti in questi tre giorni e ovviamente ringraziare tutto il movimento giovanile per questo grande momento di confronto. Allora, per quanto riguarda la domanda relativa al 2050, a noi sembra un tempo lontanissimo, ma per quanto riguardano i giovani vuol dire davvero che il 2050 è arrivato e domani e in quel in quel momento, noi saremo dei professionisti, dei lavoratori, dei dei genitori, magari sicuramente e quindi io penso che prima di arrivare al tema dell'innovazione, che è stato già ampiamente trattato, di come controllare questo fenomeno che stiamo vivendo. Io credo che un'altra,
Domanda che dobbiamo porci è quella proprio di.
Governare i cambiamenti sociali e quelli ovviamente che riguardano anche il calo demografico che purtroppo avviene nel nostro Paese. Nel 2024, nell'ultimo anno tra il 2024 al 2025, le nascite sono calate nel nostro Paese del 4%. Quindi io credo che bisogna intervenire anche lì, con un sostegno di politiche mirate alle alle famiglie, alle alle quindi al agli incentivi. Per quanto riguarda il sostegno alla alla nascita di nuove Dinoi, i bambini nel nostro Paese. Credo che questo sia una tematica che noi, essendo Gin 1 questa generazione giovane e quindi in questi anni affronteremo questa problematica. Dobbiamo essere noi i primi a dover dare delle risposte alla nostra generazione che vive tutti i giorni e affronta ogni giorno questo problema. Per quanto riguarda l'innovazione di intelligenza artificiale, come ha ricordato, volevo giusto appunto citare no citare e ricordare la la, la vicinanza su questa rispetto a questa tematica, anche di Papa Leone in merito all'utilizzo dell'intelligenza artificiale
Dobbiamo l'utilizzo nell'Inter dell'intelligenza artificiale, comunque deve mantenere al centro la persona umana, quindi può essere uno strumento utile nella vita quotidiana di tutti noi, è ovvio, ma dobbiamo imparare a gestirlo e soprattutto l'Italia, il nostro Paese deve non solo subire tra virgolette questa questa innovazione ma deve anche creare come fanno altri paesi, sviluppare questi metodi diciamo di,
D'intelligenza artificiale, quindi credo che noi, quello che facciamo a livello politico, tutti i giorni quotidiano come il Movimento giovanile, dobbiamo impegnarci da qui in avanti affinché riusciamo a dare veramente delle risposte su queste tematiche che ci riguardano tutti i giorni, quindi, grazie a tutti, continuiamo così nel senso, sempre parlando di cose concrete, ovviamente e cercando di dare risposte, perché noi rappresentiamo una fascia d'età molto vasta. Il movimento giovanile arriva fino ai 38 anni. Quindi quello che dicevo io nel 2050, molti di noi saranno lavoratori professionisti, genitori, ma già oggi noi non siamo solamente il futuro, noi sentiamo sempre dire che siamo la generazione del futuro, noi siamo anche e soprattutto il presente di questo Paese, quindi continuiamo a impegnarci ogni giorno, grazie a tutti
Grazie mille e prima di accingerci alle conclusioni, lasciamo giusto un minuto a segreta al segretario della regione ospitante dell'Abruzzo Sebastiano Di Nunzio.
Scusate, io colgo l'occasione chiederei alla sala di tributare un applauso alla comunità politica di forse dalla Regione Abruzzo, per il loro instancabile impegno e supporto nell'organizzazione della quarta edizione di Azzurra Libertà, quindi ringrazio tutti. La segreteria regionale, i segretari provinciali e i dirigenti, i militanti e, in ultimo, ma non per importanza, il segretario circoscrizionale per il Sud Italia. Luca Conti del nostro segretario nazionale, Simone Leoni, grazie a tutti, grazie a tutti per gli interventi. Allora, se c'è una cosa che ci possiamo portare a casa da questo panel è che il futuro non si aspetta e il futuro non ci aspetta, bensì il futuro. Si costruisce dalle azioni che mettiamo in campo sino a oggi e quindi noi giovani dobbiamo e possiamo prendere parte a questo cambiamento a partire da oggi, grazie a tutti per l'attenzione. Grazie
Buon pomeriggio ragazzi, adesso io comincerei col nuovo panel sull'Italia dei territori, l'Italia dei due territori, ricomincia coi nostri segretari regionali e non li farei aspettare e far rientrare subito, Luca Conti, segretario del Sud.
Giulia, Fedeli segretaria delle Marche.
Riccardo Invernizzi, segretario del Nord Est.
Alessandro Loddo, segretario.
Matthaeus cannellini, segretario della Toscana.
Mario Schena, segretario della Puglia.
E Nicolò stelle, segretario del notte.
Vedo che a un panel molto seguito e da questi ragazzi, perché perché oggi siamo qui con i nostri segretari territoriali e ed è di questo che vogliamo parlare L Italia dei territori e quindi come amministrare il territorio, com'è costruire la fiducia all'interno del proprio territorio? Lo chiediamo oggi ai nostri giovani. Quali saranno le domande che dovranno affrontare i nostri segretari, che cosa li ha spinti a candidarsi all'interno della della dell'Amministrazione comunale e in un momento generale di sfiducia? Qual è il rapporto che si deve avere con i cittadini per far sì che tornino a votare? Inoltre, qual è e cosa può imparare la politica nazionale da quelli che sono gli amministratori locali? Ecco, io farei fare gli onori di casa, Luca Conti e consigliere provinciale di Chieti, nonché sindaco di Casalanguida, buon pomeriggio a tutti benvenuti nella nostra splendida Regione, benvenuti nella terra di Gabriele d'Annunzio, nella terra di Ovidio,
Terra di Corradino d'Ascanio nella regione verde d'Europa, con i nostri parchi e le nostre riserve nella nostra terra, nella nostra regione blu, con i nostri Mario, la nostra costa, dove il giorno possiamo star di mattina al mare e il pomeriggio andare a sciare su bianco delle nostre vette. Quindi voglio darvi il benvenuto nella nostra splendida Regione nel nostro Abruzzo, voglio ringraziare quanti hanno reso possibile questa manifestazione. Voglio ringraziare il nostro Segretario Simone Pelloni, il nostro segretario Antonio Tajani. Voglio ringraziare il nostro presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. È nostro, onorevole Nazario, Pagano che in queste settimane hanno passato giorni e giorni e giorni per cercare di ottimizzare, di rendere al meglio di prepararci come Regione ospitante e a questi era una bellissima location
Noi siamo una terra forte e gentile, siamo come una regione che è in grado di rialzarsi, così come è successo tante volte e siamo quella regione è in grado di far coesistere il turismo con una delle regioni più care più industrializzate del sud Italia. Quindi, benvenuti a tutti, una di quelle domande che abbiamo oggi e come mai che cosa ci ha spinto ad iniziare questo percorso in politica? Beh, devo dire che più che politica noi siamo amministratori, siamo che gli amministratori che tutti i giorni hanno a che fare con i propri cittadini hanno a che fare con le persone, con le associazioni, con quei nomi, non con il singolo individuo, con non con quei gruppi con i singoli individui, quindi la mia esperienza è quella di un piccolo paese di circa 1.000 abitanti dove, uscendo da un commissariamento le cose non funzionavano, le cose non andavano bene, non c'era spazio per i giovani
E quando, a 17 anni, quasi 18 anni, vedevo che neanche in questa tornata elettorale nessuno si interessava dei giovani, si cercava soltanto di candidare le persone che potessero essere portatori di voti, non essendo io figlio d'arte per sfortuna o per mia fortuna, è stato tutto un percorso che ho iniziato da solo, chiesi la possibilità di essere candidato in questa pista che sapete che cosa mi hanno risposto, vediamo se c'è spazio, magari ti inseriamo col riempi lista B in quella tornata elettorale. Io sono stati prima degli eletti, chiesi la fiducia al mio Sindaco di darmi la possibilità di essere vicesindaco e iniziare un percorso molto duri. In segue il percorso di studio e di studio degli atti di studio dei documenti, vi impegno costante che poi mi ha consentito di essere sindaco, di fare una squadra con tutti under 30, di iniziare il percorso anche come consigliere provinciale e qui mi voglio riallacciare a quel tema perché c'è tutta questa distanza tra la politica e la persona. Beh, con nel 2014 va a sinistra con una legge totalmente pessima, sbagliata
Cancellò quella che sono le province Tod's, eroga democrazia ai nostri cittadini perché oggi in provincia i nostri cittadini non hanno più la possibilità di votare, è un'elezione di secondo grado, votano soltanto gli amministratori, non c'è più democrazia e non c'è più la possibilità di scegliere i propri rappresentanti.
Non voglio rubare tempo agli altri, ma voglio anche dire che cosa la politica oggi deve fare per riavvicinare le persone. Ave istituzioni, sappiamo tutti che i nostri governanti, i nostri amministratori, i no, le nostre istituzioni per far bene c'è necessità. C'è necessità di passare tante tante tantissime ora al lavoro e quindi queste ore che passiamo dall'interno delle stanze degli uffici ci mettono sempre più distanti da quelli che sono i nostri cittadini. Beh, oggi possiamo dire che questo è un percorso e un'esperienza formativa che noi abbiamo, noi siamo ragazzi, noi abbiamo la possibilità di crearvi, quel ponte che vi possa riallacciare tra le istituzioni e i cittadini. Quindi, per favore, noi siamo qui a disposizione usate. Ci cerchiamo di non essere soltanto il futuro, ma di costruire insieme il nostro presenta grazie a tutti e di nuovo grazie per averci scelto come Regione ospitante. Ringraziamo il sindaco Luca Conti e lasciamo la parola Giulia, fedele che, oltre ad essere segretaria delle mappe
Ecco, è anche consigliera comunale, ad Ancona. Grazie grazie innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Saluto chiaramente la mia splendida squadra alle Marche che sono qui con noi, il saluto e il mio segretario regionale, l'onorevole Francesco Battistoni, e ringrazio ovviamente tutta Forza Italia, giovani per questo splendido evento, nonché la Regione Abruzzo che quest'anno ci ospita. Io vorrei uscire un po'dal seminato, farà una cosa tremenda, cioè rispondere alle 3 domande che mi sono state fatte con una domanda, ma chi è? Secondo voi il bravo politico è quello competente, è quello carismatico, è quello che sa parlare bene quello che sa meglio interpretare gli umori di una comunità o che guarda questa comunità da un punto di vista imprenditoriale. Ecco io questa domanda me la sono fatta innumerevoli volte perché quando sono stata eletta consigliera comunale e avevo diciott anni, io non avevo un faro guida e speravo che prima o poi qualcuno mi avrebbe consegnato un manuale di istruzioni. Questo manuale chiaramente non è mai arrivato, ma chissà se poi effettivamente,
Ce ne sia ce ne sia uno e avevo bisogno di capire come mi sarei potuta muovere, e quindi la domanda che mi ponevo era sempre la stessa, come posso fare bene il mio lavoro, come posso fare bene e posso agire bene nel mio ruolo. Io mi sono candidata, praticamente per caso non lo nasconde Rho, ero rappresentante d'istituto, e l'allora candidato sindaco mi aveva notato in questa esperienza di rappresentanza e questo signore, di cui io al tempo non conoscevo né il nome né il volto mi contatta per prenderci un caffè e poi mi chiede di candidarmi. Ecco questo questo signore si chiama. Daniele Silvetti
E oggi è il nostro e il nostro sindaco di Ancona
è chiaro che io al tempo ero molto più incosciente di oggi, così praticamente di pancia, ho risposto affermativamente.
Io non avevo la più pallida idea di che cosa facesse un consigliere comunale.
Però ero convinta,
La difficoltà fosse quella prendere una decisione, prendere una scelta, ecco invece il problema è arrivato subito dopo voi vi immaginate che cosa significhi.
Avere un elettorato di 18 1920 anni, cioè i ragazzi che ipoteticamente parlando si sono ricordati l'altroieri di dover andare a ritirare la tessera elettorale e che devi devi trovare il modo di fare internet afa per fare il fa per farli interessare alla politica e ogni volta che io provavo a far capire loro che cosa facessi o che cosa avrei voluto fare, beh, la risposta era sempre la stessa, si va be'Giulia mamme che cambia, io ti voto, ma a me e poi che cosa cambia?
Eh.
Che cambia la domanda, allora io ero in enorme difficoltà nel trovare una risposta, mentre io credo che ad oggi questa sia una delle domande più intelligenti che un cittadino possa rivolgere alla politica, perché noi abbiamo il dovere di ritornare ad essere credibili.
E che cosa ti dà
E perché la politica locale potrebbe insegnare tanto alla politica nazionale, perché ha una scuola straordinaria di responsabilità straordinaria, tu non puoi sottrarti il consigliere comunale, ma credo il Sindaco a maggior ragione un assessore e un vicesindaco ha un enorme privilegio e un enorme problema, il cittadino sa esattamente dove trovarlo anche quando non si vuole essere trovati,
E quindi, laddove domani un cittadino dovesse venire da me a dirmi sai Giulia, io ho questo problema e io rispondo a questo cittadino certo non ci sono problemi, me ne occupo io e se poi non me ne occupo e se poi non lo faccio e se poi non faccio quello che prometto io quel cittadino loro incontro al bar, a scuola davanti a in mezzo alla strada io perdo di credibilità ogni volta,
E allora ritorniamo alla domanda che vi ho fatto prima, ma chi è questo bravo politico e chi, rispetto alle promesse, non c'è un quid pluris in questo senso siamo nel minimo sindacale richiesto, questo attiene al rapporto di fiducia tra eletto ed elettore per me la differenza sta prima e sta a monte, cioè sta nella capacità di non far sentire un cittadino inadeguato nel momento in cui ti chiede di occuparsi di un suo problema. Per quanto questo possa essere marginale, è chiaro che c'è una differenza
E non piccola tra un cittadino che viene da me e mi dice che suo figlio con disabilità alle scuole elementari non ha l'educatore e un cittadino che invece bussa alla mia porta, perché di fronte al suo garage non c'è una buca, c'è un cratere e chiaramente non vuole spaccare il sospensioni della macchina nuova la differenza,
Ma c'è e non è poca, ma io che sono l'amministratore, ho il dovere di occuparmi di entrambi di questi problemi con la stessa serietà, con la stessa credibilità, perché a livello territoriale la politica perde il privilegio dell'astrazione, lo perde e diventa concretezza e vado alla conclusione.
Quindi.
Per ritornare alla seconda domanda che io avevo fatto, si Giulia, va be'ma, a me cosa cambia, ecco, io penso che noi dobbiamo smetterla di parlare di interessi individuali e fingere che questi siano interessi collettivi, perché non lo sono e la domanda a me cosa cambia non va bene, deve diventare a noi che cosa cambia perché la politica deve essere fatta di intenti,
Deve essere fatta di un percorso che scegliamo con sapienza e con ratio, perché la politica non sta nell'io, ma sta nella comunità, e lo vedete, io lo vedo davanti a me, ma basta che i vigili atti vi guardiate questa comunità ed è questo quello che ci serve grazie, grazie e Giulia per il suo intervento, per le bellissime parole, per farci comprendere che sei veramente sul territorio che si spende ogni giorno e chiamerei ora a parlare Riccardo Invernizzi invece assessore di Garlasco, ecco, grazie grazie a tutti voi e buon pomeriggio a tutti, grazie,
Dunque io cercherò di essere rapido e di non annoiarvi di non ripetere, diciamo i temi anche perché condivido quello che è stato detto dai colleghi e parto con il ringraziare Simone tutti i dirigenti del movimento giovanile che ci hanno dato queste opportunità, perché è importante confrontarci tra latitudini e longitudini geografiche diverse tra colleghi mettendo al centro il territorio, quindi grazie a voi per la domanda e grazie per questo panel innanzitutto parto con l'esperienza personale,
La politica è sempre stata una passione, come penso sia stata la vostra, come penso sia la passione di tutti noi presenti a questo evento. È una passione che ho da quando sono piccola. Da quando avevo 12 13 anni, ho iniziato tutela la vita di di militanza all'interno del partito, sempre con la stessa bandiera con la stessa casacca, e poi ho deciso nel 2021 di scendere in politica attiva candidandomi alle comunali di Garlasco. Mi ricordo quando mi sono candidato che ho fatto un passaggio un po'sentimentale in famiglia, sono andato da mio nonno, che è lo storico comandante di stazione di Garlasco, e gli ho chiesto nonno, ma secondo te faccio bene che consiglio mi dai e lui, mi ha detto guarda, ti dico solo una cosa, segui la tua passione e cerca di essere sempre te stesso
Quindi io, insomma, parto da questo Consiglio grande un applauso a mio nonno,
E ai nonni in generale che dispensano queste perle di saggezza. Parto con questo Consiglio, ha inizio, la mia campagna elettorale porta a porta, come si faceva un tempo sono andato proprio scarpe da tennis a suonare i campanelli di tutte le case delle periferie, del centro delle frazioni. Quando facevo questo esercizio, sentivo di essere nel luogo giusto, cioè mi piaceva raccontare la mia politica, raccontare la mia linea, sentire i consigli delle persone sentire quali fossero i servizi, che non andavano bene, accogliere le loro istanze, sentivo di essere nel posto giusto. È andata bene. Sono stato il primo degli eletti con 470 preferenze personali. Ho iniziato il mio percorso nel mio Comune come presidente del Consiglio, poi sono diventato assessore comunale. Ecco, amministrare significa intanto esercitare un qualcosa di fortemente tecnico, perché, come dicevano i relatori che mi hanno preceduto, amministrare vuol dire prendersi assumersi delle importanti responsabilità. Sei tu in giunta, o nei consigli che prende una decisione per le migliaia e migliaia di persone che rappresenti sei tu davanti a tutti e risponde di quello che decidi della linea di indirizzo che attui. Quindi questa è la cosa più importante è il plusvalore che Forza Italia ha rispetto a i, mi permetto di dire tutti gli altri partiti è il peso specifico dei militanti giovani all'interno dei comuni, cioè uno non vale uno, come dicono in tanti, il giovane deve partire dalle realtà comunali, deve prendere i voti, deve rappresentare un territorio, deve sapere cos'è una delibera, che cos'è una determina, deve sapere leggere un documento unico di programmazione, deve sapere cos'è un bilancio di previsione. Cos'è un bilancio consuntivo, deve sapere fare un dibattito e allora li può iniziare tutta la sua carriera. Ero là lì, sì che può rappresentare anche qualcosa di più di un territorio da cui parte
E poi c'è un discorso di ruolo, lo hanno detto meglio di Mele. I relatori che mi hanno preceduto, cioè c'è un discorso di rapporto diretto con chi ci ha votato Giulia, diceva qual è il vero politico, qual è il bravo politico, io delle volte mi chiedo, ma sono un bravo politico, me lo chiedo quasi tutti i giorni, ma questa risposta io rispondo a questa domanda io rispondo quando mi avvicino alle persone, cioè quando ancora quel rapporto diretto che è il motivo per cui ho iniziato, quando vado nei servizi sociali che rappresentano il mio assessorato per distribuire i beni primari alle famiglie che ne hanno bisogno, quando vedo i bambini o i ragazzi che iniziano le scuole, e allora inizia la progettualità di una linea che ho condotto insieme ai miei colleghi quando si realizza un evento che ho programmato, cioè quando la nostra politica diventa concreta e quando questo rapporto concreto con il cittadino può realizzarsi
Non vi rubo altro tempo perché questa, secondo me, è la politica territoriale e il rapporto costante, la responsabilità e il doversi necessariamente relazionare sempre con il territorio che ti ha votato, ed è la cosa più importante, più nobile di chi fa politica nei territori.
E chiudo prima mi chiedevo come posso chiudere l'intervento, lo chiudo proprio con il territorio perché poco prima di salire su questo palco mi sono confrontato con il mio territorio, i ragazzi e le ragazze di Pavia che sono qui con noi con me e approfitto per chiedere un applauso non solo ai ragazzi e ragazze di Pavia ma tutti i ragazzi e le ragazze del territorio che si sono alzati alla mattina presto del venerdì pervenire qua e che termineranno la loro esperienza tornando perché se Forza Italia un partito grande grazie ai dirigenti me, grazie ai territori che lo rendono grande questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Siete voi che rendete grandi questo evento,
E quindi io lo chiudo così, con il territorio che il mio territorio, in questo caso che mi ha dato i consigli su come impostare questo discorso, perché siamo una squadra e la squadra deve fare questo, quindi vi ridò il consiglio di mio nonno se volete continuare a fare politica siate sempre voi stessi ma soprattutto non dimenticatevi mai del territorio da cui siete nati grazie.
Il Segretario Invernizzi e lascio la parola al segretario del Veneto, ma anche vicesindaco di Sarmede, Alessandro Loddo, grazie grazie.
Grazie.
Gli ho solitamente non ringrazio nessuno, però vorrei ringraziare oggi i ragazzi del Veneto perché quest'anno abbiamo raggiunto un numero record di partecipazione che non vede, non mediante già allora, dibattere l'anno prossimo, quindi grazie a tutti e grazie a tutti voi.
Detto questo.
Tre minuti in Veneto faccia in tante di quelle cose, ieri abbiamo ribaltato un bar in tre minuti, il bar dell'hotel quindi non è un problema, anzi un intervento.
Allora?
Perché, come è iniziato il mio percorso in politica, partiamo da un principio fondamentale, è il fondamento morale della politica.
Io, ad esempio, non vedo la politica con quel fine dell'utile, quei file machiavellico dell'utile io vedo la politica come quella cosa, quel bene che obbedisce alla scienza dei doveri e della giustizia, riprendo Rosmini che secondo me è uno dei padri del liberalismo italiano, secondo Rosmini l'individuo è diritto esistente, sussistente e quindi questo dobbiamo fare noi. Il nostro obiettivo è quello di tutelare l'individuo nella sua libertà e nella sua dignità. Quindi e riprendo la domanda, qual è il modo migliore per far politica se non quello di impegnarsi nel proprio territorio e nel proprio re della propria realtà locale?
Perché impegnarsi, proporre territorio nella realtà locale, come dicevamo tutti noi, alla fine lo vediamo ogni giorno, significa rispondere alle esigenze dei cittadini, che poi non si nasce. Consiglieri comunali, vicesindaci, sindaci, consiglieri provinciali, arriva comunque da un percorso. Io ho fatto politica quando da ragazzino ero in Pro Loco, ero in parrocchia quando ero rappresentante di classe durante le scuole superiori. Quello significa far politica. Certo, poi l'impegno si fa sempre più concreto e ed è giusto, tra l'altro, aspettare il proprio tempo nella prima della mia elezione amministrativa o si raggiunto un record di preferenze nel mio paese, un piccolo paese, nelle Prealpi, in provincia di Treviso, però il mio sindaco e allo stesso tempo Veneto piano, è vero e ha raggiunto un record per il nostro Paese, ma è giusto che tu oggi fai il capogruppo del Consiglio comunale, impara studia formati
Dopodiché siamo tornate di elezioni e quindi ho battuto il mio stesso record. Mettersi è il tuo momento. È giusto che tu faccia il vicesindaco, perché ho battuto il record perché per la costanza del lavoro premier no. Il legame della fiducia con noi amministratori, della fiducia tra la gente e gli amministratori locali, da dove nasce dal fatto che da noi ci vengono a bussare alla porta, si accorgono, se non andiamo al bar una volta in più, se ne accorgono e ce ne andiamo a omessa per due domeniche di fila e quindi noi comunque siamo costretti sì a fare le nostre professioni, svolgere le nostre professioni a lavorare all'interno dei Comuni, ma a frequentare il nostro territorio, a viverlo e, tra gli altri, a viverlo. In Veneto non è così facile perché frequentare i bar in Veneto porta anche avere gli esami del sangue sballati. Ogni tanto, però voglio dire
Vuol dire anche quello no,
Quindi, tornando alla risposta e io credo che il metodo più concreto e bello forte, potente per fare politica alla nostra età, lui che comunque siamo qui siamo appassionati di politica è quello di impegnarsi nei nostri Comuni, guidati dall'amore verso il nostro territorio e dall'amore della nostra per la nostra gente riprendo quanto detto dentro un bambino questa questa mattina non so se qui in platea o dietro lui ha detto e gli ho dato ragione.
Che essere giovani in Italia significa aspettare qualcosa, io lo vedo nella professione che le associazioni dei giovani c'è, l'Anci per eccellenza, i giovani, per gli amministratori locali, ogni realtà alla propria associazione di giovani e sembra davvero che ti piazzano lì perché non vogliono darsi un ruolo da protagonista, ecco, prendiamoci il nostro futuro perché è vero, noi siamo innamorati del futuro, ma questo amore per il futuro deve diventare forza dei presente viva Forza Italia, giovani, viva, il Veneto, viva l'Italia, grazie
Alessandra.
Grazie Alessandro, vorrei ripartire proprio dalle parole che ci hai lasciato, perché secondo me la fiducia dei cittadini riparte proprio dall'associazionismo, dalle Pro Loco e quindi dal frequentare quotidianamente, anche per assurdo, quelli che sono i bar, come diceva il segretario del Veneto e io ora passerei la parola invece al segretario della Toscana Matteo scanner Rini ecco,
1.000 al tuo rapporto con tutti voi, ragazzi e un grazie speciale alla delegazione della Toscana Anzola, grazie anche a Simo Antonio allinea, Giacomo e a chi fa sì che tutto questo sia effettivamente messo a terra ogni anno per noi, beh, io partirei dal concetto di fiducia proprio partirei dal concetto di fiducia perché un amministratore locale in carica,
Presuppone appunto questo che la fiducia l'abbia già avuta, qual è la vera sfida, la vera sfida è mantenere questa fiducia e come si fa secondo me, ovviamente secondo me la fiducia alla si mantiene dicendo fin dal primo giorno sempre e comunque la verità perché la verità per un amministratore locale che appunto conosce molto bene i suoi stessi cittadini che lo appoggiano è fondamentale e perché un consigliere comunale che tende a dire un po'troppe bugie è facilmente identificabile e poi verrebbe immediatamente sanzionato alle prossime elezioni.
Questo è un concetto che, secondo me, anche la politica locale e nazionale dovrebbe applicare, lo dovrebbe applicare, perché oggi la distanza si è accorciata, perché oggi è facile, anche a livelli più alti, ricordarsi un discorso, un'affermazione, che magari rimane sui social e diventa virale qualora quest'ultimo venga smentita all'occorrenza quindi,
La verità è il fattore fondamentale che garantisce il successo di un amministratore di un politico in generale nel lungo periodo.
Poi perché mi sono candidato, io nella vita sono sempre stato un reazionario e quando vedo che una cosa non mi piace, sono portato agire personalmente per migliorarla e per questo motivo ho deciso di candidarmi nel mio consiglio comunale la prima volta e ovviamente quando ti candidi da giovane all'inizio succede una cosa che sono convinto sia successo a tutti, a molti di voi qui in sala viene ignorato allora, siccome viene ignorato se hai portato ad impegnarti a far bene e a proporre qualcosa di nuovo e di competitivo.
Cosa succede allora e avete già accolto la citazione e molti di voi, sicuramente chi è già lì prima di te?
Forte della sua forza, forte magari di valori democratici, che esprime in maniera eccelsa, salvo poi di fatto magari fare tutt'altro di deride.
Di aderire perché ti vuole scoraggiare, ma questo non deve accadere e la maggior parte delle volte non accade, anzi è un'ulteriore motivazione per andare avanti a essere competitivi, a migliorarsi, a studiare, a imparare.
E quindi le tue proposte migliorano, migliorano in una maniera che gli stessi che ti deridevano non s'aspettavano e allora si combattono e cosa succede quando ti combattono, concludo così purtroppo a me non è ancora accaduto, io sono consigliera, Capannori, sono in Toscana, terra difficile, però la regola generale ai ragazzi è che alla fine sempre e comunque con un impegno costante, sincero e serio si vince grazie a tutti.
Ok, grazie mille, infatti con oggi specifichiamo il concetto della trasparenza, come è stato detto fin dall'inizio, quindi ringraziamo scanner Rini e diamo la parola al vicepresidente del Consiglio comunale Mario schiena.
Buonasera a tutti, permettetemi di ringraziare i tanti amici pugliesi che anche quest'anno hanno raggiunto, Montesilvano e tutta l'organizzazione e il partito, tutto il segretario Tajani, Simone.
E chiunque ha permesso la realizzazione ancora una volta di questa manifestazione bellissima, mi si chiedeva e ci si chiedeva perché ci candidiamo perché ci spingiamo oltre quel confine che ci permette di essere candidati in Consiglio comunale o un ente locale, ebbene, lo slogan di quest'anno è innamorati del futuro.
Noi, ciascuno di noi penso, ma io per primo sono innamorato della mia terra, innamorato del mio impegno civico, dell'impegno civico a tutti i livelli, se non sono, se non fossi stato innamorato della mia terra, forse oggi non sarei stato qui è essere innamorati della propria terra e impegnarsi in prima persona mi ha spinto a dare qualcosa alla politica apriremo anche la politica mi restituisce qualcosa questo collegamento,
Questo insegnamento che mi hanno trasmesso in diversi dirigenti locali e nazionali del mio partito, cerco di trasmetterla a tutti i ragazzi delle realtà locali di Forza Italia giovani, perché dobbiamo preoccuparci prima di darci qualcosa alla politica prima che ci restituisca, non dimenticandoci mai a prescindere dalla medaglia che portiamo sul petto di essere militanti ogni giorno ciascuno di noi deve ricordarsi di essere militante è,
Impegnandomi in prima persona per la prima volta nel mio Comune, il Comune di Fasano il comune più grande della provincia di Brindisi, avevo tanta paura, l'avevamo tutti alla prima candidatura, credevo di scontrarmi con tanti poteri forti, però, nonostante la sconfitta sono state letto, sono stato eletto è è come se mi fossi svestito della casacca del partito anche se lo sono innamoratissimo di Forza Italia ho vestito le vesti,
Di amministratori del territorio, il rappresentante della mia comunità, perché quello che contraddistingue un politico del fare dal non fare per me è rappresentato dal legame col territorio, il legame con la cittadinanza, il messaggio, il toc toc della porta per rispondere alle esigenze dei cittadini dalle più piccole alle più grandi e la risposta migliore,
Ci chiedevate che cosa possiamo trasmettere ai nostri rappresentanti nazionali, credo che l'ascolto del territorio e la vicinanza col territorio deve essere pari è superiore rispetto alla nostra, con i Comuni per ciascun parlamentare nazionale e permettetemi di ringraziare e fare un grande applauso a tutti i parlamentari presenti in questa manifestazione che stanno ascoltando la nostra voce le nostre esigenze,
Perché dal nostro confronto e da questo percorso di formazione sic?
Fa sì che la nostra classe dirigente cresca nel momento in cui sono diventato amministratore locale non è che ho smesso di essere di Forza Italia, non è che ho smesso di essere giovane, però mi sono ricordato di essere un rappresentante locale di tutti, quindi, una volta che diventi consigliere comunale, vicesindaco, sindaco diventi un rappresentante di tutti, quindi devi rispondere a tutti, anche a chi non ti ha votato, anche chi non ti voterà mai, perché la cosa più bella che mi ha trasmesso la politica è quella di non fermarmi mai di avere delle idee di condurle con una visione che può essere anche diversa dalle altre, ci saranno tantissime persone che vi contrasteranno mandate avanti. Abbiamo un presidente che ci ha spinto sempre a crederci. È
Siccome siamo innamorati del futuro, ma lo siamo anche del presento presente, l'amore vince soprattutto, quindi, innamorati del futuro, ma combattiamo con le nostre idee, con la nostra visione per il presente sul territorio.
Bravissimo e, come dice sempre lui, gli ultimi saranno i primi e io farei parlare veneto doc, Nicolò Sterne direttamente dal Comune di Arzignano.
I soliti facinorosi innanzitutto desidero salutarvi e ringraziarvi tutti per l'attenzione con la quale state seguendo i dibattiti e i panel, dopodiché vi confido che sto ecco, sto aspettando con una certa ansia, era scritta perché in genere, quando il proprio nome appare su un muro magari con l'età sotto non è proprio un segnale foriero di Faust notizie però lo lo accettiamo così, insomma,
Allora, andando alla domanda
Cosa ti ha spinto a candidarti, dobbiamo tornare indietro di qualche anno al 2014, avevo 22 anni ed ebbi l'occasione di candidarmi nel mio Comune Arzignano cosa mi spinse a farlo, allora, senza ipocrisia, una buona dose di ambizione personale, perché perché venivo da un percorso di qualche anno già nel partito Forza Italia poi il PdL e mi sembrava la innaturale ciclo naturale prosieguo impegnarmi innanzitutto sul mio territorio è andata bene e fui eletto in maggioranza, dopodiché cos'altro? Mi spinse
Lo spirito di servizio, la volontà di mettermi a servizio della mia popolazione, di dare un piccolo contributo per cercare di migliorare la mia in realtà, forse egoisticamente, ma bisogna partire da casa propria, questo è evidente.
Oggi, dopo 12 anni dopo due esperienze in opposizione, sono tornato, sono stato rieletto in maggioranza e qual è la motivazione che mi muove oggi le stesse, però una sintesi, ovvero quella, certamente con ambizione personale, ma di voler lasciare qualcosa alla mia comunità sperando che fra 2050 100 anni qualcuno si ricordi magari parlando che Nicolò esterne ha servito bene la sua popolazione e ha dato qualcosa di buono per la propria comunità, questa è la motivazione che mi spinge.
Andiamo poi andiamo poi alla seconda parte della domanda, ovvero il rapporto coi cittadini ragazzi, gli amministratori locali non ne scamparono, noi abbiamo un rapporto diretto con i cittadini, ognuno dei no delle nostre persone, della nostra popolazione al nostro numero di telefono sanno dove abitiamo. Se noi promettiamo cose che non possiamo realizzare, è ovvio che le persone ce ne chiederanno conto in una maniera o nell'altra motivo per il quale personalmente io mi son sempre dato la regola di non promettere nulla, se non garantire l'impegno di ascolto e di esserci nel momento in cui un cittadino ha bisogno di una risposta alle cose, molte cose non si possono fare, noi dobbiamo avere l'umiltà di doverlo spiegare ai cittadini e non pretendere che sia che sia tutto dato per scontato, noi dobbiamo parlare con la popolazione
L'ultima parte della domanda è molto interessante, ovvero la politica nazionale, cosa devi imparare dagli amministratori locali, guardate, io penso che la politica nazionale e dagli amministratori locali non debba imparare nulla, perché sogno che nel futuro, ma è già nel presente, sta prendendo vita che i rappresentanti della politica nazionale vengano tutti almeno da una esperienza nelle amministrazioni locali,
Perché solo così si può imparare a traslare lo spirito di servizio e l'ascolto che sono propri di noi, amministratori locali.
In.
Online
Infine, voglio lasciarvi con un Consiglio ormai da ottuagenario consigliera comunale, ovvero se avete l'occasione buttatevi candidate, vi non importa se si viene eletti o no e se si viene eletti, non importa se in maggioranza o in opposizione, perché perché ricordate che se ci si applica in maggioranza si impara a gestire la cosa pubblica ma se lo si fa con passione in minoranza in opposizione si impara a far politica buona giornata a tutti grazie.
Ringrazia tutti i segretari perché ci hanno dato la loro esperienza e ci hanno indicato l'importanza della territorialità, ripartire dai cittadini e ripartire dalle piccole località, perché questo poi è il cuore dell'Italia, ai piccoli paesi, perché dal piccolo si arriva al grande e non il contrario, ringrazio tutti e ringrazio il presidente Antonio Tajani che era appena arrivato e vi auguro buon pomeriggio,
Grazie.
Siamo adesso.
Presenteremo sul palco di Azzurra Libertà, un un ospite, soprattutto è molto importante, soprattutto dopo gli interventi che abbiamo ascoltato, dei nostri colleghi e dei giovani forzisti, amministratori e coordinatori.
L'ospite che adesso arriverà su questo palco.
Un uomo che ancora oggi si definisce un'ex garzone del pane perché all'età di 14 anni ha iniziato a lavorare per aiutare la stazione della sua famiglia, da lì poi è diventata un dipendente o un dirigente fino a diventare un grande imprenditore di successo che oggi ha Von e negli anni 80 ha fondato un'azienda ITC Group,
Nel mondo dell'illuminazione, e ancora oggi è una leader mondiale o no, ma che non ha avuto paura di guardare al futuro e di credere in se stesso nelle sue possibilità, allora facciamo un caloroso applauso, invitiamo sul PRA, sul palco, Gianfranco Librandi,
Allora ora vorrei.
Buonasera, a tutti una domanda.
E questa edizione di Azzurra libertà, ti ama innamorati del futuro, ecco, lei è stato un uomo e del futuro, ne è stato innamorato fin da giovane età, perché non ha avuto paura di colleghi, incontro e di credere nei suoi sogni. Ecco allora con una platea così piena di giovani e io mi auguro moltissimi che ci ascoltano collegati in streaming, un uomo come lei che si è costruito da zero e ha fatto della sua vita un crescendo. Cosa ha da dirci e cosa si può consigliare a noi giovani che magari con un futuro un po'forse apparentemente o meno possibilità, se ci guardiamo indietro,
Allora cosa può consigliarci grazie due minuti.
Grazie.
I miei ragazzi campani.
Adoro e loro si vede.
Grazie grazie in due minuti mi ha chiesto il contenuto di tutto il mio intervento, però in sintesi quello che gli risponde a questo non bisogna avere paura, anche quando ci diranno, non ce la farai mai a fare quello che tutti si è messo in testa, noi dobbiamo continuare allo stesso questa è la sintesi del mio intervento prima di tutto ringrazio segretario Tajani.
Invincibile posso dire a me piace dare questi termini ai politici, poi il mio capo supremo, che m'ha insegnato tante cose nella vita, Fulvio Martusciello, grazie.
Che nel frattempo è diventato mio fratello per tutta la vita. Quindi, grazie a tutti i ragazzi, io lavoro con loro e cerco di portargli tutte le mie esperienze in modo tale da trasmettere l'entusiasmo che sono riuscito a portare in giro per il mondo con la bandiera italiana. Quindi è un vero piacere essere qui a Montesilvano, insieme a voi, ai giovani di Forza Italia, per parlare del futuro e anche quelli meno giovani, e vorrei partire proprio dal titolo di questo incontro innamorati del futuro, perché io credo che il futuro non sia qualcosa che dobbiamo semplicemente aspettare, il futuro è qualcosa di cui dobbiamo innamorarci, qualcosa che dobbiamo avere, il coraggio di immaginare e, soprattutto, qualcosa che dobbiamo costruire per costruirlo osservano coraggio, competenza, libertà, merito, servono quei valori nei quali Forza Italia ha sempre creduto la libertà della persona, il merito, l'impresa all'Europa, la responsabilità ve lo dico perché io, quando avevo la vostra età, il futuro non ce l'avevo scritto da nessuna parte, anzi, sono nato povero poverissimo, è iniziato a lavorare molto presto, a 14 anni era il 1980, mentre tanti ragazzi della mia età pensavano semplicemente a studiare, divertirsi, stare con gli amici. Io avevo già cominciato a lavorare e a un certo punto della mia vita mi sono trovato a fare una cosa che oggi può sembrare folle,
Sono partito senza avere un lavoro, sono andato in giro per l'Europa, era un ragazzo e basta Gianfranco in cerca della mia identità, non sapevo esattamente dove sarei arrivato, ma abbiamo una cosa che forse vale di più di qualsiasi ricche.
Spezza, avevo voglia di arrivare e sono arrivato a Londra, Londra, all'inizio degli anni 80, era un mondo completamente diverso, c'erano i grandi concerti, la musica dei Beatles dei Rolling Stone.
Una società che cambiava velocemente, e io ero lì un ragazzo italiano con poche risorse, ma con tantissimi sogni lavoravo come cameriere dopo il lavoro frequentava la scuola serale la Régence call, per imparare l'inglese e studiare economia, perché avevo capito una cosa, se vuoi,
Cambiare la vita devi prima cambiare la tua testa e così studiavo di sera e lavorava di giorno, e quando potevo andavo ad anche ad Hyde Park, avete presente allo speaker corner bene, io salivo lì, parlavo e parlavo come se fossi già deputato e quella fosse la platea della Camera mi guarda male.
Tajani, dice questo lo sbatto fuori e mentre parlavo davanti a quelle persone, guardavo la realtà che avevo intorno a immaginavo, immaginavo di parlare un giorno davanti al Parlamento, immaginavo di avere un'azienda, immaginavo di costruire qualcosa di mio, forse sembrava un pazzo, ma vi dico una cosa prima di realizzare un sogno bisogna avere il coraggio di immaginarlo ed è la prima cosa che voglio dire a voi giovani, non fatevi convincere da chi vi dice.
Di volare basso. Il merito ha bisogno di ambizione. Il talento ha bisogno di libertà, è una società che non consente ai suoi giovani di immaginaria in grande, è una società che ha già cominciato ad arrendersi. Dopo due anni a Londra avevo imparato l'inglese, avevo studiato, avevo lavorato, ma soprattutto mi si era aperta la mente. Avevo capito che il mondo era molto più grande di quello che avevo conosciuto fino a quel momento e avevo capito che nella vita avrei voluto fare qualcosa di innovativo, qualcosa che mi permettesse di crescere, di stare bene ma anche di poter aiutare gli altri. Perché ho avuto un'educazione cattolica molto forte, ho frequentato il seminario e la Comunità di Sant'Egidio, e questo mi ha lasciato un insegnamento che non ho mai dimenticato. Il successo ha valore se riesci a trasformarlo anche in qualcosa di utile per gli altri, ma prima di arrivare a un'impresa
C'è stata anche la musica, avevo i capelli lunghi, vi farò vedere le foto, aveva una benda, Saronno e suonavamo in giro per l'Italia, ho scritto anche delle musiche, se poi sono siano arrivate ai Beatles e Rolling Stones come dico io è tutto da verificare. Questo ve lo lascio decidere, ma una cosa è certo, io ci provavo e forse proprio per questo il punto bisogna provarci. Poi tra il 26 i miei 26 anni, i miei 35 anni ho attraversato una fase molto importante. Mi tormentava per capire cosa fare per crescere, volevo emergere, volevo costruire qualcosa di importante, volevo diventare ricco, perché no, famoso avere la possibilità di realizzare dei grandi, e ho capito che per farlo non potevo limitarmi a seguire quello che facevano gli altri. Dovevo inventarmi qualcosa, dovevo puntare sull'innovazione e lì è arrivato un giorno che ha cambiato la mia vita quando ero ancora giovanissimo, mentre gli altri ragazzi andavano a scuola. Io lavoravo in un'azienda elettronica,
La Ultravox un giorno mi misero in mano un trasformatore elettronico a mi sono innamorato di quell'oggetto perché avevo capito una cosa che allora sembrava quasi controcorrente quel prodotto poteva permettere di risparmiare energia, costava di più di un trasformatore, è normale, ma era efficiente, io avevo capito che quella poteva essere la mia strada, ho iniziato a produrre trasformatori e quella tecnologia si è evoluta fino a portarci anche fe verso il mondo del Ledda.
Oggi li vedete dappertutto e posso dirvi con un sorriso che in qualche modo, in tanti di quell'età c'è anche un pezzetto della mia storia, ma la parte più difficile doveva ancora arrivare. La sfida era la Germania e non era semplice. Eravamo italiani in quegli anni ci siamo sentiti dire anche parole che oggi fanno male a ricordare ci chiamavano terroni, anche quelli del Nord, ma noi non ci siamo fermati, abbiamo continuato, abbiamo insistito, abbiamo dimostrato col nostro lavoro quello che eravamo capaci di fare
E poi è arrivato il 1989 del muro di Berlino, io e mio fratello eravamo lì e abbiamo contribuito a demolirlo a picconate, ragazzi, vi assicuro che vedere cadere quel muro è stata un'emozione incredibile, un muro che per decenni aveva diviso persone, famiglia, ideologie e noi eravamo lì a picconare quel loro.
Quel muro e io dico sempre scherzando, che a 35 anni eravamo già pronti a picconare anche l'economia tedesca, ma quell'esperienza mi ha insegnato qualcosa di enorme che i muri e nella vita esistono What, a volte sono muri economici, a volte sono muri sociali, a volte sono Moore che ci costruiamo nella nostra testa e il modo per abbatterne uno solo non arrendersi,
Dopo quella esperienza, ho fondato la mia azienda in Italia, nel settore delle telecomunicazioni e dell'energia, e ho cominciato a girare l'Europa e il mondo e sapete cosa facevo, andavo in giro con la bandiera italiana perché io ho sempre pensato che essere italiani non fosse un limite al contrario essere italiani è una forza,
Abbiamo creatività, abbiamo capacità di inventare, abbiamo stile, abbiamo quella capacità tutta italiana di trovare una soluzione, anche quando sembra che non ce ne sia una e così sono arrivato fino in Cina e in Cina ho comprato un'altra azienda ed ecco lì ho avuto la conferma di una cosa in cui credo profondamente gli italiani ce la possono fare abbiamo una marcia in più.
Ma oggi sono qui soprattutto per parlare a voi, perché la mia generazione ha avuto il proprio tempo, adesso tocca a voi e vi dico non abbiate paura del futuro, non abbiate paura della tecnologia, non abbiate paura dei robot, non abbiate paura dell'intelligenza artificiale, io viaggio con dei robot che vengono con me e sapete perché perché non li considero dei nemici le consigliere d'oro degli strumenti,
La tecnologia può alleggerire il nostro lavoro, può aiutarci a vivere meglio, può permetterci di dedicare più tempo alle persone, alla creatività, alla ricerca, alla vita e l'intelligenza artificiale non deve essere vista come qualcosa che necessariamente ci sostituirà, può essere un sostegno, uno strumento straordinario se sapremo governarlo la vera sfida non è affermare l'innovazione ma capire come usarla mettendo sempre la persona al centro.
Ed è anche qui che ritrovo un'idea profondamente liberare la tecnologia deve servire l'uomo, non dominarlo d'innovazione, deve creare opportunità, non nuove disuguaglianze, e la politica deve avere il coraggio di accompagnare il cambiamento senza averne paura, e qui torniamo a noi perché voi siete la generazione che dovrà vivere questa trasformazione e allora vi chiedo una cosa vi dicono cosa non ponetevi obiettivi piccoli, abbiate ideali alti,
Anche quando sembrano impossibili, anche quando avete paura, anche quando vi vi dicono, non ce la farai, perché nella mia vita ho incontrato tante persone che mi hanno detto che non ce l'avrei fatta e se avessi ascoltato loro veramente non ce l'avrei fatta quando non sapete cosa fare cercate qualcuno che ne sappia più di voi trovate un mentore, chiedete un consiglio, non abbiate la vergogna di dire ho bisogno una mano perché nella vita nessuno arriva davvero da solo.
Io ho avuto compagni di viaggio, persone che mi hanno aiutato, persone alle quali ho chiesto un consiglio e ho scoperto una cosa bellissima e agli italiani, quando fanno squadra, sanno aiutarsi e allora ragazzi abbiate il coraggio di costruire la vostra squadra, abbiate il coraggio di sbagliare, abbiate il coraggio di ricominciare, abbiate il coraggio di partire e soprattutto di non smettere mai di sognare perché io ero quel ragazzo povero poverissimo, aveva 14 anni, ha iniziato a lavorare e quel ragazzo, un giorno a Londra davanti allo speaker corner immaginava di parlare davanti al Parlamento, oggi sono qui davanti a voi dopo aver parlato,
Centinaia di volte in Parlamento e questo mi ha insegnato una cosa il futuro non appartiene a chi ha già dato tu, chi ha già tutto il futuro appartiene a chi ha il coraggio di voler costruire qualcosa e allora sì, ragazzi innamorate, vede il futuro, non aspettarselo non abbiate paura, costruite lo con la vostra intelligenza, con la vostra creatività, con il vostro coraggio, con i vostri valori e soprattutto senza mai mollare.
E in questo caso costruito allo con Forza Italia, anche il partito più forte e importante che abbiamo in Italia, perché magari non sapete ancora dove arriverete io a 14 anni e non lo sapevo e neanche voi adesso, ma fissativi un traguardo Sappe, io sapevo che volevo provarci e qualche volta nella vita il primo passo verso un grande futuro è semplicemente avere il coraggio di fare il primo passo,
Grazie
Buonasera, a tutti prova, il panel che andiamo a presentare adesso tratta un argomento molto delicato, il fine vita, la ricerca del compromesso liberale.
Che cosa significa questo titolo significa che, prima di tutto, uno Stato liberale deve garantire la tutela di quelle persone che affrontano delle situazioni di emergenza e di sofferenza altissima, con delle reali alternative come le cure palliative.
Il sostegno alla famiglia e le terapie del dolore, ma vuol dire anche che in uno Stato laico e pluralista non è possibile imporre a i cittadini una sola concezione filosofica, morale o religiosa della vita. È nostro dovere quindi ricercare un equilibrio tra le libertà e la tutela della fragilità e tra l'autodeterminazione e la responsabilità pubblica. Per questo motivo direi di che possiamo introdurre i nostri ospiti, che ci spiegheranno meglio di cosa stiamo parlando Matteo, assolutamente sì. Grazie alla vigna, allora chiamiamoli uno a uno, i nostri ospiti sul palco Jacopo Maltauro, consigliere regionale di Forza Italia in Regione
Veneto, Angelo Picariello, giornalista di Avvenire, Irene Testa tesoriera del partito radicale, Pierantonio Zanettin, senatore di Forza Italia e relatore del ddl sul fine vita, benvenute.
Attendiamo. Angelo Picariello, ma partiamo perché, prima di dare la parola ai nostri ospiti, ci teniamo a delineare un attimo il quadro per cui siamo arrivati oggi, a dover parlare di fine vita, tutto parte dal 2019, con la sentenza numero 242 della Corte costituzionale. Dal caso ricorderete tutti Cappato, dj Fabo, in cui la Corte non ha introdotto un generale diritto a morire. Certo è che però ha dichiarato incostituzionale. L'articolo 580 del codice penale in una specifica area di casi era di casi e ponendo anche in individuando quattro condizioni per cui chiedevano coesistere, per cui una persona potrebbe accedere a quello che è il fine vita. Le ricordiamo persona affetta da patologia irreversibile, patologia fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che la persona considera intollerabili, persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e persona pienamente capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere e consapevoli. Poi ci sono state altre sentenze, arriviamo al 2019, arriviamo anche fino al giorno d'oggi più volte questo è certo la Consulta ha sollecitato il legislatore a intervenire. In ultimo si sono mosse le regioni Toscana Sardegna Emilia Romagna, in ultimo il Veneto, ma poi
Ne parleremo proprio per questo, come ha fatto la Consulta, io darei la parola proprio al legislatore e quindi a Pierantonio Zanettin, senatore e relatore, proprio in Parlamento di quello che è il ddl sul fine vita e le chiediamo proprio qual è lo stato dell'arte al giorno d'oggi di questa legge, a che punto è l'iter del disegno di legge di cui lei è relatore e qual è il percorso che il Parlamento ha fatto e ha davanti a lei la parola buonasera a tutti un ringraziamento particolare a Simone Leoni, che mi ha invitato anche quest'anno a tenere il panel sul fine vita. Ne abbiamo parlato anche l'anno scorso. Cosa è cambiato da un anno a questa parte da un anno a questa parte?
In Parlamento stiamo portando avanti soprattutto come Forza Italia, una ipotesi di mediazione, perché voi, come ben capite, il tema è assai delicato e glielo dico sempre, è un tema che noi dobbiamo affrontare senza sicumera senta certezze rileva rivelate con grande.
Umiltà, se vogliamo
E dobbiamo trovare un punto di equilibrio, un punto di equilibrio fra quelle che sono dei delle e dei diritti di rango costituzionale, innanzitutto il diritto alla vita, che è il principale, è uno dei principali diritti per sanciti dalla Costituzione e dall'altro il diritto all'autodeterminazione su questo crinale su questa,
Punto di equilibrio, noi dobbiamo trovare il compromesso giusto, la legge perfetta c'è no, non credo ci possa al momento creare la legge perfetta, noi però dobbiamo, abbiamo un dovere, quello di legiferare o tentare di legiferare e 2 2019 che il Parlamento è stato invitato a fare una legge delega da parte della Corte costituzionale, non c'è riuscito il governo gialloverde, non c'è riuscito il governo giallorosso, non c'è riuscito il Governo Draghi, ci proviamo noi come centrodestra non è facile e il risultato non è scontato. Ci stiamo lavorando continuamente, ci stiamo interrogando qual è la soluzione giusta
L'obiettivo che noi ci poniamo è quello di arrivare a una legge, non possiamo lasciare e qui concludo il mio intervento e dopo ci ritorniamo che ha deciso legiferare siano solo le regioni. Fino ad oggi quattro Regioni hanno già legiferato. L'ultima è stata il Veneto. C'è stato anche il voto favorevole del contributo molto importante che ha dato Jacopo, ma Tauro, come consigliere regionale. Le Regioni non possono essere lasciate sole perché non possiamo lasciare perché non possiamo pensare di avere una legislazione su un tema così delicato, a macchia di leopardo, una regione più avanti, un'altra indietro, una sì e una no
Non possiamo pensare che ci sia il turismo della morte, per cui le persone che magari hanno l'aspirazione ad avere l'aiuto al suicidio si devono trasferire da una regione all'altra, questo sarebbe del tutto sbagliato, secondo noi il Parlamento ha il dovere di intervenire Forza, Italia da questo punto di vista per è in prima fila io come relatore della legge in particolare Stefania Craxi, come il nostro capogruppo al Senato, si sta portando avanti una ipotesi di mediazione che abbiamo proposto agli altri partiti.
E da questo punto di vista, il nostro impegno sarà il massimo.
Grazie, grazie senatore, passiamo subito la parola ad Angelo Picariello, sicuramente una posizione diversa, perché lei ha raccontato sulle pagine di Avvenire e anche di un timore che si possa arrivare a una forma di suicidio, assistito sempre più facilmente accessibile, anche utilizzato un termine molto forte di deriva eutanasica al quale l'Italia si sta avvicinando allora le chiedo qual è il principio fondamentale secondo lei,
Che una legge sul fine vita rischierebbe di mettere in discussione e infine quanto è credibile parlare di scelta di fine vita se l'accesso alle cure palliative e a tutta quella che è l'assistenza non è ancora in tutto il Paese omogeneo e ho dato che è una sicuramente posizione molto utilizzata da persone che hanno posizioni simili alle sue grazie grazie a voi per questa opportunità che mi date e per il coraggio che avete.
In una cornice così bella che parla che parla di vita, no il mare, una giornata così bella a parlare di fine vita, le 2 cose, a mio avviso stanno insieme, non stridono.
Rispetto alla presentazione efficace, correggo solo una cosa, io non esprimo una posizione, io faccio il giornalista poi ogni tanto faccio anche dei commenti, ma su questi temi non non ne ho mai fatti, io ho cercato soltanto di fotografare la situazione e ho cercato di farlo in una situazione di gravissima crisi del mio mestiere il il leader di Forza Italia e del settore e me ne può dare atto.
C'è una grandissima tendenza.
Alla propaganda.
E non parlo di un solo partito, tutti.
Nel raccontare col con obiettività temi come questi si fa una fatica immane.
La prima cosa che mi piace raccontare quando faccio il giornalista e
La posizione di di buona fede e l'impegno degli esponenti politici, e non sia per piaggeria, alla mia sinistra c'è un esponente politico che ho visto a impegnarsi in questi anni con grande buonafede, grande impegno, grande capacità di relazionarsi con le parti in causa l'unico problema è che anche lui esponente politico e a volte bisogna raccontare le cose,
E così in maniera
Un po'come dire, più digeribile per quello che è un vincolo di coalizione e nel suo riferire un po', quella che è stata la storia dei provvedimenti di fine vita ha commesso a mio avviso un piccolo errore lessicale ha detto ci ha approvato il Governo, quello ci ha provato il governo, quell'altro queste leggi non le fa il governo, il governo interviene per il governo o la maggioranza interviene con per
Decretazione d'urgenza per una tragedia gocce, successo il giorno prima per una proposta di riforma che poi va in Parlamento, ma qui siamo di fronte a un cambiamento epocale epocale in cui il Parlamento dovrebbe essere sovrano e ciascuno si deve interrogare dall'estrema sinistra, dall'estrema destra su che cosa fare con lo spirito che ultimamente ha preso forza Italia. Devo dire con grande coraggio, ma con esiti finora non soddisfacenti, perché purtroppo il panorama va in altra direzione. Qual è il cambiamento epocale di fronte al quale ci troviamo? Per grazia di Dio, noi siamo di fronte a un progresso della scienza che, di fronte a malattie gravi, a
Diciamo anche situazioni molto complicate.
Ha inserito una possibilità di sopravvivenza e di sopravvivenza anche in maniera dignitosa, ma sempre con l'aiuto della scienza e con la solidarietà delle delle persone care, anche per 2030 anni rispetto a patologie che,
No, solo 2030 anni fa portavano a morte sicura.
Allora questa è una, è un problema del nostro tempo che si può risolvere in due modi o con la solida, con un'alleanza fra famiglie, terzo settore e scienza politica che deve affrontare delle risorse, perché servono delle risorse immani per farvi fronte.
L'altra possibilità che io non demonizzo e la Scarcella è la scorciatoia di fronte a una prospettiva di vita piuttosto limitata, è limitante la scorciatoia offerta da una visione che qui è anche rappresentata, io credo che noi ci dobbiamo porre di fronte a questo dilemma senza vincolo di partito perché per andare nella strada della solidarietà e dell'accompagnamento alla,
A una morte dignitosa, eh, eh, eh, eh eh non.
Atta a tagliare la staccare la spina, c'è bisogno di un immenso investimento sulle cure palliative e attenzione, come dicono gli esperti, non è un problema solo di risorse, ho scoperto occupando almeno un'altra volta che i fondi pur stanziati a volte non vengono utilizzati quindi il governo, il governo ha avuto il merito, questo governo di aumentare gli stanziamenti, ma spesso non vanno a buon fine e addirittura i corsi di specializzazione su questa materia che sarebbe il futuro per quello che abbiamo detto spesso
Diciamo, non dico, vanno deserti, ma non vengono coperti per l'intero organico, quindi c'è un problema di sistema, un problema da porsi, e siete bravissimi voi giovani a porvi il problema in questa sede, ma questo problema va affrontato da parte di tutte le forze politiche non alzando bandierine e mi fermo perché poi,
Dovrei entrare in alcuni problemi che ci sono nel centrodestra e anche nel centrosinistra, e non so se a voi fa piacere che se ne parli, ma se me lo chiedete, ve ne parlo pure grazie, grazie ad Angelo per il suo contributo.
Adesso vorrei passare a Irene Testa, allora lei proviene da una cultura politica dove l'autodeterminazione dell'individuo e alla base, insomma, è il principio fondamentale, come si distingue però, secondo lei una scelta realmente libera da una persona che invece richiede il suicidio assistito perché magari è ecco economicamente fragile o si sente un peso per la famiglia e quindi quali sono a questo punto le condizioni minime per cui lo Stato possa essere certo che la scelta sia davvero personale e consapevole?
Grazie sì, intanto approfitto dalla presentazione del fatto, appunto, che arrivo da un partito che giustamente ha fatto dell'autodeterminazione.
Battaglie importanti diciamo storicamente e quindi colgo l'occasione innanzitutto per ricordare Emma Bonino,
è
E le sue battaglie, appunto per finalizzate, soprattutto non solo all'autodeterminazione, ma la libertà di scelta dell'individuo, e queste libertà sono nate spesso proprio dal vissuto delle persone la storia, ad esempio, del Partito Radicale è intrisa di persone che hanno persone malate che hanno lottato a proprio per arrivare ad oggi. Forse no, arrivare a parlare di questi temi, a dibattere di questi temi Luca Coscioni e Piergiorgio Welby, e credo che
Il l'onorevole Zanettin ha preso un'iniziativa importante con la senatrice Craxi, quella di portare in Parlamento una legge che la gente, i cittadini, chiedono, perché noi dobbiamo ricordarci che le più grandi riforme del nostro Paese forse quelle più difficili sono passate, sono arrivate diciamo in Parlamento proprio perché è la gente ha dimostrato di essere più avanti del legislatore e io credo che oggi ci troviamo nella stessa situazione ci sono persone che vivono delle sofferenze immani,
Che chiedono di poter essere liberi semplicemente di scegliere. Non esiste un partito della morte, non c'è nessuno, no, non c'è un pronto soccorso che uno va bussa e chiede guarda, io sono povero problemi economici, voglio morire, quella non è libertà di scelta, quello quello è altro, è semmai una mancanza da parte dello Stato che dovrebbe invece occuparsi, diciamo, di chi è indigente o a delle situazioni di questo tipo, e infatti noi dobbiamo scongiurare che persone abbiamo visto la famiglia. Ora c'è un'indagine in corso e si capirà che con il bambino disabile, che per le cure si erano indebitati, eccetera, e si capirà se lì c'è stato un suicidio proprio perché magari bussavano alle porte e nessuno ha aperto, ecco, noi dobbiamo evitare quello che è successo ieri
Ah, ah, anche lì ci sono delle indagini, ora si vedrà, ma non è il primo caso che accade di persone anziane che di fronte alla sofferenza, non sapendo a chi rivolgersi e come gestire, sono si ritrovano a dover ammazzare, soffocare la moglie perché pur di liberarla dalle sofferenze ecco questo non deve succedere è sicuramente non deve neanche succedere che una legge sia limitativa rispetto a quanto detto dalla Corte costituzionale perché questo è fondamentale come è fondamentale che il servizio sanitario nazionale,
Sia coinvolto, naturalmente, perché una persona non può se io sono ricca curarsi o accedere a determinate scelte e invece se sono indigente, non lo posso fare così, perché noi dobbiamo, come dire, non possiamo pensare che le regioni continuino in autonomia per quanto lo possono fare a fare le leggi e ci ritroviamo persone che poi fanno sì il turismo e devono essere costretti a cambiare la residenza a spostarsi oppure se non hanno le possibilità. Insomma, credo che la situazione vada normata e ed è tempo di farlo. Grazie grazie, Irene vi chiedo per la prossima domanda che faremo sia lei Irene, che ha ad Angelo di rimanere nel minuto, perché dopo ci terremo dare la parola a tutti, ma ci tenevo a fare questa domanda perché il filosofo e teologo Vito Mancuso, per sostenere una concezione della dignità legato anche quella che è la libertà della coscienza, ha citato il passo del Siracide
Ve lo leggo meglio la libertà che una vita amara, il riposo eterno che una malattia cronica allora, insomma, sono parole che vengono dalla Bibbia le chiedo Angelo, come le possiamo interpretare, possono forse essere la chiave di lettura per un fine vita in chiave cattolica,
Ma io, con tutto il rispetto per Mancuso.
Diciamo, preferisco tenere come punto di riferimento il pontefice e il Vangelo il Vangelo che è uno dei testi più anticlericali che io conosca, perché noi pensiamo che essere cattolici significa essere clericali, il cattolicesimo è un'esperienza e una e una è una religione che invita l'uomo a rimanere quello che è cioè a essere umano,
E allora io, se mi permettete una citazione.
Io, venendo qua, mi riguardava la parabola del buon samaritano.
Buon samaritano, che è stato aggredito dai dai.
Dai predatori e Sangui giace sanguinante e passa l'uomo di chiesa e va avanti passa della vita che frequentatore della chiesa e va avanti lo stesso passa il samaritano, l'ultima da cui dell'aspetti eh e che invece lo soccorre Gesù invita a guardare a questa persona come esempio, quindi io,
Sarei l'ultimo a dover dire questa cosa che voi mi aspetto, vi aspettate da me una difesa della posizione clericale, io invito io ritengo che un cattolico.
Non ha bisogno di definirsi tale, ma ha solo bisogno di anche, come giornalista, di favorire la conoscenza di quelle posizioni che, anche in politica, consentono all'uomo di rimanere tale ripeto, il problema di cui abbiamo parlato è un problema molto serio che richiede stanziamenti, unità d'intenti, intervento sia delle Regioni che dello Stato centrale quindi interventi anche di posizioni politiche diverse,
Buttarla sulla Corte costituzionale non ha senso, perché la Corte Costituzionale non ha fatto altro che riprendere una legge precedente, quella certo poi torneremo proprio sulla Corte costituzionale, ma ci tenevamo intanto a fare una domanda, le disposizioni anticipate di trattamento, in fondo ha ripreso ha ripreso quelle norme, le quindi ripeto, siccome devo essere breve e mi taccio io credo che il problema è un'alleanza fra quelli che non vogliono lasciare soli,
Quelli che un giorno potremmo esserlo noi vivono questa situazione è molto difficile, che va accompagnata e il primo punto lo abbiamo detto, sono le cure palliative, il secondo punto è un intervento delle famiglie e del terzo settore, grazie grazie, grazie, Angelo, tornerei.
Mi riaggancio alla risposta di Irene prima sul principio dell'autodeterminazione e nello specifico le chiedo, secondo lei, se esiste una richiesta di suicidio assistito davanti alla quale lo Stato dovrebbe per forza dire di no, beh, certo, ci sono dei casi in cui lo Stato può e deve dire di no non è che una una persona insomma che vuole morire, magari è semplicemente depressa e ne aveva appunto e non condizioni.
Non di malattia tale e non di sofferenza, tale per cui necessita di questi tratti trattamenti.
Ad esempio, io sono la la Garante regionale delle persone private, della libertà personale della Sardegna e effettuo anche delle visite nei nei centri di salute, laddove le persone sono, sono sottoposte a trattamenti sanitari obbligatori e cosa accade. Ho incontrato in una di queste visite un una, una persona che è affetta da una malattia che si chiama il Pica sciismo è una malattia che porta alla persona a ingerire continuamente degli oggetti, tutto quello che trova, cosa ha pensato di fare la struttura da 20 anni praticamente e per evitargli la morte, questa persona tiene i polsi con due guantoni bloccati e un casco in testa, con una rete metallica praticamente da vent'anni
Io, quando l'ho visto certo mi sono chiesta, ma cioè questa è una cura. Purtroppo è stato fatto per salvargli la vita. No, però è chiaro che nessuno può decidere oggi per lui nessuno può decidere di dire va beh, forse è meglio morire che stanno in quella condizione, magari io lo posso pensare, però nessuno può farlo, quindi voglio dire ci sono situazioni difficili, ma io credo che dietro alle persone che stanno male e dietro le sofferenze ci sono dei medici sono, ci sono dei palliativisti, il medico opera in scienza e coscienza. Grazie, nessuno. Purtroppo mi sono costretto a interromperla perché sennò non riusciamo a far parlare tutti Jacopo, veniamo a te una visione un po'più territoriale. Ha detto, è di aver fatto una scelta molto travagliato a livello personale. Ti chiedo perché hai fatto questa scelta in una tua intervista, proprio l'avvenire ai anche citato che per un cristiano fare politica è doverosa, impossibile, ti chiedo, è così e da cosa nasce dalla tua scelto
Ma, cari amici e care amiche di azzurro, sono felice di essere qua e vi ringrazio per lo spazio. Sono anche in difficoltà perché è un tema delicato e il fatto che di fianco a me c'è il promotore della legge in Senato ed è un vicentino mi ha concesso in queste settimane, in questi mesi, di avere una persona vicina, perlomeno anche fisicamente a cui chiedere un consiglio un consulto e confrontarmi Matteo, non è stato facile perché per un cattolico, ma in generale per una persona che si approccia a un tema di questo tipo, solo leggere il titolo suicidio medicalmente assistito ti viene la pelle d'oca alta, così è difficile per una persona che crede nel valore della vita e per un cristiano che crede nel valore sacrale della vita. Affrontare un tema di questo tipo comporta timore, paura, difficoltà, inquietudine
Però la libertà di coscienza che mi ha concesso il mio partito, sentendo il segretario nazionale, sentendo Simone mi ha spinto a fare un ragionamento in più, oltre alla paura e ragionare da legislatore io, cari amici, sono un cattolico convinto, ma anzitutto in quell'aula sono un rappresentante dei veneti di tutti i veneti anche di chi non è cattolico come me,
In modo particolare sono rappresentante di una generazione, la nostra, che oggi al 78% chiede un atto di coraggio e di responsabilità nel regolamentare qualcosa che già esiste, perché il Veneto?
Non ha creato nessun diritto, il Veneto non ha creato il diritto al fine vita in Regione, il Veneto ha regolamentato la procedura il come di qualcosa che è già stato determinato, come è possibile, con dei criteri precisi, dalla Corte costituzionale, che è il più alto organo a livello costituzionale nella regolamentazione della nostra Repubblica allora da questo punto di vista da cattolico ha affrontato il tema con un principio di laicità,
E Sturzo ce l'ha insegnato una volta per tutte, la religione è universale, la politica è parziale, il cattolico che sceglie un impegno in politica sceglie il dato della laicità per forza di cose, allora con difficoltà, ragionando, confrontandomi ascoltando credevo fosse opportuno che il Veneto intanto regolamentasse qualcosa che già era possibile perché credo che la regolamentazione sia meglio della confusione e poi che anche noi come forzisti come cattolici come moderati, portassimo nostro contributo per evitare che la regolamentazione fosse il frutto semplicemente della parte più radicale dell'impulso più intollerante di questa parte del Paese.
Esserci migliorando, portando un contributo qualificato, cercando di dare un atto di responsabilità civile prima ancora che politica, a una generazione e a un Paese grazie Jacopo.
Grazie, adesso vorrei chiedere a questo punto al senatore Zanettin, visto che abbiamo ascoltato anche delle posizioni, insomma non totalmente omogenee, secondo lei a questo punto, il legislatore che deve necessariamente trasformare queste posizioni in una norma dove vede il punto di mediazione,
Ma credo che alcune delle cose che ha detto Jacopo vadano sottolineate oggi già c'è una legislazione sul fine vita in Italia è una legislazione sul fine vita che è stata dettata dalla Corte costituzionale uniformazione fino ad oggi, già 16 italiani hanno usufruito del suicidio assistito all'interno del nostro Paese.
è giusto che possono farlo solo alcuni cittadini, e non altri solo in alcune regioni e non altri, io giudico di no, noi dobbiamo partire dall'idea.
Che le Regioni hanno fatto la loro parte, ma ricordiamo che le leggi regionali fino ad oggi varate decadranno automaticamente quando ci sarà la legge nazionale, Forza Italia rilancia da questo palco, dalle mie parole, la necessità di una legge nazionale, il punto di equilibrio qual è, noi non stiamo cercando con grande umiltà, io l'ho premesso nel mio intervento all'inizio non abbiamo sicumera, non abbiamo la verità rivelata in tasca. Affrontiamo il tema cercando il compromesso con i nostri
A partner del Parlamento, la senatrice Craxi ha individuato nel ruolo del medico di base su base volontaria e su base gratuita il punto di caduta che in questo momento potrebbe essere quello sul quale tutti o molti si possono riconoscere su questa strada lavoriamo con impegno ed intensità.
Grazie grazie a questo punto concludiamo, abbiamo ascoltato posizioni diverse, ma un elemento comune, la consapevolezza che dietro questo confronto non ci sono soltanto principi, ma soprattutto persone, sofferenze e fragilità, assolutamente sia, allora ora la sfida passa noi passa soprattutto al legislatore, a voi che avete già preso la scelta di partecipare oggi vi ringraziamo e quindi ringraziamo Irene Testa, Angelo Picariello, il senatore Pierantonio Zanettin e Jacopo mezzo euro per aver partecipato al nostro confronto. Grazie mille, grazie a tutti
Eccoci qua.
Buon pomeriggio a tutti, eccoci qua, siamo qua io che sono Federico ben stati, molti di voi mi conoscono, che per chi non mi conosce sono capogruppo a Milano, il municipio di Forza Italia e sono con l'amica Santina Santambrogio che è coordinatrice della Città metropolitana per quanto riguarda Forza Italia, giovani a Reggio Calabria, adesso io e lei Andrea o moderare un panel, un pane che si chiama Sicurezza e libertà, basta e Maranza, io penso che nella sicura e con la sicurezza, a tutti abbiamo a che fare, tutti abbiamo a che fare per quello che succede nelle nostre città. Come sappiamo tutti, l'Italia è uno Stato di diritto ed essendo uno Stato di diritto al dovere di contemplare
La libertà di difenderla e, come la difende nella Costituzione, dal tredicesimo al ventottesimo articolo la Costituzione si parla di libertà, libertà d'associazione di movimento e adesso non ne parleremo con quattro ospiti che vado a chiamare il primo è youtuber, Simone ciclone che è collegato che purtroppo non può non può essere qua perché ha avuto un incidente durante diciamo l'opera che fa a Roma per cui vi chiedo un applauso il senatore Gasparri, presidente della terza commissione,
è al Senato il direttore Sergio de di il giornale.
E il dottor Tiani del sindacato di polizia.
Comes, grazie mille per essere qua.
Stavamo dicendo la libertà. È così importante che la nostra Costituzione, la tutela, la tutela, gli articoli dal dal tredicesimo al ventottesimo e cosa succede, succede che però, purtroppo noi questi ko diritti che diamo scontati ma scontati non sono sono messe a repentaglio dalla criminalità, perché la criminalità cambia le abitudini dei cittadini, quanti ragazzi, quanti di voi, ragazze non prendono la metropolitana la sera non escono la sera. Quante donne non possono uscire di casa perché hanno predicava la criminalità, diciamocelo chiaro e questo non deve succedere assolutamente. La Repubblica ha il dovere, difende le nostre libertà e Forza Italia è in campo tutti i giorni dai consiglieri municipali nei nei quartieri. Ai parlamentari noi abbiamo la fortuna di avere anche l'onorevole Marta Fascina, che ha fatto una proposta di legge che vuole che l'imputabilità dei minori passi da 14 13 anni, perché Forza Italia vuole che la sicurezza non sia un tema, ma sia una battaglia sacrosanta e la prende con molta molta serietà. Oggi le città, purtroppo, sono preda della criminalità perché perché abbiamo alcune amministrazioni, ecco,
Tu, perché a casa sa di cosa stiamo parlando che purtroppo la sicurezza nella contemplano a Milano l'assessore, alla sicurezza non esiste, ci son le Piazze tattiche Piazze tattiche che dovrebbero essere dicono loro, delle zone in cui i cittadini utilizzano tutto il mese di agosto e anche lui li abbiamo avuti Maranza che spopolavano in questi Piazze tattiche, facendo quel che volevano, abbiamo video ovunque che provano chissà, questo, noi diamo un'idea diversa di sicurezza e vogliamo che la sicurezza ci sia perché deve tutelare la libertà. Quindi, dopo aver fatto questa breve introduzione, io vado a fare delle domande e poi passerò la parola a Santina, a Simone ciclone, ecco che tu, che sei appunto, reduce di una battaglia di civiltà, perché appunto test
No, scalone che lo guardavo dietro perché perché c'è lo schermo visto appunto tu a che fare tutti i giorni con l'insicurezza di un'amministrazione comunale che, come sappiamo tutti, guidata da Gualtieri e dal PD, che spesso e volentieri si voltano dall'altra parte dall'altra parte, quando si parla di sicurezza, tu cosa chiede resti alle istituzioni e a al tuo Comune e chi governa la città non dà un mandato ma la più mandati, cosa potrebbe fare di più per la sicurezza, cos'è che manca a Roma e cosa che potrebbero mancare anche nelle altre città italiane? Grazie,
Allora, intanto vi ringrazio dell'invito. Mi dispiace di non essere potuto venire. Purtroppo sono fermo per un infortunio alla schiena, però mi sto rimettendo e approfitto per dire che io tutti i giorni faccio video dove racconto la difficoltà, l'insicurezza ai problemi della città di Roma e una uno degli emblemi di questi problemi sono, non so se mi sentite bene, ti sentiamo, ti sentiamo effettua, si scusatemi, dicevo, uno degli emblemi proprio di questa insicurezza a Roma è quello che è avvenuto davanti al Colosseo voi pensate, a Roma abbiamo il monumento più importante d'Italia, uno dei monumenti più importanti d'Europa e fino a qualche tempo fa era preda dei gruppi di Maranza, cioè gruppi di
Ragazzi, ragazzini spesso minorenni che vengono da strutture per i minori non accompagnati e facevano creati, cioè parliamo di reati perché rapine, aggressioni, violenza, tutto quello legato a loro, diciamo alle loro bande si faceva davanti al Colosseo, poi c'è stato un fatto che a un certo punto hanno aggredito la polizia di Roma, Capitale perciò facente capo al Comune di Roma, e da lì poi c'è stata un'escalation per fortuna da parte delle nostre forze dell'ordine che piano piano hanno lavorato.
Su quella situazione, fino ad arrivare oggi a una zona russa nel pieno centro di Roma, la zona rossa significa che possono allontanare i soggetti indesiderati da quella zona, perciò le forze dell'ordine hanno la possibilità di operare anche fuori dalla presenza di un reato in flagranza problema, qual è che oggi, se noi andiamo al Colosseo e andiamo a guardare la situazione in realtà non è cambiata, cioè ci sono sicuramente meno Maranza, ma ci sono
Ma sono stati sostituiti da altri gruppi che fanno questo, per esempio, proprio due, tre giorni fa, c'era uno dei tanti gruppi delle tre campanelle truffatori che truffano i turisti a Roma anche per migliaia di euro e durante un controllo sempre della Polizia Locale disarmata, che non aveva strumenti per fare questo controllo, hanno trovato uno di loro armato di un'arma da fuoco carica con 12 colpi e pronta a sparare ed un coltello di grandi dimensioni. Allora io la domanda che faccio è questa poi la rivolgi dette dal sindaco, ma anche all'Assessore al Turismo, perché poi quelle sono le figure che dovrebbero subentrare, ma è normale che sui Fori Imperiali, con milioni di visitatori tutti i mesi davanti al Colosseo nella parte più turistica della città ci sia che fanno truffe, tutti i santi giorni sono armate e hanno mandato un mio amico, un altro influencer straniero che lui sta vive a Roma e si chiama guardiano Roma e fa anche lui questo lavoro per gli stranieri lo hanno mandato in ospedale
Con 80 giorni di prognosi e 5 interventi al viso perché gli hanno deformato permanentemente il viso per i colpi che gli hanno inferto, anche quando era a terra cinque piastre di titanio in faccia oltre a vecchi. È un intervento che a noi è costato tantissimo come servizio sanitario e ed è giusto nei suoi confronti perché lui comunque vive a Roma paga le tasse, è un contribuente e tutto quanto però è stato aggredito da gruppi criminali semplicemente perché aveva avvisato una turista che
La stavano truffando, voi immaginate che il grado di violenza che c'è nel pieno centro di Roma esco, dove dovrebbero esserci dei presidi permanenti largo, Gaetana Agnesi, fronte Colosseo via dei Fori Imperiali piazza Venezia via del Corso, sono tutte zone dove avvengono dei crimini davanti agli occhi di tutti e spessissimo le forze dell'ordine sono impotenti come numero e come possibilità di intervento.
Io che cosa chiedo fondamentalmente al sindaco della mia città? Noi sappiamo che c'è una grandissima difficoltà sulla gestione dei mezzi pubblici in questa città si chiede a tantissimi romani di lasciare la macchina a casa e prendere i mezzi pubblici, prendere i bus, la metropolitana, eccetera, ma i mezzi pubblici io li prendo tantissimo, sia prevalentemente per lavoro, ma anche per utilizzo quotidiano e vi posso garantire che ogniqualvolta io prendo i mezzi pubblici, ovviamente se non mi giro dall'altra parte, se non mi metto le cuffie fatto e faccio finta di non vedere c'è un problema, c'è un problema magari legato se Geri c'è un problema legato a violenza, furti
Molestie è capitato tantissime volte vedere molestie sui mezzi pubblici gratuite, tra l'altro spesso nei confronti delle donne, e questo è un qualcosa che viene spesso messo a tacere pochissime volte. Io leggo sui giornali notizie di quello che io vedo tante volte, mi è capitato di dare io la notizia rispetto ad altri luoghi, tante volte la gente vede i miei video e dice, ma succede questa cosa non l'ho mai letta sui giornali, eppure nel mio video questa cosa succede con una frequenza elevatissima. Ci sono dei vagoni delle metropolitane, dove c'è un numero talmente elevato di borseggiatori che la gente rimane colpita quando gli dico che sono dei borseggiatori ci sono, ma quelli sono i passeggeri, alcuni si vedono altri, sono così bravi a camuffarsi, a mettersi in mezzo alle altre persone che non te ne accorgi e i furti sono di una frequenza elevatissima, cioè noi abbiamo Turi che arrivano a Roma primo giorno, gli fanno sparire i documenti, le carte di credito dei soldi in contanti. Voi immaginate à trois 3.005 mila chilometri da casa, magari in un viaggio della vita, e ritrovarsi senza i soldi, senza legati credi e senza documenti stessa, cosa succede a Milano, purtroppo, sempre più spesso e come dicevi giustamente te chi ci va di mezzo spesso sono anche le donne che ecco no, sono le persone più deboli, quindi sono poi finite. Le persone più fragili sono gli obiettivi anziani, donne e quindi, a maggior ragione, le amministrazioni comunali debbano impegnarsi a vigilare maggiormente sui mezzi pubblici. Comunque GRA. Grazie mille Simone
Ne proseguiamo Santina, se vuole proseguire un applauso per Simone Grassi.
Io rinnovo il benvenuto per tutti i nostri ospiti e, dopo che abbiamo parlato del della sicurezza, da un punto di vista di chi questa la vive, tutti i giorni andiamo ad affrontarla da dal punto di vista di chi invece coordina uomini e donne e si occupa di chi invece la deve fronteggiare tutti i giorni quindi oggi lo faremo con il segretario Giuseppe Tiani,
Lei, insomma, era ricopre questo ruolo dal 1997, quindi il segretario nazionale generale della Siap, oltre ad avere insomma una longeva esperienza nel campo della DIGOS e dell'antiterrorismo e inoltre ha affermato in una conferenza stampa recentemente.
Di.
Dicendo sicurezza e garanzie non sono diritti confliggenti, ma pilastri che devono procedere insieme, e questo penso che racchiuda veramente il vero senso del nostro pane, nel senso che abbiamo voluto dare, quindi le chiedo le passo, la parola chiedendole come si può garantire a chi opera sul campo la serenità nell'esercizio delle proprie funzioni e dal suo punto di vista è necessario aumentare la pena o garantirla.
Giovani di Forza Italia all'amico, presidente Gasparri.
Heinz, invitarmi sto nelle mie dichiarazioni, sicurezza e garanzia, inverto la domanda, partiamo dalle garanzie, prima, diciamo, dell'aggravamento delle pene, noi abbiamo un problema nel nostro Paese che riguarda l'esecuzione della pena, la certezza della pena, la certezza delle sanzioni amministrative.
Mi riferisco anche ai provvedimenti che fa il questore, l'allontanamento o altri provvedimenti che riguardano tutta l'attività preventiva, ma anche l'esecuzione della pena quando vengono rilevati reati noi, quando io parlo di garanzie, parlo perché ritengo, proprio in tema della Festa Azzurra, libertà, sicurezza e libertà la sicurezza nel nostro Paese ma nel mondo occidentale,
Nel mondo e che oggi è mobile, in una società che sta mutando e un elemento che garantisce la libertà, la libertà può essere garantita non soltanto aumentando le pene, ma rendendole certe le pene e aumentando le attività di prevenzione delle forze di polizia è chiaro che il Paese ha anche un problema di bilancio, l'attuale governo, al di là delle strumentalizzazioni della lotta politica, lo dico da sindacalista datato ha fatto un enorme lavoro
Tant'è vero che l'ultimo dato statistico che ha pubblicato il Viminale i reati sono scesi del 10 per te del 10%, però vi voglio dare anche un dato che riguarda proprio i giovani e quindi la libertà di frequentare un parco alla libertà di uscire la sera, la libertà di frequentare i posti della novità liberi la libertà di poter rientrare a casa senza essere aggrediti dai Maranza,
I Maranza sono non solo una categoria giuridica di paranza, sono un'etichetta sociale giornalistica di tipo mediatico, la polizia interviene sulle condotte, non sul Loft, però c'è un dato che emerge dal servizio analisi criminale, il 51,40% dei reati rilevati da gruppi di baby gang, ma anche qui la terminologia è sbagliata perché i gruppi di minoranza o di baby gang sono composti da persone prevalentemente di sesso maschile fra i 17 e i 24 anni, quindi non baby gang, c'è stato un fenomeno proprio qui a Pescara, a luglio il prefetto è intervenuto convocando un tavolo permanente del disagio e ha messo insieme, ha messo insieme scuola, disagio, alcolismo e una serie di fenomeni per prevenire
Allora la garanzia sta nel fatto che la nostra giustizia, lo dico con chiarezza, dovrebbe essere, diciamo.
Più convergente rispetto ai temi della sicurezza pubblica e rendendo effettiva la pena dall'altra parte nel tempo, come ha fatto l'attuale governo. Lavorare sugli organi, gli organici e in crime e incrementali rispetto a questo voglio dire una cosa che il presidente Gasparri ricorderà. C'è stata una parte politica fino a una decina di anni fa, 15 anni fa, ove la narrazione del Paese, che il paese d'Italia avesse nel rapporto poliziotti carabinieri dei cittadini un numero più elevato rispetto ai paesi d'Europa, ma l'Italia è anche il Paese più esposto del Mediterraneo. L'Italia è anche il Paese che ha più mafie, come la 'ndrangheta, la mafia, la camorra, la Sacra corona unita e una serie di problematiche. E poi c'è un tema che il tema dei temi che viene trascurato, Così parlo delle garanzie rispetto all'integrazione integrazione e sicurezza non sono due temi antitetici. Integrazione e sicurezza sono due temi che devono stare dentro una cornice di politiche pubbliche. Una non esclude l'altra, come non si può criminalizzare o rimuovere quel 51,40% di reati delle baby gang commessi da stranieri, perché questa sarebbe una lettura ideologica, ma allo stesso tempo non si può rimuovere questo dato perché sarebbe un'altra lettura ideologica. Quindi integrazione e sicurezza insieme, certezza della pena, esecuzione della pena ed esecuzione dei provvedimenti amministrativi che oggi non funzionano. Se oggi un prefetto questore emette un provvedimento che amministra un ammonimento e tu non lo rispetti quando ti riprendono non accade niente. È noto alle cronache di stranieri fermati con 44 Alliance, vanno fatte politiche di un certo tipo, come ha fatto il prefetto di Pescara a luglio, dove il fenomeno che stava emergendo è stato contenuto con un tavolo interistituzionale benissimo, quindi
Ha rappresentato un po'quello che è il nostro anche di politica liberale e garantista nel nostro partito in Forza Italia e quindi abbiamo parlata sfrontata il tema anche dal punto di vista di chi lo vede nel campo, chi l'affronta con gli uomini e le donne che protegga insomma che proteggono quotidianamente garantiscono ai cittadini nella sicurezza.
E adesso è inevitabile che, insomma, lo trattiamo anche da un punto di vista della politica quindi politico e istituzionale, con l'onorevole qui presente Maurizio Gasparri.
Che standing ovation, onorevole meravigliosa.
E quindi lei, insomma, è parlamentare da oltre 30 anni, quindi questa lunga esperienza in in politica, oltre a essere uno dei rapper dei primi rappresentanti del nostro partito di Forza Italia, ora o oggi ricopre il ruolo di presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato oltre a far parte della Commissione parlamentare antimafia,
Quello che oggi vogliamo chiedere, la domanda che vogliamo porle è come, come fa la come è cambiata la domanda di sicurezza in quest'anni e soprattutto la richieste da parte delle richieste dei diritti da parte dei cittadini e come si fa a costruire una vera politica liberale e garantisca una più politica della sicurezza che rispetti questi principi dopo, insomma, abbiamo visto il era entrata in vigore il nuovo ddl sicurezza recentemente, oltre alla proposta di legge di Marta Fascina, lascio la parola a Ray
Ringrazio tutti
Allora
Martusciello non riconosciuto.
Allora?
Poi consumiamo il tempo, abbiamo altri dibattiti, allora cerco di essere rapido, la domanda di sicurezza aumenta nonostante Amici miei, noi abbiamo dei dati che sono migliori di quelli del passato.
Noi ci lamentiamo prima ciclone, parlava di Roma, abbiamo parlato di Milano oggi, ma a Milano, Roma, ci sono meno reati di Parigi, Barcellona, Londra, eppure la gente è preoccupata lo stesso, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo intensificato l'azione perché la prima risposta è benché i reati siano diminuiti, la domanda di sicurezza non diminuisce e noi dobbiamo fare di più. Non c'è contraddizione tra l'essere liberali e garantisti e volere più sicurezza, perché tutelare la proprietà privata e la libertà di tutti è un atteggiamento assolutamente liberale.
E quando abbiamo fatto norme, per esempio sul possesso dei coltelli e sui cosiddetti Maranza, qualcuno ci diceva, ma quelli sono italiani di seconda o terza generazione, peggio, se sei di seconda o terza generazione vuol dire che non solo tu ma anche tuo padre e forse tuo nonno ha studiato e vissuto in Italia allora impari a rispettare la Costituzione e le leggi di questo Paese.
Non è che non è che poi scopri, a un certo punto che c'è la sharia, che puoi tenere gli usi figlio, la moglie in casa, sei di seconda e terza generazione se italiano vuoti ceduti i diritti, noi glieli riconosciamo, però tu devi anche rispettare le regole quando dicono, ad esempio, c'è l'articolo della Costituzione sulla libertà di pratica religiosa, ci sono anche altri 140 articoli circa della Costituzione. Vanno rispettati tutti quanti, gli articoli della Costituzione per essere rapidi, noi non prendiamo neanche lezioni di antimafia, abbiamo fatto circa 20.000 sequestri di beni alla mafia, sono stati arrestati, centro tra i più pericolosi latitanti, quindi lo dico con nome e cognome noi lezioni di antimafia da Scarpinato e da Ranucci non ne prendiamo
Dobbiamo.
E, diciamo col direttore, c'erano, poi parlerà dopo ne fa una battaglia, caro Ranucci, tira fuori le chat, visto che questa frase ti piace tanto poi tira fuori le chat con Lavitola.
Quindi non descrivo le norme anti baby gang, i decreti sicurezza, le zone rosse nella città, le abbiamo fatte e le faremo e siccome i corsi, come i convegni come questi, sono per lanciare messaggi all'esterno, ma anche per dare notizie ai ragazzi e ai quadri dirigenti che sono qui ricordatevi che con noi gli sbarchi di clandestini dall'inizio della legislatura sono diminuiti dell'82% 82% in meno.
Rispetto agli anni in cui governavano Renzi, Enrico Letta e Gentiloni e arrivavano 150.000 a 180.000 clandestini ogni anno in questo Paese.
Nell'ultimo anno gli sbarchi sono diminuiti del 52% lì impalati sono aumentati del 60% nel 2025 rispetto al 2021 e nel 2026 continua l'aumento del 34%, abbiamo fatto cambiare le regole europee, grazie al Ministro Tajani e alla presidente del Consiglio Meloni cambiare le regole europee per avere più solidarietà noi non siamo la Spagna di Sanchez che si è fatta invadere e vuole dare anche lezioni,
E quindi ci auguriamo che i nostri amici spagnoli che oggi sono intervenuti dal vivo e attraverso il collegamento vadano presto al governo la Schlein Porrone Sanchez come modello, invece gli spagnoli sceglieranno il Partito popolare, nostro alleato, questo accadrà.
Vado a concludere.
Ci sono altri dati in aumento, le forze di polizia qui c'è Tiani che ringrazio, ci sono dirigenti dello Stato in platea, sapete quale è dato, invece è aumentato in maniera pericolosa non i reati, non gli sbarchi, sono aumentati del 62% gli appartenenti alle forze dell'ordine ferite nell'ultimo anno e chi li ha feriti Askatasuna i centri sociali tutti quelli protetti dalla sinistra 62% di feriti in più, questa è la politica della sinistra,
Noi abbiamo assunto 45.000 persone nelle forze dell'ordine, abbiamo fatto dei contratti e con il sottosegretario Perego ci stiamo impegnando e Tajani per la previdenza dedicata temi tecnici, perché poi del personale di polizia non B e delle forze armate del popolo in divisa non bisogna parlare bene solo nei comizi bisogna difenderlo ogni giorno nel Parlamento, nel paese in ogni luogo dove si assumano decisioni ed è quello che noi facciamo e ringrazio Tiani.
Per averlo riconosciuto. Quindi, ecco, gli altri hanno fatto più sbarchi e più feriti nel popolo in divisa. Noi vogliamo tutelarlo con norme che abbiamo fatto della tutela legale alla tutela sanitaria, abbiamo anche sull'immigrazione. Ha aperto le porte a chi vuole lavorare in questo paese e gli accordi internazionali che Tajani ha sottoscritto in Egitto, in Tunisia, il Piano Mattei servono a questo, chi viene qui per lavorare e rispettare le leggi e ben raccolto che viene qui per fare il Maranza, se ne deve andare lui e chi lo ha maleducato e guardate che è il decreto Caivano il decreto Caivano non ha introdotto solo regole per combattere il crimine, ha punito di più i genitori che non mandano i figli a scuola e noi stiamo facendo diminuire il tasso di evasione scolastica. Noi vogliamo i ragazzi a scuola, non in piazza col coltello, questo stiamo facendo e a Caivano
A chi parla male delle Forze armate, le ruspe dell'esercito, qui ci sono tanti ragazzi campani, sono state mandate a Caivano per ricostruire le palestre che il comunista De Luca aveva abbandonato al degrado e alla distruzione, per dare spazi sociali, questo ha fatto il popolo in divisa.
Concludo con un ricordo personale di Raffaele Costa, non so se visto prima Antonio Antonelli ha ricordato, Raffaele Costa, stiamo abbastanza grandi, questa è una foto in cui ci sono io giovane sottosegretario all'Interno c'è, Alfredo, Biondi, e in fondo li vedete, Raffaele Costa e al centro c'è Vincenzo Muccioli, tra poco se ne parlerà mozioni è stato il fondatore di San Patrignano un uomo coraggioso,
Noi quel giorno siamo andati ad inaugurare l'ospedale per malati terminali della comunità di San Patrignano che l'amministrazione del Pds dell'epoca non voleva far aprire, perché la legalità è anche assistere chi sta morendo dopo una vita sbagliata, senza abbandonarlo a se stesso, e questo hanno fatto le comunità, c'è un'altra foto ancora precedente, questo è un reperto archeologico, cioè Forlani, addirittura c'è don Gelmini c'è Costa Muccioli, Rosa Russo, Jervolino e dietro c'è un ragazzetto che capelli scuri e una foto del 1990, un militante 30enne facevamo i cortei contro la legalizzazione della droga per chiedere che le comunità potessero intervenire. Continuate quella battaglia perché io non l'ho mai abbandonata. La coerenza e la prima garanzia per la legalità e la sicurezza
Senatore, però mi faccio una promessa in primavera, quando Matteo Perego sarà Cagnato sindaco, lei viene a darci una mano a Milano, l'ha promesso.
Allora l'aspettiamo con tutta questa forza.
E infatti, ma lei lo vogliamo, lo aspettiamo.
Direzione, direttore, Cerno, vengo a lei, eccoci lei da direttore e la pressione che ha visto la politica, la più angolature.
Perché, secondo lei, la sinistra fa fatica a parlare del tema sicurezza, vado nel concreto, ben si vede che sei di un partito che ha sempre fatto dell'ottimismo assolutamente utile, come decide Berlusconi no e 6 ottimista non è che fa fatti e se posso terminare l'esempio concreto, quando il Municipio presentiamo come centrodestra una mozione a sostegno e le forze dell'ordine perché i no global ha iniziato Sassi di tutto e di più c'è la bocciano sempre e io continuo a non capire perché perché secondo lei tanto buona sera, vorrei anch'io unirmi all'applauso a Gasparri perché è stato talmente bello che vorrei risentirlo perché,
Merita la militanza politica al giorno dopo giorno, passo dopo passo, quanti passi hai fatto in Italia da quando ho incominciato e quanto è diventato più difficile camminare negli stessi luoghi? Oggi sei un ottimista, quindi stai benissimo in Forza Italia, Forza Italia, il partito dell'ottimismo Berlusconi diceva sempre noi sorridiamo, noi amiamo noi guardiamo davanti perché sei ottimista, perché tu ti domandi ancora se la sinistra faccia fatica a condannare il crimine, mentre siamo in un punto diverso della storia della sinistra della sinistra, sta investendo sul crimine perché ha capito dal 2007 che ha fatto il Pd, che non ha mai vinto le elezioni con gli italiani e ha deciso questa volta di provare a vincerla con gli stranieri con gli illegali, con l'islamismo, con la sharia come i Maranza coi criminali. È chiaro
Noi viviamo in un Paese dove la sinistra ci sta dicendo che perfino il tuo migliore amico, quello a cui non fai mai pagare la cena Cefalù, quando non sa cosa fare, ti mette una bomba davanti casa e tu che sei il più grande giornalista di inchiesta italiano non te ne accorgi, c'è questo è il mondo della sinistra che ci sta prendendo per il Culo allora prendiamo la scaletta di oggi della cronaca del mio giornale e vediamo cosa succede d'Italia allora noi io ho detto, dopo che a Modena,
Un signore di seconda generazione che io chiamo di seconda degenerazione, perché degenera rispetto agli immigrati, come i suoi genitori, che venivano qui per stare in un Paese migliore, contribuire a farlo e degenera rispetto a questa guerra dei poveri che oggi è l'anima della sinistra, questo signore, io l'ho chiamato terrorista perché uno che prende la macchina e come hanno fatto gli islamisti in tanti luoghi d'Europa non si scaglia contro qualcuno che gli ha fatto qualcosa grave, delitto non si scaglia contro qualcuno che rappresenta per lui un pericolo, un nemico, ma si scaglia contro l'Inter terminata libertà di chi passeggia nella sua città, cioè contro di noi, contro ognuno di voi, non posso chiamarlo terrorista appena l'ho chiamato terrorista mi hanno detto che sono fascista, razzista e mi sono preso 11 querele da mondi della sinistra che lo stanno difendendo. Oggi il giornale ha pubblicato unico giornale in Italia
Forse perché siamo i più bravi, o forse perché altri giornali non vogliono pubblicare certe cose perché hanno nel loro Dna ormai l'anestesia della verità, i fatti non vanno bene se non raccontano la narrazione che fa comodo a una certa sinistra, noi abbiamo pubblicato i video di video che questo signore, questo Salim,
Aggirato a se stesso con il sistema del SEL di fino a 10 minuti prima di salire su quell'auto e questi video inneggiano ad Allah, dicono che in Italia si deve uccidere per riportare al centro l'orgoglio della sua sharia, di merita questo dice in questi video.
E io non ho sentito grandi dibattiti, Forza Italia è stata tra i primi partiti a chiedere chiarezza, noi la chiediamo anche alla procura di Modena avrà fatto un'indagine seriamente alla procura di Modena, probabilmente non ha usato la parola terrorismo subito, non perché non ci crede ma perché senza delle prove poteva trovare un giudice che diceva no liberiamo lo quindi per tenerlo in cella ha descritto il reato sicuramente una tentata strage.
Eppure oggi c'è la prova testimoniale, con un video fatto da lui che quel signore, un islamista radicale che ha scelto il modello di un attentato islamista, per far paura voi e per dire che la vostra cultura della libertà, quella che avete scritto sulle magliette per lui emerga a questa gente la democrazia risponde con il carcere con i processo giusto che però deve finire dentro lì.
Ieri era l'11 settembre.
11 settembre di 25 anni fa c'è stato il più grande attacco alla libertà occidentale da parte della cultura islamista, il primo gigantesco, ancora inimmaginabile attacco in America, un signore che sembra lì per caso, ma che il nuovo capo ideologico della sinistra, quello che giura sul Corano, perché la Bibbia non gli piace quello che ha detto accolte alla Schlein dovete uscire dall'wok e noi abbiam detto calza lo diciamo da sempre, che l'Walk è l'anestesia del cervello e cattivo ma mica, escono per quello escono dal Watch perché all'Islam, non gli va bene che parlino troppo di diritti, che parlino bene delle donne che gli omosessuali non si possono chiamare con certi epiteti, cioè stanno andando dall'Uoc alla sharia stanno andando peggio dell'uomo
Questo signore ha detto che non si può fare riferimento all'Islam per definire la natura terroristica dell'attacco delle Due Torri, cioè Osama Bin Laden Al Qaeda, la morte martiriale, per alla per distruggere, con un atto il senso di sicurezza del luogo più libero del mondo, che l'Occidente non ha natura terroristica io sono stato a Parigi davanti al Bataclan è stata tolta la targa che faceva riferimento all'islamismo, adesso è generico, terrorismo, ci stanno cancellando le parole della violenza perché vogliono allearsi con quella violenza. A me ha fatto schifo
Vedere che alle elezioni di Venezia, il momento sacro della democrazia, noi avevamo il Pd, che faceva
Campagna elettorale in lingua araba perché loro non lo imparano l'italiano, ma il Pd, l'arabo, lo parla benissimo e l'integrazione sta avvenendo solo che non avviene loro che diventano un po'più come noi, cioè liberi noi dobbiamo diventare come loro per cui se Gasparri dice Buon Natale gli fanno un'interrogazione parlamentare perché ha offeso l'Islam ma se ti chiudono la scuola per Ramadan tutti battono le mani dopo averci detto che siamo uno Stato laico,
Secondo, episodio delle cronache, se tu esci di casa e Melikov e meno la gente per strada e spacchi le macchine e qualcuno chiama la polizia.
Non processano quello lì e, se muore, non si domandano in che stato fosse quello lì, per fare questo però cessano la polizia, quindi noi abbiamo saputo che le bodycam, che dovrebbero servire per conoscere il delitto che abbiamo davanti, la situazione che abbiamo davanti sono già diventate per la sinistra il pubblico ministero che serve a capire non cosa ha fatto il criminale cosa ha fatto il poliziotto cosa ha fatto il carabiniere perché in questo Paese,
Se volete essere sicuri di andare a processo, dovete rischiare la vita, come fanno migliaia di carabinieri poliziotti, tutti i giorni e incorrere in un criminale in quel momento siete certi che la polizia e i carabinieri a processo ci vanno, il criminale è tutto da vedere, questo signore ha tracce di cocaina ed era in uno stato devastante lo dice perfino il suo avvocato voi avete sentito aprirsi in Italia questo dibattito stanno cancellando quegli esami,
Perché quegli esami della procura non raccontano i fatti che piacciono alla sinistra, e cioè che la polizia è cattiva, che noi siamo fascisti e che questi non ci lui, non li abbiamo capiti e allora poverini, se toccano il Culo a una tredicenne bisogna liberarli, così ne toccano un altro e un altro ancora è un'altra cosa è una vergogna.
Voi.
Venite da un partito che è nato sulla parola Libertà, Berlusconi, la pronunciava sempre, credo che fosse una specie di preghiera laica ogni giorno alla pronunciava, quella libertà non è più certezza, c'è una cultura della violenza che ha fatto un accordo con un pezzo di politica che per tornare al potere è disposta a cedere di nuovo come ha sopportato per decenni col comunismo un pezzo di libertà in cambio del potere.
Ce la sta mettendo in discussione, quindi voi che la preannunciata che ce l'avete scritta sul cuore dovete essere i primi a sapere che la libertà oggi ha bisogno di voi, tanto quanto voi avete bisogno di lei per vivere in un mondo che riconoscete grazie mille ed elettore.
Grazie per la sua testimonianza.
Passa la parola a Santina play, conclusi, no, voglio dire solo una cosa, io glielo abbiamo detto anche per un altro direttore, i ragazzi non leggono i giornali perché ci si informa altrove, però i giornali ci si possono oggi anche si possono consultare abbonandosi via internet in maniera elettronica per cui sosteniamo i giornali che danno forza al centrodestra, abbonate al giornale che ha una storia, una tradizione da quella di Montanelli e credo che anche per Tommaso Cerno sia un grande onore e il giornale e il giornale dove si è formato anche Antonio Tajani abbonati e leggetelo.
Devo dire però che seguo sui social il direttore e la sua testata è, onorevole, il direttore è sempre pubblica, un video che racchiude tutto, uno dei suoi immagino dipendenti, collaboratori che parla delle notizie, del giornale della prima pagina, e questo è facilmente usufruibile e insomma dai ragazzi.
Noi stiamo.
Ma stiamo giocando. Noi abbiamo rimesso il nome di Montanelli sotto il giornale perché stiamo cercando di fare un giornale che so Montanelli tornasse, lo riconoscerebbe che non vuol dire un giornale di una volta, vuol dire al Giornale del futuro, perché Montanelli chi era era un signore pieno di stipendi alti incarichi alti che stava al Corriere della Sera, era il più grande inviato d'Europa nell'immaginario del giornalismo, ma si era rotto le palle di sentirsi dire che il mondo andava, come diceva un certo pezzo della politica che allora ha lasciato questo suo privilegio per prendersi il privilegio di parlare della libertà ha fondato un giornale e il giornale sarà lì, però, se voi riconoscerete quella parola, lui si evolve, parla anche con i social, parla anche con con il web, ma questo è il punto, nessuna informazione di qualità è gratis, vi vogliono dare l'illusione che si può sapere gratis, perché vogliono che sappiano quello che vi dicono loro, ma per fare bene le inchieste bisogna avere qualcuno che ti sostiene noi non vogliamo i soldi dei colossi, non vogliamo i soldi pubblici, vogliamo i nostri lettori che stanno con noi perché quello che gli raccontiamo è vero, come è vero il video di quel islamista terrorista che a Modena stava cercando di farla franca hub, annegandosi nel silenzio della sinistra sulla violenza di oggi,
Grazie grazie, mille direttore.
Manteniamo un attimo alle somme concludiamo, penso che da questo pane e ne è emerso che la sicurezza è il tema della sicurezza non riguarda solo chi indossa una divisa, chi lo tratta da un punto di vista politico, chi racconta una notizia ma riguarda tutti noi e come dice l'umiltà, il titolo del nostro panel Sicurezza è libertà, è detto questo, ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Federico insomma, grazie a tutti voi, grazie Santina, grazie Santina,
Grazie a Santina, passiamo subito al Pan nel successivo.
Il titolo del pane nel successivo e da nord a sud.
E noi, come Forza Italia, dobbiamo spiegare ai nostri elettori qual è la ricetta che abbiamo per l'Italia e lo facciamo in un panel.
Direi molto interessante, che vede come protagonisti.
Tre riferimenti importanti del nostro partito, da nord al centro al sud e inviterei a salire sul palco l'onorevole Francesco Battistoni.
L'onorevole Tullio, Ferrante e l'onorevole Alessandro Sorte.
Come volete centro no?
Centro nord e sud.
Per chi non lo non li conoscesse l'onorevole Ferrante sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, l'onorevole Battistone Battistoni nostro.
Nostro responsabile nazionale dell'organizzazione e l'onorevole Alessandro Sorte, segretario regionale della Lombardia.
Io inizierei subito dall'onorevole Battistoni al centro.
Per parlare del centro Italia, il Centro Italia, lo sappiamo tutti, è importante.
Nel Centro Italia c'è Roma, ma non è solo questo, che in Italia non è solo Roma, Centro Italia e turismo e innovazione e artigianato e piccola media impresa, allora io una domanda, il Centro Italia può continuare a far affidamento soprattutto sul peso del settore pubblico anche in presenza della capitale oppure dobbiamo costruire un modello economico sempre più diversificato capaci di puntare sull'impresa privata, sull'agricoltura, sul turismo, sull'innovazione qual è il progetto di Forza Italia per rendere il centro sempre più competitivo e produttivo?
Sì, grazie per questa domanda a 360 gradi, perché poi c'è la domanda e c'è anche una parte di risposta, io credo innanzitutto voglio salutare tutti voi farvi i complimenti.
Farvi i complimenti per queste bellissime reggono e giornate ricche di contenuti e un saluto al nostro segretario nazionale Antonio Tajani e a tutti gli amici e i colleghi qui presenti.
Ma allora io credo che la visione sia ormai un po'diversa e il progetto che noi stiamo offrendo all'Italia, per quello che riguarda il centro, ma riguarda un po'tutta Italia, è una ricetta che parte dal nostro presidente Berlusconi, incarnata dal nostro segretario Antonio Tajani, è fatta camminare anche con le gambe non solo di voi amministratori ma del nostro responsabile del settore economia Maurizio Casasco, quindi Roma, sì, ma Roma non è soltanto settore pubblico, Roma è tanto è la capitale,
È cultura, è industria, l'industria del cinema, una su tutti economia, è agricoltura perché vorrei ricordare che Roma è il comune agricolo più grande d'Europa, quindi Roma racchiude un po'tutto e lo dobbiamo vedere come risorsa come volano per trascinare anche tutte le altre realtà vede, noi abbiamo fatto tante cose dobbiamo puntare ancora di più sulla defiscalizzazione, dobbiamo puntare sulla sburocratizzazione, stamani c'era il nostro,
Ministro Casellati ieri è intervenuto il ministro Zangrillo, quindi stiamo portando avanti molte molte cose prima di me c'è stata la Berdini offrire opportunità agli studenti in tutto il Centro Italia, a dare la possibilità non solo di potersi iscrivere alle università, ma offrire gli strumenti,
Per poi rimanere anche nelle splendide università del Centro Italia, ma non solo questo l'ambiente, l'energia con tutto quello che sta facendo il nostro ministro Pichetto Fratin e devo dire che anche il Centro Italia sta beneficiando molto, ma abbiamo fatto molte cose vedo qui siamo Maurizio che Raffaele Nevi
L'allargamento della Zes, la Zona economica speciale all'Umbria e le Marche che ha dato l'idea di quella che è la nostra idea liberale di sviluppo del territorio, quindi io credo che noi abbiamo messo in campo tantissime cose, abbiamo puntato sull'agricoltura, sul made in Italy, l'aiuto che il nostro segretario Antonio Tajani, in qualità di ministro degli Esteri, ha dato alle nostre imprese sull'export stiamo raggiungendo l'obiettivo che si era dato dei 700 miliardi a fine anno. L'aver
E il fatto la riforma della Farnesina con la diplomazia economica ha messo in condizioni le tante imprese ricche del made in Italy del centro Italia di entrare in competizione con le più grandi imprese a livello internazionale questo è il modello di sviluppo in cui crediamo questo è il modello di sviluppo che vogliamo, ma soprattutto il modello che vogliamo anche insegnare ai giovani e mi riferisco e mi rivolgo a loro Annamaria Bernini in conclusione, ha detto una cosa,
Scegliete sbagliata, eppure, ma scegliete perché, vedete, è meglio sbagliare che vivere nel rimorso di una scelta mai fatta, quindi andiamo avanti su questa direzione.
Grazie.
Andiamo avanti su questa direzione e sono convinto che insieme il futuro ci potrà veramente sorridere ancora e soprattutto, come avete scritto sulle vostre magliette, andiamo sempre in giro con il sole in tasca, come diceva il nostro grande presidente Silvio Beretta, grazie grazie, onorevole Battistoni.
Grazie grazie per aver rispettato anche i tempi.
Bravissimo, adesso andiamo al Sud.
In questo periodo storico, in questi quattro anni di governo il nostro governo ha fatto tanto per il Sud e il nostro Tullio sottosegretario, le infrastrutture lo ha seguito in prima persona, tutti gli investimenti, fatta sotto anche il PNRR, ha dato modo di incentivare di far partire quei quei cantieri che oggi danno prospettive.
Ma
Di cosa ha bisogno il Sud per rendere strutturale questa crescita, continuare su questa strada o accorciare le e accorciare finalmente il divario con il Nord, qual è la ricetta di Forza Italia per il Mezzogiorno?
Grazie mille.
Innanzitutto, consentimi un incipit, devo fare un tributo al movimento giovanile azzurro e in questo senso prendo le vesti di.
Responsabile adesioni del nostro partito, perché il movimento giovanile ha portato 28.000 iscritti nel 2023 33.000 nel 2024 60.000 nel 2025. È un risultato straordinario che dimostra come il nostro partito, il movimento giovanile del nostro partito, è un modo più un movimento vivo un movimento partecipe, un movimento in qualche modo appassionato, quindi grazie mille. Vengo alla alla tua domanda. È chiaro che tutti i dati dicono che in questi ultimi quattro anni il Sud è cresciuto più del Nord, i quali sono stati i fattori quali sono state le concause, che hanno in qualche modo impattato sulla crescita del Sud. Uno dei primi provvedimenti che abbiamo assunto alla guida del governo italiano è stato porre fine al più grande voto di scambio che sia mai esistito nella storia della repubblica, e parlo del reddito di cittadinanza, che è stato il più grande foto di scambio mai visto nella storia della Repubblica. È stato un sistema che in qualche modo ha impattato negativamente sul mercato, che ha impattato negativamente sul corso e sulla salute del tessuto produttivo italiano, ma abbiamo quindi in qualche modo assunto anche dei proventi dei provvedimenti utili per la crescita del nostro Sud. Penso alla ZES unica che significa più semplificazione, che significa più sburocratizzazione. Abbiamo in qualche modo investito sulle incentivi, sulle incentivazioni in termini di decontribuzione e di detassazione di detassazione sui nuovi assunti al Sud. Ma e ora vesto le vesti di sottosegretario al Mit hub. Abbiamo investito sulle grandi opere pubbliche perché è finito il tempo in cui bastava il veto di un partito dello 0,5 per bloccare le grandi opere pubbliche nel nostro Paese, il tempo dei No Tav, dei No Ponte ce lo siamo lasciati alle spalle e fatemi dire, stiamo investendo molto sulle grandi opere pubbliche. La Palermo, Messina, Catania, la Napoli Bari, la Salerno
Peggio, stiamo investendo anche sul grande ponte sulla madre delle grandi opere pubbliche, ma sul ponte fatemi dire una cosa, un tempo erano i partiti, lo dicevo prima dello 0,5 a cestinare i progetti sul ponte sullo Stretto o oggi invece lo è un ente pubblico, un ente, diciamo una istituzione pubblica che dovrebbe occuparsi di responsabilità nella gestione delle finanze pubbliche ed invece viene ad assumere il ruolo di ingegnere di tecnico. Parlo della Corte dei Conti. È chiaro che non possiamo assistere a una istituzione che, invece di concentrarsi sulla gestione delle risorse pubbliche, viene a fare valutazioni di tipo tecnico.
Che non spettano a quel tipo di ente che non spettano a quella istituzione. Quindi io penso che investire sulle grandi opere pubbliche significhi investire in strumenti di li di libertà, perché dare la possibilità ai nostri giovani di restare nei luoghi in cui nascono, restare nei luoghi in cui vivono, restare nei luoghi in cui si formano e non essere costretti a Acam Acam, a cambiare, a cambiare Red regione per la carenza di infrastrutture, sia un vulnus che in qualche modo impatta sulla crescita del Sud. Quindi noi continueremo incessantemente ad investire sulle grandi, sulle grandi opere pubbliche e fatemi dire e con questo concludo che il mio appello oggi ai giovani è quello per cui noi non siamo in grado oggi noi istituti, istituzioni, di dirvi che il futuro sarà positivo e roseo per tutti. Conosciamo tutti il contesto storico nel quale
Viviamo però voi avete il diritto, anzi il dovere, di chiedere alla politica, alla sana politica, dimettervi nelle condizioni di costruire il vostro futuro, in questo senso la politica sana c'è, oggi è qui oggi di ascolta e quindi grazie ragazzi siete l'anima, siete il cervello, si del futuro di questo partito,
Grazie, Tullio, grazie.
Infatti, il il sottotitolo e Azzurra libertà innamorati del futuro, ora passiamo al Nord, l'amico Alessandro Sorte era in ordine di PIL, andando crescendo la parola no, non è vero.
È il Nord, storicamente è la locomotiva economica dell'Italia, però oggi il Nord fa Legri fa diciamo i conti con lei e con la crisi energetica, l'aumento dei costi di cosa ha bisogno oggi il Nord per tornare a correre e quale deve essere il ruolo di Forza Italia,
Intanto buon pomeriggio, anzi quasi buona sera a tutti, ringrazio tutti i ragazzi del movimento giovanile, dal segretario nazionale, fatemi fare un po'il partigiano solo in questo caso a tutti i ragazzi della Lombardia che sono qui e sono felici di esserlo.
Allora cosa ha bisogno il Nord, cosa bisogna in Lombardia, sta arrivando in Lombardia e al Nord e in generale in Italia, ma soprattutto in Lombardia, miliardi di investimenti per quelle grandi infrastrutture digitali che si chiamano data center, il mondo sta cambiando, la Lombardia cambierà e quindi queste grandi infrastrutture digitali hanno bisogno di acqua e hanno bisogno di energia ed è per quello che è il piano del governo e permettetemi di dire di un ministro di Forza Italia, Gilberto Pichetto è fondamentale perché senza quei fategli un applauso.
Perché?
Senza l'energia, senza il nucleare di nuova generazione noi rischiamo di fermarci, e allora quello che voglio dirvi è questo non dimentichiamoci mai chi siamo noi, ma soprattutto cosa sono gli altri, i nostri pregi, ma anche i loro difetti.
Cioè noi abbiamo un partito democratico, un campo largo, chi è contrario al nucleare, cioè questa è una follia, un'autentica, follia e.
Ma noi siamo alternativi alla sinistra, ma provate a pensare loro nel tempo, cosa avevano loro, si sono chiamati Margherita, ulivi querce, campi come il Campora, asinelli, alberi animali e pianti e piante al posto dei valori. Ma noi abbiamo avuto la libertà Berlusconi ha fatto il Polo per la Libertà, la casa, per la libertà, il popolo, per la libertà, ma fateci caso, loro non vanno oltre, non vanno oltre che cosa riescono a trovare un accordo su cosa sulla Costituzione, cioè è come se uno dicesse. Siamo tutti d'accordo sulla Costituzione. Siamo d'accordo sul regolamento, ma anche noi siamo d'accordo sulla Costituzione, ma noi in più di loro abbiamo dei punti fermi a qua e non vogliamo rinunciare. E allora avanti con l'energia nucleare avanti con lo sviluppo, la Lombardia, il Nord, una cosa, lo dico subito non tollerano
E che abbiamo fatto bene a togliere ed è il reddito di cittadinanza, tu non paghi la gente per stare sul, divano tu le persone, le persone investi sul loro fortunoso, formandoli investi sul loro fortunose e investendo su di loro. E allora noi abbiamo bisogno di un'Italia che metta nelle condizioni il sistema produttivo lombardo del Nord, ma guardate anche il sistema produttivo del centro del sud, perché vedete io non distinguo tra Nord e Sud, perché anche i partiti federalisti e autonomisti ormai si sono evoluti in partiti nazionali. Pensate alla Lega perché queste battaglie le file si ha una visione nazionale e permettetemi di dire se hai una visione europea e internazionale e se conti qualcosa in Europa. Ecco anche qua l'Europa. Noi facciamo parte della più grande famiglia europea che il Partito popolare europeo e posso dire
Se fosse se la sberla è stata salutare, ben venga la sberla che ha preso la sede Win Germania, perché perché questo fa riflettere su quanto noi abbiamo bisogno di un tipo di Europa, a me piace l'Europa che quando vede i suoi Stati in ginocchio stanzia i soldi per il PNRR e far ripartire la nostra economia piace l'Europa e qua vedo un eurodeputato Letizia Moratti, salutiamo la
Piace l'Europa dove Antonio Tajani fa il Presidente del Parlamento Europeo con autorevolezza piace l'Europa dove protagonista è l'Europa di questo governo che scrive si confronta e strappa 14 miliardi di euro più 20 per quanto riguarda la difesa e l'energia per continuare a investire, questa è l'Europa che ci piace, non l'Europa della rigidità, non l'Europa del Patto della stabilità e allora solo il Partito popolare può essere protagonista di portare questi risultati negli Stati membri. Saluto anche il mio amico Maurizio Casasco che sta facendo un lavoro importante. Facciamoci un applauso
Sull'economia.
E allora, chiudendo?
Io penso che nel 2027 sarà ancora una grande scelta di campo fra no, la nostra visione di sviluppo e la loro idea di recessione.
Scegliamo, come diceva il nostro presidente Berlusconi, di andare avanti, non scegliamo di tornare indietro, grazie grazie, Alessandro, io ti volevo fare un'ultima domanda, Alessandro due minuti, due minuti ieri il nostro segretario Antonio Tajani ha lanciato la candidatura di Matteo Perego a sindaco di Milano, bene tu sei il segretario della Lombardia per il nostro partito e ti volevo chiedere qual è il progetto del centrodestra per Milano quali sono secondo te le priorità sulle quali puntare per farla crescere ancora e rafforzarne il ruolo di grande capitale economica ed europea.
Allora rispondo a questa domanda.
Con grande entusiasmo noi abbiamo proposto negli ultimi 15 mesi.
Dei candidati civici di un certo spessore, l'ex rettore Ferruccio Resta candidato sindaco a Milano.
L'economista Carlo Cottarelli e l'abbiamo fatto perché Forza Italia punta sempre in alto con personalità competenti e che possono fare la differenza per un progetto che rilancia la città di Milano.
I nostri alleati non erano d'accordo sul candidato civico siccome non potevamo abbassare l'asticella, ma volevamo lanciare una candidatura di spessore, un manager, un giovane, un milanese che conoscesse la città ma capace anche di stare al passo come una città che piace ai cambiamenti come Milano abbiamo candidato il nostro sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago e io,
E io ringrazio Antonio Tajani, ringrazio Letizia Moratti, ringrazio Stefania Craxi, perché tutti insieme non hanno solo scelto di individuare una persona competente, ma hanno fatto una svolta nel nostro partito perché è un partito che scommette su una nuova generazione di amministratori si è aperta una fase nuova, l'abbiamo aperta tutti insieme perché c'è una generazione di quarantenni che è pronta a governare il più grande importante comune in Italia sotto il punto di vista del PIL perché Milano è la capitale economica del Pil e allora,
Non solo cambieremo Milano, ma con questa scelta abbiamo aperto una nuova fase in Forza Italia e vi dico un'altra cosa, con Matteo Perego Forza Italia raggiungerà a Milano, città, il 20%, è una scommessa che noi facciamo qua, grazie, Alessandro grazie.
Grazie a voi ospiti passo la parola già ad avere il prossimo panel,
Grazie, grazie mille.
Nel mio piccolo paese in qui horror o il ho l'onore di ricoprire il ruolo.
Oggi assessore ai servizi sociali.
Ogni giorno tocco con mano il dramma.
Che vivono ragazzi e ragazze, donne, ma anche uomini caduti nel tunnel delle dipendenze.
Droga alcol, ma anche gioco d'azzardo.
Ho impresso nella testa lo sguardo di molti di loro.
Qua ragazzi, però.
Ho impresso nella testa lo sguardo di molti di loro che sono persone che vorrebbero disperatamente uscire da questa situazione, ma che purtroppo da sole non riescono e spesso anche solo chiederà aiuto, diventa complicato.
Si tratta di un percorso lungo che passa da riconoscimento personale del problema, fino a trovare il luogo e le persone giuste con cui affrontarlo non è un fenomeno marginale, è più vicino a noi di quanto si possa pensare.
Lei questo lo vedo da assessore, ogni giorno chiunque può finirci dentro anche il più insospettabile, per quanto sono convinta io voltare voltare lo sguardo dall'altra parte non è la cosa giusta assolutamente e noi di Forza Italia, che siamo liberali, sappiamo cosa vuol dire esserlo, significa stare dalla parte della vita il liberi tutti non può essere la strada,
Gli effetti della droga li conosciamo e possono essere devastanti, e noi dobbiamo avere il coraggio di dire che le dipendenze ci fanno schifo.
Chi purtroppo cade in quel vortice delle dipendenze va aiutato, va accompagnato ogni giorno altro che incentivare il mercato della droga, come vorrebbe qualcuno a sinistra.
Come Forza Italia sono orgogliosa perché quest'anno abbiamo promosso in Parlamento un disegno di legge per rendere più facile l'accesso alle comunità per tutti i detenuti dipendenti da sostanze, questa è una misura di civiltà che promuove davvero la difesa della vita umana, come vorrebbe il nostro presidente Silvio Berlusconi.
Oggi, proprio ad Azzurra libertà abbiamo l'immenso onore di ascoltare due storie diverse ma unite da un filo comune, la rivincita, la rinascita e la forza di ricominciare, faccio salire qui con me sul palco i nostri tre relatori.
Martina, Nicolosi, psicoterapeuta, informazione responsabile del coordinamento e supervisione della Comunità, incontro ETS.
Il nostro Davide Danese, testimonianza dell'ex ospiti della Comunità, incontro e Federico Tossani, anche lui, una testimonianza diretta, lascio subito la parola a Martina perché non voglio prendere altro tempo e vi ringrazio.
Buonasera a tutti, prima di iniziare, vorrei rinnovare il ringraziamento della comunità incontro a Forza Italia e Forza Italia, giovani che da sempre ci sostengono nella nostra lotta alle dipendenze dai primi anni 90, come testimoniava la foto mostrata dal senatore Gasparri, Forza Italia ci sostiene, ci aiuta contro appunto, come dicevo le lotte alle dipendenze.
Il titolo di questo congresso di quest'anno, a cui ormai da anni partecipiamo è innamorati del futuro, chi vive il dramma della dipendenza, un futuro non lo vede e spesso purtroppo non riesce neanche ad immaginarlo, perché quello che fa la dipendenza che siate sostanza o comportamentale è ridurre il campo visivo vivi nel presenti vivi nell'immediato e l'unica necessità che hai è quella di andare a reperire la sostanza affinché plug-in vuoto interiore che ti porti dentro perché non possiamo fermarci a dire che chi fa uso di sostanze che ha una dipendenza lo fa per sballarsi lo fa per divertirsi lo fa perché non ha altro da fare.
Vi ringraziamo perché in questi anni avete colto,
Il malessere che è dentro i ragazzi e le ragazze che purtroppo giungono in comunità. Sarebbe riduttivo dire che un percorso terapeutico in una comunità serve soltanto a disintossicarsi allontanarsi dalla sostanza, perché un percorso terapeutico in comunità serve a immaginare un futuro, immaginare un futuro e immaginare una vita che sia degna di essere vissuta, perché quando gli uomini e le donne arrivano in comunità non immaginano un futuro delle volte, non immagino neanche di riuscire a portare a termine il percorso comunitario, invece quello che facciamo giorno dopo giorno e a dargli fiducia, dargli dei piccoli strumenti per imparare a stuprare la quotidianità e costruire un futuro, non solo immaginarlo ma anche costruirlo. La Comunità incontro per chi non lo conoscesse è stata fondata nel 1963 da don Pierino Gelmini e si chiama incontro perché nasce proprio da un incontro, quello del nostro fondatore, con un giovane tossicodipendente che si chiamava Alfredo, che incontra sulla gradinata del della chiesa di Sant'Agnese, a piazza Navona a Roma. Da quel giorno sono cambiate tante cose, ma sicuramente non è cambiata la nostra missione, che è quella di aiutare gli ultimi a chi vive una difficoltà. Ovviamente il mondo delle dipendenze è cambiato quando nascono le comunità nei primi anni 70 la dipendenza era, diciamo, quella da eroina, quello andare avanti. Negli anni siamo arrivati a di uomini e donne che sono generalmente voglia assuntori, quindi che assumono più sostanze. È ovviamente in crescita tutta la problematica delle patologie psichiatriche concomitanti in comorbilità. Quello che oggi fa la Comunità incontro è accogliere circa 350 uomini e donne dai 16 anni in su in tre strutture che sono accreditate con il servizio sanitario nazionale. Ma un'altra opera molto importante è sicuramente quella della prevenzione, prevenzione che facciamo anche oggi, perché voi oggi avete conosciuto la Comunità incontro e in un domani, se incontrerete qualcuno che avrà delle difficoltà, saprete che esiste un posto dove loro possono chiedere aiuto e dove possono salvarsi la vita. Nel concludere il mio intervento,
Nel concludere il mio intervento, voglio vorrei lasciarvi con una frase che dice che uscire da una dipendenza non è soltanto allontanarsi da una sostanza, ma è in realtà avvicinarsi a qualcuno che ancora non conosciamo noi stessi nel nostro nuovo futuro, grazie grazie, grazie mille Martina, lascio subito la parola a Davide per la sua testimonianza vi chiedo per favore di stare in silenzio perché si sente un po'di brusio grazie,
Buonasera a tutti mi chiamo Davide ho 39 anni e vengo dalla provincia di Brescia, vorrei iniziare subito a raccontarvi la mia vita di questi ultimi 10 anni è legata profondamente a quella della Comunità, incontro perché dal giorno in cui sono stato accolto è stato un continuo prendersi cura non tanto di Davide nel fisico ma soprattutto nel nell'anima e nel cuore sono stato accolto, sono stato ascoltato, sono stato capito e sono stato indirizzato soprattutto sulla strada della rinascita, quando circa 10 anni fa arrivavo alla comunità,
Non avevo non avevo più stimoli nella vita, non avevo più obiettivi, non vi posso dire che è stato una un percorso facile, tutt'altro, è stato una un continuo scontrarmi con i miei limiti.
Con le mie difficoltà con i mostri che che la dipendenza, comunque,
E ti lascia dentro, però ogni giorno ho sempre trovato qualcuno vicino come in questo caso anche Martina, che ti ricorda che la speranza è sempre, come si dice, è l'ultima a morire, ma quando la speranza la riesce a trovare in persone che comunque eh ti prendono per mano e ti ti portano verso la strada giusta e capisci che sì si può vivere di altro.
Io, non, come ho detto, sono entrato senza obiettivi, oggi vi voglio dire questo, penso di rappresentare il volto di tutti i ragazzi italiani che sono caduti nella dipendenza, ma che la dipendenza non ha tolto il sorriso, io oggi voglio continuare a portare avanti la mia vita con orgoglio e è nata una cosa bellissima perché avevo lasciato gli studi Martina un giorno ma ha messo davanti la possibilità di provare a prendere di mano di nuovo i libri e perché,
Non intraprendere una laurea mi sono laureato l'anno scorso oggi sono complimenti congratulazioni.
Oggi sono, sono con orgoglio un operatore della comunità, una, una piccola radice che regge la grande pianta che alla comunità, al grande albero bravo.
Oggi posso dire di essere speranza per un ragazzo che prende la discesa della nostra comunità Zvi, mi sveglio la mattina, sono speranza per un compagno che non sta bene e sono entrato a far parte del progetto Sapori d'incontro, che il furgone, che oggi ha fatto i panini per voi e io,
Abbiamo assaggiato io, mi auguro, mi auguro perché quando abbiamo caricato il furgone ieri non c'era solo degli alimenti, c'era entusiasmo, c'era voglia di trasmettere qualcosa e c'era.
E c'era tutta la voglia tutta la voglia di farvi sentire che all'interno di questo panino c'è veramente il riscatto di tutti i nostri compagni che ce la stanno facendo, grazie, grazie, grazie, mille Davide, lascio subito la parola Federico per la sua testimonianza, grazie.
Grazie.
Salve a tutti, io mi chiama un Federigo Tossani, lavoro per la comunità di San Patrignano ormai da 10 anni.
Avevo un discorso preparato, ma non mi ricordo niente in questo momento, quindi vi dico la verità ai varchi.
Io non sono un operatore della comunità, non sono un educatore, io lavoro in un altro ambito di quello che fa a San Patrignano, che è la prevenzione e sono uno dei ragazzi che va nelle scuole e cerca di convincere questi ragazzi a non fare uso, ma soprattutto non solo a non fare uso di sostanze ma a chiedere una mano a essere se stesso e a capire dove sta il disagio prima di fare delle scelte sbagliate.
Però oggi non mi trovo qua solo per dire che lavoro per la comunità.
Perché?
Grazie.
Oltre a essere un operatore, un, un lavoratore della comunità, io sono stato uno di quei ragazzi che che in comunità ci è arrivato per per chiedere una mano, sono 10 anni che lavoro lì, perché ho avuto la grande fortuna di entrare molto giovane, io ho iniziato purtroppo a 12 anni.
Da lì.
Ho iniziato con l'alcol, poi le canne, ho provato un po'di tutto sinceramente e sono arrivato in comunità vent'anni.
Non sono entrato per chiedere una mano, sono entrato perché mi ha fermato la polizia.
E sono entrato perché mi fumavo, le canne
E non pensavo di avere un problema, quindi, quando anche prima parlavamo dei Maranza di io so quando vado nelle scuole parlo con loro perché era uno di loro.
So non solo i loro pensieri sbagliati, che è normale, ma so quello che provano e soldi in sicurezza che hanno nei confronti della società
Adesso.
In comunità vent'anni sono stato cinque anni in comunità non possono riassumere questi cinque anni, in è scaduto anche il tempo, sono stati cinque anni più importanti della mia vita, non però qualcosa vorrei dirvi, la comunità mi ha ridato tutto, io sono entrato che lo dicevo prima anche a Giada,
E stavo un po'per strada un punkabbestia.
Mi ha ridato dal rapporto con la mia famiglia, mi ha ridato la fiducia in me stesso nel credere che io potessi stare in mezzo alle persone, mi ha dato la possibilità di studiare, di laurearmi, però sono tanti orpelli tante cose belle ma non sarebbero servite bastate queste a farmi star bene, io in comunità ho capito che volevo lavorare con i ragazzi ho capito che io, se fossi stato vicino il me stesso da piccolo forse mi sarei fatto cambiare idea.
E io ho deciso di prendere questa strada e di lavorare con la prevenzione e con questo progetto Wifredo noi incontriamo circa 60.000 studenti ogni anno provenienti da tutta Italia e, come la comunità che accoglie i ragazzi a titolo gratuito, cerchiamo sempre di farlo a titolo gratuito tramite tanti progetti non facciamo prevenzione parlando di droga non serve quello che noi cerchiamo di parlare di vita, della del disagio di quello che ci siamo vissuti noi attraverso le nostre testimonianze.
Cercando di far trovare nelle storie di questi studenti il bello, questo.
Do è quello che muove la comunità, quello che io ho imparato in comunità è quello che cerco di portare fuori, questo è quello che fa la comunità, accogliendo ogni anno tantissimi ragazzi, circa 26.000 dal 1978 ed è quello che fa ogni anno con 60.000 studenti che speriamo non facciano mai le scelte che ho fatto io oggi siamo qua anche per
Oggi siamo qua sia per testimoniare anche assieme alla comunità, ma anche per far conoscere quello che facciamo, perché molti non lo sanno e per far sapere alle persone che una mano c'è, è tangibile, è possibile e viene anche sostenuta dalle comunità, però molto spesso le persone non lo sanno e non hanno la possibilità. Abbiamo ricevuto tanti contatti da molti di voi con cui faremo dei progetti di prevenzione, anche con Giada, che è assessore a Varese, e questa è un po'la mia esperienza è una spiegazione un po'sommaria della comunità. Non si possono raccontare tutte queste cose. In cinque minuti poi ci troverete allo stand e vi invito a venire a parlare con me e con loro assolutamente, perché quello che facciamo credo sia molto importante. Vi ringrazio a tutti di aver citato questo spazio. Grazie grazie davvero a voi ragazzi
Io mi auguro che queste testimonianze siano arrivate a tutti quanti voi e che la speranza possa viaggiare tra di noi adesso ho l'onore di presentare il nostro Simone Leoni, che con me presenterà un ospite molto speciale.
Grazie Giada grazie ai ragazzi, perché sentire delle testimonianze del genere ci ricorda cosa sono e quali sono le cose importanti della vita, e allora io, per chiamare il prossimo ospite che è un ospite molto importante, voglio al mio fianco una persona che della lotta contro le dipendenze, del supporto della politica la lotta contro le dipendenze ha fatto la storia ovvero il nostro Maurizio Gasparri, Maurizio vieni qua con me,
E adesso, insieme a Maurizio Gasparri, voglio accogliere qui ad Azzurra, libertà, una persona che è un vero campione, non solo nello sport, perché è campione di bike trial, ma campioni nella vita, conduttori imprenditore volto storico di Striscia la notizia e sto chiaramente parlando di Vittorio Brumotti.
Eccoci qua allora Vittorio anzitutto grazie per essere qua per aver accettato l'invito della nostra comunità politica qui hai nel corso della tre giorni 1.200 ragazzi e ragazze da tutta Italia, che si trovano qua per discutere, per confrontarsi sui temi di attualità, ma anche su temi molto delicati come quelli di cui abbiamo appena parlato che sono le dipendenze,
Allora quello che vorrei chiederti, per iniziare un po'questo confronto con i ragazzi è rispetto al dibattito attuale, no, sul tema delle dipendenze, tu hai fatto anche nella tua professione del contrasto agli spacciatori e criminali, a coloro che seminano morte nelle città e si approfittano delle debolezze delle persone.
Un punto focale del suo percorso io ti chiedo rispetto alla banalizzazione, che spesso si fa del consumo di droga.
Non crede che ci possa essere un rischio e come pensi che si possa affrontare questo rischio nel confronto con le giovani generazioni, io voglio solo aggiungere una considerazione alle 2 Simone a fare le domande, io sono un grande ammiratore di Brumotti, non ci conoscevamo, ci siamo sentiti quest'estate perché invito due cose intanto come va con quella bicicletta ma mi viene paura quando lo vedo su quei cigli delle mura eccetera.
Ma poi, per il coraggio che ha dimostrato nell'andare in zone di periferia a rischiare mattonate in testa per denunciare lo spaccio della droga.
E a volte quando lo vedo?
Da un lato provano ammirazione e coraggio quando lo vedo inseguire a Rogoredo o a Casal Bruciato a Roma da altre parti, dall'altro, come uomo delle istituzioni, dico noi dello Stato in senso lato, dovremmo fare di più, quindi volevo ringraziarlo perché c'è modo e modo di fare informazione, c'è chi racconta le guerre dalla capitale dello stato vicino in un grande albergo e racconta che sta in Iran e invece casomai sta ad Ankara un albergo e chi va a combattere la guerra della vita contro le droghe nelle periferie rischiando molto, lo volevo ringraziare pubblicamente a Mombasa
Funziona c'ha tutti, allora partiamo da questo perché lo faccio allora io sono un dialogo molto aperto con i giovani e ho visto dei giovani fichissimi e devo iniziare dicendo io non ho mai Pippa ATO okay, non sono mai stato vicino al mondo delle droghe e sono tatuato, perché perché il mio sport del Bike Trial okay, tutti questi americani con la BMX, col freestyle esitato, amano e da ragazzino faceva figo. Ringrazio questi tatuaggi perché, vedendomi tutto tatuato quando arrivavano le prime compagnie, mi vedevano tatuato dicendo chissà questo che se fa no e invece ero petto di pollo, riso bresaola e una grande educazione del mio papà, che era un carabiniere, dunque sono sempre andato dritto
Grande insegnamento da parte di del papà e ho una mamma calabrese, ok, dunque succedeva che da piccolo eh mi succedeva di vedere ciò che avveniva nella Calabria, questo mix fantastico Nord Sud insieme questo sangue bastardo che si è formato ha fatto sì che ogni volta ci fosse una situazione,
Di degrado
Forma di bullismo, perché nelle periferie quello che prevale sempre il bullismo, quello che vuoi il filare dritto, viene sempre bastonato, ho messo in un recinto da queste persone che fanno patrimoni veri veri giganteschi patrimoni delocalizzati in tutto il mondo. Questa era una intro per farvi capire, ho fatto oltre 1.000 e servizi da Nord a Sud e siamo stati dallo Zen di Palermo, dove ahimè con una auto blindata BE-4 me l'hanno distrutta, mi hanno anche sparato, ma mi hanno sparato anche a Roma, a San Basilio o nei boschi a Lazzate e piuttosto che
In centro a Novara, ma indietreggiare quello che dico sempre io sono, non sono nei giornalista, sono un reporter, non ho la scorta e una biciclettina e attraverso il Peter Pan che c'è dentro di me, mi diverto a riappropriarmi del territorio perché riappropriarsi del territorio è un diritto del cittadino quello che dico tanti di voi va beh, qua siete preparati 6 The Black Belt, cintura nera, ma io dico sempre preparati i vostri giovani alla politica, ma perché questo io 1.000 impegni ma è importantissimo quando si va a votare, avere voce in capitolo e c'è troppa ignoranza, troppa gente che, ma sia a destra che sinistra, quello che dico io bisogna formarsi e sapere
L'argomento che trattiamo quando ci troviamo poi sotto elezioni, abbiamo un sacco di persone che sentono sul fotofinish. L'ultima notizia, io sono un addetto ai lavori per quanto riguarda la sicurezza, nessuno mi commissiona a fare i servizi, lo faccio di mia spontanea volontà. Tante tanti politici si sono avvicinati a me. Devo dire che a me piace molto la politica, mi piace tantissimo la politica ma mi piace la politica internazionale sono da circa 20 anni che sono in Medioriente per diversi lavori che faccio e mi diverto a vedere tutto ciò che accade nel nostro Nadal, sulla terra in Italia, diciamo, abbiamo bisogno di persone che invece indietreggiare e andare e abbandonare la scuola, grande crollo. Da quel punto di vista dobbiamo in bit invogliare i nostri giovani a tornare a studiare, laurearsi, dobbiamo alzare il tetto delle delle partite IVA, io lo farei arrivare per i forfettari per i giovani a 100 120.000 all'anno
Far sì che.
Se un giovane nella moda voglia di aprire un e-commerce senza dover delocalizzare andare per forza a Dubai Ras al-Khaimah decibel Ali, in tutte queste zone, in Italia dovrebbe avere un minimo di aiuto per poter fare la sua attività qua, ma son tante le tematiche, non è soltanto la droga io ascolto e ha un bacino d'utenza gigantesco non batte a macchina dunque arrivano informazioni di ogni genere collaboro con le forze dell'ordine, riporto ciò che mi scrivono in anonimato.
Vorrei fare tanto di più per questo paese, attraverso lo sport, lo studi e premiare chi veramente vuole fare la differenza. Sinceramente, chi resta indietro, a meno che non abbia una disabilità qualche problema non darei troppo welfare dello Stato, cioè noi dobbiamo impegnarci i ragazzi a scuola, bisogna diplomarsi, laurearsi, è finita l'epoca dove facciamoli italiano con la scorciatoia, perché gli americani vanno forti, perché non sono invidiosi, si impegnano e, perché no, fatturano dunque è molto, molto importante. I ragazzi darci veramente dentro, ve lo dice uno che ha aperto la partita Iva a 14 anni, intestata alla mamma io a 14 anni non avevo neanche la macchina e per i genitori chiedevo va be'ho esagerato, ho chiamato Porsche Italia a dire sono il campione italiano
Date la macchina ai miei genitori chiaramente non malandata, però facevo 80 telefonate al giorno per gli sponsor, noi dobbiamo produrre e chi resta indietro un terzo settore diamo una mano, le disabilità, la disabilità, ahimè chi è meno fortunato di noi dobbiamo mettere a disposizione la prestanza fisica e tutto questo va fatto nel quotidiano, non è che ce lo ricordiamo sotto Natale e che siamo più buoni o
Facciamo buone azioni, come la tassa sulla PAS patrimoniali, non io invece farei una donazione detraibile a chi resta indietro, creerei un welfare welfare per le disabilità, però dovremmo metterci in condizione di dare una mano a chi ha voglia di fare e quando andiamo nelle periferie capitava che re eravamo degli iPad questi se li rivendevano e questa è una sconfitta per un genitore perché quando qualcuno ti tende la mano tu devi cogliere questa questa opportunità.
Grazie per essere qua, no, io son stato Aran, Citelli, dove è stato un territorio, c'è un ferro di cavallo difficile, però non è stato uno dei più, erano anche simpatici, c'erano un sacco di bambini, un sacco di persone, per fortuna è stata fatta una riqualificazione la prima cosa ahimè io sono vicino forse magari ah, ah, ah, ah, tanti di voi, però sono sempre un moderato, una persona con intelligenza cerca di tirare le conclusioni.
Diciamo che quando sottrai il pane a certe persone, devi dare poi la possibilità e devo dire che tante persone io ho lavorato per vent'anni nell'azienda del grande Berlusconi ed era una persona che cercava di dare una mano a tutti, diciamo.
Abbiamo ricevuto tutti né un insegnamento da questa persona che chiaramente ci ha dato l'imprinting, l'imprinting non è solo 0 7 anni, continuiamo a valle in diverse fasi, niente questo.
Quello che volevo dire.
Ai perché tu no, magari non l'hai sottolineato, ma la realtà è una tu, hai rischiato la vita più e più volte, cioè sei arrivato davvero vicino con dei criminali che hanno cercato di ucciderti, per il lavoro che stai facendo per quello non sono forse per il lavoro che sta facendo ma proprio perché si è diventato un simbolo del contrasto alla criminalità, alla delinquenza che avvelena le nostre città quindi quello che ti chiedo è in questa tua esperienza.
E cos'è che pensi di aver capito su quello che lo Stato potrebbe fare di più nel contrasto, soprattutto in queste zone più svantaggiate, che spesso rischiano di finire preda di queste organizzazioni criminali, di questi delinquenti e di quei di questi delinquenti e in definitiva, degli spacciatori di morte? Una soluzione, diciamo proprie, vera e propria, non c'è, ma noi dobbiamo formare un simbolo per i giovani, un simbolo, una, un altro giovane che faccia vedere che essere un esperto di start-up e di tecnologie, un esperto nel creare opportunità deve essere il modello da seguire. Certo che se noi, anche mediaticamente, continuiamo a far vedere, diciamo persone sbagliati, esempi sbagliati, andremo incontro allo schianto, quello che farei tantissime educazione finanziaria. Ieri assegnerei ai giovani a gestire il proprio budget il proprio portafoglio, ma fin dalla tenera età dicono di fare educazione civica, però educazione civica e la bici. Io proprio farei un'educazione finanziaria con il risparmio siamo tra le nazioni con
Diciamo più case intestate, no, gli americani sono troppo moderni, si affittano le case cambiano, ma le radici sono proprio dove abbiamo la la casa, la famiglia, e noi dobbiamo creare.
è un'educazione legate veramente quello che può essere un'opportunità per il futuro, dato che magari avremmo il problema anche delle nostre pensioni e in questo momento noi potremo iniziare da oggi ai nostri figli a parlare di quello che sarà il suo piccolo risparmio che sarà per le università sarà per aiutare la sorellina ma quando tu incappi nella droga a me capitava ci sono due problematiche il malato oncologico,
E il figlio tossico, la persona tossica, entrambi mettono in ginocchio la famiglia,
Che quando arriva?
Il marcatore alto del tumore, tutta la famiglia si ferma finché non c'è una Poet, finché non c'è una diagnosi, siamo tutti inchiodati, terrorizzati col figlio tossico, è più lenta, ma alla fine inginocchia tutti perché ti rubano, sono falsi bugiardi, ti rubano in casa finché non si ha la volontà di portarlo o da solo va in comunità e cerchiamo di recuperarlo. Queste due tematiche una lasciargli e l'altra no, dunque, se noi educhiamo da adesso, ci prendiamo 10 anni di tempo con un programma di governo anche d'accordo con destra e sinistra, e perché non è semplice qua ogni cinque minuti si insedia un governo dal giorno dopo lavoro per distruggerlo, noi dobbiamo farli lavorare questi governi. Il governo non può fare un piano immediato
è in quanto persona che ho dialogato e ho detto, io ho lavorato per vent'anni.
Per Canale 5, dunque, siamo andati avanti in quella direzione, cioè il modello era quello che voleva avere, il bel fisico voleva
E creare un'opportunità lavorativa a dar dei posti di lavoro, io son cresciuto in quella maniera, non son cresciuto, di certo a dire non faccio niente, mi faccio dare il welfare dallo Stato e eccetera, eccetera no, e dunque,
Non reddito di cittadinanza.
E la cosa incredibile che io giravo in tutti questi quartieri e tutti questi spacciatori nullatenenti che delocalizzano su Dubai, sulle Frison della UE, in America, eccetera, eccetera avevano il coraggio anche di chiedere il reddito di cittadinanza.
Camorristi 'ndranghetisti
Dei peggio posti che chiedevano anche gli 800 euro di di welfare dallo Stato, dunque, secondo me lo Stato sta già facendo e l'italiano è bravo, solo lamentarsi sui social è un grande contenitore per P. Paroli.
Eh.
Io direi che dovremmo lavorare molto di più con queste organizzazioni e ho notato che quando si va con i falchi a prenderli, ammanettarli, ma quando vai alle 3 di notte, con la pg, con il claudicante della Guardia di Finanza che trascina alla Borsa un po'claudicante bussa e dice PG, Guardia di Finanza sequestra l'intera somma e viene restituita ai cittadini onesti con la Guardia di Finanza e si fanno delle operazioni molto molto mirate e in questo momento ci stanno dando dentro come tutte le arte forze dell'ordine e senza che nessuno resti indietro.
Tu prima hai citato un tema che è quello della stabilità dei governi, no, l'importanza che un governo possa almeno avere il tempo e gli strumenti per lavorare per attuare quel programma elettorale con cui si presenta agli elettori, poi alla fine venire giustamente giudicato. Ecco pochi giorni fa, come sai, il nostro governo di centrodestra ha raggiunto il record di essere il governo più longevo della storia repubblicana. Gli ultimi due governi pronunciai il secondo e il terzo sono i governi Berlusconi perché il centrodestra ha sempre messo al primo posto la stabilità del Paese.
Ma non perché è un feticcio politico la stabilità, ma perché avere un governo stabile ti consente di fare le riforme a lungo termine di non doverti basare sul consenso momentaneo e anche di avere un risvolto nella stabilità finanziaria dei mercati nei mutui questo è fondamentale allora, siccome tu ne hai parlato qualche tempo fa, anche in una bellissima intervista al Corriere della Sera ti chiedo qual è il tuo giudizio sulla situazione politica attuale del nostro Paese e sul centrodestra di governo.
Ecco, da 10 anni Intesa San Paolo al mio fianco, perché è stata una una banca che mi ha aiutato tantissimo su nel terzo settore, mi ha messo nel Terzo settore, ma quando tutti gli sponsor mi lasciavano indietro per paura di quello che facevo, anche grosse case di di di aziende di telefoni, compagnie,
Quando 10 anni fa mi arrivò una pallottola in portiera, ero diventato praticamente il nemico anche degli onesti, nessuno voleva stare con me tutti distanti, ma gli sponsor, nessuno arrivata alla banca, ha iniziato a lavorare e a studiare le Human Resources. Chi resta indietro in questo momento, dialogando con gli amici d'intesa e anche altre banche, diciamo che la stabilità del Paese passa soprattutto per quello okay, siamo tutti in linea, il tra i giovani, c'è il malcontento tra chi si vuole lamentare, però, se andiamo a prendere dati alla mano in questo momento potremmo fare un bis un bis, però devo fare un chiarimento. Per quanto mi riguarda, gli estremisti a me non piacciono né di qua né di là. Non dobbiamo fomentare odio
Fare una campagna elettorale basata sull'intelligenza artificiale e un insulto all'umanità okay, noi non facciamo i fumetti.
Siamo persone che paghiamo il mutuo, siamo persone reali, concrete, che stanno lottando con tutte le difficoltà di questo momento, dunque che ci sia serietà anche nel mondo della politica, in questo momento che abbiamo una persona e ci vantiamo di avere anche una donna al governo e il mio mondo è fatto di donne il mio mondo è fatto di donne, dove tantissime persone nella mia vita mi hanno fatto crescere. Tanti mentori sono delle donne, questo momento diamo più fiducia alle donne, ma creiamo anche un portafoglio per le donne, perché ci sono tantissime donne in Italia che ancora oggi non hanno la possibilità di avere il proprio conto di avere la propria libertà intrappolate tra le mura domestiche, che noi dobbiamo far sì che queste donne ci dimostrano e ce li hanno di avere gli attributi, allora sì che ci daranno una fortissima mano, veramente questa è fondamentale.
Tutto il resto sono chiacchiere da palco, che faremo però piano piano, siccome io sono non dico niente perché è giusto così è giusto così e ammetto di essere veramente felici aveva visto dei bei giovani.
Puliti, precisi curiosi, educati era tanto tempo che non vedevo dei giovani in questa maniera.
Che non vuol dire essere rintronati on Erde, vuol dire essere educati un po'come quando rosso vada a Oxford, mi capita di andare a Oxford a fare dei giri, trovo bella gente oppure di andare come mi è capitato a Google son stato una settimana Google nelle nella Silicon Valley ospite assaltare con la bici dove ho appreso nuove tecnologie e ho avuto l'opportunità di confrontarmi pensate che all'estero mi chiamano mafia hunter cacciatore di mafia?
E fa ridere però questa roba
Senti e se potessi dare un consiglio, immagino da elettore del centrodestra, che consiglio darebbe a questo centrodestra su qualcosa da fare di diverso su qualcosa su cui concentrarsi, beh, non andiamo solo a caccia di voti, confrontiamoci anche coi fratelli di sinistra perché io tante tantissimi amici di sinistra che mi danno la creatività, il corpo umano ragazzi fatto dalla mano destra e della mano sinistra,
Dunque è molto molto importante ascoltare tutti, poi chi ha nel sangue la capacità di mettere insieme tutta l'idea e portarla sul tavolo, allora, così che sono le idee vincenti, perché imporre solo con la forza per accalappiare voti e io sono uno che denuncia tutti ai ragazzi Ceis e vado in giro trovo quello di questo partito, l'altro io non guarda in faccia nessuno, forse la mamma, forse se solo la mamma protegge e tutto il resto non guardo non solo di parti solo una persona che va in giro per l'Italia senza dover avere le finte scorte e sono minacciato veramente,
Dunque attentati me ne hanno fatti, per davvero, io lo faccio, al contrario, i ragazzi me li fanno, non li denuncio, neanche perché.
E
No, ma la realtà è perché sennò, mi mettono sotto controllo i telefoni e poi sai, vedono io in teoria do filar dritto, poi vedono la fidanzata questo, quello no, per gli scherzi, no e bisogna essere dei simboli senza troppi fronzoli intorno.
Spero di essere utile a qualcuno delle generazioni future.
Ad andare avanti con la speranza di un futuro migliore, e dico sempre anche la tematica dell'ambiente attenzione.
L'ambiente è una cosa, è una, è una, è una chiacchiera comune che dobbiamo tutelare l'ambiente, però io dico sempre con l'uomo dentro non facciamo le cose estreme.
Questo è un grande tema, perché spesso la sinistra ha usato il tema dell'ambiente in maniera strumentale senza capire che l'ambiente deve essere tutelato, ma deve essere tutelato in maniera sostenibile anche con la società, perché se creiamo disoccupazione gettiamo amare le nostre industrie, poi non abbiamo più nulla da mangiare. Tematica automobili allora, cioè se uno non ha la possibilità di rinnovare, comprare una nuova auto e deve gravare sempre sullo stato con gli incentivi. E una tematica veramente difficile, cioè tantissimi soprattutto al Sud Italia, non hanno magari la possibilità di cambiare l'auto immediatamente. È certo che se li facciamo euro, 6, elettriche, colonnine cioè non è facilissimo. Calcoliamo che io per 10 anni mi sono anche occupato dello spreco di denaro pubblico, cioè arrivavano questi soldi per realizzare palazzetti per realizzare opere pubbliche. Venivano interrotte, dunque sono cintura nera, non solo di spaccio, ma anche di palanche sono quello per i Pip, i piani regala regolatori
Tante belle cosine, dunque un po'esperienze in campo, lo l'ho avuta, non ripetiamo, non facciamo il bis perché siamo uno tra i Paesi con più opere compiute e non andiamo a analizzare in quali anni perché vinceremo subito, dunque è fatta da voi la ricerca senti e,
Sennò te ci sono questioni su cui il centrodestra magari deve approfondire di più, deve avere un'idea più rivolta al futuro, su cosa cosa pensi che il centrodestra dovrebbe guardare avanti, allora sono onesto, una ci sono un paio di cosette della serie,
Regolare le spiagge Joly, farei.
Pac, far far pace a tutti, nel senso che nel litorale romano è veramente difficile addentrarsi in spiaggia, dunque io creerei uno spazio tra uno stabilimento e l'altro farei contenti tutti dall'altra parte. Questi imprenditori, che hanno speso investito dei soldi come una licenza dei taxi, hanno investito nella spiaggia acquistando, indebitandosi, non è che di colpo dopo un anno possono mandare tutto quel Paese. Sono io farei sempre dei tavoli delle punto, creerei un punto d'incontro fra tutto per quanto riguarda la sicurezza
A volte io, stando magari in Medio Oriente e su Dubai, troviamo la polizia che non è neanche armata perché le leggi vengono applicate chiaramente tante volte mi capita di essere a Milano e trovare dei militari umiliati, dove ci sono magari export delle persone che sputano in faccia i militari loro l'M 16 dicono tanto non mi puoi fare niente perché conoscono già le regole.
Dunque bisogna far sì che queste nuove generazioni, che stanno presidiando.
Le nostre città, e mi riferisco ai Maranza io farei un piano con degli mamme, con delle persone più adulte che hanno in mano le origini di quelli che sono loro, perché alcuni sono dei gran gol laboratori e manderei in giro gli mamma a prenderli per le orecchie e a dire che nel loro Corano quello che stanno facendo è sbagliato perché le vecchie generazioni,
Potrebbero essere i super vigilantes, perché noi non possiamo imporci, abbiamo, parliamo due lingue diverse, siamo completamente diversi, però questo potrebbe essere un passo avanti e il governo potrebbe accogliere veramente i più quotati, i più giusti, gli influencer loro, per far sì che anche la loro bandiera non venga infangata da questi fenomeni da baraccone perché grazie?
Un'altra cosa che si potrebbe fare, che mi piacerebbe.
Che fa contenti tutti i miei amici con le macchine sulla tassa del superbollo sui SUV è, diciamo, è l'unico Paese al mondo dove si paga il superbollo. Questa è una cosa che mi chiedono. Tutti i miei amici rider, vi dicono, andrebbe abolita. Tu sai che c'è una proposta di Forza Italia di Antonio Tajani per abolire questo maledetto bollo e superbollo è effettivamente tu di RAI uno che si compra la Ferrari, che gli fa il 6 e 7.000 euro in più, però metti caso che uno invece compra una macchina che ne so, ma anche solo americana, che costano 30 40.000 euro e hanno un sacco di cavalli chiaramente devono pagare 7 8.000 euro di bollo. È una tematica per star vicino ai giovani che noi dobbiamo adesso azzerare. Tutto quello che è boomer, ok, noi dobbiamo veramente puntare solo alle generazioni future, ci andarli a prendere all'asilo, educarli, a essere educati e aiutare il prossimo. Solo così, cioè non c'è
Non c'è il piano B, dobbiamo sempre solo pensare al futuro.
Senti è.
Tu prima ci raccontava che nella tua esperienza di vita lavorativa e viaggiato molto viaggi molto sei stato, spesso anche in Medio Oriente.
Ti chiedo come giudichi l'operato del governo e di Antonio Tajani come ministro degli Esteri, sapendo che l'Italia, ad esempio, rispetto al conflitto israelo-palestinese, l'Italia è stato il Paese che più di tutti in Europa ha accolto qui i bambini palestinesi ad essere curati ragazzi palestinesi a studiare ed è il Paese che è in via che ha inviato tramite l'iniziativa del ministero degli Esteri Food for Gaza più derrate alimentari in assoluto in Palestina a Gaza va be'intanto Tajani è un moderato, siccome è una brava persona, lo si vede già in faccia, cioè,
No, no, non mi possono mettere commenti, riga è una brava persona bella persona che già ti dà fiducia, dunque sai, anche quando accendi la tv e vetrina e un papà.
Ah no, un papà che si si racconta tutta l'Italia è un no, no, no, sì, no no e la volontà del Papa ancora dai eh.
Ah, sì, e il no no, no, dunque secondo me.
L'Italia è il Paese che accoglie veramente, adesso ridiamo e scherziamo, ma siamo quelli che un piatto di pasta, una coperta, la daremo sempre, siamo quelli che vanno in giro per il mondo e io vado in territori ostili per altre cose mie, quando dico solo italiano ridono e immagini italiano tatuato così no in mezzo agli arabi, però ti dico, abbiamo il potere di essere veramente italiani, siamo la mamma, la culla d'Italia, cioè non è giusto che dicono che l'attuale governo non accoglie l'attuale governo, non fa, ma soltanto semplicemente perché magistratura,
Intrattenimento cultura è sempre stata verso la sinistra, no.
Noi, invece, che andare a protestare, a protestare e a rompere le scatole, ci alziamo la mattina, andiamo a lavorare, io sono molto legato al mondo dei veneti.
E i veneti al mattino invece che andare a fare le proteste si alzano magari ancora un'ora prima alle 5 vanno a lavorare.
Metodo Kaizen, metodo Kaizen, dove tutti servono utilizzato anche de l'azienda, come la Ferrero, la San Benedetto son, tutte aziende che garantiscono l'università ai propri dipendenti, se succede qualcosa di grave e si occuperanno de del figlio della persona che, appunto,
Lavora in azienda, questa è l'Italia cioè.
Mediaset e Mediaset si è sempre occupata di dei dei suoi dipendenti, cioè diciamo che, andando analizzare il tutto, non siamo messi malissimo, meno pessimismo e io, siccome nelle più l'American Dream e l'Italian dream, perché per tante popolazioni l'Italian dream siamo noi figli siamo noi, il centro del mondo siamo,
L'ombelico del mondo basta soltanto un, può dare una spintarella, fare anche dei programmi tv, dove Ghazi amo i nostri giovani, dove diamo le facciamo vedere questa parola blasonate le eccellenze, ma qua in sala avremo un sacco di eccellenza, un sacco di persone che danno impiego posto di lavoro fanno mangiare il panettone se tu lo dici mediaticamente in un contesto figuri Jamaleh non dobbiamo aver paura, io non ho paura di niente e non so se l'avete capito cioè io sono uno dei pochi artistiche,
Ci mette la faccia, mi sono dichiarato, sono un moderato, sono una persona con l'attuale governo, so che se cambiano lavoro ero più, ma io penso che qualcuno lavoro me lo adora sempre no e non ho paura di niente senti
Ma dici la verità quanto è difficile non essere allineato al mondo della sinistra nel mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento, perché è inutile che ci nascondiamo nel mondo l'intrattenimento dello spettacolo e spesso c'è un po'questa tendenza a dire che ho la pensi come loro o magari non sei bravo, non vai più chiamato non vai più assunto ma ti devo dire che la sinistra invece mi cerca e su certi punti ci troviamo, devo dire che,
Ripeto, il corpo umano è fatto dalla mano destra, la mano sinistra, quando invece si impuntano, hanno più pregiudizio di tutti gli altri, questa roba mi mi dà fastidio, come se trovo l'estremista di destra che giudica senza avere senza sapere lo attacco, ripeto, io sono una persona moderata, sono a modo solo uno di quelli che ha detto nell'intervista al Corriere dico vado ad Atreju con le Birkenstock per destabilizzare state parlando con uno che è stato in Nepal tantissimi anni Nepal che ho cercato di scalare l'Everest cinque volte in bici.
Dunque mi considero figlio del mondo mi considero però un imprenditore, mi considero una persona sensata mi considero uno che per tutelare il prossimo ci metterei del mio non è che faccio un vero e proprio schieramento, ripeto anche voi seguite la persona, seguite l'andamento il flusso leggete solo 24 ore leggete anche i giornali dell'opposizione attenzione i giornali che vengono pilotati.
Le notizie, cioè a me ne capitano tante testate giornalistiche e tanti tante trasmissioni che sono super pilotati. Non saprei dove affidarmi, ma esistono delle ricerche fatte voi la ricerca studiate, non affidiamoci troppo ai media, il buonsenso sta sempre ripeto nel mezzo ci sono delle cose che mi piacciono della destra e della sinistra. Quello che dico sempre per quanto riguarda l'arte e la cultura non può essere raccontata con un con X con col social x. Arte cultura ha bisogno di tempistica, va assorbita, va interpretata quello che do il consiglio, magari alla destra prendetevi un po'più la cultura, facciamola un po'più da questa parte, portiamola un po'più nelle scuole, investiamo veramente in arte cultura, regaliamo di dei premi, a chi studia, alziamo, magari
Anche la scuola obbligatoria. Io la farei quasi a diciott anni, ma perché immediatamente ci troviamo della gente che non lavora e ci troviamo magari Braccia rubate a niente, perché poi non ci vanno a lavorare, si dice non tantissimi dunque, invece che lasciarli latitanti a fare i Maranza ma tutti anche i compresi stranieri obbligatorio, tutti, anzi, io la farei fino a diciott, anni fino a diciott anni oppure farei la leva militare invece che la leva militare obbligatoria, vent'anni vent'anni guarda, mi leverei anch'io dalle tasse per contribuire ai giovani a farli studiare fino a vent'anni, ma tu immaginati tutta gente che studia fino a vent'anni
E attenzione, gli studenti devono essere neutri, non Monopoli, non destabilizzati, orientati da una parte perché se tu vai a scuola ve lo dice uno che sta cercando di laurearsi a 46 anni e mi scontro coi professori quando iniziano a tirare fuori delle tematiche attenzione, professore sia politico questo è importante dunque nelle scuole che non venga fatto il comizio politico ai ragazzini, da una parte apolitico,
Senti per adesso un po'di curiosità Melai stimolata quali sono le cose, dice due cose su cui 6 abbiamo capito che sei un elettore di centrodestra.
Due cose su cui invece, se è d'accordo con la sinistra.
Allora la vera sinistra, di quando era a sinistra, sono d'accordo del fatto che la sinistra fuori dall'Italia e la sinistra in giro per il mondo è veramente togliersi il pezzo di pane, a cogliere non quelle buffonate come Richard Gere che andava sulle Ong, a cucinare da mangiare,
O quello quel ragazzo che mi dava contro Chef Rubio che mi dava contro andava. Questi sono degli esaltati, la vera sinistra, la vera sinistra alla sinistra del popolo. Adesso la sinistra è finita dall'altra parte, adesso abbiamo la destra del popolo e la destra che sta vicino alle piccole partite Iva, l'estetista, a chi sogna di poter dare qualcosa di più, dunque, se la sinistra tornasse a sinistra avrei anche una un'animella che va aiutare. Il prossimo ci può stare, ma ormai è constatate. Potrei fare centinaia di reportage dove faccio degli scherzi alla sinistra, diciamo che c'è un po'di confusione, io manderei un po'dei nostri a studiare il fenomeno internazionali della destra e sinistra, dopodiché poi li farei riatterrare in questo stivale e di lì, dopo aver preso appunti, la mettiamo in pratica quello che rivendica alla sinistra e lo studio dunque, per quanto riguarda la sinistra, sono un po'sarà, perché magari hanno più possibilità economica perché i radical, chic che io che non me ne vogliano, li chiamo radical shit comunque questo è un programma di
Di governo che farei punto, dialogare tanto con la sinistra, litigare un po'meno.
Perché siamo veramente ridicoli dopo l'Inghilterra che si menano, siamo molto ridicoli, sembriamo delle scimmie
Popolazioni nullatenenti.
Dialogano meglio di noi, il terzo mondo dialoga meglio di noi.
Non sono nessuno, ho dato il mio piccolo contributo al paese, spero, crescendo di darlo a un po'di più e poi uno di centrodestra sarà laureato così almeno non siamo proprio gli ignoranti no dai.
Senti è.
Ha mai pensato all'idea di fare politica attiva e adesso faccio Ranucci?
No
No, no, allora la politica mi è sempre piaciuta e venivo pulito quando lo dicevo.
Avrei solo una paura, a volte magari d'Incà, incartarci su un paio di cose, ma prenderei un paio di assistenti che mi riportano no, no.
Non è ancora al momento, devo studiare, devo capire, devo andare in giro, devo sbagliare tante cose, ho 46 anni, sono del 1980 e ho tanta voglia di crescere e a modo mio posso dare una mano a far le cose sensate per adesso pedalo ancora per adesso pedala ancora dai.
Senti qua in questa manifestazione che è iniziata ieri, c'è stata oggi e domani chiuderemo questa tre giorni noi abbiamo avuto oltre 1.200 ragazzi e ragazze da tutta Italia che pensa pagando di tasca propria, sono venuti qua per avere questi tre giorni di confronto per stare insieme per anche per divertirsi però quello che chiedo è nella tua visione delle cose quanto è importante che i giovani tornino ad avvicinarsi, a occuparsi di politica e ad essere protagonisti del presente, ma con la mente e il cuore, innamorati del futuro acqua, rivendichiamo Umberto Eco
Che dice che la comunicazione non è per tutti e io, se non si studia la politica per prendere questo voto che vai a scuola ti dicono devi votare, così ho questo ti dice così, no, no, no, io farei anche meno persone, ma devono passare un esame di politica, perché il voto è una cosa e cioè riguarda tutti noi che noi dobbiamo studiare. I giovani devono sapere del loro Paese, devono sapere tutto, è inutile andare per sentito dire, è fondamentale occuparsi di politica, ma anche la vera politica non era a Roma la vera politica e dal paesello con 2000 abitanti, la vera politica che avviene non so nel mio paesino, Boissano lì c'è la micro politica al Paese in affianco, ciò che accade a Bolzano e non può essere come a Reggio Calabria, dunque è fondamentale ognuno con moderazione, buonsenso
Cercar di informarsi e consiliare i papà una volta ti ti davano, ti facevano questa lezione politiche tutte inizialmente o perché per il complesso di Edipo te ne saltava indietro eh no, e vorrei fare l'opposto o viceversa magari famiglia benestante, facevi ribelle però bene o male se ne parlava in famiglia adesso no, adesso no, vediamo soltanto intelligenza artificiale,
Politici che volano, che scompaiono, atterrano, si dileguano, è una è veramente la serietà, la serietà, perché sennò poi dobbiamo un indomani comprare titoli di Stato con le banche capito, i governi devono andare bene, adesso c'è questo governo, andiamo avanti, bene, cerchiamo di passare questo momento particolare i giovani deve dovrebbero fare un'ora al giorno vedere ascoltare anche i tg,
Guarda alle tribune politiche c'è, ma è anche sexy, anche sexy, sapere che sappiamo di politica, è anche bello sapere che ci fermiamo e non è una situazione Egon riferita per per guardare i social e ascoltiamo i dibattiti, impariamo l'italiano, hai capito però dalla sinistra per quelli di destra non sanno parlare ai ragazzi comunque
E ci han detto così no, cosa rispondi a Bonaccini, che dice che la destra votano solo gli ignoranti, ah beh, però devo dire che è un po'un pochino, a ragione io è un pochino ragione, io farei anche un po'di pulizia io sono sincero, devo dire sempre quello che a me capita di trovare tanti politici che,
Un attimino il giusto tu, hai la responsabilità in mano, però non è detto che solo una piena padronanza di italiana non possa fare cose buone, diciamo che bisogna bisogna trovare il giusto compromesso, magari si deve impegnare un pochino di più, ti ricordi Cetto Laqualunque no è una storia realmente accaduta che si ispirava a un sindaco.
Mette anche se simpatia, però il politico non è il tecnico quando si cerca di fare un ricordatevi questa cosa e lo sapete sicuramente quando un governo diventa troppo tecnico, fatto con Generali, fatto con persa il politico non è il generale, il politico e il politico che sa andare di qua e di là ricordatevi questo sennò metteremo in mano tutto a le forze dell'ordine o una semantica che è una macchina sceglie il politica, è quello che sta a sentire,
Se stai bene, se sei male, se sei più debole le tue paure, questo è più magari un sentimento da moderati capito, cioè i governi devono essere gestiti dai politici in onda i tecnici, quando arriva la 'ndrangheta.
Fanno il governo tecnico e noi qua adesso dobbiamo fare i politici.
Senti quei citato, due o tre cose, il.
Anche alcuni termini il sistema dell'intelligenza artificiale ha citato la parola generali io ti chiedo, ma di queste nuove formazioni politiche che avanzano e che magari dicono che i bambini disabili vanno separati nelle altre classi, che chi è nero non può essere italiano che chi è che non è normale, cosa ne pensa di questa roba qua ma io ho lavorato nel mondo dell'Islam disabilità ma proprio perché da piccolino c'era ragazzo era un ragazzo, è un ragazzo down, nessuno si voleva,
Siederà a fianco a lui perché c'era il pregiudizio, io la prima cosa che ho fatto, ma l'ha sorpreso con la famiglia e gli ho detto uno non gli farà il suo taglio a scodella, mettiamogli capelli indietro gliele, facciamo punk, poi ha insegnato a andare in motorino me lo sono portato dalle elementari alle medie alle superiori occuparsi di una persona che resta un po'indietro è fondamentale per le classi, è fondamentale e questi mammoni questi bambini,
Mescolare questa
Il problema reale c'è, si chiama vita, la vita va affrontata così prendendo ciò che purtroppo non ti è stato dato, ma con una zona comfort di la puoi creare e ti posso garantire che se tu cresci con la stessa sensibilità Da grande sarai un asso se cresci tutto militare tutto incalzato nero tutto e a un certo punto ti perdi il bello della vita c'è per quello dico le donne e la sensibilità ci vogliono, questi elementi sono alla base di tutto sale l'olio e il pepe l'aglio. Sennò
Che te lo dico a fa
Senti e e mi avvio alla conclusione, perché so che giustamente devi andare ma.
Questo uso dell'intelligenza artificiale. Noi abbiamo fatto un panel, un dibattito su questo, questo uso smodato che se ne fa nel mondo della politica, anche nel mondo dell'informazione, tant'è vero che oggi uno fa fatica a volte a distinguere ciò che è falso, da ciò che è vero, cosa ne pensi di questo fenomeno, travolgere leggi mediata, io la bloccherei proprio nell'informazione metterei accertamento fiscale e una sosta a chiunque dia una informazione fake, cioè io manderei la Guardia di Finanza a chi fa il lancio di una notizia falsa, ricordatevi Perrella per il diritto all'oblio. Ci tocca chiamare un avvocato in Svizzera per far scendere le notizie, ma come un'altra tematica che ti dirò quando vengono fatti c'è stato, è stato fatto un referendum, sì o no, ricordatevi ditta, allora viene fatta un'indagine, vengono indagati 500 persone, 500 persone e poi ce ne finiscono in carcere. 10 ok quelle 490 che fa parte di una ditta magari una ditta che elettrica cast che è stata coinvolta nel gruppo. Il titolo sul giornale è indagata per 'ndrangheta. Questi non hanno il potere di di di pagare il diritto all'oblio, l'avvocato in Svizzera e prescinde dalla notizia ogni volta che esce la notizia, questo viene esce fuori dei test Ferrelli indagata per mafia. Ti rimane sempre lì con le intelligenze artificiali. Siamo in grado di aumentare tutto ciò di screditare le persone eh, già la gente non vuole studiare e il momento la politica, se destabilizziamo con questa è la fine. Io farei una legge immediata in settimana che chi lancia una notizia fake
Me ne frego della goliardia, me ne frego della dell'essere poco sentimentale e non giocare con la satira, la notizie veramente importanti cambiano gli andamenti.
Oltre che politici, il sentiment cambia veramente l'economia, perché tu non ti fidi, non vai ad acquistare cioè immediatamente una legge che blocchi chi lancia la notizia fece come allarmismo, allarmismo, puro ragazzi.
Grazie e senti senti una cosa tu hai lavorato per tanti anni in Mediaset.
Mediaset è un'azienda che è stata fondata da un grande uomo che oggi è portata avanti in maniera brillante della sua famiglia dell'uomo Berlusconi, dell'imprenditore dell'uomo, un ricordo, un'idea o una parola, qualcosa che ti è rimasto in mente.
Accipicchia non son mai riuscita né a vedere né lui né Piersilvio, non l'ho mai visti, perché io ero in una campana di vetro nascosto, ero quello che non i lunch non ho amici, personaggi della tv, non conosco nessuno, anzi, quando vado in giro vedo per dirti 1 del Grande fratello o di guacamole con il Grande fratello io son sempre stato nascosto da solo nei boschi a studiare, io non ho mai visto nessuno, però,
Riecheggiava il profumo de de del grande di questa grande persona che dalla sarta dove lavoravo io all'attrezzista, bastava un suo passaggio, erano gasati, erano andavano a 1.000 ed era importante, cioè dava la coccola.
A tutti e io, nonostante sia, io mi sono spostato nell'altra rete massima stima per quella per la famiglia per loro e soffre un mio percorso nella Rai e ammetto che essere del primo canale mi onora Censis intanto sto facendo sempre la televisione italiana lancia messaggi che sono di qua e di là
No, no, non cambia il senso pratico, questa persona Berlusconi, in tutto il mondo, mi capitava, venivo fermate, dicevano Berlusconi, Berlusconi, italiano italiano e a me adesso, devo dire la Meloni e devo dire il mio mi dicono tutti alla Meloni dal Taxisti indiano devo dire solo queste due persone mi hanno nominato in tutto il mondo in 46 anni non ho sentito tante altre persone ma va là dove sono di qua.
Quando lavorava alla Juve nominato,
Allora senti e due Consigli, tre Consigli che ti senti di dare a questi ragazzi che finita la manifestazione, se riporteranno il cuore, magari ci possono riflettere,
E allora, intanto io soltanto in Medio Oriente non investite in quelli che sono i fu fa guru, anche se sono stati cancellati distrutti, penalizzati un buon investimento, io parlo sempre di Soldini perché anche il buon Berlusconi avrebbe parlato degli investimenti di crescere, tant'è che sono abitante pensa di Milano 2 dunque casa costruita da lui,
Fatti gli investimenti giusti, tutelate, le vostre piccole e grandi finanze che sono cercate di creare un business è appena possibile, cercate di assumere qualcuno, questa è veramente fondamentale, piuttosto non andate in vacanza, ma ampliate il vostro business con un assistente, una segretaria, un sottile, un social media manager,
È un avvocato che Noah Mediaset, avvocati, l'abbiamo vanno in giro in Lamb qui, anzi imbucati delle cause che avremmo fatto, comunque, è veramente importante educazione finanziaria, dicevo, e tutelare, pensare a un futuro di crescere, di crescere, alzarsi al mattino gasati come il sottoscritto ma non per fare soldi,
Per dire sono che adesso è vietato in Italia sembra essere un po'il maschio alfa della famiglia che si alza produce da del lavoro e protegge, questa deve essere un po'un po'l'imprinting che si può dare se poi non se un'Alfa ricordati che c'è il Delta, il gamma ci sono tutti, cioè tutti servono, questo è veramente importante. Non ci sono i supereroi e superiore, siamo noi nel quotidiano, perché ti svegli, magari un po'così e a fine giornata, se svolte magari fai la differenza, cioè Gad, date gas, questa è una grande cosa,
Ultima domanda, e poi ti lasciamo.
Dove ti vedi fra 10 anni?
46 ci sono ancora sì bah allora, dato che poi le mie battaglie vengono fatti proprio contro i mammasantissima e la mia passione e vedere questi questi ometti di patti di sangue che piano piano adesso verranno acchiappati perché l'attuale governo sta facendo veramente la lotta alla 'ndrangheta più che mai e mi diverte io spero che ci sia un bis e di avere un ruolo per poter,
Vedere dove hanno delocalizzato in tutto il mondo, dove hanno portato i loro tesoretti, li facciamo rientrare come quello di imperiale Raffaele, che è stato pinzato e riportata addirittura aveva Dubai un pezzo di isola WRT, dunque andiamo a prendere i tesoretti dalla 'ndrangheta che fattura circa 90 miliardi l'anno quanto un McDonald's se andiamo a prendere i soldini distribuiamo lì, io mi vedo impegnato alla lotta
Alla 'ndrangheta e vicino al cittadino non ho ambizioni, no, non ho figli, non ho non ho mogli e dunque posso fa la terza guerra mondiale.
Sono stato impegnato sempre dove sono perché, ahimè, quando te la giurano tela giurano dicono però penso che se tu riesci a essere veramente un piccolo piccolo input, simbolo simbolo?
Poi l'armata Brancaleone viene con te al tuo fianco, dunque spero fra 10 anni, di essere di nuovo qua con altre altre persone appassionate e la lotta al crimine, niente sto bene, così ho già realizzato tanti sogni.
No, io volevo.
Volevo ringraziare Brumotti perché abbiamo visto veramente l'uomo, la persona non lo vediamo impegnato, coraggioso, però ci ha dato dei consigli di saggezza e di moderazione nei confronti della politica, ha apprezzato anche la vostra, se ne dà la compostezza di questa Assemblea perché, si vede, sono ragazzi seri, impegnati, ci ha dato buoni consigli anche sul risparmio, sulla saggezza e soprattutto lo seguiremo perché sarà in Rai quest'anno. Non sappiamo ancora orari cose, non dobbiamo annunciarlo e racconterà storie di legalità, ma abbiamo visto qui un uomo Buruma ottico, un uomo di buonsenso di saggezza che è venuto qui a spese sue col suo tempo, senza chiedere nulla è arrivato con la sua macchina e ora riparte se ne torna e anche questa semplicità. E un gesto di stima e di rispetto verso di noi, di cui gli siamo molto grati e per il quale lo ringraziamo molto
Grazie mille, domani ci sarà Tennis and Friends, invece sappiate Tennis and Friends, perché prevenire è meglio che curare, dunque stiamo facendo una campagna in giro per l'Italia, dove è veramente importante anche il tema salute, non POR non siate scaramantici, andate a farvi sempre refertare che magari refertare scusa a visitare perché magari con una semplice visita potete arginare un grosso problema questo importante alla salute arrivederci ciao, grazie Vittorio Brumotti.
Adesso vorrei siamo in conclusione di giornata, siamo in conclusione di giornata, vedo là, in fondo vedo là in fondo il nostro Gianfredi vieni qua Gioffredi.
Perché noi noi, come sai, al giornalismo ci teniamo e quindi so che tu, prima Maurizio, non fuggire perché c'è una questione per te qua impellente doveva Gianfredi.
Eccolo qua, so che Gianfreda voleva fare una domanda Maurizio e ma è una domanda proprio di alta politica e c'è bisogno che ci dai il tuo responso.
Salve scusatemi, devo solo una domanda.
Piano piano, piano, no io una domanda politica, istituti politica istituzionale o di aiuto, vedi Brumotti di invito al lavoro, le comunità ti possono aiutare se la situazione è più complicata o una domanda, anche per promuovere per te che io questa domanda l'ho fatta anche al presidente Conte gli occhi quindi volevo chiedere lei predilige le escort russe o le escort ucraine, non frequento l'export, pensavo il tubo Amazzoni dell'export io preferisco l'export italiano e non frequenta un escort, forse ho fatto male, ma così è andata dalla mia vita. Non le discrimina comunque,
Potrebbe essere stato un errore.
Grazie, aspetta che questi qua non gli queste per Grumo è una domanda per Brumotti, volevo chiedere chi dei due faceva lo spacciatore, però non ho di questi qui se riesce indovinarlo ad occhio, non so se ha un'idea lei tra questi due ad occhio chi è che fa lo spacciatore dice Rosa auspici blu.
Rosa, perché sotto copertura, grazie grazie.
Per il giornalismo.
Allora, ragazzi, in conclusione?
Di giornata.
Adesso.
Io quello che voglio dire innanzitutto ringraziarvi per quello che avete fatto finora per l'attenzione.
C'è un messaggio, c'è un messaggio che vi porto di Paolo Del Debbio Paolo, purtroppo non è riuscito ad essere qua, ci teneva molto, è stato impossibilitato, vi assicuro perché ci siamo sentiti tante volte ed è tanto tanto dispiaciuto di non di non poter essere qui con noi oggi però mi ha fatto una promessa che alla prossima occasione lui sarà con noi come sempre, quindi gli mandiamo,
Gli mandiamo un grande, grandissimo abbraccio al nostro Paolo Del Debbio.
E a questo punto io voglio davvero ringraziare ciascuno di voi, i nostri segretari regionali, i nostri segretari provinciali, stasera stasera avremmo cena, avremo la nostra grande serata azzurra che ma poi lo scoprirete voi, abbiamo fatto qualche piccola modifica per renderla ancora più bella è ancora più divertente.
Quindi
Quindi i ragazzi, grazie a tutti, buon proseguimento di serata e ci vediamo al dj-set azzurro.

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