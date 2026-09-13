13 SET 2026
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Puntini sull'AI - IA e Economia. Produttività, lavoro e competitività (Stefano da Empoli)

RUBRICA | - RADIO - 18:30 Durata: 32 min 11 sec
A cura di Silvio Farina e Alessio Grazioli
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I primi dati sull'intelligenza artificiale nelle imprese mostrano guadagni di produttività, ma anche un limite: adottare una tecnologia non significa automaticamente saperla trasformare in valore.

Senza formazione, riorganizzazione dei processi e obiettivi chiari, i benefici restano concentrati in poche aziende e faticano a tradursi in una crescita più ampia dell'economia.

Con Stefano da Empoli, economista e presidente di I-Com, l'Istituto per la Competitività, parliamo degli ostacoli che frenano l'adozione dell'IA nelle imprese italiane, soprattutto in quelle più piccole, e degli interventi necessari per accompagnarle.

Affrontiamo inoltre gli effetti sul lavoro e sulle opportunità per i profili junior, la competizione tra modelli proprietari e open-weight, la corsa agli investimenti in processori e data center e gli indicatori utili per distinguere una trasformazione economicamente sostenibile da una possibile bolla finanziaria.

Hai domande o suggerimenti per i prossimi episodi? Scrivici a puntinisullai@gmail.com.

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  • Marco Cerrone

    consulente digitale, EdTech Manager del Centro Federica Web Learning dell'UNINA

    Stefano Da Empoli

    presidente di I-Com, docente di Economia politica e Politica economica all'Università Roma Tre

    18:30 Durata: 32 min 11 sec
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