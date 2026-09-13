Puntini sull'AI - IA e Economia. Produttività, lavoro e competitività (Stefano da Empoli)

I primi dati sull'intelligenza artificiale nelle imprese mostrano guadagni di produttività, ma anche un limite: adottare una tecnologia non significa automaticamente saperla trasformare in valore.



Senza formazione, riorganizzazione dei processi e obiettivi chiari, i benefici restano concentrati in poche aziende e faticano a tradursi in una crescita più ampia dell'economia.



Con Stefano da Empoli, economista e presidente di I-Com, l'Istituto per la Competitività, parliamo degli ostacoli che frenano l'adozione dell'IA nelle imprese italiane, soprattutto in quelle più piccole, e degli …

interventi necessari per accompagnarle.



Affrontiamo inoltre gli effetti sul lavoro e sulle opportunità per i profili junior, la competizione tra modelli proprietari e open-weight, la corsa agli investimenti in processori e data center e gli indicatori utili per distinguere una trasformazione economicamente sostenibile da una possibile bolla finanziaria.



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