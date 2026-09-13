“Innamorati del futuro” è il titolo di “Azzurra Libertà”, la quarta festa nazionale dei giovani di Forza Italia (ultima giornata)

"Futuro contro passato: la sfida che ci attende".



Modera Mario Ajello, Giornalista con Stefano Benigni (Deputato e Vicesegretario di Forza Italia), Deborah Bergamini (Deputato e Vicesegretario di Forza Italia), Alberto Cirio (Presidente del Piemonte e Vicesegretario di Forza Italia), Maurizio Gasparri (Responsabile Enti Locali di Forza Italia), Raffaele Nevi (Deputato e Portavoce di Forza Italia), Roberto Occhiuto (Presidente della Calabria e Vicesegretario di Forza Italia).



Ore 11:30 - Conclusioni con Fulvio Martusciello (Capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo), Enrico Costa …

(Capogruppo di Forza Italia alla Camera), Stefania Craxi (Capogruppo di Forza Italia al Senato), Letizia Moratti (Presidente della Consulta del Segretario Nazionale), Simone Leoni (Segretario Nazionale di Forza Italia Giovani Antonio Tajani, Segretario Nazionale di Forza Italia.

leggi tutto

riduci